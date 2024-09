Začátek studené války v 50. letech minulého století byl spojen i se sérií hrozivých a ničivých jaderných zkoušek na obou stranách železné opony. Test, k němuž došlo právě před 70 lety v Sovětském svazu, se však přece jenom vymykal – protože do místa exploze byli vzápětí posláni vojáci, aby v ovzduší plném radiace cvičili boj.

V souladu s plánem výzkumných a experimentálních prací byla v minulých dnech v Sovětském svazu provedena zkouška jednoho z typů atomových zbraní. Účelem testu bylo studium účinku atomového výbuchu. Zkouška přinesla cenné výsledky, které pomohou sovětským vědcům a inženýrům úspěšně vyřešit problémy ochrany před atomovým útokem. Tyto věty stály v oficiální zprávě ruské státní tiskové agentury TASS, kterou 17. září 1954 zveřejnil deník Pravda.

Zpráva už pochopitelně nedodávala, že tento test jaderné zbraně proběhl na lidech a že si brzy začal vybírat daň v podobě mnoha lidských životů. Jenomže přesně tak to ve skutečnosti bylo.

Pošlete tam vojáky

Před 70 lety, v úterý 14. září 1954 v 9:33 ráno, shodil sovětský bombardér Tu-4 z výšky zhruba 7,6 kilometru ve stepích jižního Uralu severně od sovětského cvičiště Tocké atomovou nálož o síle 40 kilotun.

„V prvních letech studené války nebyly zkoušky jaderných zbraní ničím neobvyklým – v tom roce se jich uskutečnilo osm a v 50. letech celkem přes 200. Co způsobilo, že jaderné cvičení v Tockém bylo tak děsivé, bylo, že bomba byla svržena na armádu 45 tisíc vojáků Sovětského svazu,“ konstatuje autor Ian Chapman-Curry v článku Tohle není test na stránkách Almost History.

Cílem cvičení, které neslo krycí název „Sněžok“, tedy snížek, totiž bylo zjistit, zda lze jaderné zbraně efektivně použít na skutečném bojišti. A sovětské velení si příliš nelámalo hlavu s tím, jak tohoto zjištění docílit.

„Pět minut po výbuchu dostala letadla nařízeno bombardovat testovací místo. O tři hodiny později projelo epicentrum 40 tisíc příslušníků 270. střelecké divize v 600 tancích a 600 obrněných transportérech, aby si nacvičili dobytí pevnosti po jaderném útoku. Vojákům bylo řečeno, že jaderný test byl falešný, nikoli skutečný,“ uvádí Americký fyzikální ústav na stránkách Physics Today.

Minimální ochranné pomůcky

Faktem je, že zkušební atomové výbuchy nebyly v prvních letech vývoje jaderných zbraní bezpečné nikde na světě. Vědci tehdy ještě neznali ani plně nedocenili, jaké škody může napáchat na lidském organismu jeho vystavení radiaci.

Hodně vojáků, kteří se v 50. letech účastnili jaderných zkoušek, podlehlo později rakovině z ozáření.

„Většina testů ale měla alespoň nějakou předstíranou ochranu. K ochraně očí před intenzivně zářícími explozemi sloužily brýle se zatmavenými skly. Personál byl evakuován do předpokládané bezpečnostní zóny a zkoušky často sledoval z provizorních krytů, které ho měly chránit před výbuchem. Experiment v Tockém však měl širší pole působnosti než pouhé potvrzení ničivé síly jaderného výbuchu. Sověti se zajímali zejména o to, jak bude možné ve světě taktických a strategických jaderných zbraní bojovat,“ píše se na stránkách Almost History.

Cvičení ve skutečnosti testovalo použití jaderné technologie jako prostředku k proražení obrany protivníka. „Proto pro ně byla zvolena vojenská základna v Tockém, neboť Orenburská oblast, v níž se nachází, se svou polohou velmi podobá západní Evropě, o níž maršál Žukov věřil, že je nejpravděpodobnějším místem pro zahájení třetí světové války,“ uvádí spisovatel Dario Leone, zakladatel a autor blogu The Aviation Geek Club o vojenském letectví.

