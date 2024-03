V dubnu před 260 lety se narodil jeden z nejslavnějších dostihových koní v dějinách, ryzák Eclipse. Pro milovníky dostihů byl naprostým zjevením, za celou svou závodní kariéru neprohrál jediný závod. Ani poté neupadl v zapomnění, počal totiž stovky potomků. Díky tomu se stal jakýmsi praotcem většiny dnešních dostihových koní.

Mnozí lidé si s nostalgií vzpomenou na film Phar Lap z roku 1983, zobrazující skutečný příběh stejnojmenného dostihového koně. Ryzák Phar Lap narozený na Novém Zélandu v roce 1926 byl outsiderem, z něhož se stal šampion.

Kůň, kterému se zpočátku smáli, se díky pečlivému výcviku a vlastním fyzickým predispozicím stal legendou. „Z 51 startů vyhrál 37 dostihů,“ připomíná web Australského národního muzea. Z toho 33 vítězství si Phar Lap připsal v řadě, což je dodnes nepřekonaný rekord.

Když obdivovaný ryzák zemřel, všechny zajímaly podrobnosti nejen o jeho smrti, ale také o jeho těle, aby se zjistilo, co z něj udělalo tak nepřekonatelného dostihového koně. Pitva nezklamala. Phar Lapovo srdce, které je nyní vidět právě v australském muzeu, váží 1,5krát víc než srdce běžného koně.

Tuto anomálii sdílel i s dalšími velmi úspěšnými hřebci. A jak se říká, že všechny cesty vedou do Říma, v případě valné části „zázračných“ dostihových koní odborníci vystopovali genetickou anomálii k jedinému ryzákovi, který se narodil v 18. století. Jmenoval se Eclipse.

Osudové zatmění Slunce

Eclipse se narodil jako potomek klisny Spiletty a hřebce Markse 1. dubna 1764 v anglickém hrabství Berkshire. Na rozdíl od Phar Lapa přišel na svět téměř doslova do královské rodiny - jeho předci jsou dobře zdokumentovaní a chovatelem Eclipse byl britský královský princ z hannoverské dynastie Vilém August Hannoverský, vévoda z Cumberlandu, nejmladší syn krále Jiřího II.

Pro příchod na svět si hřebec až osudově vybral den, kdy nastalo velké zatmění Slunce. „Po tomto přírodním úkazu byl pojmenován (Eclipse znamená v překladu zatmění, pozn. red.),“ uvádí britský web Horse Racing Betting Sites.

Chovatelé si brzy všimli, že nové mládě je mimořádné. „Od samého počátku byl považován za silného a rychlého,“ zmiňuje Horse Racing Betting Sites.

Eclipse byl temperamentní a překypoval energií. Traduje se, že byl v podstatě k neutahání. Přes den měl výcvik a v noci jej prý zneužíval jeden z pracovníků stájí, který pytlačil - na takto rychlém koni dokázal uniknout všem hajným.

Ostatní nikde

Poprvé se na start dostihů postavil Eclipse jako pětiletý - a rovnou byl tento ryzák s bílou skvrnou v oblasti břicha považován za favorita. „Předtím absolvoval zkušební závod, buď na dráze Epson Downs, nebo Mickleham, a zvěsti o jeho schopnostech se tehdy šířily už nějaký čas. Bookmakeři utíkali k dráze, aby si jej prohlédli, ale byl tak rychlý, že nestihli doběhnout včas. Legenda praví, že cestou potkali starší dámu, která jim řekla, že viděla koně, který se pokoušel dohnat jiného, s bílou nohou, ovšem že by ho nedohnal, ani kdyby se o to pokoušel do skonání světa. Koněm s bílou nohou byl Eclipse,“ píše web Horse Racing Betting Sites.

Svůj první oficiální závod na čtyři míle Eclipse suverénně vyhrál. Psal se 5. květen 1769, a od tohoto dne až do konce jeho kariéry zůstal ryzák neporažený. Hláška, kterou o něm řekl sázkař a jeho budoucí majitel Dennis O'Kelly, „Eclipse první, ostatní nikde“, v Anglii doslova zlidověla - dodnes se, samozřejmě se jménem konkrétního koně, používá na závodišti v případě vítězství s velkým náskokem.

