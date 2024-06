Neměla charisma slavné Evity, do dějin Argentiny se však zapsala ještě výraznějším, a žel i krvavějším písmem. Zajímala se o okultismus, státní politiku určovala věštěním a k moci pustila bývalého policistu s vírou v paranormální jevy, jehož eskadra smrti spáchala tisíce vražd. To byla Isabel Perónová, po Evě „Evitě“ Perónové třetí žena argentinského prezidenta Juana Peróna, jehož před 50 lety tajně vystřídala.

Když si legendární argentinský generál Juan Domingos Perón bral v roce 1961 ve Španělsku Isabel, původním jménem Marii Estelu Martínezovou, za svou třetí manželku, byl o 35 let starší než ona. Jeho předchozí manželka Eva, proslavená nesmrtelným muzikálem jako Evita, zemřela v roce 1952 a Perón toužil po ženské společnosti. S Isabel se seznámil v Panamě, kde přebýval poté, co ho argentinská armáda v roce 1955 odstavila pučem z funkce prezidenta, zbavila ho moci, poslala ho do exilu se zákazem se vrátit a zakázala činnost jeho politického hnutí.

Do Španělska Perón přesídlil i s Isabel v roce 1960, přičemž jeho mladá ambiciózní manželka se rychle stala generálovou spojnicí s jeho původní zemí, kam měla (na rozdíl od něj) nadále volný přístup. Chtěl-li Perón něco v Argentině, vyřídila to tam Isabel.

Setkání s vyšinutým pochůzkářem

V roce 1965 se tak při jedné z cest seznámila s Josém Lópezem Regou, v té době 49letým bývalým policejním pochůzkářem v předčasném důchodu, a jinak už málem rezignovaným mužem bez vyhlídek, jenž v její osobě jakoby vycítil svou poslední šanci. Pro oba i pro Argentinu se toto setkání stalo osudovým.

„Regův život mu v té době už nesliboval nic víc než frustraci z nepodařeného manželství a odpolední hraní karet v místním společenském klubu v Buenos Aires. Že se v roce 1965 přestěhoval za generálem a jeho manželkou do Španělska, bylo jeho štěstí. Během několika let se z někdejšího pochůzkáře stal nejmocnější muž v Argentině,“ uvedl před pěti lety argentinský novinář a spisovatel Marcelo Larraquy v článku Argentinský zapomenutý guru.

Jistým „guruem“, tedy duchovním vůdcem či průvodcem, Rega opravdu byl, respektive snažil se tak vystupovat, jeho duchovní vedení však bylo spíše temné než osvícené.

„Fušoval do okultismu. Například věřil, že je reinkarnací archanděla Gabriela a tvrdil, že má nadpřirozené schopnosti. Byl známý jako El Brujo, tedy Čaroděj. Ale měl i mnohem zlověstnější stránku,“ uvedl o bývalém policejním desátníkovi před časem bývalý redaktor Buenos Aires Herald Robert Cox v analýze Vraždy, hrozby, partyzáni a okultismus: roky před převratem.

„Nebýt zločinů, do kterých se Rega zapletl, mohl být jeho příběh jen nevinným vyprávěním o nečekaném oživení pozdního života. V té době už neměl žádné ambice kromě tisku svých ezoterických rukopisů,“ píše Larraquy. Jenže pak se bývalý policista s podivnou temnotou v duši setkal s Isabel Perónovou.

Cesta k dalšímu převratu

K setkání obou trochu vyšinutých osobností došlo na seanci tajné společnosti Anael, což byla ilegální „duchovní a politická“ platforma, odhodlaná pracovat na návratu generála Peróna do nejvyšší argentinské ústavní funkce.

Isabel Rega okamžitě zaujal, takže si z něj udělala svého osobního asistenta a vzala jej s sebou do Madridu, aby žil spolu s ní a s Perónem v jedné domácnosti. Stal se komorníkem rodiny, dostal komornický pokoj v prvním patře a Isabel mu začala říkat „prorok Daniel“.

Argentina v té době čelila obrovskému množství problémů: v zemi sílily sociální nepokoje,v odlehlejších oblastech operovaly partyzánské skupiny a celková situace v zemi hrozila dalším politickým převratem.

V roce 1970 unesla guerillová, v podstatě teroristická, properónovská skupina s názvem Montoneros generála Pedra Eugenia Aramburu, jednoho ze strůjců Perónova svržení v roce 1955, který od té doby vládl v Argentině jako faktický prezident. Krátce po svém únosu byl Arambura zavražděn a Montoneros zaveleli k ozbrojené vzpouře s cílem vynutit si Perónův návrat.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Inti J, volné dílo zoom_in Isabel Péronová a Juan Domingos Perón ve společnosti Duilia Brunella, 12. června 1974)

Po několika letech slavili úspěch. V roce 1973 vyhrál prezidentské volby doktor Héctor José Cámpora, nominovaný perónisty, ale celá země měla za to, že skutečnou moc drží opět Juán Perón, který se po 17 letech konečně vrátil z exilu. V Argentině se vžila hláška: „Cámpora al gobierno, Perón al poder“ (Cámpora ve vládě, Perón u moci).

