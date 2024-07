První zápas o postup na mistrovství světa v Mexiku v roce 1970 se mezi Salvadorem a Hondurasem odehrál 8. června 1969 v honduraské metropoli Tegucigalpa. Druhý se konal 15. června v San Salvadoru. V obou případech vyhrály domácí týmy: V Tegucigalpě porazili domácí hosty 1:0, v San Salvadoru jim to salvadorský tým oplatil a vyklepl Honduras 3:0.

Ani jeden zápas však neproběhl v klidu. „Obě hry pokazily zprávy o násilí,“ uvedla britská veřejnoprávní stanice BBC.

Do ulic s brokovnicemi

Určitá míra násilností a chuligánského chování je popravdě u fotbalu už řadu let obvyklá a týká se třeba i českých zápasů, ale lakonické vyjádření BBC nevystihuje úplně přesně, co se v ulicích obou hlavních středoamerických měst po skončených utkáních dělo.

„Napětí vzrostlo hlavně po zápase v Salvadoru, který hostil Honduras. Místní fanoušci zůstali vzhůru celou noc a křičeli před hotelem, kde byl ubytován honduraský tým, tak, že nikdo nemohl spát,“ uvedl na stránkách americké neziskové organizace Asociace pro diplomatická studia a školení očitý svědek tehdejších událostí Edward M. Rowell, jenž v té době působil v Hondurasu jako americký politický poradce.

„Po Salvadoru kolovaly zvěsti, že salvadorský tým nějak obtěžovali, když hrál v Hondurasu. Takže když se pak honduraští fanoušci vydali do Salvadoru, čekali na ně místní u silnic s brokovnicemi a puškami a stříleli kolem autobusů, co je vezli. Na salvadorském fotbalovém stadionu pak došlo k velkým nepokojům. Honduraští fanoušci se nicméně dostali nějak domů,“ potvrzoval tehdejší zaměstnanec americké ambasády v Hondurasu Jack R. Binns.

Fandové, kteří se vraceli ze Salvadoru, si ovšem nenechali pro sebe, čeho byli svědky. A jejich slova měla zničující dopad na salvadorskou komunitu, která žila v Hondurasu sice už řadu let, ale s místními nikdy úplně nesrostla.

Nastal doslova pogrom. Obchody se salvadorskými majiteli byly rozbity a vyrabovány, spousta Salvadorců byla zbita. Celá komunita začala utíkat zpátky domů. „Doslova tisíce Salvadorců prchalo zpět do Salvadoru, včetně některých, kteří žili v Hondurasu už 20 let. Mnozí byli ve špatném fyzickém stavu, protože je předtím zbili nebo proto, že museli ujít i 100 nebo víc kilometrů pěšky k hranicím,“ uvedl Binns.

Salvadorská vláda začala mobilizovat armádu, aby „ochránila své občany v Hondurasu“. Zatímco fotbalisté se připravovali na třetí zápas, jejich země směřovaly mílovými kroky k válce.

Letité spory

Tak vyhrocená situace by samozřejmě nenastala, kdyby nevraživost mezi obyvateli obou zemí neměla hlubší kořeny. Fotbalovým násilím však jen vyvrcholilo mnohaleté napětí, jež mezi Hondurasem a Salvadorem vládlo.

I když spolu obě země sousedí, jejich obyvatelé žili v diametrálně odlišných podmínkách, protože Salvador dosahuje sice jen zlomku velikosti Hondurasu, ale má přesto mnohem větší populaci. V roce 1969 v něm žily asi tři miliony obyvatel, obývajících plochu zhruba o velikosti Walesu. Většinu země ovládali velcí vlastníci půdy, takže chudším salvadorským farmářům zbývalo jen velmi málo prostoru.

Honduras byl sice spravován podobně, ale byl pětkrát větší než Salvador a v roce 1969 měl jen zhruba 2,3 milionu obyvatel, přičemž tento rozdíl mezi oběma státy existoval dlouhodobě.

Už od počátku 20. století tak chudí rolníci ze Salvadoru migrovali ve velkém do Hondurasu, protože tam měli podstatně větší šanci získat půdu. V roce 1969 jich v sousední zemi žilo asi 300 tisíc.

Salvadorští velkostatkáři jejich vystěhovalectví podporovali, protože se tím snižoval tlak na půdu v jejich držení. Ale mezi honduraskými drobnými rolníky rostla nespokojenost, protože i oni chtěli od svých velkomajitelů více půdy a na nově příchozí hleděli jako na nevítanou konkurenci.

„Obě komunity braly ty druhé jako magické vysvětlení svých vlastních problémů. Proč mají lidé z Hondurasu hlad? Protože přicházejí Salvadořané, kteří jim berou práci. A proč mají hlad Salvadořané? Protože s nimi Hondurasané špatně zacházejí. Obě země věřily, že jejich soused je nepřítel, a neúprosné vojenské diktatury vládnoucí v každé z nich dělaly vše, co bylo v jejich silách, aby toto naladění udržely,“ uvádí web Zinn Education Project.

Vzájemné napětí ještě zesílilo poté, co začátkem 60. let minulého století vznikla v Hondurasu Národní federace farmářů a chovatelů dobytka na podporu pozemkové reformy zaměřené na vyhnání salvadorských rolníků z honduraské půdy, která umožnila velkým vlastníkům včetně zahraničních společností držet ještě více orné půdy. Zájmy této federace začal prosazovat i tehdejší honduraský prezident, generál Oswaldo López Arellano, a to represemi vůči rolnickému hnutí, nucenou deportací tisíců Salvadořanů zpátky domů a potlačováním jakékoli opozice institucionalizovaným násilím.

