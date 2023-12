Je hrůzné, pokud se srazí dva vlaky. V Británii před 35 lety však do sebe naletěly hned tři. Nikdo z těch, kdo přispěchali na místo nehody, nezapomněl výjev, který mu vyvstal před očima. Mezi troskami vlaků zapletenými do sebe ležela zakrvácená lidská těla - a protože byl adventní čas, i stovky vánočních pohlednic. Strašlivá nehoda ani tak železnici nepoučila: o 29 let později došlo z podobných příčin k další.

Odklízení trosek zničených vlaků den po havárii. K nehodě došlo západně od nádraží Clapham Junction | Foto: Wikimedia Commons, Ben Brooksbank, CC BY 2.0

„V pondělí 12. prosince 1988 v 8:10 ráno najel přeplněný příměstský vlak čelně do zadní části druhého, který stál v železničním zářezu jižně od stanice Clapham Junction. Po tomto nárazu se první vlak stočil doprava a narazil do třetího, protijedoucího vlaku. V důsledku nehody zemřelo 35 lidí a téměř 500 bylo zraněno, z toho 69 vážně,“ napsal později ve své zprávě o nehodě její vyšetřovatel Anthony Hidden.

Byla to konstelace snad úplně všech možných nejhorších okolností, jaké jen mohly nastat. Clapham Junction je jeden z nejrušnějších evropských železničních uzlů a příměstské vlaky se tam srazily právě v pondělní ranní špičce, kdy byly doslova narvané lidmi. Podle odhadů v tu chvíli přepravovaly až 1300 cestujících.

Dvojitý náraz do sebe zapletl vagony tak, že na první pohled nebylo vůbec poznat, kolik vlaků se vlastně srazilo. První zprávy z místa katastrofy hovořily o srážce jen dvou spojů. V tu chvíli ještě nikdo netušil, že prvotní náraz do stojícího vlaku vyhodil jedoucí spoj na vedlejší kolej, odkud se vysokou rychlostí blížil třetí vlak z protisměru. Byla to katastrofa, která nemá v historii britské železniční dopravy mnoho obdob.

Operujte na místě

Hasičům a záchranné službě byla nehoda nahlášena v 8:13. Na místo okamžitě vyrazilo osm sanitek, jedna mobilní chirurgická jednotka a také 15 hasičských vozů se specializovanou záchrannou technikou, jež vyjely celkem ze šesti stanic: Clapham, Battersea, Tooting, Norbury, Fulham a Euston. K místu se rozjely také jeřáby, nezbytné k vyzdvižení vozů. První sanitky dorazily na místo v 8:32.

Asi 70 lidí utrpělo strašlivá zranění v podobě otevřených zlomenin, rozsáhlých tržných ran i vnitřních poranění, protože první dva vagony jedoucího vlaku byly rozervány prvotní srážkou a následný náraz protijedoucího spoje je zcela zdemoloval. Všichni těžce zranění cestovali právě v těchto dvou vagonech. Lidé s nejtěžšími zraněními museli být operováni přímo na místě.

Letecký pohled na nádraží Clapham Junction, v jehož blízkosti došlo 12. prosince 1988 ke katastrofální srážce tří vlakůZdroj: Wikimedia Commons, Mertbiol, volné dílo

„Byla to strašná scéna krveprolití, na kterou prostě do smrti nezapomenete,“ uvedl před pěti lety pro BBC John Bowis, jenž byl v té době poslancem za obvod Battersea.

S hasiči vyjel k tomuto zásahu i jeden nováček, dokonce žena: tehdy teprve 19letá Dany Cottonová, která svůj výcvik dokončila jen o tři měsíce dříve. „V neděli večer jsme měli službu a v pondělí ráno nás povolali na místo,“ uvedla na stránkách Londýnské hasičské brigády.

Mrtví mezi vánočními pohlednicemi

Cottonová přitom nebyla nejmladší, kdo po neštěstí pomáhal. K místu totiž zamířili i ještě nedospělí žáci nedaleké školy Emanuel a okamžitě se zapojili do práce. „Jejich nasazení bylo obdivuhodně silné, ale moc dobře si uvědomuji, že některé velmi mladé oči a mysli tam byly konfrontovány se strašlivými věcmi,“ uvedl Bowis.

