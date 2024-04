Za to, že nyní sedí na britském trůnu, vděčí Karel III. rozhodnutí svého prastrýce Eduarda VIII. Byla to právě jeho abdikace v roce 1936 kvůli rozvedené Američance Wallis Simpsonové, po které se britským panovníkem stal jeho mladší bratr Jiří VI., následně jeho dcera Alžběta II. a konečně Karel III. Vše ale mohlo být jinak. Britská média nyní zjistila další podrobnosti o vývoji vztahu Eduarda a Wallis. Ve hře bylo dokonce to, že Američanka krále opustí - za patřičný peněžní obnos.

Král Eduard VIII. s Wallis Simpsonovou v roce 1935 na lyžích v Rakousku. | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

Když v lednu 2020 oznámili princ Harry a jeho manželka Meghan, že se vzdají svých oficiálních pozic seniorních členů britské královské rodiny, byl to pro mnohé příznivce britské monarchie šok. Harry a Meghan byli u Britů oblíbení. Také proto, že bývalá herečka Meghan Markleová do královské rodiny přišla jako rozvedená Američanka s afroamerickými kořeny, a očekávalo se, že do takzvané Firmy vnese čerstvý vzduch.

Takzvaný Megxit u lidí znalých vývoje dějin královské rodiny ve 20. století a komentátorů vyvolal jakési deja vu. Vybavili si téměř identickou situaci, která se odehrála o 84 let dříve. Ovšem která byla vzhledem k postavení jejího hlavního aktéra ještě mnohem závažnější.

Onou aférou byla abdikace krále Eduarda VIII. po roku vlády. Trůnu se vzdal kvůli rozvedené Američance Wallis Simpsonové, kterou za to v dané době většina Britů - včetně králových nejbližších - upřímně nenáviděla. O tom, jak závažné rozhodnutí se Eduardem chystá udělat, věděl jen úzký kruh lidí. Redaktoři listu The Telegraph nyní získali unikátní dokumenty, které o královské krizi z prosince 1936 odkrývají nové podrobnosti.

Král Eduard VIII. s Wallis Simpsonovou v roce 1936, v prosinci stejného roku se kvůli ní vzdal trůnu.Zdroj: Wikimedia Commons, National Media Museum, volné dílo

Tehdejší vládní představitelé zvažovali různé scénáře dalšího vývoje. Ve hře bylo nejen vyplacení Wallis za to, že se s Eduardem rozejde, ale třeba i dosazení na trůn osoby, jejíž jméno může být pro mnohé překvapivé. Kdyby se některé z variant vyplnily, na britském trůnu by dnes s největší pravděpodobností seděl někdo úplně jiný.

Nová vdaná milenka

Eduard VIII. se s Wallis Simpsonovou poprvé setkal počátkem 30. let, ještě když byl korunním princem, a ona podruhé vdanou ženou.

Princ, rodinou a přáteli oslovovaný David, si rád užíval života a také milenek. Dlouhé roky byla jeho milenkou vdaná Freda Dudley Wardová, v roce 1929 ji vystřídala rovněž vdaná Thelma Furnessová.

Wallis Simpsonová pocházela z prominentní americké rodiny. Poprvé se vdala za důstojníka Winfielda Spencera, s nímž se jako 25letá rozvedla. Po několika letech se v New Yorku seznámila s polovičním Britem Ernestem Simpsonem, vdala se za něj a přestěhovala do Londýna. Zde se začala setkávat s londýnskou smetánkou a brzy došlo také na seznámení s následníkem trůnu.

Odehrálo se díky Thelmě Furnessové, která pořádala párty. „Wallis s manželem od ní dostali pozvánku na večírek, když jiný pár onemocněl a nemohl se zúčastnit,“ uvádí magazín Brides.

Pozdější král Eduard VIII. v roce 1932 ve společnosti své tehdejší milenky Thelmy Furnessové. Právě ona jej seznámila s Wallis Simpsonovou.Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Princi se prominentní Američanka zalíbila okamžitě. „O rok později Simpsonovi pozvali prince, aby s nimi povečeřel a z Wallis a Eduarda se stali přátelé,“ zmiňuje magazín Brides.

Manželé Simpsonovi byli najednou zvaní do princova oblíbeného sídla Forte Belvedere. Eduardův zájem o Wallis se ještě vystupňoval v roce 1933, kdy Furnessová odjela na delší dobu do Spojených států. „Princ najednou zůstal bez milenky - a upnul se na Wallis. Přicházel do jejího domu každý den, na večeři pak několikrát týdně, volal jí dvakrát nebo třikrát denně,“ zmiňuje list Politico.

