Film Vlny režiséra Jiřího Mádla, který líčí události roku 1968 optikou tehdejší zahraniční redakce Československého rozhlasu, přiblížil českým divákům poprvé také zajímavou osobnost šéfredaktora této stanice Milana Weinera. Muže s neobyčejně dramatickým a pohnutým osudem, bez nějž by události legendárního Pražského jara roku 1968 probíhaly nejspíše jinak, než jak se odehrály.

Milan Weiner byl osobností, bez jejíž práce a odvahy by přelomové měsíce roku 1968 pravděpodobně nebyly takové, jaké byly. Byl fenoménem roku 1968 a nejpozoruhodnější postavou v Československém rozhlase. Karel Tejkal ho nazval legendou, avšak nedoceněnou, uvádí ve své životopisné studii o Milanu Weinerovi Jarmila Ivasková.

V tomto ohledu je třeba zmínit, že Weiner nebyl kometou, která by náhle v jednom konkrétním historickém období zazářila a zhasla. Pozoruhodný a dobrodružný byl celý jeho život. Život, v němž se opakovaně ocital v roli vyvržence, aby se znovu a znovu utkal o své místo na slunci.

Časy první republiky

Milan Weiner se narodil 29. března 1924 v Praze jako druhý syn Bedřicha a Elly Johanny Weinerových. Rodiče se seznámili v roce 1918 při oslavách vzniku Československé republiky, svatbu měli nedlouho poté, 11. prosince 1919. Matka Milana Weinera pocházela z židovské rodiny žijící v oblasti někdejšího libeňského židovského ghetta, které bylo druhým největším ghettem v Praze, nebyla ale vychovávána jako ortodoxní židovka.

V roce 1919 se provdala také její sestra Marie, která si vzala osobnost, jež měla později na Weinerův život a práci nemalý vliv: slavného českého novináře a komentátora Ferdinanda Peroutku.

V květnu roku 1920 se mladým manželům Bedřichovi a Elle Johanně narodil syn Jiří, o čtyři roky později Milan. Manželství rodičů ale nevydrželo a Weinerova matka se vdala podruhé, tentokrát za otcova přítele a spolubojovníka z italské fronty Františka Zatočila (její sestra na tom byla podobně, ani ona s Peroutkou trvale nezůstala a rovněž se vdala za jeho bývalého kolegu, konkrétně novináře Antonína Janotu – její rozvodový proces s Peroutkou se přitom stal jedním ze známých skandálů první republiky).

Milan začal psát už jako dítě básničky do vinohradských novin a kamarádil se s Peroutkovou dcerou Evou, vliv na něj mělo i jeho členství ve skautském vodním oddíle a ve studentském komunistickém sdružení Mladá kultura. Rozbití Československa a následná okupace zbytku okleštěné republiky ho zastihly na reálném gymnáziu na Královských Vinohradech, které musel v roce 1940 po přijetí protektorátních diskriminačních rasových zákonů nuceně opustit.

Terezín a tajemné album

Po vyhazovu ze školy si našel práci jako prodavač v obchodě s gramofonovými deskami s názvem Matoušek a od roku 1941 dělal také poslíčka u židovské náboženské obce. Už o rok později ale musel ve svých 18 letech nastoupit spolu se svým starším bratrem do terezínského ghetta, kam byli odvezeni i jejich babička s dědou z matčiny strany (jejich vlastní otec Bedřich byl v té době už mrtvý, protože v obavě před transportem spáchal sebevraždu). Weinerův strýc Ferdinand Peroutka byl vězněn už od roku 1939 – nejprve v Praze na Pankráci, poté v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald

Matku obou chlapců od toho ochránil její druhý sňatek s Františkem, tedy mužem křesťanského původu. Podivné štěstí v neštěstí ji pak potkalo v roce 1944, kdy začala být do transportů povolávána i smíšená manželství. Její muž František odmítl dát se rozvést, takže byl deportován, ji samotnou ale „zachránil“ pád ze schodů, při němž si zlomila nohu v kyčli. Jako Židovce jí voperovali do nohy nikoli platinovou, ale obyčejnou železnou dlahu, která korodovala, což nakonec vedlo k dalšímu zkrácení nohy a k trvalé invaliditě, kvůli níž už nebyla do transportu povolána.