Zatímco žáci pomáhali hlavně těm, kteří už byli mimo trosky vlaků, hasiči měli jako prvotní úkol dostat ven ze zmačkaných vozů lidi, kteří byli zaklínění uvnitř. Vyprostit všechny uvězněné zraněné byla práce na několik hodin. Cottonová dřela stejně jako všichni ostatní, přitom si však všimla jednoho zvláštního detailu, který jí doslova sevřel srdce.

Podívejte se, jak došlo ke srážce tří vlaků u stanice Clapham Junction:

„Bylo těsně před Vánoci a všude byla rozesetá spousta vánočních pohlednic. Lidé je nejspíš museli psát i ve vlaku. Byla to neuvěřitelně smutná scéna,“ vzpomínala Dany Cottonová. Také ona konstatovala, že na osudné pondělí nikdy nezapomene.

Příčina? Špatná kabeláž

Vyšetřování příčin nehody se ujal z pověření britského ministra dopravy specialista Anthony Hidden. Výsledkem byla 250stránková zpráva, jejíž základní zjištění znělo, že katastrofu způsobila špatná elektroinstalace v návěstidlech.

Pohled na následky nehody z mostu Battersea Rise, Při srážce bylo zabito 35 lidí a více než 500 jich bylo zraněnoZdroj: Wikimedia Commons, Ben Brooksbank, CC BY 2.0

Hidden zjistil, že při její údržbě došlo k tomu, že v kabeláži zůstal jeden nadbytečný drát, který byl jedním koncem připojený a druhým trčel do prostoru. Drát se dostal do kontaktu s elektromagnetickým relé, tedy elektrotechnickou součástkou fungující jako spínač. To způsobilo, že na návěstidle naskočila strojvůdci jedoucího vlaku „zelená“ i přesto, že se na jeho kolejovém obvodu už vyskytoval jiný vlak.

A protože tento vlak stál hluboko v zářezu za zatáčkou, strojvůdce si ho nemohl všimnout dostatečně včas na to, aby dokázal zastavit. Společnost British Rail dostala za porušení zákona o ochraně zdraví a bezpečnosti pokutu čtvrt milionu britských liber.

Hiddenova zpráva obsahovala řadu doporučení, jak by železnice měla své pracovní postupy změnit, aby se neštěstí neopakovalo. Mimo jiné navrhla zkrátit pracovní dobu zaměstnanců majících na starosti zabezpečovací železniční zařízení a obecně bezpečnost na železnici, aby se zamezilo tomu, že v důsledku přetížení a únavy udělají nějakou osudovou chybu. Hidden také radil změnit postupy testování signalizace a jejího zavádění do provozu. Zformuloval celkem 93 doporučení směřujících k zajištění větší bezpečnosti na britské železnici, která se opravdu ve většině zavedla do praxe.

Železnice se nepoučila

V roce 2017 (jen rok před 30. výročím katastrofy u Clapham Junction) se ukázalo, že na Hiddenova pravidla už britské železniční společnosti zapomněly. Došlo k další nehodě. A mohly za ni chyby velmi podobné těm, jež způsobily neštěstí v roce 1988.

Pomník připomínají železniční neštěstí z 12. prosince 1988. Pomník připomínají železniční neštěstí z 12. prosince 1988. Jeden přeplněný vlak narazil do zadní části druhého a demolované části vozů se vychýlily přímo do cesty třetího prázdného vlakuZdroj: Wikimedia Commons, David Smith, CC BY 2.0

V úterý 15. srpna 2017 vykolejil před londýnským nádražím Waterloo osobní vlak s 23 cestujícími poté, co narazil do „závorového vlaku“, který měl v rozsáhlém kolejišti oddělovat inženýrské stavby od provozních vlaků.

Incident se tentokrát naštěstí obešel bez mrtvých nebo vážněji zraněných, protože osobní vlak se teprve rozjížděl a jel relativně pomalu. Děsivé ale bylo, že nehodu způsobil stejný faktor jako před 29 lety, tedy chybná traťová signalizace.

Ukázalo se, že vlastník a správce infrastruktury většiny britské železniční sítě Network Rail ani jeho dodavatelé nedokázali zajistit, aby zaměstnanci odpovědní za signalizační práce byli dostatečně odpočatí a nepřetížení, a že hned několik doporučení z Hiddenovy zprávy nebylo dodrženo.

„Vykolejení vlaku ve Waterloo byl pro nás i pro naše dodavatele budíček. Zdůrazňuji že si nikdy nemůžeme dovolit být spokojeni, pokud jde o zajištění bezpečnosti našich cestujících a zaměstnanců,“ uvedl v roce 2018 mluvčí Network Rail.