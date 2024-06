Před 50 lety zemřel Henry, vévoda z Gloucesteru, prastrýc současného britského krále Karla III. Muž, jemuž doma říkali Harry, v mládí svým mileneckým poměrem s vdanou ženou přivedl královskou rodinu do krajně nepříjemné situace, která se mohla snadno zvrtnout v jeden z největších skandálů britských dějin.

Henry, vévoda z Gloucesteru, byl strýcem královny Alžběty II. Svůj život zasvětil kariéře v armádě, dva roky působil jako generální guvernér Austrálie | Foto: Wikimedia Commons, State Library of Victoria, volné dílo

Psal se počátek září 1936. Odhlehlý okrsek Baleine v kanadské provincii Nové Skotsko byl ponořen do husté mlhy a intenzivního deště. Najednou se na obloze mezi mraky zjevilo letadlo. Přestože bylo motorové, nebylo ho slyšet. Jen o pár minut dříve totiž stroji došlo palivo a motory vysadily. Nyní prudce klesal k zemi. Drama trvalo jen chvíli. Nouzové přistání se naštěstí vydařilo, byť se „čumák“ letounu Vega Gull VP-KCC přezdívaného Messenger zapíchl do měkké země s takovou intenzitou, že ocas stroje zůstal trčet do vzduchu.

Když k letounu přiběhli lidé z nedaleké farmy, jejich překvapení nemohlo být větší. Pilotem totiž byla žena. A jak se brzy ukázalo, šlo o ženu, která neplánovaným zabodnutím svého letadla do kanadského rašeliniště právě ukončila cestu, jež se zapsala do dějin letectví. Jmenovala se Beryl Markhamová a v září 1936 jako vůbec první člověk přeletěla nonstop Atlantik z Británie do Severní Ameriky, tedy z východu na západ.

Navzdory tomu, že svou přelomovou cestu nuceně ukončila předčasně (původně měla doletět až do New Yorku), stala se tímto kouskem slavnou po celém světě. Už méně se ale ví, že tato schopná pilotka o pár let dříve skoro rozvrátila britskou královskou rodinu. To když si začala s v pořadí třetím synem krále Jiřího V. - princem Harrym.

Henry, vévoda z Gloucesteru, byl v pořadí třetím synem britského krále Jiřího V., tudíž bratrem králů Eduarda VIII. a Jiřího VI., a strýcem královny Alžběty II. Byl vojákem, zemřel v roce 1974Zdroj: Wikimedia Commons, Max Dupain - Mitchell Library, State Library of New South Wales, volné dílo

Princ Harry - později oficiálně znám jako Henry, vévoda z Gloucesteru -, stál po celý život ve stínu svých starších bratrů, pozdějších králů Eduarda VIII. a Jiřího VI. Dokonce se mu nelichotivě přezdívalo Neznámý voják. Když si ale tento strýc Alžběty II. a prastrýc Karla III. začal s pohlednou a odvážnou Beryl, skoro se tím postaral o jeden z největších skandálů v dějinách královské rodiny. Vévoda Henry zemřel 10. června přesně před půlstoletím.

Churavé dítě

Princ Henry William Frederick Albert přišel na svět v roce 1900 jako v pořadí třetí syn pozdějšího krále Jiřího V. a královny Mary z Tecku. Vzhledem k pořadí jeho narození se neočekávalo, že někdy usedne na britský trůn - panovníkem se jednou měl stát jeho nejstarší bratr Eduard, „náhradníkem“ byl pak druhorozený princ Albert (pozdější král Jiří VI.).

Jako dítě byl princ Harry, jak mu v rodině říkali, churavý. „Pamatujte, že je spíše křehký a musí se k němu přistupovat jinak než k jeho dvěma starším bratrům, kteří jsou robustnější,“ napsal o něm v dopise vychovateli jeho otec, který se jinak ke svým dětem choval extrémně přísně.

