Přesně před 135 lety zemřel na loveckém zámečku Mayerling jediný syn císařovny Sisi a císaře Františka Josefa I. Okolnosti smrti korunního prince Rudolfa jsou dosud nejasné. Následník rakousko-uherského trůnu po sobě zanechal jedno dítě, dceru Erzsi. Ta si otce, kterému se velmi podobala, celý život idealizovala. Byla také odbojná - přitahovala skandály a stala se z ní sociální demokratka.

Největší záhada rakouských dějin. Tak se dosud mluví o smrti korunního prince Rudolfa - následníka trůnu habsburského mocnářství a jediného syna Alžběty Bavorské zvané Sisi a Františka Josefa I. Je dost možné, že celou pravdu o tom, co se 29. ledna roku 1889 odehrálo na loveckém zámečku Mayerling, se lidé už nikdy nedozví. Habsburkové údajně dosud uchovávají podstatné důkazy z pokoje, kde zemřel Rudolf i jeho mladá milenka.

Princova smrt každopádně citelně změnila chod monarchie. Následníkem trůnu se nečekaně stal císařův synovec František Ferdinand d'Este. Císařovna Sisi upadla do hlubokých depresí, zdrcen byl i František Josef I. - o Rudolfovi zakázal mluvit a choval se, jakoby nikdy žádného syna neměl. V celém vývoji událostí ale tak trochu zaniká příběh další osoby, jíž Rudolfova smrt převrátila život vzhůru nohama. Jeho dcery Alžběty Marie Rakouské.

Arcivévodkyně Erzsi, jak doma dívce říkali, se povahou podobala svému otci. Svéhlavá, s názory, které se vymykaly jejímu postavení. Její životní příběh by vydal na několik románů - Erzsi plnila dobový tisk mileneckými aférami, bouřlivým rozvodem, násilnostmi i svou šokující politickou činností.

Nemilovaná manželka, milovaná dcera

Alžběta Marie se narodila v září roku 1883. Byla jediným dítětem korunního prince Rudolfa a princezny Štěpánky Belgické. Dívka přišla na svět jako dcera budoucího vladaře mocnářství, rozhodně ale ne jako potomek vzájemně se milujícího páru.

Manželství Rudolfa a Štěpánky bylo čistě politickým svazkem, byť minimálně nevěsta se zpočátku pokoušela změnit jej v láskyplný vztah. Jenže Rudolf o to po krátkém snažení ztratil zájem. „Vzali se v roce 1881. Ovšem už když v roce 1883 přišla na svět jejich dcera, byl vztah napjatý,“ poznamenává server Royal Collection Trust.

Hlavním problémem byla rozdílnost povah manželů. „Štěpánce ve chvíli sňatku ještě nebylo ani sedmnáct let a víceméně byla stále dítětem. Byla vysoká a považována za nijak zvlášť hezkou, její osobnost pak dobové zdroje popisují jako poměrně neatraktivní. Štěpánka byla také velmi konzervativní a chovala se povýšenecky,“ zmiňuje server Die Welt der Habsburger.

Korunní princ byl pravým opakem. Šlo o inteligentního a citlivého člověka, který špatně snášel napjaté vztahy v panovnické rodině. Politicky se z něj stal liberál. Za to ho jeho otec prudce kritizoval, což Rudolf těžce nesl. „Rudolfův myšlenkový svět se neshodoval s představami vídeňského dvora. Mezi jeho přátele patřili radikální novináři, svobodní zednáři, ateističtí intelektuálové. Projevoval sympatie k řidičům koňských povozů a dámám z pochybných čtvrtí,“ uvádí web Kapucínské krypty, kde je princ pohřben.

Rudolf upadl do depresí a řešil je alkoholem a četnými mileneckými vztahy. Manželku tak nakazil pohlavní nemocí a zůstala neplodná, což znamenalo, že Erzsi bude jedináčkem.

