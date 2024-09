„Starší kmene Kootenai si od počátku času předávají historii svého kmene, která říká, že lid Kootenai byl stvořen Quilxkou Nupikou, nejvyšší bytostí, která jej seslala na Zemi, aby zde dodržoval smlouvu, již uzavřel s Duchem Stvořitelem – aby chránil a udržoval zemi navždy,“ vypráví se v legendách severoamerického indiánského kmene Kootenai, představujícího původní domorodé obyvatelstvo dnešního státu Idaho v USA.

Kmen s ojedinělým jazykem

Legenda o vzniku Kootenai, kterou dnes uchovávají stránky spojených kmenů horní Kolumbie, sehrála významnou roli v událostech, jež se odehrály v Idahu právě před 50 lety; v té době se totiž poslední potomci kmene Kootenai rozhodli naplnit její znění a vzít si zpátky svou zem. A vyhlásili proto „válku“ Spojeným státům americkým.

Domorodá etnická skupina Kutenai představuje původní obyvatelstvo části Kanady a Spojených států amerických, její komunity obývají kanadskou jihovýchodní Britskou Kolumbii a americké severní Idaho a západní Montanu. V Kanadě se příslušníci této skupiny označují jako Kootenay, ve Spojených stárech jako Kootenai, známí jsou ale také jako Ktunaxa nebo Ksanka. Jejich původní teritorium se nacházelo zejména v povodí řeky Kootenay, podle jejíhož toku se dělí na dvě základní skupiny: horní Kootenaie a dolní Kootenaie. Celé etnikum má svůj vlastní jazyk, který není příbuzný s žádným jiným známým jazykem ani s jazyky sousedních domorodých národů.

S moderní civilizací se Kootenaiové začali více střetávat zhruba v polovině 19. století. Od počátku 20. století se datuje jejich etnografický výzkum, ztížený již zmíněnou mimořádnou jazykovou odlišností kmene. Hlavním a tradičním způsobem obživy kmene byl zejména rybolov, kromě toho se zaměřovali na lov lesní zvěře. Na rozdíl od jiných kmenů nelovili bizony.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, WaterArchives, Las Cruces, New Mexico, United States, CC BY-SA 2.0 zoom_in Město Bonners Ferry ve státě Idaho na leteckém snímku z roku 1950. Silnici procházející městem obsadili v září 1974 původní domorodí obyvatelé státu, indiáni kmene Kootenai, čímž začala jejich válka proti Spojeným státům

„Kootenaiové žili v míru až do příchodu cizinců, kteří mluvili novým jazykem a používali zbraně, aby si prosadili svou. Chtěli, aby domorodí obyvatelé podepsali smlouvu a přestěhovali se do rezervací. Ale Kooteniové dodržovali dohody a žádný Koootenai nikdy smlouvu nepodepsal,“ uvádí se v historii kmene. „Bylo to těžké období. Americko-kanadská hranice rozdělila lid do sedmi komunit. Navzdory slibům, že země podél řeky Kootenay bude navždy patřit kmeni, byla mu tato zem neustále odnímána. Nové hrozné nemoci zabily mnoho členů kmene. A boj o vlast pokračoval.“

Tento boj vyvrcholil právě před 50 lety. A třebaže ve vyhlášené „válce“ nevytekla ani kapka krve, dokázali v ní Kootenaiové zvítězit. A vzít si aspoň část své země nazpět.

Babička vám vyhlásí válku

V roce 1974 měl kmen Kootenai žijící ve státě Idaho populaci čítající už jen zhruba 65 lidí. „Hodně jeho příslušníků bylo v rámci integrační politiky Spojených států přemístěno do jiných částí země. A třebaže proces přidělování půdy indiánským kmenům existoval a federální vláda se jím řídila, Kootenaiové nedostali nikdy nic, protože s vládou nikdy nepodepsali žádnou smlouvu,“ napsala před dvěma lety pro Boners Ferry Herald Emily Bonsantová.

