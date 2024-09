V cestě ČR k civilizovanému světu stojí jediná věc: Václav Klaus. Když se někomu podaří odstranit Václava Klause z politické scény, bude vyplacen tučnou finanční částkou, a to pěti miliony korun ze zvláštního účtu.

Tak vypadal inzerát, který se před 25 lety objevil na stránkách inzertního titulu Annonce. Ten představoval velký fenomén 90. let, mimo jiné i kvůli osobnosti jeho zakladatele, navrátivšího se emigranta Josefa Kudláčka.

Cholerik Kudláček

Josef Kudláček se původně vyučil tiskařem-grafikem v závodech Svoboda, v roce 1980 ale emigroval kvůli nesouhlasu s poměry v tehdejším postnormalizačním Československu přes Maďarsko a Jugoslávii do západního Německa. V Bonnu se pokusil otevřít restauraci, pro neshody kvůli pronájmu zůstal bez práce. V roce 1983 začal podomácku vydávat inzertní noviny Annonce, s nimiž slavil po čase úspěch.

O Vánocích roku 1989 se vrátil do Československa a už 1. března 1990 spustil inzertní Annonci, založenou na řádkové inzerci, také tady. „Kudláček se do realizace svého snu pustil se vší vervou a slavil prakticky okamžitě výrazný úspěch, i proto, že nastávalo období významných přesunů majetku a nefungovalo ještě zprostředkování přes internetovou síť,“ uvedla o něm před časem Česká televize.

V roce 1991 Kudláček přikoupil ke své Annonci tehdejší Občanský deník. Jeho název změnil na Český deník a redakci začal plnit studenty žurnalistiky.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Josef Kudláček

„Pepa byl a je cholerik, což mě neirituje. Vždycky jsme se s ním na všem dohodli a za zády jsme mu říkali pro jeho jižanský temperament José. Když se pak s částí redakce rozhádal, přišlo mi to líto,“ zavzpomínala loni v červnu na toto období na svých stránkách publicistka Monika Le Fay, jež patřila mezi tehdejší Kudláčkovy „akvizice“.

Dalšími žurnalisty, kteří u něj začínali, byl třeba Pavel Šafr, Marek Stoniš, Jindřich Šídlo, Robert Čásenský a mnozí další. Český deník byl ovšem ztrátový, takže se později změnil v Český týdeník a v této podobě v roce 1996 skončil.

„Klaus je nabob“

Kudláčkova výbušnost a výrazné ego se promítly také do jeho vztahů s tehdejším premiérem a předsedou ODS Václavem Klausem. Oba muži si nejprve rozuměli: Český deník byl profilován jako ostře pravicový titul a Klaus do něj pravidelně přispíval. Už v roce 1993 se ale jejich vzájemné vztahy začaly kazit; tak velká ega na sebe nutně musela narážet.

„Bylo to koncem roku 1993, v době, kdy jsem do Českého deníku napsal článek Pravice na rozcestí. Nemohl jsem pochopit, jak může šéf strany, do níž drtivá většina pravicových voličů vkládá své naděje, dělat takové kiksy. Teprve s odstupem několika let jsem zjistil, že to má různé souvislosti, ač určitě nepatřím k těm, kteří vidí za každým křovím indiána. Tím chci říct, že Klause nepovažuji za něčího agenta, on je pouze nezměrně namyšlený nabob, který není schopen přijmout kritiku. Není také státník. Je to politik v tom nejubožejším slova smyslu – bojuje o moc pro moc,“ uvedl Kudláček v roce 2001 pro titul Euro.

On sám na podzim 1993 inicioval vznik Demokratické unie, která však v žádných volbách neuspěla – získala jen jedno senátní křeslo v roce 1996. V roce 2001 byla integrována do středopravicového politického subjektu Unie svobody – Demokratická unie, jenž zanikl v roce 2010.

K definitivnímu rozkolu Kudláčka s Klausem došlo po tzv. opoziční smlouvě z roku 1998, která obrátila proti předsedovi ODS nemálo jeho někdejších spojenců.

