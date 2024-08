Zdroj: Wikimedia Commons, Paul Juley, fair use

Newyorský hotel Park Plaza ubytovával začátkem 70. let minulého století spíše starší chudé lidi, často vdovy, hledající levnější bydlení. Od roku 1973 začaly tyto ženy záhadně umírat. Před 50 lety, v pátek 30. srpna 1974, se mezi zemřelé zařadila i americká sochařka Eleanor Plattová, jež měla v hotelu ateliér. Její smrt se zdála být zprvu přirozená. Ukázalo se ale, že se spolu s ostatními stala obětí sériového vraha.

Eleanor Plattová, sochařka, která vytvořila busty mnoha prominentních Američanů, zemřela 30. srpna 1974 ve svém ateliéru na 50 West 77th Street. Bylo jí 64 let, oznámily po nalezení těla zemřelé sochařky noviny The New York Times.

V krátkém umělčině nekrologu připomněly, že Plattová vytvořila mimo jiné busty soudců Learneda Handa, Louise D. Brandeise a Earla Warrena a že je také autorkou busty Alberta Einsteina pro Metropolitní muzeum. Dodaly, že byla dvakrát provdaná a že její první manželství skončilo rozvodem, zatímco její druhý muž zemřel v roce 1957 (byla tedy vdova). Konečně se noviny zmínily o tom, že sochařku oplakávají její matka, sestra a bratr.

To bylo všechno. Žádné podezřelé okolnosti týkající se sochařčiny smrti půl století starý článek nezmiňoval. V té chvíli ještě nikdo netušil, že se stala obětí vraha. Obětí nikoli první a ani ne poslední. Ale to všechno mělo vyjít najevo až později.

Hotel pro chudé

Park Plaza Hotel, v němž měla Plattová svůj ateliér, nebyl navzdory svému vznosnému jménu vyhledávaným místem americké smetánky. „Nacházel se ve zločinem prolezlé části New Yorku a ubytovával starší a chudé lidi,“ uvedl Michael Newton v Encyklopedii moderních sériových vrahů.

Onou čtvrtí se špatnou pověstí byla legendární West Side na Manhattanu, kterou sice světově proslavil muzikál West Side Story, ale i ten vlastně akcentoval její problematický charakter s velkou mírou pouličního násilí a kriminality.

V roce 1973 se tento zapadlý revír stal lovištěm sériového zabijáka Calvina Jacksona.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Richard Yi, CC BY-SA 3.0 zoom_in Hotel Plaza na Manhattanu. V 70. letech minulého století jej obývaly hlavně vdovy, mezi nimiž si začal své oběti vybírat tajemný sériový vrah

Také Jackson, který se narodil 5. března 1948 v Buffalu, pocházel z chudé rodiny a vyrůstal v chudinském městském prostředí. Z vlivu svého okolí se nedokázal vymanit, takže už jako dítě bral drogy a po vychození 10. třídy opustil školu a začal se živit krádežemi a přepadáním lidí. Ve vězení se ocitl poprvé v roce 1965, kdy dostal pět let za loupež. Koncem 60. let byl podmínečně propuštěn, ale své chování příliš nezlepšil. I když se oženil, dál kradl, protože si neuměl najít a udržet práci.

V roce 1970 byl obviněn z držení drog a skončil už podruhé za mřížemi, tentokrát jen na tři měsíce. Za krádeže a drogy byl v následujících třech letech odsouzen ještě několikrát, pokaždé ale vyvázl s krátkými tresty.

Začátkem roku 1972 si našel se svou partnerkou Valerií Colemanovou nové bydlení právě ve zchátralém Park Plaza Hotelu, který nabízel podobným částečně ztraceným existencím finančně dostupné útočiště. Na nějakou dobu se zdálo, že to někdejší lupič a narkoman vezme v životě přece jenom za ten lepší konec: přestal fetovat, přijal místo vrátného a vypadalo to, že chce do budoucna sekat dobrotu. Jeho zbývající přátelé a známí mu drželi palce. Jenže pak bylo všechno jinak.

Vraždící přízrak

V dubnu 1973 byly v hotelu postupně zavražděny tři ženy. První a nejmladší z nich byla 39letá Theresa Jordanová, kterou našli udušenou v jejím pokoji. To se na první pohled jevilo jako nešťastná náhoda, ale jen o pár dní později bylo v hotelu objeveno tělo další mrtvé ženy, a to už žádná náhoda být nemohla – 65letá Kate Lewisohnová byla totiž nalezena přivázaná k posteli, uškrcená a se zlomeninou lebky. Třetí dubnovou obětí neznámého vraždícího fantoma se stala 60letá Mable Hartmeyerová, kterou znásilnil a uškrtil. Její tělo se našlo 24. dubna.

Jaro se přehouplo do dalšího měsíce, ale vražedné řádění v hotelu hrůzy neustalo. Jen o několik dní později objevili stále vyděšenější nájemníci tělo 79leté Yerie Vishnefské, svázané její vlastní punčochou a s řeznickým nožem zabodnutým v zádech.

Osmého června byla zavražděna 47letá Winifred Millerová a o 11 dní později, 19. června, i 71letá Blanche Vincentová.

