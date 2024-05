Buddha se usmál, radovali se Indové. Předběhli Pákistánce v testu jaderné zbraně

Před 50 lety Indie oznámila světu, že vstoupila do elitního klubu národů, disponujících jadernou zbraní. Udělala to nanejvýš výmluvným způsobem: provedením zkušebního jaderného výbuchu. Došlo k němu 18. května 1974 na armádní střelnici Pokhran v poušti západního Rádžasthánu, kde byla pod zemí odpálena bomba o síle 12 až 13 kilotun TNT. Operace získala název Smějící se Buddha. Její význam přesahuje až do dneška.

Jaderné pokusy spustila jako první armáda Spojených států v roce 1946 na atolu Bikini pod krycím názvem Operace Crossroads ( na fotografii). Indie provedla první jaderný výbuch v roce 1974. | Foto: Wikimedia Commons, United States Department of Defense, public domain