Maršál Georgij Žukov, hrdina druhé světové války, který jako vrchní velitel Rudé armády dovedl sovětská vojska do Berlína, tomuto cvičení velel – a vojákům, kteří se ho účastnili, nic o odpálení skutečné jaderné zbraně neřekl. Místo toho se dozvěděli, že atomový výbuch bude pouze simulovaný. Většina z nich tak nedostala žádné ochranné pomůcky a dokonce ani nevěděla, že by se měli po nějakých pídit.

Vojenskému cvičení, při němž byli vojáci posláni bojovat do místa jaderného výbuchu jen krátce poté, co k němu došlo, velel sovětský maršál a hrdina 2. světové války Georgij Žukov. Na snímku stojí vlevo vedle dalšího maršála Konstantina Rokossovského

„Ke své vlastní bezpečnosti zaujal Žukov kavalírštější postoj – výbuch i následné cvičení sledoval z bezpečí podzemního protiatomového bunkru,“ píše Almost History.

Cvičení začíná

Cvičení začalo krátce před šestou ráno startem jednoho bombardéru Tupolev Tu-4, vybaveného skutečnou jadernou náleží, a krátce poté vzlétl i druhý, už bez bomby. Oba Tupolevy doprovázela proudová letadla Iljušin Il-28. Při východu slunce bylo jasno, slabý vítr a mírná oblačnost ve výšce tisíc metrů. Teplota vzduchu se pohybovala od devíti do 12 stupňů nad nulou.

Všechny stroje nasadily kurz na cílový zaměřovací bod v Orenburské oblasti, označený obdélníkem o délce 150 metrů, který měl ve svém středu bílý kříž. Nosný letoun pilotovala posádka majora Kurtyčeva, která již měla zkušenosti se zkušebním svržením atomové bomby z letadla díky jednomu z předchozích testů na cvičišti Semipalatinsk.

Podél celé přibližovací trasy byly až do vzdálenosti 72 kilometrů od cíle rozmístěny navigační pomůcky, protože vojáci účastnící se cvičení se nacházeli pouhých pět kilometrů od cílového bodu. Letci nesměli bod minout, jinak by svržení bomby okamžitě způsobilo nepředstavitelnou katastrofu.

V 9:20 si vedení cvičení vyslechlo poslední zprávy o meteorologické situaci a rozhodlo o odpálení atomové bomby. Rozhodnutí bylo zaznamenáno a schváleno. Krátce poté obdržela posádka letadla přes vysílačku rozkaz.

Bomba, svržená v 9:33 na padáčku nad cílovou oblastí, nakonec vybuchla 48 sekund po shození ve výšce 350 metrů, přičemž k explozi došlo asi 280 metrů severozápadně od zamýšleného bodu.

Vlna bezmoci, strachu a hrůzy

Deset minut předtím, než k explozi došlo, dostaly pozemní jednotky rádiem signál „mólnyja“ („blesk“), po jehož obdržení měly za úkol se improvizovaně ukrýt. Pěšáci se schoulili v zákopech a zemljankách, dělostřelci zalehli vedle děl a tankisté i muži v obrněných transportérech zavřeli všechny příklopy.

Následnou explozi ale nečekali. „Oslepující bílý záblesk doslova zastínil slunce. Následky výbuchu se projevily i u letadla, které bombu shodilo – když ho dostihla tlaková vlna, vyzvedla jej asi o 50 až 60 metrů. Vážnější poškození ale neutrpělo,“ konstatuje Leone.

Zkušební jaderný výbuch na vojenské základně Tocké na jižním Uralu

Vojáci zažili chvíle strachu. „Naše četa byla 4,2 kilometru od epicentra exploze. Někteří byli blíž, někteří dál, jiní byli přiděleni do tanku nebo auta. Dostali jsme rozkaz: zalehnout obličejem k zemi a nezvedat hlavu. Zlověstné ticho přerušil strašlivý výbuch, který otřásl zemí. Bylo to psychicky těžké, zaplavila mě vlna takové osamělosti a bezmoci, strachu a hrůzy,“ vzpomínal po mnoha letech, v roce 2013, v jednom rozhovoru účastník tehdejšího cvičení Vitalij Feoktisovič Balujev.