Obavy o Harryho křehkost vedly královskou rodinu k do té doby nevídanému kroku. Rozhodli se přijmout návrh, že by jejich syna mohlo povzbudit a zocelit, kdyby měl příležitost trávit více času s jinými dětmi.

„Třetí syn krále nastoupil na školy St Peter's Court a Eton – a stal se historicky prvním synem vládnoucího panovníka, který chodil do veřejné školy,“ zmiňuje web australského parlamentu.

V pořadí třetí syn britského krále Jiřího V., Henry, jemuž se v rodině říkalo Harry, v době studií na Etonu. Byl historicky prvním synem vládnoucího panovníka, který chodil na veřejnou školuZdroj: Wikimedia Commons, Bain - Library of Congress, volné dílo

Experiment se povedl. Z churavého prince vyrostl fyzicky zdatný mladík, který zatoužil po kariéře v armádě. Sen si splnil - nejdříve byl přijat do Britského královského námořnictva, roku 1919 začal studovat na Royal Military College a později se přidal k regimentu královských husarů.

V roce 1928 mu pak otec udělil titul vévoda z Gloucesteru.

Dva bratři, jedna milenka

Spokojený ale nebyl. Nejvíce ze všeho toužil po skutečně aktivní službě v armádě, v té mu ale jeho rodiče bránili. „Tento vynikající jezdec a střelec byl podrážděn, když zjistil, že jako královskému synu mu bylo opakovaně bráněno připojit se k jeho pluku v zámoří,“ uvádí web australského parlamentu.

Těžké to měl také v soukromí. Neustále stál ve stínu především svého nejstaršího bratra, prince z Walesu Eduarda, a také čelil nepříliš lichotivým osočením, že nepobral příliš intelektu. „Více než jeden z jeho současníků o něm prohlásil, že je hloupý,“ uvádí list Daily Mail.

Bratři si nebyli blízcí, na podzim 1928 ale společně vyrazili na lov do Keni. A právě zde se začal odvíjet příběh, který z nenápadného prince Harryho, jehož si v rodině nikdo zásadně nevšímal, udělal něco jako tikající časovanou bombu.

V Africe se oba královští bratři seznámili s místní britskou smetánkou - jejímž členem byla i pohledná 26letá Beryl Markhamová, manželka šlechtice Mansfielda Markhama. Šlo o ženu velmi sebejistou a cílevědomou. Přestože byla vdaná, rozhodla se, že „sbalí“ následníka trůnu Eduarda, který byl známým playboyem. Extrémně ale okouzlila také mladšího Henryho. „Ten, přestože měl už 28 let, byl, co se týče žen, stále nováčkem,“ zmiňuje Daily Mail.

Beryl Markhamová se ve 30. letech 20. století zapsala do dějin jako první člověk, který přeletěl bez přistání přes Atlantik z východu na západ. O několik let dříve románkem s princem Harrym málem zruinovala britskou královskou rodinuZdroj: Wikimedia Commons, Agence de presse Meurisse - Bibliothèque nationale de France, volné dílo

Co se skutečně mezi trojicí v Keni odehrálo, není historicky doloženo, podle všeho ale Beryl nezahálela. Údajně se nakonec v Keni stala milenkou obou bratrů. „Aby mohla utišit sexuální choutky obou mužů, Beryl Markhamová přejížděla mezi tábory, z nichž vyráželi princové na lov,“ píše Daily Mail.

Jenže zatímco starší Eduard po obdržení oznámení, že musí lov předčasně přerušit a vrátit se do Británie, na Beryl rychle zapomněl, mladší Harry se do ní hluboce zamiloval.

Skandál na spadnutí

Po návratu z Afriky svou milenku přesvědčil, aby za ním přijela do Londýna, což mladá žena skutečně udělala. „Ubytovala se v hotelu Grosvenor, kousek od paláce,“ uvádí web muzea Smithsonian. A princ Henry za ní začal denně do ubytovacího zařízení přicházet bočním vchodem.