Isabel sahá po moci

Perónův návrat ale vnitropolitickou situaci nijak neuklidnil. V zemi dál zuřila studená válka mezi levicovými revolucionáři a konzervativními autoritáři, která leckde přerůstala v horkou, když si znepřátelené strany začaly vyřizovat účty bombami a samopaly.

„Byla to zvláštní doba. Hyperinflace měla za následek zběsilé zdražování v obchodech z minuty na minutu, což vedlo k bojům mezi prodavači a zákazníky. Nechyběly ani teroristické bombové útoky, únosy kvůli výkupnému a agresivní nacionalismus zaměřený na argentinský nárok na Falklandské ostrovy. Novináři byli vražděni a jejich zmučená těla nechávali jejich zabijáci pohozená v příkopech, aby zastrašili jejich kolegy a donutili je mlčet,“ popisuje tehdejší atmosféru v zemi Robert Cox.

Již více než 70letý Perón nebyl schopen tuto situaci zvládnout. 28. června 1974 utrpěl několik těžkých infarktů za sebou, upadl do bezvědomí a 1. července zemřel, vlastně jen necelý rok poté, co se znovu chopil moci.

Zřejmě ani nevěděl, že v té době už se hlavou jeho země polotajně prohlásil někdo jiný – a sice jeho vlastní třetí choť.

Hned poté, co jej srazily infarkty, byla totiž Isabel narychlo odvolána z obchodní cesty po Evropě zpět domů a už 29. června 1974, tedy právě před 50 lety, složila tajně přísahu jako nová úřadující prezidentka.

Po Perónově smrti se prezidentského úřadu chopila i oficiálně z titulu dosavadní viceprezidentky, a stala se tak první ženou s titulem „prezidentka“ na světě.

Ale podobně jako někdejší manželka ruského cara Mikuláše II. Alexandra Fjodorovna měla svého Rasputina, i vládu Isabel Perónové ovlivňoval zásadním, a dlužno dodat že i hrůzným způsobem někdo jiný – její „prorok Daniel“, stále nebezpečnější a vyšinutější okultista Rega.

V zemi řádí eskadra smrti

Isabel jmenovala svého podivného rádce oficiálně ministrem sociální péče, ale tato funkce ani zdaleka nevystihovala jeho skutečný vliv. Podle Larraquye byl něčím mezi faktickým premiérem a současně prezidentčiným osobním tajemníkem, přičemž Isabel při každém svém rozhodnutí spoléhala na jeho radu.

Byl současně tím, kdo rozhodoval o tom, kdo se k prezidentce dostane či nedostane, protože si postavil svůj stůl do předpokoje před její kancelář a stal se svrchovaným vládcem nad vstupem do místnosti. „Dostal se na vrchol moci. A byl to obávaný muž,“ píše Larraquy.

Navenek sice Rega vystupoval jako „dobrotivý vládce“, který se stará o bytovou výstavbu, rozděluje zdroje a chová se solidárně, ve skutečnosti ale sestavil své vlastní ozbrojené a mocné polovojenské komando, označované jako Argentinská antikomunistická aliance neboli „Trojité A“. Tato organizace byla určená k odstranění všech Regových „vnitřních nepřátel“, kam zkorumpovaný tajemník řadil i ty, kteří mu odmítali platit výpalné. A všechny začala naprosto nemilosrdně vraždit.

„Po několika měsících ovládl zemi nevybíravý teror. Strach prosákl celou argentinskou společností jako v nějaké noční můře. Nikdo se nemohl cítit v bezpečí a každý se mohl stát příští obětí. Aby Trojité A poučilo ostatní, mělo ve zvyku vystavovat veřejně těla svých obětí. Prostřílené mrtvoly se objevovaly na ulicích, na prázdných pozemcích, svázané drátem nebo se nacházely ve vyhořelých autech – celkem šlo o více než dva tisíce mrtvých,“ uvádí Larraquy (jiné odhady mluví zhruba o 1350 mrtvých, pozn. red.).

Armáda znovu mění poměry

Hrůzný teror ve spojení s hospodářsky neutěšenou situací v zemi vedl k tomu, že nespokojení vysocí armádní důstojníci v březnu 1976 Isabel Perónovou unesli z prezidentského paláce (prezidentský vrtulník, který ji měl dopravit do její rezidence, s ní namísto toho odletěl na vojenskou základnu), formálně ji sesadili z funkce a uvrhli do domácího vězení. V červenci 1981 byla vypovězena do španělského exilu.

Rega v obavě o svůj život uprchl z Argentiny a pod jinou identitou se déle než 10 let skrýval ve Španělsku, Švýcarsku a ve Spojených státech amerických. V roce 1986 zažádala jeho žena, v domnění, že už si ho nikdo nepamatuje nebo po něm nepátrá, na argentinském konzulátu v Miami o vyřízení jeho nového pasu. Okamžitě tím spustila jeho stíhání. Rega sice ještě stačil utéct na Bahamy, ale nakonec byl dopaden agenty FBI. Zemřel ve vězení v Argentině v roce 1989, aniž by byl kdy odsouzen.

V roce 2007 požádala argentinská strana Španělsko, aby jí vydalo k trestnímu stíhání i Perónovou. Španělský soud to ale o rok později odmítl s odůvodněním, že případ je již promlčen.