Wallis Simpsonová byla v tu chvíli stále vdaná, její manžel Ernest ale nijak nezasáhl. V roce 1934 se už mezi princovými známými šeptalo, že jeho vztah s Wallis je milenecký. On to popíral. „Eduard až do konce života tvrdil, že po dobu trvání Wallisina druhého manželství s ní neměl poměr,“ píše magazín Brides.

Beznadějně zamilovaný

V létě 1934 každopádně následník trůnu jel s vdanou Američankou na dovolenou. „Možná to bylo během těch večerů na španělském pobřeží, kdy jsme překročili čáru, která označuje nedefinovatelnou hranici mezi přátelstvím a láskou,“ napsala později Simpsonová.

John Aird, který jel na dovolenou s princem jako jeho zaměstnanec, popsal vývoj vztahu prince a jeho přítelkyně jadrně. „Princ ztratil veškerou důvěru sám v sebe a poskakuje kolem W jako pes,“ zaznamenal si. Po dovolené chtěl každopádně princ Eduard představit Wallis Simpsonovou králi a také jí začal kupovat drahé dárky.

Pravá povaha jejich vztahu je dodnes předmětem spekulací. Někteří mluví o velké romantické lásce, další (a tuto tezi zřejmě zákulisně podporovala královská rodina) o tom, že si dominantní a po moci bažící Wallis omotala psychicky labilního Eduarda kolem prstu.

V roce 2012 vyšla kontroverzní kniha That Woman: The Life of Wallis Simpson, Duchess of Windsor od autorky Anne Sebbaové, v níž spisovatelka naznačila, že vše bylo ještě jinak. „Podle ní se emocionálně a morálně zakrnělý princ, jenž nikdy nechtěl být králem, stal posedlým ženou, která - ačkoliv si užívá jeho pozornost, šperky a luxusní životní styl - je jím ke sňatku v podstatě dotlačená,“ stojí v recenzi knihy na portálu Politico.

Manželka bývalého britského krále Eduarda VIII. Wallis Simpsonová, vévodkyně z Windsoru.Zdroj: Wikimedia Commons, volné dílo

Ať už je pravda kdekoliv, všichni se víceméně shodují na jednom: princ, který se i ke svým dřívějším milenkám doslova upínal, se stal Wallis Simpsonovou opravdu posedlý. Přesto ale vztah ještě nikdo v monarchii jako nijak nebezpečný nevnímal. Eduard byl stále následníkem, a vdané milenky měl už předtím. „Jenže v lednu 1936 dostala bouřlivá milostná aféra zcela nový rozměr, když král Jiří V. (Eduardův otec) zemřel, a on se stal králem,“ uvádí BBC.

Bez ní ne!

Několik měsíců se ještě dařilo vztah krále a vdané Američanky tajit. Pak ale v říjnu podala Wallis žádost o rozvod a Eduard se zjevně chystal požádat ji o ruku. „To se setkalo s neochvějným odporem mnoha členů britského establishmentu. Nejvyšší představitelé anglikánské církve, vláda a Eduardovi poradci dali jasně najevo, že tato myšlenka je neudržitelná. V dokumentech zveřejněných v roce 2013 bylo odhaleno, že tehdejší ministr vnitra, Sir John Simon, měl takové starosti s utajením eskalující situace, že nechal odposlouchávat králův telefon,“ zmiňuje BBC.

Tehdejší britský premiér Stanley Baldwin mladému králi vysvětlil, že Simpsonovou Britové jako novou královnu nikdy nepřijmou. Eduard navrhoval, že o svojí lásce promluví v rozhlase, a že jej pak lidé jistě podpoří. (Zde je třeba poznamenat, že až do pár dní před ohlášením Eduardovy abdikace běžní Britové o jeho vztahu s Wallis Simpsonovou nic nevěděli. Na základě nepsané dohody mezi vládou, britským tiskem a BBC o něm nikdo na britských ostrovech neinformoval. V kontinentální Evropě a Americe se ale o vztahu vědělo).

Král přišel také s návrhem, že s Wallis uzavřou morganatický svazek (nerovnorodý - sňatek dvou lidí odlišného společenského postavení, kdy děti zpravidla nedědí tituly toho výše postaveného - pozn. red).