Fyzické následky na sebe také dlouho nenechaly čekat. „V prvních vteřinách po výbuchu, když jsem ještě ležel, se mi začala kutálet helma z hlavy, tak jsem si ji začal nasazovat a přitom jsem mimovolně vytáhl a obnažil ruce. Následky se projevily okamžitě: ruce zrudly, začaly nesnesitelně bolet a otékat, z nosu se nekonečně valila krev a začaly mi slézat chlupy. V prvních dvou týdnech po výbuchu zemřelo 15 chlapů z čety,“ pokračoval Balujev

Svůj vliv na to zřejmě mělo to, že když se jaderný hřib vznesl k nebi do výšky šesti kilometrů, všichni kolem něj se podle jeho vzpomínek postavili a dívali se na ten nebývalý zázrak. Cenou za zvědavost však bylo popálení sítnice a kůže a poškození sluchu od silné rázové vlny.

„Okamžitě zareagovala i příroda: půl hodiny po výbuchu začala silná písečná bouře, vítr byl tak silný, že písek, který se proměnil ve sklo, nám poškrábal kůži jako smirkový papír,“ dodával Balujev.

Do útoku

To všechno ale byl jen začátek, k vlastnímu cvičení přistoupila armáda teprve poté. Pět minut po jaderném výbuchu zahájili dělostřelci přípravnou palbu, při níž ve dvou vlnách trvajících 25 minut ostřelovali „pozice nepřítele“ stovkami granátů, raket a minometných bomb.

Souběžně s tím se prohnala nad cílovou oblastí ve výšce pěti tisíc metrů formace 86 proudových bombardérů Il-28 doprovázená 42 stíhačkami MiG-17. Iljušiny, vyzbrojené čtvrttunovými pumami, shodily celkem 688 bomb. Celkem 39 bombardérů a šest stíhaček muselo při této akci proletět kvůli udržení formace „kloboukem atomového hřibu“, tedy radioaktivním mrakem vytvořeným explozí. Podle pozdějšího hlášení neměl mrak žádný vliv na fungování palubních přístrojů ani motorů.

V poledne přešla do útoku hlavní část pozemních sil – nejprve obrněné jednotky a mechanizované formace a poté pěchota, dopravená do prostoru nákladními auty. Podle Leoneho se přímo do zóny jaderného výbuchu dostaly asi jen tři tisíce mužů, kteří přece jenom ochrannými prostředky vybaveni byli, podle vydání Pravdy z roku 2004 však k ozáření vojáků rozhodně došlo. „V nebezpečné oblasti se tomu nedalo vyhnout,“ konstatoval list.

Nad osudem vojáků se nikdo nepozastavoval. „Po výbuchu jsme byli na cvičišti ještě dva týdny a pak nás poslali k naší jednotce. Nejdřív mě nic nebolelo, ale pak mi začaly padat vlasy v chuchvalcích, často jsem krvácel z nosu, bolelo mě břicho, zčervenala kůže a začaly mi otékat ruce. I malý předmět bylo těžké udržet,“ popisoval útrapy, jež měla i řada jiných mužů, pamětník Balujev.

V důsledku exploze uhynul veškerý dobytek vyskytující se ve vzdálenosti do 1200 metrů od místa výbuchu. Popáleniny utrpěla i zvířata vzdálená čtyři kilometry, přičemž větší šanci na přežití měla lesní zvěř, kterou les přece jen více ochránil.

Všichni muži účastnící se cvičení podepsali závazek o ničem nemluvit. Kromě krátkého komuniké zmíněného v úvodu se nad událostí zavřela voda. Po katastrofě jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986 však začaly některé informace o tomto testu přece jenom prosakovat, což nakonec vedlo k jeho odtajnění a v prosinci 1991 získali všichni účastníci cvičení oficiální status veteránů.

V roce 1993 pak jejich výbor požádal vládu o odškodnění a speciální lékařskou péči kvůli tomu, že léta trpí nemocemi způsobenými zářením. V roce 2004 byl v Tockém odhalen památník na počest všech, kdo se podíleli na vytvoření jaderného štítu Sovětského svazu.