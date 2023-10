Bochník chleba v Berlíně, který stál koncem roku 1922 kolem 160 marek, měl o rok později cenu 200 bilionů marek. V listopadu 1923 se za jeden americký dolar vyplácelo 4 210 500 000 000 německých marek. Tak vypadala hyperinflace v Německu, od níž uplynulo právě 100 let. Jejím důsledkem byl mimo jiné politický vzestup Adolfa Hitlera.

Katastrofální devalvace měny v Německu v roce 1923. Na snímku pokladna Říšské banky v říjnu toho roku | Foto: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 183-R1215-506, CC-BY-SA 3.0

„Lze říci, že kromě válek a revolucí neexistuje v našich moderních dějinách nic, co by se ve svém dosahu dalo srovnat s inflacemi. Otřesy, které způsobují, jsou tak hluboké, že lidé inflace raději zapomínají… Snad nejdůležitější vlastností mince je její spolehlivost. Není třeba jí nedůvěřovat, je stále použitelná, nemá žádné rozmary, na které by bylo třeba brát ohled. Vnitřní pevnost získává každá mince i svým vztahem k jiným mincím odlišné hodnoty. Hierarchie mezi mincemi, která se přísně dodržuje, ještě více zesiluje jejich podobu s osobami. Dalo by se mluvit o společenském systému mincí, s hodnostními třídami, které v tomto případě znamenají třídy hodnotové: za velké mince můžeme dostat malé, ale za malé nedostaneme nikdy velké.“

Tyto věty napsal slavný spisovatel Elias Canetti ve svém stěžejním esejistickém díle Masa a moc z roku 1960, v němž se zabýval otázkou ovladatelnosti mas a možnostmi zneužití inflace k uchopení absolutní moci. Hyperinflace, jež v roce 1923 zasáhla německou Výmarskou republiku, byla jedním z faktorů, které velmi významně pomohly k nástupu nacistického diktátorského režimu.

I minuta zdržení znamenala růst ceny

Jak tedy vypadala v oné době před 100 lety lety situace v Německu? „Země se hroutí děsivou rychlostí, krok za krokem… Jeden americký dolar se teď prodává za 800 milionů marek a každý den je jeho kurz o 300 milionů vyšší oproti tomu předchozímu. A tohle všechno není jen to, o čem si čtete v novinách, ale má to okamžitý dopad na váš vlastní život. Jak dlouho ještě budeme mít co jíst? Kde si budeme muset příště utáhnout opasky?“ zapsal si v říjnu 1923 do svého deníku německý profesor Victor Klemperer (vzpomínky jeho a dalších svědků tehdejší hyperinflace uchovává web Facing history & ourselves).

Klemperer ve svém popisu nijak nepřeháněl. I za základní položky jako mléko a chléb, které by za normálních okolností stály jen pár marek, se najednou platily postupně stovky, tisíce a miliony marek. Dělníci každým dnem znovu a znovu zjišťovali, že bez ohledu na to, jak vysoko jejich mzdy rostou, nedokážou udržet krok s rostoucími cenami.

Důchodci a lidé na invalidní penzi bankrotovali a museli rozprodávat i základní vybavení svých domácností, aby vůbec nějak přežili.

„Každý, kdo měl úspory v bance nebo dluhopisy, viděl jejich hodnotu přes noc mizet. Brzy nezáleželo na tom, jestli to byl jeden cent uložený na horší časy, nebo obrovské jmění. Úplně všechno se rozplynulo… Životní náklady se začaly vymykat kontrole. Půl kila brambor, které ještě včera stálo 50 tisíc marek, stálo na druhý den 100 tisíc. Za měsíční výplatu 65 tisíc marek přinesenou domů v pátek se už v úterý nedala koupit ani krabička cigaret,“ popisoval situaci ve Výmarské republice v roce 1923 německý právník a novinář Sebastian Haffner, který žil v té době v Berlíně.

Poukázka na jeden bilion marek z období hyperinflace v roce 1923Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

„Zdržovat se u výlohy byl luxus, který si nikdo nemohl dovolit, protože i minuta navíc znamenala zvýšení ceny. Nakoupit se proto muselo okamžitě. Mít několik milionů marek ve skutečnosti nic neznamenalo, jenom to, že se člověk musel vláčet s větším balíkem papíru. I peníze potřebné k nákupu toho nejmenšího možného předmětu představovaly moc velký balík na to, aby se vešly do kapsy, musely se nosit v pytlích a v batozích. Aspoň já jsem používal batoh,“ vzpomínal umělec George Grosz. Proč k tomu všemu došlo?

Chybná kalkulace Viléma II.

Po vypuknutí první světové války pozastavilo Německo krytí své měny zlatem a začalo si ve velkém půjčovat, aby mělo na placení vysokých válečných výdajů. Německý císař Vilém II. i Říšský sněm přitom předpokládali, že se jim podaří dluhy splatit díky tomu, že válku vyhrají a na poražené země uvalí válečné reparace. Ty se měly skládat jednak z postoupení průmyslově vyspělých oblastí Německu a jednak z hotovostních plateb.

Důsledkem této politiky bylo, že směnný kurz marky vůči americkému dolaru během let 1914 až 1918 neustále klesal. Německá měna devalvovala z původních 4,2 marky za dolar na 7,9 marky za dolar, přičemž základní předpoklad (že Německo vyhraje) se ukázal jako chybný.