Z terezínského ghetta se po Milanu Weinerovi dochovalo fotoalbum lidských tváří, které bylo nedávno objeveno v jeho pozůstalosti a obsahuje celkem 41 snímků, přičemž jde z hlediska dění v ghettu o naprosto ojedinělou památku.

close info Zdroj: Se svolením archivu šachového oddílu TJ Sokol Zaječice zoom_in Milan Weiner hraje simultánku. Zprava Miloslav Votava, Jiří Hájek, Jaromír Šustr.

„Historici se shodují na tom, že jde o nebývalý objev. Dosud se v odborných i popularizačních publikacích pojednávajících o ghettu Terezín objevovaly neautentické snímky z propagandistických filmů. Existuje také poměrně bohatá kolekce výtvarných děl nejrůznějšího charakteru zobrazující podobu Terezína a tamní dění. Známá je i fotografie terezínské vězeňkyně Doris Grozdanovičové pořízená patrně poblíž pracujícím studnařem. Nově nalezená kolekce nazvaná Album G. T. však přináší materiál, který mezi vizuálními prameny k dějinám šoa dosud chyběl,“ uvádí projekt Paměť národa, který o tomto nálezu před časem informoval.

Snímky z alba byly vystaveny před dvěma lety v prostorách Památníku ticha na pražském nádraží Bubny.

Dlouhán v Osvětimi

Na podzim 1944 byl Weiner poslán v jednom z posledních transportů z Terezína do Osvětimi. Cesta vlakem trvala tři dny a tři noci. Lidé uvnitř zpočátku doufali, že je vezou na nucené práce do Německa, ale v okamžiku, kdy se vlak stočil k východu, tušili, co je čeká na konci cesty.

„Poslední noc již k ránu, někdy ve čtyři, v pět hodin, bylo už z dálky vidět oheň šlehající z komínů krematorií, kilometry plotů z ostnatého drátu osvětlených reflektory a strážní věže. I bez bližšího vysvětlení jsme pochopili, o co asi běží. Franta Graus nás uklidňoval: I z takových lágrů se už lidi vrátili. Ačkoli se to nakonec potvrdilo, tehdy to ještě nemohl ani tušit – ale bylo to hezké pohlazení na duši,“ vzpomínal na cestu do Osvětimi jeden z tehdejších vězňů, Weinerův kamarád Miloš Pick (jeho vyprávění zachycuje práce Venduly Michalové Holocaust ve vzpomínkách pamětníků).

V Osvětimi se Weiner seznámil s další výraznou autorskou osobností, pozdějším slavným spisovatelem Arnoštem Lustigem. Ten vzpomínal, že Milan, bohužel ke své škodě, prakticky od první chvíle poutal pozornost esesáků svou nezvykle vysokou postavou. Občas jej zcela bezdůvodně ztýrali.

„Oni nesnášeli vysoký Židy. No, a to Milan byl,“ vzpomínal Lustig. Jedno takové ztýrání později vedlo k prohloubení jejich vztahu. Vysokého Weinera si při nástupu všiml jeden dozorce SS a začal ho na místě mlátit přes obličej.

„Jak se vžil do toho fackování, tak jsem viděl, že má v kapse tý uniformy sáček karamelových bonbonů. A jak on ho nepřestával fackovat, tak jsem mu je vytáhl a rozhodl jsem se, že toho Milana odměním, že ho odměním a že mu ty bonbony dám. A ukradl jsem je. A po válce, kdykoliv mě Milan viděl, tak mě pozval na husu. Za ty bonbony, to mi nemohl zapomenout. A objednával mně automaticky dvě porce,“ vyprávěl Lustig.

Weiner strávil v Osvětimi asi měsíc, poté byl spolu s Pickem přidělen do pracovního transportu do Meuselwitzu, spadajícího pod koncentrační tábor Buchenwald. I tam dráždila Němce jeho fyzická výška, přičemž nejvíce ho kvůli ní šikanoval jeden rottenführer jménem Hack, který na něj kvůli ní často řval. Ani jeden z nich nemohl tušit, že se spolu do konce války setkají ještě jednou za jiných okolností – a že Weiner bude mít možnost svému trýzniteli aspoň trochu odplatit.

