Přesně před 60 lety soud odsoudil na smrt Jacka Rubyho. Trest si muž vyslechl za to, že v listopadu 1963 zastřelil vraha prezidenta Johna F. Kennedyho. Kvůli tomu, že nikdy zcela neobjasnil motiv pro tento čin, je dodnes Ruby - stejně jako jeho oběť Lee Harvey Oswald - předmětem různých konspiračních teorií.

Jack Ruby střílí Lee Harveyho Oswalda | Foto: Wikimedia Commons, Robert H. Jackson, Dallas Times Herald, 25. listopadu 1963, volné dílo

Pokud se někdo na světě může pyšnit tím, že byl ve správném čase na správném místě, je to nyní 89letý americký fotograf Bob Jackson. V listopadu 1963 totiž zmáčkl spoušť svého fotoaparátu přesně v takovém zlomku vteřiny, že výsledný snímek mu nejenže vynesl prestižní Pulitzerovu cenu, ale doslova se zapsal do dějin.

V onen den číhal Jackson společně s dalšími novináři u policejní stanice v americkém Texasu, aby si odtud odnesl fotku předpokládaného vraha prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Povedlo se mu ale mnohem víc než to. Zvěčnil totiž moment, kdy Lee Harveye Oswalda před stanicí zastřelil majitel nočních klubů Jack Ruby.

Ruby byl za Oswaldovu vraždu odsouzen k trestu smrti 14. března přesně před 60 lety, nakonec zemřel na komplikace spojené s rakovinou o tři roky později. Přestože měl k vyprávění o svém činu k dispozici tak dlouhou dobu, podle mnohých lidí jsou důvody, proč se rozhodl Oswalda popravit, dosud nejasné. Když se k tomu navíc připočte, že kolem celého atentátu na Kennedyho dodnes panuje množství mýtů a konspiračních teorií, je i postava Jacka Rubyho jedním z jejich hlavních protagonistů.

Sparkyho dětství

V osudových listopadových dnech 1963 snad v Dallasu ani nebylo policisty, který by Rubyho neznal. Tento muž byl potížistou již od dětství a cestu k životu na hraně zákona nastoupil velmi brzy.

Narodil se jako Jacob Rubinstein v Chicagu polským židovským přistěhovalcům. „Jeho datum narození je nejisté, ačkoli v dokumentech používal 25. března 1911. Jeho rodiče se rozešli, když mu bylo asi 10 let,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Majitel nočních klubů v Dallasu Jack Ruby, který v listopadu 1963 zabil Lee Harveyho Oswalda, muže, který zastřelil prezidenta Johna F. Kennedyho. Rubyho snímek pochází ze dne, kdy zabil Oswalda.Zdroj: Wikimedia Commons, Dallas Police Department photographic records, volné dílo

Rozchod rodičů byl pro chlapce, který už i tak měl problémy ve škole, poslední kapkou. „Následující rok byl poslán do Institutu pro výzkum mládeže, protože nechodil do školy a doma se choval „nenapravitelně“. V té době si vysloužil přezdívku Sparky, o níž se předpokládá, že byla odkazem na jeho těkavou povahu,“ zmiňuje encyklopedie Britannica.

V následujících letech žil Ruby střídavě se svou matkou, která trpěla vážnými psychickými potížemi, a v dětských domovech. V šestnácti pak odešel ze školy a vystřídal mnoho různých zaměstnání.

Známá firma

Za druhé světové války Ruby pracoval jako letecký mechanik na základnách amerického letectva. Krátce po skončení konfliktu se přestěhoval do texaského Dallasu, kde pak žil až do smrti. „V Dallasu se stal provozovatelem malých nočních klubů a začal se pohybovat ve světě hazardu. U jeho jména se také postupně nakupila řada zatčení za drobné kriminální činy,“ píše web History.

V 50. letech se Rubyho hlavním působištěm staly jeho podniky Vegas Club a Carousel, kde se pravidelně pouštěl do potyček se zaměstnanci i některými hosty. I proto ho brzy znal snad každý dallaský policista. Muži zákona ovšem do jeho klubů chodili i z jiných důvodů. „Policajti a novináři, to byli klienti, které Ruby ve svých podnicích chtěl. Dallaští policisté k němu pravidelně chodili popíjet a nikdo z nich za pití nikdy neplatil. Každá dívka, která byla v jeho klubech přistižena hlídkou, jak provozuje prostituci, dostala výpověď, ale neoficiálně se Ruby na „své“ dívky spoléhal, že jeho oblíbeným klientům poskytnou sexuální radovánky,“ zmiňuje dobový článek magazínu Texas Monthly, jehož autorem byl novinář Gary Cartwright, který se s Rubym osobně znal.