„Arellanova brutální represe vyvolala ještě v letech předcházejících fotbalovým zápasům vysídlení tisíců drobných rolníků. Proto se tento konflikt někdy nazývá také jako válka vyvlastněných,“ uvádí titul The Conversation.

Osudný gól

Třetí zápas mezi oběma týmy se odehrál 29. června 1969 na stadionu Azteca v hlavním mexickém městě Mexico. Po 90 minutách byl výsledek 2:2, a tak se prodlužovalo. V 11. minutě prodloužení vstřelil rozhodující branku salvadorský útočník Mauricio „Pipo“ Rodríguez. Hráči se objali, podali si ruce a rozešli se. O dva týdny později už byly jejich země ve válce.

Už den po zápase zveřejnila americká tisková agentura UPI článek s titulkem „Fotbalová ‚válka‘: Salvador zvítězil 3:2“. Podle tohoto článku skandovali salvadorští fanoušci při zápase z tribuny: „Vrazi! Vrazi!“ a bylo potřeba 1 700 mexických policistů, aby na stadionu nepropuklo násilí.

„V zahraničí lidé vzali můj gól jako něco, co začalo válku,“ řekl po letech posmutněle vítězný střelec Rodríguez. „Ale ta by se odehrála tak jako tak, s gólem stejně jako bez něj.“

„Osmačtyřicet hodin před začátkem války jsem si řekl, že pokud se to má stát, tak to přijde teď tenhle víkend. Neptejte se mě, jak jsem to věděl, ale cítil jsem to v kostech. V provozu mezi naším velvyslanectvím v Hondurasu a ambasádou v San Salvadoru jsem viděl, jak se obě země hádají a jak vzájemné invektivy létají tam a zpět,“ vypověděl politický poradce Edward M. Rowell.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Čtyřdenní válka mezi Salvadorem a Hondurasem začala nepokoji při kvalifikačních zápasech na tehdejší fotbalové mistrovství světa, proto získala přízvisko fotbalová válka

Válka propuká

Útok zahájilo v pondělí 14. července salvadorské letectvo, které zaútočilo na cíle uvnitř Hondurasu, čímž zaskočilo lépe vybavené letectvo protivníka. Za leteckým úderem pak následoval pozemní útok: salvadorská armáda zahájila invazi do Hondurasu.

„Byla to velmi, velmi špatná situace. Obě vojenské junty úmyslně šířily zvěsti o barbarství těch druhých a napětí dramaticky narůstalo. Nakonec v červenci 1969 zahájily salvadorské ozbrojené síly vojenský útok na Honduras a provedly dvaceti až třicetikilometrový vpád do sousední země. Pak jim ale došel benzín a nemohly se pohnout dopředu,“ popisoval to později pracovník americké ambasády Binns.

Útok také zblízka pozoroval polský novinář Ryszard Kapuscinski, jenž byl v té době jedním z mála zahraničních zpravodajů v oblasti. Hned první noc invaze tak odeslal na vlastní náklady z Tegucigalpy několik zpráv popisujících situaci, přičemž použil dálnopis tehdejšího honduraského prezidenta Lópeze Arellana, neboť to byl jediný dálnopis v zemi.

Kapuscinski později popsal konflikt ve svých pamětech z roku 1978, kde použil i název Fotbalová válka. Zmiňuje se tam mimo jiné o tom, že jen pár hodin po invazi se v ulicích města objevila graffiti s nápisem „Nikdo neporazí Honduras“ a „Pomstíme 3:0“.

Příměří po 100 hodinách, mír sporný

Krátké nepřátelství si podle pozdějších odhadů vyžádalo asi tři tisíce až čtyři tisíce obětí, většinou honduraských civilistů. Mnoho lidí přišlo o své domovy. Organizace amerických států nicméně okamžitě vyzvala obě strany k zastavení palby a po čtyřech dnech bojů se jí podařilo 18. července 1969 vyjednat příměří – protože k jeho uzavření došlo přibližně 100 hodin po vypuknutí konfliktu, získala tato válka kromě přízviska „fotbalová“ také označení „stohodinová“.

V srpnu Salvador své síly z Hondurasu pod mezinárodním tlakem stáhl. Vzájemný spor tím ale neuhasl a doutná vlastně až dodnes.

Obchod mezi oběma zeměmi ustal na desítky let a jejich společná hranice se stala nejenom neprůchozí, ale také zdrojem neustálých a dodnes trvajících sporů, navzdory rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora. Ve vzájemných vztazích Salvadoru a Hondurasu nadále panuje napětí.

Konflikt také připravil půdu pro politické spory v 70. letech, které vyvrcholily salvadorskou občanskou válkou v roce 1979, v níž se salvadorští drobní rolníci přidali k povstalecké koalici vedené komunistickou Osvobozeneckou frontou Farabunda Martího, podporovanou tehdejším východním blokem v čele se Sovětským svazem. Konflikt byl nakonec oficiálně ukončen až 16. ledna 1992 podepsáním mírové smlouvy na zámku Chapultepec v Ciudad de México. Smlouva umožnila demobilizaci guerillových jednotek a zapojení levicových stran do politického života země.