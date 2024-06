Osmdesát let po vylodění spojeneckých armád začínají obyvatelé Normandie více mluvit o směsi vděku a radosti, hrůzy a ztrát, které příchod svobody přinesl. Někteří se o dětské vzpomínky podělili poprvé.

Přípravy na operaci Overlord – den D (vylodění v Normandii 6. června 1944). Nálet letounů 2. taktického letectva za denního světla na nádraží v Tourcoing ve Francii. Fotografii pořídil kameraman RAF letící v jednom z útočících bostonských letadel | Foto: Wkimedia Commons, Royal Air Force official photographer, volné dílo

6. červenec 1944 i další dny prožili lidé v Saint-Lô v krytech nebo na útěku před nálety spojeneckých bombardérů. Město, vzdálené asi padesát kilometrů od vyloďovacích pláží, se stalo symbolem zkázy a po válce padaly i návrhy nechat je na památku a výstrahu v troskách, všimla si americká televize NBC News. Její reportéři získali svědectví pamětníků.

Hovořil s nimi 86letý Yves Fauvel, který nálety zažil jako šestiletý kluk. „Byl jsem dítě a pořád na to myslím - je to traumatizující. Když vidím, co se děje na Ukrajině a v Gaze, nemůžu si pomoci a přemýšlím, jaký to má dopad na děti, protože jsem sám takovým dítětem byl,“ řekl Favel, který za reportéry přijel s elegantní šálou v barvách francouzské trikolory a na autě mu vlála americká vlajka.

Reportérům vyprávěl, jak utíkal s rodiči, prarodiči a dvouletou sestrou z domu, který brzy poté zničily bomby. „Utíkali jsme kolem už pobořeného kostela Notre Dame, slyšeli nářek a výkřiky. Dva další dny jsme pak prožili v bunkru, který vytesali okupanti do skalního útesu,“ řekl pamětník.

V tunelu o ploše 465 metrů čtverečních se ukrývalo 700 lidí. Doktor tam operoval bez umrtvení, Fauvel si pamatuje, že vedle něj ležela na prostěradle nějaká žena, která v krytu porodila.

Těsně před porodem měla i tehdy 18letá Andrée Auvrayová. Žila blíž pobřeží v Sainte-Mère-Église a 6. července brzy ráno se z okna dívala, jak se jí na dvorek snáší první američtí výsadkáři. Ačkoliv byla v devátém měsíci, zapojila se Auvrayová hned do ošetřování zraněných. Reportéři NBC byli u toho, když se 98letá žena v setkala s o rok starším výsadkářem Josephem „Benem“ Millerem, jehož kluzák přišel o obě křídla a havaroval na blízkém poli.

Políbila ho na tvář a veterán přitom na chvíli vstal ze svého vozíku. „S Američany nás pojí přátelství, které těžko vyjádříte slovy. První vojáci, kteří se u nás se městě objevili, se na Francouze dívali velice ostražitě, protože slyšeli, že to jsou kolaboranti. Vřelé přijetí, kterého se jim dostalo, je proto úplně překvapilo,“ řekla Auvrayová NBC.

Reportéři americké televize v Saint-Lô a v prvním osvobozeném normandském městě Sainte-Mère-Église, hovořili s více než desítkou lidí, kteří zkázu spojenou s osvobozením pamatovali buď přímo nebo z rodinného vyprávění. Všichni jim řekli, že se cítí připraveni začít mluvit o svých pocitech ztráty, zármutek ale nikdo neměnil ve výčitky.

Bylo mu šest a skrýval se ve sklepě

Yves Marchais byl v červnu 1944 také šestiletý kluk. I on si pamatuje na chvíle strávené ve sklepě, zatímco jejich dům v normandském Carentanu se otřásal výbuchy. „Živě si vzpomínám, jak jsme tam seděli a maminka najednou vzala láhev normandského cideru, byl docela silný, a naráz ji vypila. Pak jenom řekla: a tuhle už Němci také nevypijí,“ sáhl muž do vzpomínek pro agenturu AP.

První dny svobody měl tehdy spojené s vůní pomerančů, které ochutnal poprvé v životě. Stál tehdy u silnice a trochu hladově koukal na procházející americké vojáky. Oni sáhli do kapes a jeden po druhém mu podávali zářivě barevné koule, jaké klučina, který zažil jen potravinové příděly, nikdy předtím neviděl.

Marchais si pomeranče nejdřív spočítal, dostal jich pětatřicet, a pak je spěchal ochutnat. Na krutý konec války odmítá vzpomínat s trpkostí. „Pro nás byli Američané bohové. A ať už ve světě vyváděli cokoliv, pro mě bohové zůstávají,“ řekl Marchais reportérům AP.

Agentura připomněla, že při osvobozování Normandie zahynulo dvacet tisíc civilistů. Spojenci přišli o 73 tisíc padlých a 153 tisíc raněných. Památce civilních obětí se ve středu právě Saint-Lô poklonil i francouzský prezident Emmanuel Macron. AP zaznamenala, že město označil za nutný cíl, protože Spojenci museli zabránit přísunu posil k invazním plážím. „Saint-Lô se stalo mučednickým městem obětovaným pro svobodu Francie,“ řekl Macron.

Mezi oběti patřil 19letý Henri Lecarpentier, na kterého pro AP zavzpomínala jeho tehdy šestiletá setra Marguerite. Henri pomáhal dalšímu muži vytáhnout z trosek dospívající dívku. Přišel ale další nálet a všichni tři zahynuli. „Můj otec později Henriho tělo identifikoval podle bot, měl totiž nové,“ vzpomínala Marguerite.

Rodina z města raději utekla. „Bylo to hrozné, všude ležely sutiny. Nad hlavami nám pořád přelétávala letadla a matka proto nad hlavou mávala bílým kapesníkem, aby viděli, že jsme civilisté,“ vzpomínala Lecarpentierová.

Přes všechno, co zakusila, vzpomíná bez hněvu. „Taková byla cena, museli jsme ji zaplatit. Nemohlo to být snadné. Stačí si uvědomit, že se vylodili 6. června a Saint-Lô bylo osvobozené až 18. července a Spojenci přitom ztratili tolik vojáků,“ uvažovala pamětnice.