Nedávný svérázný zákrok kurdějovského faráře Jaromíra Smejkala, který rozkopal dětem vyřezávané dýně, dostal Česko na chvíli do středu pozornosti světových médií. Farář se hájil, že v dýních viděl symboly satanistického svátku „Halovin“. V této souvislosti stojí za zmínku, že vyřezávání dýní o Dušičkách je překvapivě i staročeský zvyk, známý už z konce 19. století.

„Při vyjití z fary v neděli večer jsem uviděl před naším posvátným územím umístěné četné symboly satanistického svátku ‚Halowin‘, který se zrodil ve zpohanštělém současném světě jako protiváha našich blížících se svátků Všech svatých a Dušiček. Jednal jsem podle své víry a povinnosti být otcem a ochráncem svěřených dětí a symboly odstranil,“ napsal minulý týden farář Jaromír Smejkal v dopise kurdějovskému starostovi, v němž se snažil své jednání obhájit.

Problém Smejkalovy argumentace je v tom, že pohanské kořeny mají i ty křesťanské svátky, které staví do protikladu vůči „Halowinu“ (respektive Halloweenu), tedy svátek Všech svatých a Dušičky. A že vyřezávané dýně, které rozkopal coby symbol satanistického svátku, zpestřovaly oslavu těchto svátků i našim předkům v minulosti. Jak se to tedy s těmito svátky vlastně má?

I Halloween patří svatým

Svátek Dušiček, připomínající památku zemřelých, se slaví 2. listopadu. Toto datum stanovil pro tento svátek už v roce 998 francouzský šlechtic jménem Odilo, opat řádu svatého Benedikta v Cluny ve střední Francii a pozdější svatý Odilo z Cluny. Vedla ho k tomu právě snaha čelit přetrvávajícím pohanským obřadům na oslavu keltského svátku Samhain.

„Ve středověku došlo ke christianizaci mnoha pohanských zvyků a svátků, kdy byly k pohanským datům přidávány křesťanské oslavy. Některé svátky zavedla církev prvních století jen proto, aby pokřtila již dříve existující předkřesťanské svátky. Křesťanství bylo jedinečnou silou spojující, uchovávající a přetvářející vše, co vzešlo z dřívějších dob,“ popsal tento vývoj před několika lety kanadský vědec polského původu Stefan Król.

Dušičky tak pohanský svátek Samhain v podstatě vystřídaly, podobně jako oslava Kristova narození vystřídala pohanský svátek zimního slunovratu. Nové náboženství převzalo v obou případech i některé původní pohanské zvyky a pouze je přizpůsobilo nové víře. Zdobení světnic jmelím o Vánocích nebo zapalování svíčky za zemřelé příbuzné na Dušičky, to jsou rituály, jež znali už Keltové nebo staří Slované obývající naše území ještě před příchodem křesťanství.

Svátek Dušiček navazuje na svátek Všech svatých připomínaný o den dříve, přičemž v anglosaské tradici předchází oběma těmto svátkům ještě oslava magické noci z 31. října na 1. listopadu, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých – a právě předvečer svátku Všech svatých je onen známý Halloween, který se slaví v anglosaských zemích v relativně nezměněné podobě původní keltské oslavy.

„Halloween je v západním světě snad vůbec nejstarším svátkem, jehož kořeny sahají k nejstarším evropským tradicím. Jeho historie začíná u Keltů coby starověkého evropského národa, který vytvořil první velkou civilizaci severně od Středomoří. Pod tlakem Germánů Keltové opustili Podunají a přesunuli se na západ. Útočiště našli na britských ostrovech; ve 4. století před naším letopočtem byly oba britské ostrovy již keltské a Irsko mělo zůstat domovem Keltů po mnoho staletí,“ uvedl k tomu Król v článku Noc strašidelné dýně.

Samotný pojem Halloween však vznikl až kolem roku 1745 americkým zkomolením slov All Hallows Eve, která pocházejí nejspíše z irské mluvené angličtiny a neznamenají nic jiného než večer Všech svatých.

Legenda o irském opilci

Vyřezávaná dýně ve tvaru strašidelného obličeje, jež je nejznámějším atributem tohoto svátku, přitom není ani zdaleka jen novodobou zvyklostí, importovanou ze Spojených států, za jakou bývá považována.

Samotná dýně jako plod sice pochází z amerického kontinentu, ale oslavu svátku Všech svatých a jeho předvečeru přivezli do Ameriky z Evropy irští emigranti, vyhánění od 18. století z britských ostrovů protestantskou reformací, pronásledováním katolíků (právě Irové totiž patřili historicky v Británii k nejoddanějším vyznavačům katolické víry) a v 19. století i krutým hladomorem, na nějž zemřelo až milion lidí.