Vládní krize podzimu 1997

Na podzim předchozího roku padla jeho tehdejší vláda poté, co vyšel najevo skandál s fiktivními sponzory ODS. V daňovém přiznání této strany za rok 1995 byli jako dárci 15 milionů uvedeni sponzoři Lajos Bács a Radjiv M. Sinha, kteří ale ve skutečnosti neexistovali – šlo o krycí identitu bývalého tenisty a majitele zprivatizovaných Třineckých železáren Milana Šrejbra.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Setkání odstupujícího premiéra Václava Klause s prezidentem Václavem Havlem v prosinci 1997

Poté, co tehdejší tisk začal o tomto problému psát, směřovala situace k vládní krizi. V listopadu 1997 se Šrejber k 15milionovému daru konečně přihlásil, a hned den poté vyzvali místopředseda ODS Ivan Pilip a člen jejího vedení Jan Ruml Klause k rezignaci na předsednictví ve straně i v premiérské funkci. Zdůvodňovali to tím, že jinak z vlády odejdou lidovci.

Klaus byl v té době právě v Sarajevu na zahraniční návštěvě, proto se mu podařilo zavést do obecného povědomí pro tuto událost pojem „sarajevský atentát“. Na konci listopadu nicméně podal demisi a jeho druhá vláda padla. Ruml pak proti němu následně kandidoval na funkci předsedy, ale neuspěl a Klaus svou funkci obhájil.

Vládní krizi řešil tehdejší prezident Václav Havel ustavením úřednické vlády v čele s guvernérem České národní banky Josefem Tošovským a vypsáním předčasných parlamentních voleb na rok 1998. Vnitřní protiklausovská opozice v ODS opustila v lednu 1998 stranu a založila Unii svobody s Janem Rumlem v čele.

Cesta k opoziční smlouvě

V předvolební kampani k předčasným volbám se Klaus velmi ostře vymezil zejména proti levici a tehdejší sociální demokracii (ČSSD). Jedním z hesel ODS bylo „Doleva, nebo s Klausem“. Velký ohlas vzbudila také tzv. guerillová kampaň, při níž prakticky každá domácnost dostala před volbami do schránky letáček s výbušným heslem „Mobilisace“.

„ODS se v kampani vymezovala vůči všem svým konkurentům. Dělá to tak každý. Levicové strany byly pochopitelně hlavním programovým oponentem. Strany středové pak oponentem systémovým, protože se podílely na pádu své vlády a snažily se bez voleb pomocí úřednické vlády získat větší podíl na moci, než jaký plynul z jejich voličské podpory,“ obhajoval tuto strategii v roce 2002 Klausův spolupracovník Ladislav Jakl.

Sám Václav Klaus však na jaře 1998 označoval jako hlavního rivala ODS zejména ČSSD. „Kategoricky prohlašuji, že spekulace o tom, že ODS bude po volbách tolerovat menšinovou vládu sociální demokracie (s jakýmikoli partnery), jsou neopodstatněné a nesmyslné,“ prohlásil ještě půldruhého měsíce předtím, než přesně tento krok – toleranci menšinové vlády ČSSD – udělal.

Předčasné volby totiž skutečně vyhrála ČSSD v čele s tehdejším předsedou Milošem Zemanem, která však k ustavení vlády potřebovala partnery. Jan Ruml, který Unii svobody profiloval jako pravicový subjekt a rovněž se v kampani vymezoval proti Zemanovi, nabídku na členství v této vládě odmítl. Zeman tak neměl k sestavení většinové vlády dostatek koaličních partnerů.

Druhou stranou, jež získala největší počet hlasů, byla Klausova ODS. Klaus se nicméně o sestavení vlastní vlády nepokusil a v rozporu s předvolebními deklaracemi nabídl ČSSD toleranci její jednobarevné menšinové vlády. Dohoda, kterou spolu lídři obou stran, tedy Zeman a Klaus, v červenci 1998 uzavřeli, vstoupila do historie jako takzvaná opoziční smlouva. Její celý název však zněl: Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice.