I to ale vláda radikálně zamítla. Zdálo se, že jiné východisko není. 11. prosince 1936 král Eduard VIII. podepsal abdikaci a o den později své rozhodnutí sdělil prostřednictvím rozhlasu Britům. „Zjistil jsem, že je nemožné nést těžké břemeno odpovědnosti a plnit povinnosti krále, jak bych si přál, bez pomoci a podpory ženy, kterou miluji,“ vyjádřil se.

Pozdější král Eduard VIII. v mládí, ještě jako princ z Walesu.Zdroj: Wikimedia Commons, volné dílo

Králem se místo Eduarda VIII. stal jeho mladší bratr Albert, který přijal jméno Jiří VI., a Eduard se s Wallis odstěhovali do Francie, kde se v roce 1937 vzali. Z Jiřího VI. se navzdory pochybnostem stal zbožňovaný panovník, po jeho smrti žezlo na desítky let převzala Alžběta II. a nyní Spojenému království vládne její syn.

O tomto přímočarém vývoji událostí až dosud nikdo moc nepochyboval, nyní se ale díky zjištění listu The Telegraph ukázalo, že několik týdnů před Eduardovou abdikací si britský establishment připravil různé scénáře, a vše mohlo dopadnout nakonec ještě úplně jinak.

Mary na trůnu?

Konkrétně se redaktoři dostali k dokumentům, které v době krize shromáždil britský vládní úředník Sir Horace Wilson.

Podle nich například Eduard, ve snaze přesvědčit premiéra Baldwina k onomu rozhlasovému přiznání ke vztahu s Wallis, tajně objednal letadlo do Curychu. „Naznačuje to, že mínil opustit zemi aniž by podepsal dokument o abdikaci, který byl klíčový pro kontinuitu monarchie. Kdyby král utekl se svou rozvedenou milenkou, britská pozice ve světě by byla vážně kompromitována,“ zmiňuje list The Telegraph. Když se o tom dozvěděl premiér, Eduardovi útěk rozmluvil.

V posteli jim to s Hitlerem šlapalo. Osudový krok učinila Eva Braunová v obchodu

Situace ale byla krajně napjatá - všichni zainteresovaní upozorňovali, že král není daleko od psychického zhroucení. Pak se naskytla naděje na řešení, která je v současnosti doslova bombastickým odhalením. Horace Wilsona totiž 7. prosince 1936 navštívil právník Wallis Simpsonové. „Po delším rozhovoru jsem zjistil, že to, o čem pan Goddard ve skutečnosti mluvil, byla částka, kterou lze zaplatit paní Simpsonové za to, že zmizí,“ zaznamenal si Wilson.

Není ale jasné, zda právníka vyslala přímo Wallis, nebo to byla jeho iniciativa. Každopádně on sám nakonec návrh stáhl.

Vysoce postavení vládní úředníci uvažovali ještě o jiné možnosti. Bylo totiž veřejným tajemstvím, že druhý muž v nástupnické linii, pozdější král Jiří VI., se na panování nikdy nepřipravoval, vládnout nechce, a je psychicky nepříliš odolný.

Britský král Jiří VI. vládl Spojenému království v letech 1936 až 1952.Zdroj: Wikimedia Commons, Matson Photo Service, volné dílo

A tak se objevil návrh, aby se v případě Eduardovy abdikace na trůn posadila jeho stále žijící matka, královna vdova Mary z Tecku. Plán byl takový, že by se Jiří VI. v nástupnické linii jednoduše přeskočil - a po Mary z Tecku by nastoupila buď přímo jeho dcera Alžběta, nebo, ještě mnohem pravděpodobněji, mladší bratr Eduarda i Jiřího - vévoda z Kentu.

„Kdyby se to tak skutečně stalo, králem by byl nyní jeho syn, současný princ Edward, vévoda z Kentu. A Alžběta II. by se tak do knih dějepisu vůbec nedostala - což je něco k zamyšlení,“ píše list The Telegraph.

Slavná "králova řeč" Jiřího VI. ze září roku 1939:

Vládní úředníci ovšem přemýšleli také nad ještě podivnějšími scénáři - jedním z nich bylo třeba přesvědčit zamilovaného krále, aby si vzal dovolenou - a následně jej díky "spolehlivé" posádce nechat v zásadě v domácím vězení na lodi HMS Repulse, na níž by po devět měsíců objížděl svět.

„Tento beznadějný nápad jasně ukazuje, jak vystupňovaná krize byla. V každém případě už bylo příliš pozdě,“ zmiňuje The Telegraph. Do tří dnů po návrhu o "dovolené" Eduard abdikoval a všechny možné scénáře vývoje zůstaly jen v pečlivě ukrývaných dokumentech.