Německo totiž válku prohrálo. Nová Výmarská republika, která vznikla na troskách bývalého císařství, tak byla od počátku zatížena obrovskými válečnými dluhy ve výši 132 miliard zlatých marek (33 miliard USD podle směnného kurzu z roku 1914). Ty byly sice později sníženy na 112 miliard marek (26,3 miliardy dolarů podle kurzu z roku 1914), to ale příliš nepomohlo. Inflaci dále zhoršil tisk nových peněz nekrytých jakýmikoli zdroji (ani zlatem, ani výkonem ekonomiky) a reparace uvalené Versailleskou smlouvou. Koncem roku 1919 tak měl jeden dolar už hodnotu 48 marek a v první polovině roku 1921 asi 90 marek.

Na druhé straně zůstala průmyslová základna Německa prakticky nedotčená, protože bojiště západní fronty se během první světové války nacházela hlavně ve Francii a v Belgii. Německo tak stále mělo šanci stát se dominantní hospodářskou silou na evropském kontinentu. Vysoké reparace a ultimátum k jejich zaplacení měly zabránit tomu, aby německá ekonomika nepřeválcovala ostatní.

První splátka v červnu 1921 znamenala ještě větší roztočení inflační spirály, v níž se marka propadla až na hodnotu 330 marek za dolar. Reparace proto muselo Německo platit v tvrdé měně, nikoli v rychle se znehodnocujících papírových markách.

Předseda Říšské banky Rudolf Havenstein se tedy rozhodl nakupovat za každou cenu cizí měnu, kterou chtěl použít k placení válečných reparací. Aby na to měl, nechal hromadně tisknout nové bankovky.

Tím ovšem kolaps hodnoty německé měny ještě urychlil. V roce 1922 přerostla německá inflace v hyperinflaci a marka klesla až na 7400 marek za dolar. Od podzimu 1922 už Říšská banka nebyla schopná reparace splácet. Marka se stala bezcennou a nebylo za ni možné nakupovat ani devizy, ani zlato.

Německo tak koncem roku 1922 už další splátku reparací Francii nezaplatilo. V odpověď na to obsadily v lednu 1923 hlavní průmyslovou základnu Německa v Porúří francouzské a belgické jednotky. Okupace měla skončit poté, co Německo zaplatí své dluhy surovinami (například uhlím).

Zastavte to

K reálnému pokusu zkrotit nenasytnou hyperinflaci došlo až přijetím dekretů o měnové reformě ve dnech 13. až 15. října 1923. Šlo o plán tehdejšího ministra zemědělství Hanse Luthera vydat „rentovou marku“ zajištěnou hypotékami na půdu a průmyslovými dluhopisy.

Říšská banka už nesměla tisknout a vydávat další papírové marky a množství rentových marek uvolněných do oběhu se přísně kontrolovalo, aby odpovídalo současným komerčním a vládním transakcím.

Rentová marka byla zavedena o měsíc později, 16. listopadu 1923. Ceny oproti inflační marce v ní byly nižší o 12 nul. V nové měně už zůstaly stabilní.

Od 30. srpna 1924 povolil německý měnový zákon měnit bankovky v hodnotě jednoho bilionu papírových marek za novou říšskou marku, která měla stejnou hodnotu jako marka rentová. Kurs dolaru se podařilo v roce 1924 upravit na 4,2 marky za dolar.

Hyperinflace jako předzvěst holokaustu

Dopad hyperinflace byl neblahý. Nešlo totiž jen o náhlé zchudnutí celých širokých vrstev obyvatelstva – po prohrané válce, kdy se Němci museli vyrovnat s porážkou německé armády, považované doslova za národní symbol, znamenala hyperinflace další hlubokou ránu jejich národní hrdosti, která vyvěrala právě ze silné („neporazitelné“) armády a ze silné a pevné měny. Skutečnost, že německá marka ztratila svou hodnotu, znamenala pro Němce národní ponížení.

Protestní shromáždění v Berlíně v roce 1923Zdroj: Wikimedia Commons, Bain News Service, volné dílo

„To, co dřív byla jedna marka, se teď jmenovalo deset tisíc, pak sto tisíc, pak milion. Člověk najednou drží v ruce miliony, které by tak rád měl, ale teď už to nejsou miliony, jenom se tak jmenují. Tím se bránilo ztotožnění člověka s jeho markou. Ta ztratila pevnost a obrys… Není už jako osoba a nemá žádné trvání. Má stále menší a menší hodnotu. Člověk, který jí dříve důvěřoval, se nemůže ubránit tomu, že její ponížení cítí jako své vlastní,“ popisoval Canetti základní důvod, proč hyperinflace Němce tak silně zasáhla.

V takovém rozpoložení mají lidé tendenci hledat viníka. A následovat toho, kdo jim příslušného „viníka“ jejich pokoření ukáže. Jeden takový politik se v Německu opravdu brzy ukázal. Jmenoval se Adolf Hitler.

„Jako objekt tohoto sklonu našel Hitler Židy. Jednotlivý Žid byl špatný: vyrovnával se dobře s penězi v době, kdy se v nich už nikdo nevyznal a kdy by ostatní nejraději neměli s penězi nic společného. Němci se cítili zhroucením svých milionů pokořeni jako masa. Hitler, který si to jasně uvědomoval, zaměřil svoji činnost proti Židům jako celku. V zacházení s Židy zopakoval nacionální socialismus naprosto přesně proces inflace. Nejprve byli Židé napadáni jako špatní a nebezpeční lidé, jako nepřátelé. Pak byli stále více znehodnocováni. Nakonec byli bráni doslova jako hmyz, který se mohl beztrestně a po milionech hubit,“ píše Canetti.