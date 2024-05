Maďarské Židy i přes varování odvezli do Osvětimi, transporty šly přes Slovensko

V pondělí 15. května 1944, tedy právě před 80 lety, začala masová deportace maďarských Židů do Osvětimi. Maďarsko přitom už v dubnu varovala zpráva dvou uprchlých vězňů, Waltera Rosenberga a Alfréda Wetzlera, co se v Osvětimi děje. Přesto byly transporty zastaveny až 9. července. Do té doby bylo ze země vyvezeno 437 tisíc židovských občanů, kteří šli většinou rovnou do plynových komor.

Shromažďování maďarských Židů v Budapešti před transporty do Osvětimi | Foto: Wikimedia Commons, Faupel, Bundesarchiv, Bild 101I-680-8285A-26, CC BY-SA 3.0