Ruby se nikdy neoženil, byť měl podle Cartwrighta různé vztahy (jeden z nejvášnivějších s jednou ze svých zaměstnankyň). „Jack Ruby byl sprostý, podlý prudič, který miloval děti a nenáviděl etnické vtipy. Nepil ani nekouřil. Byl zásadně proti drogám, i když sám si udržoval nekonečný příval energie braním Preludinu (stimulant centrálního nervového systému, pozn. red.),“ uvedl o něm Cartwright. Podle jeho informací byl Ruby zapleten také do pochybných finančních transakcí.

„Zabil jsi mého prezidenta!“

Jack Ruby byl každopádně podle pozdějšího vyšetřování i těch, kteří jej znali, mužem, který miloval pozornost. Na veřejnosti se choval excentricky, někdy nepředvídatelně. Navzdory jeho kontaktům s mafií by se ale o tomto muži mimo Dallasu zřejmě nikdy nemluvilo, nebýt toho, co se ve městě odehrálo 22. listopadu 1963.

Smrtící atentát na tehdejšího amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, který šokoval Ameriku i svět, podnítil Jacka Rubyho, aby se i on sám vydal vraždit. Podle vyšetřování Warrenovy komise se Ruby o atentátu dozvěděl ve chvíli, kdy právě v redakci Dallas Morning News zařizoval pravidelnou reklamu svých klubů. Svědkové řekli, že ním zpráva viditelně otřásla. Odpoledne pak informoval své zaměstnance, že jeho kluby budou daný večer z piety zavřené.

Mezitím skončil v poutech za vraždu policejního důstojníka, která se odehrála asi třičtvrtě hodiny po atentátu na Kennedyho, tehdy čtyřiadvacetiletý veterán Lee Harvey Oswald. Brzy na to byl obviněn také z vraždy prezidenta Kennedyho, jejímž oficiálním pachatelem zůstává dodnes.

Prezidentská limuzína Johna F. Kennedyho v texaském Dallasu na Main Street, jen pár minut před atentátem. V limuzíně jeli také Jackie Kennedyová, texaský guvernér John Connally a jeho žena NellieZdroj: Wikimedia Commons, Walt Cisco, Dallas Morning News, volné dílo

Když se pak v následujících hodinách konaly tiskové konference týkající se atentátu a Oswalda, objevil se na nich i Ruby. V danou chvíli si jej nikdo nevšímal, konec konců, na policejních stanicích se vyskytoval docela často a s mnoha policisty se znal. Ruby později řekl, že už při těchto konferencích měl v kapse zbraň, použil ji ale až o dva dny později.

Čtyřiadvacátého listopadu čekal před policejní stanicí dav na chvíli, kdy policisté budou Oswalda transportovat do blízkého vězení. Ve chvíli, kdy Oswald v poutech, doprovázený detektivy Jimem Leavellem a L. C. Gravesem vyšel, před trojici skočil Ruby, a Oswalda z blízkosti střelil. „Zabil jsi mého prezidenta, ty kryso!“ vykřiknul na něj zároveň (podle některých svědeckých výpovědí použil Ruby jiná slova, tuto větu řekl on sám u soudu, pozn. red.).

Byl to zlomek vteřiny a všichni zůstali v šoku. „Jacku, ty zkurvysynu!“ zvolal na Rubyho přihlížející detektiv Billy Combest, který majitele nočních klubů znal. Oswald se pak sesunul na zem, a Rubyho k zemi přitlačili policisté, kteří právě stáli nablízku.

Šílený smutkem

Rubyho čin zachytili přítomní novináři na kamery i fotoaparáty a do dalšího dne znala jeho jméno celá Amerika. Oswald svým zraněním podlehl do dvou hodin po střelbě a Američané se rozdělili na dva tábory. „Část lidí v majiteli nočních klubů z Dallasu viděla hrdinu, který pomstil smrt oblíbeného prezidenta,“ zmiňuje web History. Jiní byli zhrozeni, že pominula šance, aby Oswald objasnil vraždu Kennedyho vyšetřovatelům a soudu.

