Rudě žhnoucí polární záře, která se začátkem minulého týdne objevila nad Českou republikou, připomněla některé tajemné jevy popisované v kronikách. Máme-li věřit zápiskům dávných českých kronikářů, například Kanovníka vyšehradského či Mnicha sázavského, pak naši předci vídali na obloze obludy podobné draku. Šlo o přírodní úkazy podobné tomu z minulého týdne? Nebo se mytický svět opravdu protnul s realitou?

Iluminace rukopisu Historia Regum Britanniae z 15. století zobrazuje krále Britů Vortigerna a římsko-britského válečného vůdce Ambrosia Aureliana, sledující boj mezi červeným a bílým drakem | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

„Jsou místa čarovná od přírody, kde se skrytý život země a kosmu promítá do bohatství a hloubky lidských osudů. O takových místech se říká, že tam nocují draci…“

Tato slova pocházejí z 30 let starého experimentálního televizního pásma Mýtická trilogie, konkrétně z jeho třetího dílu nazvaného Dračí nocleh. Třídílná série režiséra Josefa Císařovského, propojující dokument s hraným i trikovým filmem, se zabývala původem i charakterem české krajiny a tím, jakou roli sehrála tato krajina při utváření mýtů, které pomohly definovat český národ.

Třetí díl trilogie zaznamenal také existenci několika písemných zmínek o dracích, již se objevují ve středověkých kronikách z českého prostředí. Zjevení oblud podobných drakům v nich opakovaně zaznamenali jinak spolehliví a důvěryhodní kronikáři – o čem to ale vlastně psali?

Obluda podobná draku

Podle takzvaného Letopisu Kanovníka vyšehradského letěla v roce 1330 přes Čechy jakási obluda podobná draku či obřímu hadovi. „Téhož roku dne 8. října jednu chvíli, totiž při západu slunce, bylo viděti jakousi obludu, draku podobnou, jak letí přes celé Čechy i přes mnoho jiných míst. Potom však mnozí viděli jiné znamení, velmi jasné, v jitřní hodinu,“ zapsal v latině tento anonymní kronikář.

Nebyla to přitom zdaleka jediná taková zpráva, kterou ve svém letopisu zanechal. „Dne 26. února 1138 po západu slunce bylo spatřeno po celých Čechách jakési znamení v podobě draka, jak letí na západ, a náhle zmizevši, zanechalo za sebou načervenalá znamení. Před letnicemi, dne 11. května, se zjevila na severní straně na nebi červená znamení tvaru sloupů, na dvě části rozdělená, a zdálo se, jako by se brzy v boji utkávala, brzy zase vzdalovala,“ uvedl Kanovník vyšehradský na jiném místě.

Podobný jev zachytila v roce 1142 i další kronika, v tomto případě Kronika Mnicha sázavského. „Téhož roku shořela židovská synagóga a mnoho stavení v podhradí pražském. Bylo viděti létati hada,“ zapsal k danému roku její autor.

Kdo vlastně byli tito kronikáři a jak si můžeme jejich záznamy vyložit? Je možné, že by nám tu opravdu zanechali věrohodné svědectví o tom, že se v jejich dobách proháněli nad českou kotlinou draci?

Kanovník vyšehradský

Pisatel, který se do českých dějin zapsal jako Kanovník vyšehradský, navazoval ve svém psaní přímo na Kosmovu kroniku Chronica Bohemorum, jejíž styl se snažil napodobit, a zachycoval ve svém letopisu soudobé dění v českých zemích od roku 1125 do roku 1142, tedy v podstatě období vlády českého knížete Soběslava I. až po usednutí jeho nástupce Vladislava II. na knížecí stolec.

Jeho skutečnou identitu neznáme, ale patřil zřejmě k Soběslavovu knížecímu dvoru. Podle historika Lukáše Reitingera žil téměř určitě v Praze a mohl působit jako kanovník současně na dvou místech: ve svatovítské kapitule na Pražském hradu i v kapitule svatého Petra a Pavla na Vyšehradě.

Masivní Leonidy v roce 1833: Ohnivá show, kterou lidé vnímali jako Boží znamení

Psal tedy o událostech, jichž byl ne-li přímým svědkem, tedy přinejmenším současníkem. Mezi ním a jím popisovanými ději tak povětšinou nebyl žádný prostředník, což činí z jeho letopisu docela spolehlivý a důvěryhodný pramen.

Jeho důležitým osobnostním rysem byla záliba v astronomických jevech, které ve své kronice velmi detailně a poutavě popisoval. „Nebyl jen pilným pozorovatelem hvězd a nebeských úkazů, ale přírody vůbec,“ upozorňuje ve své práci Příroda v české historiografii 12. století Helena Dlouhá.

Draci a tancující Slunce

Kanovníkovy zmínky o dracích tak jsou s největší pravděpodobností právě popisem různých astronomických a meteorologických úkazů. A dost možná mezi nimi nechybí ani polární záře, podle všeho hodně připomínající tu, kterou lidé v Česku viděli minulý týden. Velmi se jí totiž podobá již zmíněné vyprávění o červených sloupech na severní straně oblohy, přibližujících se k sobě a zase se vzdalujících.

Popisy tajemných oblud připomínajících draky se zase mohou vztahovat k pozorování průletů meteorů atmosférou. Když se meteor v hustém vzdušném zemském obalu rozžhaví a shoří, zanechá na noční obloze dobře známou dlouhou světelnou stopu. Ta mohla středověkému kronikáři opravdu připomínat obřího ohnivého draka. Případně hada, který v některých překladech draka nahrazuje. „Jakási obluda ku podobenství hada jednu chvíli, totiž při západu slunce, viděna jest letící přes celou zemi českou i přes mnohá jiná místa,“ uvádí jeden z těchto překladů, jenž je možná výstižnější.