Jelikož byla nadále vdaná, zavánělo to pro královskou rodinu problémem. Brzy se ale ukázalo, že Beryl přijela z Afriky těhotná. Když to zjistili v Buckinghamském paláci, bylo jasné, že celá situace je neudržitelná. Král Jiří V. s královnou Mary rychle poslali svého syna na cestu do Japonska.

Beryl mezitím porodila syna Gervaise, kterého, jak se ukázalo, počala ještě v manželském loži (těhotná byla už v době, kdy si začala s princi v Keni). Henry se ale brzy vrátil, Beryl novorozeně urychleně poslala ke své matce - a románek pokračoval.

V Buckinghamském paláci to vřelo - podle slov Beryliny praneteře pro BBC Henry uvažoval o tom, že si ji vezme. Situaci nakonec vyřešilo, když se o celé věci dozvěděl Berylin manžel. „Objevil dopisy, které psal Henry Beryl,“ zmiňuje web muzea Smithsonian.

Markham se rozhodl, že se s nevěrnou ženou rozvede. Pro královskou rodinu to ale neznamenalo dobré zprávy. Naopak. Markham chtěl z celé situace něco vytěžit, a tak začal rodině vyhrožovat, že do rozvodových papírů uvede jako spoluvinníka rozpadu manželství prince Henryho.

Beryl Markhamová se ve 30. letech 20. století zapsala do dějin jako první člověk, který přeletěl bez přistání přes Atlantik z východu na západ. O několik let dříve románkem s princem Harrym málem zruinovala britskou královskou rodinuZdroj: Wikimedia Commons, Tekniska museet, CC BY 2.0

Skandál, který mohl otřást celým Spojeným královstvím, nakonec odvrátilo jediné - peníze. „Do fondu manželů bylo vyplaceno 15 tisíc liber (na současné peníze zhruba milion liber) a následně ještě Beryl Markhamová dostávala každoročně až do své smrti na bankovní konto pravidelnou apanáž,“ uvádí Daily Mail.

V rozvodových papírech se na oplátku objevila pouze věta, že se manželství rozpadlo kvůli nepřekonatelným rozdílům. A Beryl? Ta si rychle musela sbalit kufry a odjet zpátky do Afriky.

Regent Henry?

Princ Henry už neměl na výběr. Musel se Beryl Markhamové vzdát.

„Bylo to pro něj velmi těžké, navzdory tomu, jaký skandál nad ním visel. Nakonec musel uznat, že povinnost má přednost před tužbami srdce,“ uvádí web muzea Smithsonian.

Podobně jako o mnoho let později jeho prasynovec Karel III. se pak do pár let chtě nechtě musel oženit s co nejvhodnější partií. Volba padla na lady Alici Montagu Douglas Scottovou, příslušnici skotského šlechtického rodu. „Jasné slunce svítí na desítky tisíc lidí, které přišly do Londýna, aby viděly, jak si syn krále a královny bere dceru z významné skotské rodiny,“ informovalo o svatbě vévody Henryho a vévodkyně Alice z podzimu 1935 dobové zpravodajství.

Henryho život se poté ustálil - postupně se stal otcem dvou dětí, jeho manželství navenek vypadalo ideálně a mohl se věnovat službě v armádě. „Královská rodina si oddechla. Alice byla milá, měla dobré způsoby a byla pro Henryho velmi dobrou ženou,“ řekla pro web muzea Smithsonian historička Fern Riddellová. Manželství páru bylo nakonec spokojené a láskyplné.

V roce 1936 ale už britská královská rodina skandálu, způsobenému mileneckým vztahem s provdanou ženou, neunikla. Tentokrát za to nemohl Henry, nýbrž nejstarší Eduard, v té době už král Eduard VIII., který si postavil hlavu a abdikoval, aby si mohl vzít svou milenku Wallis Simpsonovou.

