Euromajdan v Kyjevě: Ze dne na den se z ulic stala bojiště, skončilo to masakrem

Onoho rána 18. února roku 2014 vyšlo v Kyjevě do ulic asi 20 tisíc demonstrantů, kteří se vydali k budově parlamentu. U budovy Ústředního klubu ukrajinských důstojníků se jim postavila do cesty policejní barikáda sestavená z osobních i nákladních aut. Kolem 9:45 ji demonstranti prolomili. Policisté odpověděli zábleskovými granáty. Brzy na to začaly v ulicích Kyjeva umírat desítky lidí. Euromajdan vyvrcholil masakrem.