„Kmen v té době už jen přežíval v katastrofálních podmínkách, které vyžadovaly nějakou mimořádnou akci. Nevlastnil žádnou půdu. Hodně domů obývaných Kootenai bylo zchátralých do té míry, že se trhlinami proháněl vítr. Bylo to v podstatě stejné jako žít pod širým nebem. Od vlády USA nedostali Kootenaiové nikdy nic, žádnou půdu, kterou by mohli nárokovat jako svou, přestože žili v deltě řeky Kootenay po mnoho generací,“ napsal před pěti lety pro titul Idaho Senior Independent americký autor Jack McNeel.

Všechno změnila jedna statečná a energická žena, náčelnice kmene Amy Triceová, jež přišla na způsob, jak na situaci svého lidu upozornit a přimět vládu USA k jednání.

„Potřebovali nutně nějaký čin. Něco velkého, čím by na sebe upoutali pozornost a řekli nahlas: podívejte se na naši situaci. Ale neměli k dispozici žádné peníze ani zdroje na kampaň. Déle čekat na pomoc už ale nemohli. A tak vyhlásili USA válku,“ řekl McNeelovi v roce 2019 vnuk Triceové Gary Aitkin mladší, jenž byl v té době dítě a dnes převzal po své babičce vedení kmene.

Ano, bezmála sto let poté, co byly na severoamerickém kontinentu vybojovány poslední indiánské války, a tři čtvrtě století poté, co kmen Kootenai ztratil svou půdu, se 67 jeho posledních příslušníků zvedlo a vypovědělo válku světové supervelmoci.

Mýtné patří nám

Byla by však chyba domnívat se, že indiáni vyrazili na koních do útoku proti americkým tankům. Plán Atkinovy babičky vypadal úplně jinak.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, John Pease Babcock, volné dílo zoom_in Tábor rybařících Kootenaiů na řece Horní Kootenay

„Kmen nikdy ani nenapadlo sáhnout po zbraních. Měla to být nekrvavá válka, která mu měla přinést jen to, co by ho udrželo naživu, v podstatě jídlo a teplo. Kmenoví příslušníci si velmi dobře uvědomovali, že násilí by se mohlo obrátit proti nim,“ uvádí McNeel.

Jak se tedy Amy Triceová rozhodla upoutat celonárodní pozornost? Celá komunita v té době už žila vlastně jen v přístavním městečku Boners Ferry, jímž procházela federální silnice 95. Příslušníci tuto silnici po obou stranách městečka zahradili, vztyčili kolem ní cedule upozorňující na to, že jde o území kmene Kootenai, který je ve válce se Spojenými státy, a začali od řidičů projíždějících aut vybírat mýtné 10 centů za možnost průjezdu.

„Válku jsme vyhlásili v zoufalství. I když jsme nikdy nepodepsali se Spojenými státy smlouvu, přišli jsme kvůli ní o všechno. Neměli jsme nárok na žádné sociální služby ani na lepší zdravotní péči, neměli jsme bydlení, neměli jsme možnost se vzdělávat ani možnost najít si práci. Řekli nám, že nám nemohou pomoci, protože nemáme rezervaci. Když se pak vláda rozhodla prodat i tu půdu, kterou jsme momentálně obývali, museli jsme nějak reagovat. 67 zbylých příslušníků kmene nemělo jinou možnost než vyhlásit válečný stav,“ popisují tehdejší situaci stránky kmene Kootenai z Idaha.

Ona „válka“ však nakonec trvala jen několik dní a byla docela mírumilovná. Nápaditý protest, na který přišla Amy Triceová, si rychle získal pozornost a sympatie celé země. Třebaže indiáni hlídkovali u svých silničních zátarasů ve dne v noci, nepadl po celou dobu „válečného stavu“ ani jeden jediný výstřel a vlastně nedošlo ani k žádné hádce. Američané se začali stavět na stranu Kootenaiů a volali po splnění jejich požadavků.

