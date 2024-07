Všichni lidé přišli, aby se rozloučili s duší našeho Velkého Vůdce. Děti, dospělí, mladí i staří, všichni volají po našem otci, Velkém Vůdci, my všichni toužíme po tom, aby alespoň jednou otevřel oči. Velký Vůdce, který jsi dokázal splnit všechna přání lidí a sny, náš velký otče, nemůžeš nám splnit toto poslední přání? Takto hřímal v červenci roku 1994 podle The New York Times severokorejský rozhlas. V Pchjongjangu tehdy právě začínal státní pohřeb prvního severokorejského vůdce Kim Ir-sena.

Státní média KLDR do světa vysílala obrazy hystericky brečících Severokorejců v ulicích, plakal i redaktor, který popisoval atmosféru. Zoufalství bylo pro obyvatele země povinné. Kim Ir-sena, který zemřel 8. července před 30 lety, musí ostatně jako poloboha uctívat dosud. V zemi dodnes panuje jím zavedený kult osobnosti, který postupně převzaly další generace Kimů - jeho syn Kim Čong-il a vnuk, nynější hlava Severní Koreje Kim Čong-un.

Právě Kim Ir-sen vybudoval v Severní Koreji diktaturu a založil KLDR jako socialistický stát postavený na ideologii čučche (volně překládáno jako absolutní soběstačnost), v němž zlikvidoval politickou opozici a zavedl tvrdé represe. Na svědomí měl také jeden z nejkrvavějších konfliktů období studené války - korejskou válku.

Vládu Kim Ir-sena je možné přirovnávat k Adolfu Hitlerovi či Josifu Vissarionoviči Stalinovi, přičemž druhým jmenovaným se Kim zřetelně inspiroval. „Ze všech diktátorů měl ale Kim Ir-sen pravděpodobně nejtrvalejší dopad. Stát, který formoval, zůstává dosud uzavřen v totalitním systému, v gulazích je uvězněno odhadem sto tisíc lidí. Kult osobnosti, který Kim Ir-sen nastolil jako nastupující diktátor v 50. letech 20. století, existuje i o 70 let později,“ podotýká web PBS.

Kim se stává Sluncem

Kim Ir-senova cesta k moci souvisela s politickou situací v Koreji. Když se v roce 1912 narodil ve vesnici na předměstí Pchjongjangu, už druhým rokem zemi ovládalo Japonsko. Právě kvůli tomu jeho rodina později žila v Mandžusku, tedy na čínském území, kde se Kim poprvé seznámil s myšlenkami marxismu a komunismu.

Podle oficiálních severokorejských Kim Ir-senových životopisů a jeho vlastních děl (samozřejmě idealizovaných), už od mala snil o osvobození Koreje. „Už v pěti letech chlapec vyjádřil intenzivní nenávist k Japonsku, když ho právě matka houpala,“ připomíná jednu z historek o Kim Ir-senovi list The Independent.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Pozdější severokorejský vůdce Kim Ir-sen v roce 1927, kdy jako partyzán bojoval proti japonské nadvládě na Korejském poloostrově.

Vyšší vzdělání vzhledem k podmínkám, v nichž žil, nikdy nedosáhl. „Podle všeho byl v roce 1929 vyloučen ze školy za nezákonné aktivity a krátce uvězněn. Po propuštění se připojil k jedné z mnoha korejských protijaponských partyzánských skupin operujících ze severovýchodní Číny a také k Čínské komunistické straně,“ uvádí web amerického výzkumného institutu Wilson Center.

Přibližně v této době si nadšený komunista a guerillový bojovník změnil jméno do podoby, pod níž jej poznal svět - nazval se Kim Ir-senem. „V překladu to znamená Kim se stává Sluncem,“ píše The Independent.

Jako partyzán byl úspěšný, a brzy se propracoval mezi špičky korejského odporu proti Japonsku. „Přestože nebyl jediným guerillovým vůdcem, postupně se stal objektem zvláštního zájmu japonského četnictva,“ poznamenává web Wilson Center. Japonské úřady jej znaly pod přezdívkou Tygr a považovaly jej za jednoho z nejnebezpečnějších partyzánských vůdců.

Jeho zásluhy ze 30. let minulého století mu později dopomohly k pozici, kterou si vybudoval jako severokorejský vůdce. „Už jako mladý muž se stal díky vedení skupiny komunistických partyzánů v krutých střetech s Japonci legendou. Jakmile převzal moc, tyto činy se staly základem kultu osobnosti, který se kolem něj vytvořil,“ nastiňuje web PBS.

Stalinovo eso v rukávu

Japonský tlak ale po začátku druhé světové války donutil mnohé korejské partyzány, včetně Kim Ir-sena, uprchnout do Sovětského svazu. Právě tato cesta z roku 1942 však Kimovi definitivně otevřela cestu k moci.