Z nebe zazněla rána. Úsvit novověku ohlásil meteorit, lidé ho měli za Boží dílo

Vyšehradský kanovník však nezaznamenal jen tyto jevy, ale ještě mnohé další astronomické a atmosférické úkazy a některé i docela vzácné. Třeba takzvané paslunce či parhelium, jež s velkou pravděpodobností popisuje tento jeho zápis k roku 1135:

„Když pak konal dne 7. března podle obyčeje svaté obřady svěcení, ukázalo se znamení na slunci: čtyři kruhy byly jakýmisi kličkami navzájem svázány, jeden uprostřed větší než ostatní, druhý na východě, třetí na západě, čtvrtý na severu a mezi nimi se jevila mnohá znamení jako zdánlivá slunce kolem pravého. A tak trvaly ty kruhy dobu skoro tří hodin, ba stopy toho znamení bylo pozorovati až do jedenácté hodiny denní.“

Svatý Jiří bojující s drakem zdobí i vstup do baziliky svatého Jiří na Pražském hraděZdroj: Wikimedia Commons, Ralf Roletschek, volné dílo

Tento pozoruhodný světelný úkaz se řadí do skupiny takzvaných halových jevů. Jde o to, že díky lomu slunečního či měsíčního světla v drobných ledových krystalech vznášejících se v atmosféře se po stranách skutečného Slunce objevují jeho odrazy v podobě dalších zářivých kol. Jejich úhlová vzdálenost od Slunce závisí na výšce nad obzorem. „Autor nám nádherně popisuje tento velice zajímavý úkaz a je jisté, že byl v těchto dobách pro obyvatele uchvacující,“ uvádí Anna Stehlíková v práci Rozmary počasí v raném středověku.

Ensisheimský meteorit: V lidech vyvolal chamtivost, musel být spoutaný řetězy

Za pozornost stojí, že stejný úkaz mohl být příčinou jednoho z nejslavnějších zázračných zjevení 20. století, a sice takzvaného slunečního zázraku ve Fatimě, kde dne 13. října 1917 na 70 tisíc lidí včetně novinářů pozorovalo „roztančené Slunce“. „Slunce, v jedné chvíli obklopené šarlatovou září, vzápětí zahalené do žluté a nachové barvy, se zdálo nesmírně rychle rotovat, chvílemi jako by se uvolnilo z oblohy a blížilo se k zemi, vyzařujíc silný žár,“ citovaly tehdejší noviny Ordem jednoho z očitých svědků, očního lékaře Domingose Pinta Coelha.

„Chvělo se, provádělo náhlé neuvěřitelné pohyby v rozporu se všemi vesmírnými zákony – podle vyjádření většiny lidí tančilo,“ zapsal Avelino de Almeida, reportér novin O Século.

Mnich sázavský

Ani identitu takzvaného Mnicha sázavského neznáme. Svou kroniku sepsal zřejmě v 70. letech 12. století coby první klášterní kroniku, a to ve vysokém věku, protože v ní vzpomíná na události z 20. let, jež měl osobně zažít. Svou práci rozdělil do tří volně na sebe navazujících částí. První se zabývá událostmi vedoucími ke vzniku Sázavského kláštera, druhá, začínající rokem 1125, zmiňuje i okolní dění, a celá kronika končí rokem 1162.

Vedle vlastních vzpomínek čerpal Mnich sázavský i z dalších pramenů, kromě Kosmovy kroniky například ze zápisů vedených v Sázavském klášteře a z prokopské legendy Vita minor (Život menší). Stejně jako u Kanovníka vyšehradského se i letopisy Mnicha sázavského řadí k prvním pokračováním Kosmovy kroniky.

Zázraky, které udivily svět: létající muž, zmrtvýchvstání i přežití volného pádu

Kromě již zmíněného hada či draka, jehož prý lidé viděli létat nad krajinou v roce 1142, zmiňuje Mnich sázavský třeba pozoruhodnou zprávu o „ohnivých kamenech z hromu“, převzatou z Hersfeldských análů a připisovanou k roku 998: „Téhož roku v měsíci červenci bylo po celém Sasku velké zemětřesení a dva ohnivé kameny spadly z hromu, jeden v samotném hradu Magdeburku, druhý za řekou Labem.“

Šlo ale opravdu o zemětřesení? „Autor se zmiňuje o kamenech, které spadly z hromu a byly ohnivé, stejně jako padající meteory,“ upozorňuje Stehlíková. Mohlo jít tedy spíše o dopad meteoritů, které byly tak velké, že prošly atmosférou a dopadly až na zem.

Věští nebeské úkazy katastrofy?

Jedna věc je na obou středověkých kronikách lehce znepokojivá. Jak Kanovník vyšehradský, tak Mnich sázavský měli sklon spojovat tajemná zjevení dračích oblud a další světelné úkazy na obloze s přicházejícími katastrofickými či tragickými událostmi. Mnich sázavský zmiňuje v souvislosti se zjevením draka velký ničivý požár v pražském podhradí, Kanovník vyšehradský zase upozorňuje na to, že po zatmění Měsíce v roce 1133 začalo umírat mnoho lidí.

Uvážíme-li, v jaké době se nyní objevila na obloze polární záře, znějí tyto dávné věštby docela strašidelně…

