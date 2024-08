Byla středa 24. srpna 1814, když britští vojáci vtrhli do nechráněného Washingtonu, hlavního města nových Spojených států amerických, s nimiž byla Británie ve sporu, a zapálili městské budovy. Jejich násilný akt se ale rychle obrátil proti nim – a dost možná za to mohlo i tornádo, které se neplánovaně prohnalo hořící metropolí.

Příběh krátké britské okupace Washingtonu začal už o dva roky dříve, v roce 1812. V té době zmítala válka většinou evropských zemí včetně ostrovní Británie, která bojovala proti napoleonské Francii. Současně byla také ve válce s USA.

„Britské námořnictvo neustále zajímalo americké námořníky na volném moři a pomáhalo indiánským kmenům proti americkým expanzivním snahám. Nejslavnějším z těchto indiánských tažení byla Tecumsehova válka, v níž indiánský náčelník Tecumseh bojoval proti americkým silám expandujícím do oblasti dnešního státu Indiana,“ uvádí web American Battlefield Trust v článku Dobytí a vypálení Washingtonu DC.

V roce 1812 zvítězili Američané

V této válce, označované později jako válka roku 1812, zvítězily nakonec americké síly pod velením Williama Henryho Harrisona, přičemž kongresmani ve Washingtonu obvinili Británii, že Tecumsehovi a jeho multikmenové konfederaci poskytovala podporu.

„Británie vyřazovala v roce 1812 Ameriku pomalu z obchodu ve prospěch svých kolonií v Kanadě a Karibiku a Američané se obávali její ztráty coby obchodního partnera, protože byla v té době jednou ze dvou hlavních světových mocností,“ dodává web American Battlefield Trust.

Poté, co americké jednotky zaútočily na Kanadu, spadající stále ještě pod vládu britského panovníka, a spálily tam v tehdejším hlavním kanadském městě York vládní budovy, byli Britové rozhodnuti tuto potupu pomstít. Jako vhodný cíl své odvety zvolily právě Washington, a to jednak pro jeho symbolický význam, jednak proto, že umožňoval snadný přístup z moře.

„Tehdejší prezident James Madison a jeho manželka Dolley si byli hrozby vědomi a vytvořili si předem plány na útěk z města, kdyby Britové zaútočily,“ konstatuje americké Národní centrum ústavy.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Dobytí města Washington britskými silami pod velením generálmajora Rosse 24. srpna 1814

Bylo by ovšem chybou představovat si tehdejší Washington jako velkoměsto srovnatelné s hlavními evropskými městy té doby – do této podoby měl ještě daleko.

„Americké hlavní město v té době nebylo ničím jiným než neohrabanou vesnicí, pouhým zárodkem města, kterým toužila být. Od chvíle, kdy se přestěhovalo z Filadelfie, uplynulo pouhých čtrnáct let a počet obyvatel se rozrostl na něco málo přes osm tisíc, z nichž šestinu tvořili otroci. Vlhké okolí Potomacu bylo stále téměř pusté a rozhodně bezútěšné. Generální prokurátor Richard Rush popsal tehdejší Washington jako skrovnou vesnici s několika špatnými domy a rozsáhlými bažinami,“ píše Anthony S. Pitch z Historické asociace Bílého domu v článku Vypálení Washingtonu.

Okupace města

Předehrou k zapálení Washingtonu se stala bitva u Bladensburgu, k níž došlo v týž den ráno. Britská armáda tam snadno porazila americké domobrance a prezident James Madison s ministrem zahraničí Jamesem Monroem jen tak tak nepadli do zajetí.

Britské jednotky vzápětí vtrhly do Washingtonu a Dolley Madisonová začala v Bílém domě, tehdy ovšem označovaném jako Prezidentův dům či Prezidentské sídlo, rychle balit věci včetně stříbrného nádobí.

„Krátce předtím, než Mordechai Booth (administrativní úředník amerického námořnictva, pozn. red.) uprchl ve středu 24. srpna 1814 z hlavního města, zajel k Prezidentovu domu, aby se podíval, zda uvnitř ještě někdo není. Poblíž vchodu zahlédl amerického plukovníka, který sesedl z koně, přešel ke vchodovým dveřím, prudce zatáhl za provaz zvonku, zabouchal na dveře a zakřičel na sluhu Jeana Sioussata, známého jako French John. Ale jak Booth zaznamenal, všude bylo ticho jako v kostele. Teprve pak prý pochopil hrůznou realitu, že hlavní město země bylo ponecháno svému strašlivému osudu,“ uvádí barvitě Anthony S. Pitch.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, U. S. Capitol, volné dílo zoom_in Britské jednotky vstoupily do opuštěného Washingtonu večer 24. srpna 1814. Ke Kapitolu dorazili vojáci vyzbrojení střelným prachem a pochodněmi. Oheň poškodil část severního křídla s Kongresovou knihovnou. Sály Senátu a Sněmovny byly zničeny

Brzy nato obsadili Bílý dům bez boje okupační britští vojáci a na znamení své nadvlády v něm poobědvali. Poté ho spolu s Kapitolem, Kongresovou knihovnou a dalšími vládními budovami zapálili.

„Bylo to takové peklo, že záři na noční obloze viděly i posádky na palubě válečných lodí v řece Patuxent vzdálených na 50 mil od Washingtonu a že ji s úzkostí sledovali i Američané v Baltimoru a v Leesburgu ve Virginii,“ popisuje Pitch.

Brity zahnalo tornádo

Druhý den ráno hledali britští útočníci munici a další zásoby, které by mohli spálit. To se jim vymstilo, protože jejich pokus o zapálení sudů se střelným prachem vedl k explozi a ke smrti 30 britských vojáků.

Jejich rozhodnutí opustit Washington pak ještě uspíšil jeden náhodný přírodní jev: hořícím městem se prohnala mohutná bouře. „Existují neoficiální indicie od Národní meteorologické služby, že ve čtvrtek 25. srpna 1814 se přímo uprostřed města spojilo se zemí tornádo,“ uvedlo Národní centrum ústavy.

Scenérii popsal ve svých pamětech britský voják George Robert Gleig, který byl tehdy ve Washingtonu. „Je nemožné, abyste si vytvořili nějakou představu o ohromné síle toho větru. Strhávalo to střechy domů, a to tak, že vyšlehávaly do vzduchu jak proužky papíru. Doprovázel to déšť připomínající spíše řítící se mocný šedý zakalený proud,“ napsal Gleig. Bouřlivá smršť na něj podle jeho slov zapůsobila „zdaleka nejděsivěji ze všeho, co kdy zažil, nebo čeho se kdy stane pravděpodobně svědkem“.

Nepříznivé počasí trvalo podle něj alespoň dvě hodiny. Přívalový déšť ho srazil z koně a minimálně dva britské vojáky zabil. Tornádo navíc mělo podle jeho vzpomínek takovou sílu, že zvedlo do vzduchu nejméně dvě děla, jež odmrštilo do stran.

Déšť sice uhasil požáry, ale Britové už nechtěli ve Washingtonu zůstávat. Ještě té noci se rychle stáhli a opustili město.

Po bouři a britském úprku se do metropole vrátil Madison s americkými vojáky. Bílý dům a Kapitol Američané přestavěli a na doplnění spálených sbírek Kongresové knihovny věnoval svou vlastní knihovnu Thomas Jefferson.

O dva týdny později se Britové pokusili zopakovat svůj útok v Baltimore, ale tentokrát už neuspěli. Britský generálmajor Robert Ross, který vedl útok na Washington, byl hned na začátku bitvy zabit americkými ostrostřelci.