Útěk z pochodu smrti

V dubnu 1945 byli všichni vězni z pobočného tábora u Buchenwaldu zařazeni do evakuačního transportu, protože se hroutila německá fronta. Vlak je odvážel na východ a po třech dnech zastavil v západočeských Kraslicích. Dál museli po svých. Devítičlenná parta kolem Picka a Weinera byla rozhodnuta utéct, a tak co nejvíce roztáhla pochod, aby se hlídající esesáci dostali daleko od sebe a vznikl mezi nimi prostor. Celá devítka se rozdělila na menší skupinky, aby nepřitahovala pozornost.

„My jsme byli nakonec čtyři: Milan Weiner, Karčí Weinstein, Jožka Wallerstein a já. Vybrali jsme si – nervózní, abychom to nepropásli – takové špatné místečko, kde šla stráň v lese příkře do kopce. Mezi serpentinami nikde žádný esesák. Ale když jsme byli pár metrů za příkopem, tak se jeden objevil,“ vzpomínal Pick.

Tím esesákem byl právě onen vzteklý rottenführer, který měl vždycky spadeno na Weinera. Situace nevypadala pro vězně dobře: drápali se do kopce, byli na smrt vyčerpaní, neměli sílu utíkat a Němec měl pušku. A právě v tu chvíli je Weiner zachránil a současně vrátil esesákovi jeho ponižování.

„Nejdříve jsem si myslel, že Milanovi přeskočilo, otočil se na toho vzteklého esesáka, zamával mu, jako když se loučí v neděli ze schůzky s holkou, a zavolal na něj: Auf wiedersehen nach dem Krieg, Herr Rottenführer. A kdo se podělal, byl ten esesák, ne Milan. Jen málokdy jsem viděl tak vyděšená očička,“ vyprávěl Pick.

close info Zdroj: se svolením Bontonfilmu zoom_in Stanislav Majer jako Milan Weiner ve filmu Vlny a Táňa Pauhofová v roli Věry Šťovíčkové

Ani potom ale neměli ještě vyhráno: když se u jedné místní Němky pokusili vyžebrat jídlo, udala je a skončili v rukách německé policie, která je zařadila do dalšího pochodu smrti. I z něj se jim ale podařilo utéct a nakonec se dostali do vesnice Štichov, kde se Pick a Weiner dočkali u české rodiny Harmáčkových konce války (Weinstein a Wallerstein se v té době už od nich oddělili a zamířili do jiné vesnice na území Protektorátu).

V 50. letech

Těsně po válce, už v červnu 1945, vstoupil Weiner do KSČ, přičemž navazoval na svou činnost v ilegální komunistické buňce v Terezíně. Současně začal usilovat o novinářskou kariéru. První krátkou stáž si odbyl v tehdejší Mladé frontě a usiloval o nástup do Československého rozhlasu. Byl přijat, ale na poslední chvíli si to z neznámých důvodů rozmyslel a zvolil místo rádia deník Rudé právo.

Po únoru 1948 se podobně jako mnoho dalších mladých novinářů jeho generace zaměřil v článcích na „budování socialismu“, ve které nejspíše upřímně věřil, a psal texty s touto tematikou. V té době se mu také narodila dcera Jana.

Začátkem roku 1950 byl spolu se svou manželkou, pracovnicí zahraničního obchodu, vyslán zhruba na rok do Číny, aby tam propagandisticky pokrýval vznik komunistické Čínské lidové republiky a změny čínského hospodářství, jež se měly obdobně odehrát i v Československu: likvidaci velkostatkářů, budování těžkého průmyslu a podobně. V Číně se domlouval pravděpodobně rusky, protože tento jazyk velmi dobře ovládal.

V době procesu s Rudolfem Slánským ovšem i na něj dolehla vlna antisemitského pronásledování, takže byl z Číny odvolán, následně krátce uvězněn a poté spolu s desítkami dalších Židů propuštěn z médií. V podstatě měl štěstí, že se to odbylo pouze takto, nicméně se zdálo, že jeho novinářská kariéra skončila. Nucená pauza mu na druhé straně poskytla čas k vyléčení těžké tuberkulózy, kterou si přivezl z koncentráků.

Do konce 50. let pak působil v různých nevýznamných tiskových odděleních a občas psal pod pseudonymem nebo pod jménem jiného autora.