„Děsivá genocida spáchaná v 19. století na irském národě způsobila, že svátek Všech svatých emigroval z Irska do zámoří, a tam byl amerikanizován,“ vysvětlil Król.

V Novém světě, jak se tehdy říkalo severoamerickému kontinentu, se původní katolické zvyky Irů střetly s anglosaským protestantismem. Týkalo se to i svátku Všech svatých, jenž v tomto kulturním střetu, jak už to bývá, zůstal zachován, ale jeho obsah se změnil.

„Katolická interpretace svátku Všech svatých byla odmítnuta a nahradily ji ponuré obrazy puritánského posmrtného života, plného postav mrtvých vstávajících z hrobů, nebo duší, které trápí ty, co jim v životě nějak ublížili. Krásné irské slovo hollow, což znamená posvátný, muselo jakoby vypadnout z používání,“ uvedl Król.

Z původních irských tradic oslav svátku Všech svatých tak zbyla v Americe jen legenda o irském darmošlapovi a opilci Jacku O'Lanternovi, jenž prý nabídl ďáblovi svou duši za peníze na další pití, ale když měl splatit svůj dluh, obelstil Satana tím, že ho nalákal na jablka v koruně stromu, do jehož kmene pak vyřezal kříž, aby ďábel nemohl slézt. Pod slibem, že ho ďábel zbaví dluhu, ho nakonec propustil a sám se upil. Po smrti proto nebyl vpuštěn do nebe ani do pekla. Ďábel ho udeřil do tváře planoucím cejchem a odsoudil ho k věčnému putování po zemi s tváří v plamenech. Osvětlená dýně s vyřezaným groteskním obličejem měla připomínat právě jeho osud.

Strašidelné dýně znali Češi už v 19. století

V druhé půli 19. století zamířily za oceán kvůli Bachovu absolutismu a zesílenému rakouskému útlaku také tisíce českých emigrantů, kteří v korespondenci široce informovali své krajany o amerických zvycích. Tak nějak se už v té době dostaly do českého prostředí první zprávy o vyřezávaných dýňových „strašidlech“. Samotná dýně se už v té době hojně šířila do Evropy díky tomu, že byla mimořádně nenáročná na přepravní podmínky. Už v té době se tak vyřezávání dýní začalo měnit i v oblíbenou zábavu českých chlapců.

Podle knihy Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře autorky Evy Večerkové i čeští chasníci vyřezávali dýně do obličejové formy, dovnitř vkládali barevný papír a svíčku a používali je pro náhlé vystrašení, když je po setmění vystavili lidem za okno.

„Stará zábava či hra chlapců se objevuje v nové formě v dětských výstavách dýňových strašidel, tedy ve vyřezávání a zdobení velkých dýní a pak ve společné prezentaci takto vytvořených a rozsvícených dýňáků venku před školou,“ píše Večerková.

Dýně se začaly používat v českých zemích i při maskování strašidelných postav objevujících se během adventu, například lucijských masek (masek používaných při adventní lucijské pochůzce na svátek svaté Lucie 13. prosince).

Zvyk zdobit dýně, vnímaný u nás často jen jako importovaná komerční móda posledních let, tak je ve skutečnosti v českém prostředí vlastně stejně starý jako návštěva hrobů zesnulých blízkých na Dušičky, spojená se zapalováním svíček na hrobech, jež je naopak brána jako tradiční součást českých oslav tohoto svátku.

I tento zvyk se totiž v českých zemích rozšířil až v druhé polovině 19. století. A jeho první průkopníci se dokonce na některých místech setkávali s posměšky. V Místopise Řečice Kardašovy je takto zmíněna dcera hospodáře Nohavy, která pobývala nějaký čas v klášteře a po návratu do Řečice začala jako první okrašlovat hroby a rozsvěcovat na nich svíce. Lidé se prý jejímu počínání na hřbitově smáli, ale zvyk se přesto postupně rozšířil. Na hřbitově v Hodoníně se svíčky a věnce objevily o svátku Dušiček poprvé v roce 1856, ve městě Fryšták na Zlínsku začaly v druhé polovině 19. století na hřbitově nejdřív sporadicky planout svíčky a až od 90. let 19. století začalo hroby zdobit také kvítí.

„Nyní se u nás víc a více rozmáhá zvyk krášliti v den dušiček hroby zesnulých věnci. Pravila-li jsem, že se zvyk tento u nás rozmáhá, mínila jsem tím, že nyní se stává všeobecným, kdežto dříve výhradně sloužíval k tomu, naznačovat hroby mladých aneb i starších, vždycky však za svobody zemřelých osob. Ženatým, provdaným osobám nikdy se věnec na rakev nepoložil, nikdy se hrob jejich věncem neokrášlil,“ citovala Večerková slova, která zapsala v roce 1879 spisovatelka Františka Stránecká.