Rudolfova jediná dcera byla ještě ve věku, kdy všechny tyto podrobnosti neznala, napětí mezi rodiči ale vnímala. Blíže měla ke svému otci, který ji velmi miloval. A když se v lednu 1889 rozhodl zemřít (nejpravděpodobnější verzí je, že princ se svou milenkou Mary Vetserovou spáchali sebevraždu), ve svém posledním dopisu Štěpánce myslel i na svou dceru. „Drahá Štěpánko, jsi osvobozena od mé přítomnosti a trápení. Buď šťastná podle svých představ. Buď hodná na ubohou maličkou, která je to jediné, co tady po mě zbyde,“ napsal.

Je to tvoje vina

Jeho smrt Erzsi silně zasáhla. Otce oplakávala po celý život. Jeho tragický odchod ji ale s matkou nesblížil, spíše naopak. „O Štěpánce se začalo říkat, že je nepřímo zodpovědná za Rudolfovu smrt. Mělo se za to, že takový osud zvolil i kvůli tomu, že mu nedokázala poskytnout nezbytné emocionální bezpečí. Odmítaná dvorskou společností i manželovou rodinou se dvoru začala vyhýbat,“ připomíná web Die Welt der Habsburger.

Na svou jedinou dceru neměla čas. O Erzsi se tak začal starat jiný příbuzný - možná trochu překvapivě, vzhledem k chladu, který panoval ve vztahu mezi ním a zesnulým Rudolfem. „Opatrovníkem dívky se stal její dědeček, císař František Josef I., který svou vnučku zbožňoval,“ píše web Die Welt der Habsburger.

Zřejmě i proto, že se malá arcivévodkyně vysloveně „potatila“. „Erzsi zdědila Rudolfův nekonvenční charakter. A svého zesnulého otce si začala heroizovat,“ uvádí Die Welt der Habsburger. Jak zmiňuje magazín webu Wien Museum, inspiroval ji také spiritualizmus její babičky Sisi, která rovněž na Rudolfa nedokázala zapomenout.

Jak arcivévodkyně Erzsi začala dospívat, přijala také myšlenku, že Rudolfa ke smrti dohnala právě její matka. Když se v roce 1900 Štěpánka podruhé vdala za maďarského šlechtice Eleméra Lónyaye z Nagy-Lónya a Vasaros-Nameny a vzdala se tím členství v rakouské panovnické dynastii, s dcerou už nikdy nepromluvila.

Postřelená milenka

Erzsi měla v očích svého dědečka takové postavení, že když se v roce 1900 zamilovala do o deset let staršího knížete Otto von Windischgrätze, snadno si u Františka Josefa I. vymohla povolení k sňatku. „A to přesto, že to odporovalo dynastickým zvyklostem. Windischgrätz sice byl příslušníkem rakouské šlechty, ovšem nepocházel z panovnického rodu, což znamenalo, že nebyl rovnocenný postavení arcivévodkyně,“ vysvětluje web Die Welt der Habsburger.

Svatba se konala v roce 1902 a z manželství vzešly čtyři děti, vztah ale brzy ztroskotal. „Oba manželé měli množství mimomanželských vztahů, o kterých se ve vídeňské společnosti hojně mluvilo,“ píše Die Welt der Habsburger.

Vzájemná žárlivost mezi párem vygradovala natolik, že Erzsi podle legendy dokonce v Praze postřelila jednu z Ottových milenek, zpěvačku Marii Zieglerovou a vážně tuto superhvězdu z českých lidových scén zranila.

Postupně ale Erzsi žárlit přestala a začala toužit po úniku z nešťastného svazku. Věděla však, že to za života Františka Josefa I. a trvání monarchie nebude možné. Její vztahy s dědou se navíc postupně zhoršily - Erzsi se totiž potatila i v politických názorech. Už v jejích patnácti se s císařem pohádali, a to když se dozvěděla o situaci dělnické třídy. „Pak šla za císařem a chtěla jej přinutit, aby to začal řešit. Načež ji vyhodil se slovy: Stává se z tebe tvůj otec, zmiz mi z očí,“ řekla pro web Wien Museum autorka biografie Alžběty Marie Michaela Lindingerová.