Do cíle Eclipse skutečně dorazil vždy nejen první, ale zcela neunavený a s mimořádným předstihem před soupeři. „Eclipse byl pravděpodobně jedním z nejlepších dostihových koní v dějinách. Vyhrál 18 závodů a obyčejně soupeře pokořil o deset až dvacet furlongů (tedy o přibližně 200 metrů, pozn. red.). Dostihy se přitom tehdy běžely na mnohem větší vzdálenosti,“ řekl pro web Science Daily Matthew Binns, odborník na genetiku z Royal Veterinary College, která patří pod prestižní University of London.

Ryzáka nepředběhl nikdo ani tehdy, když běžel se zátěží. Jeho nepřekonatelnost mu ale nakonec zároveň znemožnila další dostihovou kariéru. „Eclipse závodil do roku 1770 a pak odešel do důchodu, zejména kvůli tomu, že neměl konkurenci,“ vysvětluje Science Daily.

Praotec Eclipse

Ani pak z hledáčku majitelů dostihových koní a chovatelů Eclipse nezmizel. Vzhledem k jeho předchozím výsledkům chovatelé platili velké částky za to, aby nakryl jejich klisny. A i v tomto případě se Eclipse činil. „Jako chovný kůň zplodil minimálně 344 hříbat, včetně tří z prvních pěti vítězů Derby. Odborníci z Royal Veterinary College zjistili, že téměř 80 procent moderních plnokrevných dostihových koní má Eclipse ve svém rodokmenu,“ podotýká web magazínu Eclipse pojmenovaného na počest slavného ryzáka.

Nyní už je procento v současnosti úspěšných dostihových plnokrevníků, kteří mají mezi předky koně Eclipse, zřejmě ještě vyšší - mluví se až o čísle 95 procent.

Jeho úspěšný život znamenal, že když v roce 1789 Eclipse zemřel na koliku, všichni jeho tělo chtěli okamžitě prozkoumat. Touha to byla tak velká, že v konečném důsledku vedla k založení nyní britské veterinární fakulty Royal Veterinary College. „Jediným kvalifikovaným veterinářem v zemi byl v té době Francouz Charles Benoit Vial de St Bel, který právě získával podporu pro svůj plán na založení veterinární školy,“ uvádí web školy.

Případ legendárního ryzáka mu k uskutečnění jeho snu velmi pomohl. S prvními kurzy se začalo už v roce 1792, přičemž do dnešních dnů se Royal Veterinary College změnila v jednu z nejprestižnějších fakult v oboru na světě. Právě zdejší vědci uchovávají Eclipsovo srdce i jeho kostru a detailně studovali také jeho genetiku.

Kůň s velkým srdcem

Předně se zjistilo, že i jeho srdce bylo mimořádně velké - váží 6,35 kila, tedy stejně jako srdce Phar Lapa. Když se pak o mnoho desetiletí později začalo rozvíjet studium genetiky, odborníci přišli na to, že Eclipse stvořil rod superkoní stejně skvělých jako on sám, mezi které se řadí právě i takové hvězdy jako Phar Lap, Kauto Star, Desert Orchid, Danehill či Danzig. „Bylo zjištěno, že úspěšní závodní koně mají abnormálně velká srdce. Výzkum odhalil genetickou anomálii nazvanou ‚X-Factor‘, která se přenáší po ženské linii a pochází z dcer závodního koně jménem Eclipse,“ uvádí web Australského národního muzea.

Vědci z Royal Veterinary College zkoumali také ryzákovu kostru a na základě dochovaných obrazů a naskenování kostry vytvořili počítačový model Eclipseova pohybu. A zhodnotili, že v případě tohoto hřebce do sebe vše jednoduše zapadlo. „Všechny faktory pro rychlost byly dokonale sladěny. Klíčovou schopností rychlého koně je, že dokáže rychle natáhnout nohy dopředu, což je obtížné pro velká zvířata s dlouhými končetinami. Eclipse byl menší než moderní závodní koně. Byl v každém ohledu naprosto dokonalý,“ prohlásil pro Science Daily vedoucí studie Alan Wilson.