To, že Ruby zastřelil domnělého atentátníka dříve, než se vyšetřování pořádně rozjelo, navíc přihrálo na smeč všem konspiračním teoriím, podle nichž byl atentát na Kennedyho spiknutím a Oswald obětním beránkem, kterého bylo potřeba se zbavit, než se ukáže, že ve skutečnosti střílel někdo jiný.

Sám Ruby krátce po zatčení řekl, že ho Kennedyho smrt zvláště zasáhla, obrečel ji, a střílel proto, aby se Dallas v očích veřejnosti "očistil" a aby uchránil Jackie Kennedyovou před útrapami, které by jí přineslo soudní líčení s manželovým vrahem. Jeho zármutek ze ztráty Kennedyho se podle jeho slov prý vystupňoval až do nepříčetnosti, kdy musel jít a Oswalda zabít. I později před novináři se Ruby rozvzlykal a řekl, že ho k vraždě Oswalda vedlo zděšení nad tím, jak mohl někdo zabít tak skvělého muže, jakým byl JFK.

Soud ho v březnu 1964 odsoudil k trestu smrti. Čtení rozsudku sledovaly v televizi v přímém přenosu miliony Američanů. „Jack L. Ruby byl dnes odsouzen k smrti na elektrickém křesle za vraždu Lee H. Oswalda, obviněného atentátníka na prezidenta Kennedyho. Porota se radila 2 hodiny a 19 minut. (…) Rubyho, který působil zmateně, následně odvedli zpět do cely tak rychle, že ho jeho obhájce sotva stačil poplácat po rameni a říct: Neboj se Jacku. Odvoláme se,“ psal na druhý den po vynesení verdiktu list The New York Times.



Porota se vyjádřila, že Ruby si trest smrti zaslouží proto, že „zradil americkou spravedlnost“. Rubyho obhájci naopak tvrdili, že takhle přísný trest je pomstou Rubymu za to, že soud neměl šanci soudit Oswalda. Proti rozsudku se později skutečně odvolali, a pro Rubyho vymohli nový proces, ovšem než se mohl uskutečnit, zemřel v roce 1967 ve vězení na komplikace spojené s rakovinou.

Neutichající konspirační teorie

Konspirační teorie o tom, proč Oswalda zabil, přetrvávají dodnes - navzdory tomu, že je vyvrátilo jak vyšetřování Warrenovy komise, tak jim nikdy nevěřili ani Rubyho sourozenci, podle kterých také konal sám a šlo o pohnutí jeho mysli, ne část většího spiknutí. „Příznivci teorií, podle kterých měl Ruby za úkol Oswalda umlčet, nejčastěji poukazují na údajné Rubyho vazby na organizovaný zločin. Warrenova komise však zjistila, že byť některé z Rubyho podniků byly skutečně pochybné, Ruby do světa zločinu nikdy hlouběji nepronikl,“ zmiňuje encyklopedie Britannica.

Ruby se nařčením, že nekonal sám, vždy vehementně bránil. „Počínaje prosincem 1963 neustále žádal o test na detektoru lži, aby dokázal, že nebyl součástí žádného spiknutí,“ uvádí web FBI.

Jeho vyjádření z vězení, která působila stále zmateněji a šíleněji, ovšem konspirátorům spíše nahrála, byť ve skutečnosti byla ukázkou Rubyho zhoršujícího se mentálního zdraví. „Jeho duševní stav se zhoršil už v roce před Kennedyho cestou do Dallasu. Užíval více léků. Rubyho zabití Oswalda odráželo jeho dysfunkční osobnost, zneužívání amfetaminů a pravděpodobně účinek tichého nádoru na mozku,“ uvádí třeba odborná studie Jack Ruby's complex: the factors driving the assassin of Lee Harvey Oswald zveřejněná v roce 2015 v časopisu Forensic Research and Criminology International Journal.

Velmi často se také skloňuje možnost, že Ruby Oswalda zabil kvůli svému hluboce zakořeněnému strachu z antisemitismu. K této verzi se přiklonili také Rubyho sourozenci. „Rodina Jacka Rubyho věřila, že je psychotický pacient a obával se, že z Kennedyho vraždy budou obviňováni Židé,“ zmiňuje text na webu American Heritage.