Když pak skončila první světová válka, bývalá arcivévodkyně to brala navzdory svému původu spíše jako nový začátek než jako konec. „Arcivévoda František Ferdinand i císař František Josef byli mrtví, a s nimi také monarchie. Erzsi ale netruchlila,“ uvádí web Midpoint Institute.

Rudá arcivévodkyně

Po vzniku republiky se Erzsi mohla konečně začít snažit o rozvod. Ve stejné době se začala politicky přiklánět k socialismu a sociální demokracii. „Na shromáždění voličů sociální demokracie v roce 1921 se seznámila se svým budoucím manželem, poslancem zemského sněmu Leopoldem Petznekem, který ji motivoval ke vstupu do této strany,“ uvádí rakouská stanice ORF.

V politice se ve 20. letech začala výrazně angažovat. „Na prvomájovém průvodu ve Vídni házela odbojná Erzsi z limuzíny červené karafiáty, a vysloužila si přezdívku Rudá arcivévodkyně,“ zmiňuje web Midpoint Institute. Pro mnoho lidí to bylo kontroverzní - monarchisté ji brali jako zrádce, příznivcům sociálně demokratických a socialistických myšlenek vadil její původ.

Autorka Erzsiny biografie Lindingerová ovšem na rozdíl od jiných historiků tvrdí, že původní motivací bývalé aristokratky pro sblížení se sociálními demokraty nebyla politika, ale boj o děti. Erzsi se totiž ocitla v těžké životní situaci. „V roce 1924 se rozvedla. Následoval ovšem ošklivý boj o péči o děti, který rozmazával celý dobový tisk,“ připomíná fakta web Die Welt der Habsburger.

A podle Lindingerové s ním Rudé arcivévodkyni pomáhal i nový milenec a spolustraníci. „Když chtěl Otto prosadit svá práva a vyzvednout dvě z dětí ze zámku Schönau, kde tehdy s Erzsi žily, nechala s podporou Petzneka pochodovat proti manželovi a četníkům, které přivedl, dělníky s lopatami a puškami. K tomu, že své děti nakonec získala do opatrovnictví přispěla také ochranná ruka, kterou nad ní držel tehdejší rakouský prezident Michael Hainisch. Jiná žena by v té době (s patriarchálním chápáním zákonů) sotva něco zmohla,“ vysvětlila Lindingerová pro web Wien Museum.

Kontroverzní až do konce

Erzsi zůstala kontroverzní osobností i poté. S Petznekem totiž žila lidově řečeno „na hromádce“, což její současníci vnímali jako skandál. „Vzali se až v roce 1948,“ zmiňuje web Die Welt der Habsburger.

Poslední roky života strávila ve své vile v Hütteldorfu na předměstí Vídně, kterou odkázala obci spolu s předměty z pozůstalosti svého otce a dědečka. Na rozdíl od nich ji po smrti 16. března 1963 nepohřbili ve vídeňské Kapucínské kryptě, ale na hřbitově v Hütteldorfu.

Na hrobě navíc nemá jméno. „Tomuto jemnému umění provokace se naučila od Sisi. Na sklonku života si do deníků psala, že chce zmizet. A krátce na to také změnila svou závěť, vyčerpaná hádkami se svými dětmi. Do její vily na Linzer Strasse směly vstoupit až poté, co byla zcela vyklizená,“ zmínila Lindingerová.

Předměty z její pozůstalosti nyní lze vidět ve vídeňských muzeích. „Chtěla, aby tyto věci byly přístupné, a zároveň aby se nerozprodaly do zahraničí. Nechtěla však, aby se někdo zabýval její osobou. Podle jejího přání je hrob takový, aby jej nikdo nemohl najít. Celý život šla proti proudu,“ konstatovala Lindingerová.