Králem se stal v pořadí druhorozený princ Albert, celá situace ale ovlivnila i Henryho život. Po nástupu Alberta jako Jiřího VI. na trůn ho sice v následnické linii předběhly dvě dcery nového panovníka - princezny Alžběty a Margaret, Henry se ale stal potenciálním regentem.

Henry, vévoda z Gloucesteru (zcela vlevo), ve společnosti své manželky Alice, a lorda a lady Mountbattenových. Lord Mountbatten drží Henryho staršího syna WilliamaZdroj: Wikimedia Commons, National Library of Australia, volné dílo

Král Jiří VI. byl totiž celoživotně churavý a počítalo se s tím, že pokud by zemřel dříve, než dospěje jeho starší dcera Alžběta, vládl by po tuto dobu jako regent právě Henry. Za těchto okolností musel vévoda z Gloucesteru převzít na svá bedra mnohem více oficiálních povinností pro královskou rodinu, což přijal s nelibostí, byl ale odhodlaný podpořit svého staršího bratra.

Léta plná tragédií

Vojenským povinnostem se naplno mohl věnovat alespoň za druhé světové války. V konfliktu působil mimo jiné jako styčný důstojník mezi francouzskou a britskou armádou, připomíná web National Portrait Gallery. Po válce se pak na dva roky stal generálním guvernérem Austrálie.

V soukromí v pozdějších letech stále častěji nacházel únik ze života, s nímž nebyl spokojený, v alkoholu. Jeho zdravotní stav se i kvůli pití zhoršoval a nakonec vyústil v tragédii. „Pár měsíců poté, co oslavil 65. narozeniny, byl vévoda s manželkou právě na cestě domů z pohřbu Winstona Churchilla, když utrpěl infarkt a naboural. Náraz prince Henryho vymrštil z auta,“ uvádí web Royal Central.

Ze svých zranění sice měl šanci se zotavit, následovalo ale několik dalších infarktů. „Vévoda nakonec skončil v invalidním křesle a v posledních letech života přišel o schopnost mluvit,“ zmiňuje Royal Central.

Jeho stav byl tak špatný, že když v roce 1972 zemřel při letecké nehodě jeho starší syn William, vévodkyně Alice to svému manželovi ani nedokázala říct. „Ve svých memoárech ale uznala, že se o smrti syna mohl její manžel přeci jen dozvědět z televizních zpráv,“ píše Royal Central.

Vévoda Henry z Gloucesteru nakonec zemřel dva roky poté, v červnu 1974. Jeho manželka Alice jej přežila o celých třicet let - zařadila se mezi nejdéle žijící členy britské královské rodiny, zemřela v roce 2004 v úctyhodných 102 letech.

Henry, vévoda z Gloucesteru, strýc Alžběty II., měl dva syny. Starší William (na snímku) byl amatérský pilot, který v roce 1972 zemřel při leteckém neštěstíZdroj: Wikimedia Commons, Geoff Charles, CC0

A krásná Beryl? Na tu zřejmě Henry myslel po celý zbytek svého života. Byla ale pro něj už navždy zapovězená. To, že královská rodina o Markhamové nikdy nechtěla slyšet, naznačovalo i pokrytí jejího leteckého triumfu ze 30. let.

Zatímco v Americe ji poznávaly a oslavovaly tisíce lidí, podle BBC v Británii o jejím přeletu Atlantiku informovalo jen několik malých novinových článků. „Vévoda z Gloucesteru byl do ní velmi zamilovaný, ale nemyslím si, že královská rodina chtěla, aby měl co do činění s touto ženou. Předpokládám, že právě proto v Anglii její jméno zapadlo,“ řekla pro BBC před několika lety Berylina praneteř Sheréll Cunninghamová.

Beryl Markhamová následně žila v USA a Keni, věnovala se chovu koní a zemřela jako 83letá v roce 1986. Pozapomenutá, podobně jako nenápadný princ Henry.