„Po několika dnech vláda souhlasila, že nám zajistí dobrou silnici, kanalizaci a vodovod. Prezident Ford navíc udělil kmeni 12,5 akru půdy u řeky Kootenay,“ uvádí kmen.

Kmen znovu ožívá

Dosažené vítězství bylo malé, ale znamenalo začátek obrody Kootenaiů. Teď měli svou půdu, a tak získal přístup k dalším službám. „Prostřednictvím vládního programu jsme získali 12 nových domovů, domohli jsme se přístupu ke vzdělávacím fondům a k programům zaměstnanosti a sociálního rozvoje. Najednou jsme měli bod, od kterého jsme se mohli odpíchnout,“ vysvětlil Aitkin.

V následujících letech začal kmen získávat více půdy, takže její výměra v současnosti už přesahuje 2,5 tisíce akrů. Ruku v ruce s tím začal úzce spolupracovat s komisaři pro indiánské záležitosti na zlepšení životních podmínek všech svých členů i všech obyvatel komunity Bonners Ferry, včetně těch s neindiánským původem.

V roce 1986 se podařilo dostavět turistickou boudu Kootenai Falls, pojmenovanou podle stejnojmenných vodopádů, z nichž se tak stala vyhledávaná turistická atrakce. To nastartovalo zaměstnanost. Zájem byl takový, že v roce 1995 si už bouda mohla dovolit jedny z nejvyšších sazeb za pronájem pokoje na severozápadě. Z Kootenai Falls se stal turistický komplex, jenž je největším zaměstnavatelem v kraji a podle McNeela z něj prosperuje nejen kmen, ale celý kraj. Počet Kootenaiů žijících v oblasti stoupl v roce 1995 na 151.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, National Scenic Byways Program, volné dílo zoom_in Město Bonners Ferry ve státě Idaho na řece Kootenai, které je dnes sídlem tohoto kmene, jenž patří mezi pět federálně uznávaných domorodých kmenů v Idahu

A vzestup dále pokračoval, přičemž kmen podle McNeela nezapomněl ani na své dávné tradice. „Kootenaiové byli vždy říční národ, závislí na lovu jeseterů coby primárním zdroji své potravy a také trochu menších mníků žijících v řece Kootenay. Oba tyto druhy se ocitly v ohrožení v důsledku lidské činnosti, zejména kvůli stavbě přehrady Kootenai Falls v Montaně, proti proudu od Bonners Ferry, a jejich populace dramaticky poklesla. Naštěstí se ale jeseteři dožívají až stovky let, takže jejich reprodukce pokračovala, ale množili se stále méně,“ popsal výchozí situaci novinář.

V roce 1991 vybudoval kmen Kootenaiů svou první umělou líheň jeseterů, která se stala dokonce první umělou líhní postavenou indiány napříč celými Spojenými státy. V současnosti je z této líhně vypouštěno do řeky zhruba 10 tisíc mladých ryb ročně.

Po první líhni následovala druhá, kterou spolu s představiteli kmene slavnostně otevřeli členové kongresového sboru státu Idaho.

„Kootenaiové však nikdy nezapomněli ani na své původní poslání – být navždy strážci země. Kmen Kootenai z Idaha spolupracuje na ekologickém programu, jehož cílem je zlepšení kvality ovzduší i vody, a na podpoře recyklace za účelem snížení množství pevného odpadu. Představujeme si zdravý ekosystém, v němž můžeme v čisté podobě zachovávat naše tradiční kmenové zvyky týkající se jak vody, tak suchozemského života. Věříme, že všechny přírodní zdroje jsou propojeny ve spleti života a že zachování života našeho kmene závisí na ochraně těchto zdrojů. Kmen hledí do budoucnosti s nadějí, že původní ryby i divoká zvěř budou opět hojně obývat zemi Kootenaiů,“ uvádí kmen proklamativně na stránkách spojených kmenů horní Kolumbie.