Kudláčkův „skřek“ z deziluze

Překvapivý krok politických lídrů, kteří se do té doby prezentovali jako principiální soupeři, zaskočil výrazně voliče obou stran a vyvolal určitou deziluzi z politiky, protože obě strany si fakticky rozdělily moc i pozice

Opoziční smlouva byla trnem v oku i Kudláčkovi, který ji v rozhovoru s Eurem označil za perverzní. Český deník v té době už neexistoval, proto Kudláček začal k ostrým výpadům vůči někdejšímu souputníkovi používat svou Annonci.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Miloš Zeman a Václav Klaus při podpisu takzvané opoziční smlouvy v roce 1998

Jeho verbální útoky vyvrcholily ve středu 8. září 1999 již zmíněným výstředním inzerátem, že kdo Klause „jakýmkoli způsobem“ odstraní z politické scény, dostane pět milionů korun.

Bezprecedentní Kudláčkův krok vyvolal okamžitě velmi ostrou kritiku prakticky celé novinářské obce i politické scény. Odsoudili jej i tehdejší prezident Václav Havel a premiér Miloš Zeman.

„Ponecháme stranou, že Kudláček ve své včerejší stati nazval Klause zmetkem, arcilhářem a podlým člověkem, to je otázka občanského soudního řízení a žaloby na ochranu osobnosti. Daleko závažnější je skutečnost, že vydavatel Annonce mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu podněcování násilí proti jednotlivci nebo skupině osob,“ napsal den po zveřejnění inzerátu do Hospodářských novin Ivan Jemelka.

A nastínil, že by měl Kudláčkovi za jeho slova hrozit postih. „Kdoví, kdy na tuto protiklausovskou kampaň zareaguje nějaký frustrovaný jedinec po svém a způsobí neštěstí. Kudláček si prostřednictvím svých novin hraje s ohněm. Pokud si to není schopen sám uvědomit, měly by orgány činné v trestním řízení začít jednat. Je lepší udělat z jednoho pomýleného vydavatele mučedníka, než řešit případ útoku na ústavního činitele,“ dodal.

Nebyl jediný, kdo Kudláčka odsoudil. „Taková výzva je odporná z více příčin. Především skutečně zavání návodem k vraždě. Ta se u nás dá podle policejních zpráv pořídit už za padesát tisíc. Za pět milionů by byl nájemný vrah schopný vyřídit třeba celou ODS. Dále je důkazem ubohosti autora. Ten nevyzve Klause na souboj třeba v nějaké veřejné debatě, ale myslí, že si může jeho odchod zaplatit jako nový smoking nebo výlet na Mallorcu. No a nakonec – ač Kudláček tvrdí, že Klaus je brzdou na cestě do Evropy, vzdaluje nás od ní nejvíce sám svou inzertní zhovadilostí, jež připomíná dementní skřek z hodně temné a hodně smradlavé jeskyně,“ uvedl na stránkách Respektu jeho tehdejší komentátor Martin Fendrych a rovněž vyzval policii, ať zahájí proti Kudláčkovi trestní řízení. Podobně vyznívaly i další tehdejší komentáře.

Policie se začala věcí skutečně zabývat, trestní stíhání ale nakonec nezahájila. „Dosud nashromážděný materiál nenasvědčuje tomu, že by se pan Kudláček měl dopustit trestného činu,“ uvedla pro ČTK tehdejší mluvčí úřadu vyšetřování Soňa Jindráková.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Josef Kudláček

Kudláček sám se hájil tím, že šlo pouze o kritiku a že Klaus podle jeho názoru zdiskreditoval tržní hospodářství a umožnil rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Sám napadený politik, který se stal na základě opoziční smlouvy předsedou poslanecké sněmovny, okomentoval Kudláčkův inzerát tak, že „to v normální zemi nemá vůbec místo, a že jsme se v jistém slova smyslu dostali do popředí světa bláznovstvím a mimořádností“.

Celá věc nakonec vyzněla do ztracena. Zůstává ale varovným mementem, že tam, kde lidé začnou nabývat dojmu, že přestala fungovat standardní demokratická politická soutěž a že jsou vůči vládnoucí moci bezmocní, může jejich frustrace vést i ke krajně vyhrocenému jednání.