Hvězdné období

Weinerův hvězdný čas nadešel po jeho rehalibilitaci v roce 1963, kdy konečně, po 17 letech od své první přihlášky, nastoupil do Československého rozhlasu. Stal se vedoucím redaktorem Redakce mezinárodního života. V této funkci vydržel až do roku 1969 a jeho novinářský přístup zásadně ovlivnil celá 60. léta. Jeho novátorství se projevilo jednak v tom, že zavedl přímý odběr zpráv ze zahraničních zdrojů (AFP, Reuters, lokální periodika), jednak v odporu proti tehdy panující cenzuře, díky čemuž ho jeho podřízení zbožňovali.

„Nudné večerní zprávy nahradil komentovanou dvaadvacítkou, kterou jsme přednášeli na vlastní ústa. I tento text, jako tehdy všechno, podléhal schválení cenzora. Jenže pod dohledem Milana Weinera, v tomto ohledu naprosto velkorysého, jsme text posílali cenzorovi v podzemí rozhlasu těsně před odchodem do studia a jeho případné připomínky přišly vždy pozdě. Za to nás Milan poslouchal doma, měl puštěné ještě tři další stanice a dával pozor, zda jsme lepší než oni, zda jsme na nic nezapomněli,“ vzpomínal na něj na stránkách Českého rozhlasu Jaroslav Jírů.

Podobně líčil klíčové Weinerovo působení na stránkách Holocaust.cz i politik a novinář Luboš Dobrovský (v letech 1990 až 1992 ministr obrany), který v té době také v rozhlase pracoval. „Milan Weiner byl muž, který od roku 1966 nejrozhodněji odmítal v rozhlase cenzuru a vymohl si, že mezinárodní redakce mohla alespoň jednou denně ve 21:45 uvádět vlastní necenzurované a komentované zprávy, které jsme trochu tajně dostávali z agentury Reuters,“ vyprávěl Dobrovský.

V redakci podle něj tehdy pracovali lidé jako Jan Petránek, Karel Jezdinský, Jiří Dienstbier, Věra Šťovíčková a další. „Byli to lidé, kteří žurnalistiku skutečně uměli, a hlavně jsem se tam naučil neústupnosti proti jakýmkoli režimním tlakům,“ konstatoval.

Další inovací, kterou Weiner v rozhlase zavedl na počátku roku 1968, byl pořad Písničky s telefonem, v němž redaktoři volali politikům, konzervativním i progresivním, a zpovídali je v otevřeném rozhovoru bez přípravy, což tehdy bylo naprosté novum.

Naděje končí

Nadějné Pražské jaro, v jehož průběhu došlo 26. června 1968 dokonce k úplnému zrušení cenzury zákonem, však ukončil srpnový vpád vojsk Varšavské smlouvy. Už devět dní po invazi, 30. srpna 1968, vláda cenzuru znovu zavedla, když nechala zřídit Úřad pro tisk a informace, který měl za úkol jednotně řídit, kontrolovat a usměrňovat činnost tisku, rozhlasu, televize a ČTK.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, švýcarské velvyslanectví v Praze, CC-BY-SA 4.0 zoom_in Sovětské tanky při potlačení Pražského jara. Fotografie byla pořízena 21. srpna 1968. Pohled ze Schwarzenberského paláce na Hradčanském náměstí směrem k Novému královskému paláci.

Opětovné zavedení cenzury zrušilo v rozhlase živé vysílání, jež nahradily předtočené pořady, i komentované zpravodajství, vystřídané tlumočením oficiálních zpráv tiskových agentur. Přelomové pořady Pražského jara, na nichž se podílela Weinerova redakce i on osobně, byly staženy z vysílání; Písničky s telefonem, Mikrofórum, Živá slova, Nedělní poznámka i vnitropolitický komentář tak skončily.

Okupace Československa také tvrdě podtrhla Weinerovo chatrné zdraví. Už od jara se léčil s nádorovým onemocněním mozku, ale tehdy ho držela nad vodou euforie té doby. „Šedesátý osmý rok mu hodně sil ubral, ale psychicky ho velmi pozvedl, odvážím se to říci, do hvězdné výšky. Jenže sovětská okupace mu zbytek chatrného zdraví definitivně zničila, protože jeho zdraví na tuhle osudovou ránu žádnou rezervu sil už nemělo,“ cituje Jarmila Ivasková vzpomínku tehdejšího redaktora Jana Petránka.

V únoru 1969 Milan Weiner zemřel. V závěru svého života byl sledován sovětskou tajnou službou KGB v rámci operace s krycím názvem Progres.