V červenci přišla o život 69letá Martha Carpenterová a 30. srpna konečně i Eleanor Plattová. Právě tyto dvě vraždy ale policie zprvu neznámému pachateli nepřičítala.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Alexander Hope, volné dílo zoom_in Legendární manhattanská čtvrť West Side, která měla na začátku 70. let minulého století špatnou pověst

„Soudní lékař přisoudil smrt paní Carpenterové přirozeným příčinám. Ani smrt tří dalších žen (Mabel Hartmeyerové, Blanche Vincentové, a Eleanor Plattové) nepopsal zprvu jako vraždy. Zatímco příčiny smrti byly různě připisovány chronickému alkoholismu, infarktu nebo jiným důvodům, spisy byly běžně vraceny policii jako nevyřešené případy, protože nebylo možné definitivně vyloučit cizí zavinění,“ uvedl 15. září 1974 (po dopadení pachatele) soudní reportér deníku The New York Times Robert D. McFadden.

McFadden dále poznamenal, že i když se policisté v klasifikaci některých případů nejdříve mýlili, od vraždy Winifred Millerové 8. června věděli, že mají v hotelu co do činění se sériovým pachatelem, neboť Millerová, Lewisohnová a Vishnefská byly zavražděny beze všech pochyb a okolností jejich úmrtí vykazovaly podobné znaky.

Vrah je dopaden

Skutečnost, že detektivové ze začátku neidentifikovali správně všechny vraždy, mohla být způsobená i tím, že newyorská policie byla v té době v podobně zanedbaném a zchátralém stavu jako přízračný hotel.

„Manhattanský policejní detektiv, který si nepřál být jmenován, uvedl, že navzdory sérii vražd v hotelu nebyla kvůli žádné z nich podniknuta žádná okamžitá policejní akce. Řekl, že organizace jednotek, vyšetřujících vraždy v několika okrscích najednou, trpí snižováním stavů a nedostatkem zájmu ze strany detektivů. Podle něj by pomohla reorganizace, která by jednotky nechala pracovat na úrovni okrsku,“ zapsal McFadden.

K dopadení pachatele tak nevedla ani tak pečlivá policejní práce, ale fakt, že neznámý zabiják začal dělat chyby. V případě vraždy Eleanor Plattové se totiž nespokojil jen s jejím udušením, ale rozhodl se také obohatit – proto z jejího bytu ukradl rádio, televizi a další cenné předměty v hodnotě několika set dolarů. Právě to nakonec dovedlo detektivy k poznání, že sochařka byla zavražděna, protože její příbuzní věděli, že tyto předměty měla.

Ve čtvrtek 12. září 1974 pak vrah poprvé udeřil mimo svůj dosavadní „lovecký revír“ a spáchal vraždu v domě o jeden blok dál, na adrese 77 West.

Jeho obětí se tentokrát stala 59letá Pauline Spaniermanová, kterou stejně jako ostatní ženy v předešlých případech znásilnil a uškrtil. Také v tomto případě chyběla v bytě Spaniermanové televize, a když se policisté začali ptát po domě, vzpomněl si její soused, že kolem třetí ráno viděl nějakého chlapa vláčet televizi po požárním schodišti.

Detektivové tak začali obcházet jeden byt za druhým a v jednom z nich na ukradený televizor opravdu narazili. Když se začali zajímat o to, kdo tam bydlí, dozvěděli se, že si byt dočasně pronajal právě Calvin Jackson.

Muž byl konečně zadržen a rychle se přiznal. Prvotním motivem jeho činů byla nekrofilie, neboť se na mrtvých tělech zavražděných žen ukájel, postupně však začal využívat situace i ke krádežím. Zavražděným také většinou vyjedl ledničku. V Park Plaza Hotelu vraždil, dokud tam bydlel a pracoval, po přestěhování na novou adresu ale zaútočil na novém „působišti“.

Doživotí s podmínkou

Vrah skončil ještě na podzim 1974 před soudem, který jej odsoudil k 18 po sobě jdoucím doživotním trestům.

Koncem roku 1974 však Jackson odvolal na radu svého právníka doznání a prohlásil se za nepříčetného. Soud ho následně nechal podrobit dvěma psychiatrickým vyšetřením, jež verdikt o nepříčetnosti potvrdila. Tento závěr ale napadl státní zástupce a soud mu dal za pravdu: v roce 1975 nechal Jacksonův psychický stav přezkoumat do třetice v nemocnici v Bellevue, jejíž specialisté dospěli k verdiktu, že pachatel je duševně zdráv.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, User:Medic18, CC BY-SA 3.0 zoom_in Věznice Sullivan, v níž si odpykává svůj doživotní trest vrah z Park Plaza Hotelu

V roce 1976 tak následoval další soud, který Jacksona shledal vinným z devíti vražd a 6. července jej odsoudil ke ke čtyřem doživotním trestům odnětí svobody s možností podmínečného propuštění. Jackson tentokrát na rozsudek nijak nereagoval.

Od té doby tráví svůj život v různých věznicích po celém státě New York. V září 1999 poprvé zažádal o podmínečné propuštění, ale jeho žádost byla zamítnuta. Od konce roku 2020 si odpykává trest v nápravném zařízení Sullivan pod identifikačním číslem 76A2732. Jeho poslední slyšení bylo v březnu 2021.