Sovětští politici využili úprk korejských partyzánů do země k jejich dalšímu vzdělávání na poli marxisticko-leninské ideologie. Kim Ir-sen do konce druhé světové války sloužil v sovětské armádě. „Prošel intenzivní výukou komunismu trvající tři roky,“ informuje zpráva CIA, která vznikla o Kim Ir-senovi v roce 1949.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, North Korean media, volné dílo zoom_in Severokorejský vůdce Kim Ir-sen ve společnosti představitelů Sovětského svazu.

Když se pak blížil konec konfliktu, pověřil sovětský diktátor Stalin své spolupracovníky, aby vybrali vhodného člověka, který se stane korejským vůdcem úzce spolupracujícím se Sovětským svazem. Spojené státy americké a SSSR si totiž bez ohledu na přání Korejců po konci války okamžitě rozdělili korejské území na polovinu, severní, ovládanou Sovětským svazem, a jižní, ovládanou USA. Jejich hranici tvořila 38. rovnoběžka.

Sovětská volba padla právě na zapáleného Kim Ir-sena. „Do Koreje se vrátil v roce 1945, v uniformě sovětské armády, s mnoha svými bývalými partyzánskými kolegy a řadou sovětských Korejců. Kim se stal součástí skupiny, která vybudovala administrativu v sovětské severní části poloostrova,“ uvádí web Wilson Center.

V roce 1948 neshody sovětské a americké strany na správě korejského území vyústily v založení dvou samostatných a vzájemně nepřátelských států - Severní a Jižní Koreje. „Kim v tuto chvíli ještě nebyl tou všemocnou postavou, kterou se později stal, už měl ale k této pozici našlápnuto,“ upozorňuje web Wilson Center.

Stalin z Kim Ir-sena udělal hlavu nového státu. „Kim Ir-sen nebyl brilantní, ani adekvátně vzdělaný, ale byl pro Stalina vysoce přijatelný. Stalin dal dalším vůdcům severokorejského režimu jasné instrukce, že nemají pochybovat o Kimově identitě. Všemi korejskými komunisty musel být akceptován jako slavný a vlastenecký generál, který léta bojoval proti Japoncům,“ uvádí dobová zpráva CIA.

Rodina Kim Ir-sena • Severokorejský vůdce Kim Ir-sen byl podle dostupných informací dvakrát ženatý. • První manželství uzavřel počátkem 40. let se svou spolupracovnicí z korejského partyzánského odboje. Kim Čong-suk mu porodila tři děti. Zemřela v roce 1949 za nevyjasněných okolností - podle všeho při porodu mrtvého dítěte, oficiální severokorejské zdroje ale tuto příčinu přestaly uvádět. close info Zdroj: Wikimedia Commons, Mark Fahey, CC BY 2.0 zoom_in Rodina severokorejského vůdce Kim Ir-sena na oficiálním portrétu: je na něm vyobrazen s první manželkou a dvěma nejstaršími dětmi. • Jeho druhou manželkou se stala Kim Song-ae, která se předtím starala o Kim Ir-senovu domácnost. Vzali se pravděpodobně v roce 1953 (některé zdroje ale uvádějí i jiné termíny), na veřejnosti se začala objevovat v 60. letech. S Kim Ir-senem měla 4 děti, podle všeho se svého syna Kim Pchjong-ila snažila protlačit jako politického nástupce manžela. Po nástupu Kim Čong-ila k moci zmizela z veřejnosti, o jejím dalším osudu se nic neví. Podle některých zpráv zemřela v roce 2001 při autonehodě, jihokorejské ministerstvo uvedlo, že zemřela v roce 2014.

Cukr a bič

Kim Ir-sen se v prvních letech své vlády snažil o sjednocení Koreje. To vedlo v roce 1950 k vpádu severokorejských jednotek na jižní část poloostrova, což znamenalo vypuknutí korejské války. Zapojila se do ní na jihokorejské straně koalice pod hlavičkou OSN vedená Spojenými státy americkými, na straně severu pak Čína (svoji armádu v Koreji označovala za dobrovolníky) a Sovětský svaz (pomáhal materiálně, ale tajně dodal i vojáky sloužící v čínských uniformách - například piloty moderních proudových stíhaček). Během tří let bojů v ní padlo přibližně tři a půl milionu lidí (přesný údaj neexistuje), aniž by se jedna nebo druhá strana mohla těšit z vítězství - Korejský poloostrov zůstal rozdělený.

Podle webu Asociace pro asijská studia však ani tento výsledek nikdy Kimovy ambice sjednotit Koreu neutišil. Naopak, jejich pokračování vedlo k dalšímu napětí v oblasti - i později se severokorejské jednotky několikrát pokusily spáchat atentát na představitele Jižní Koreje, Severní Korea také nastoupila cestu „darebáckého státu“, který buduje svůj jaderný arzenál.

Ve vnitřní politice se Kim Ir-sen po skončení korejské války začal soustředit primárně na upevnění režimu. „Nejdříve se zaměřil na vybudování svého postavení a postavení své rodiny prostřednictvím bezohledné likvidace politických rivalů a těch, kteří byli považováni za politicky nespolehlivé, a poté na přeměnu KLDR v samostatný socialistický celek,“ uvádí web Wilson Center.

Odklonil se od idejí marxismu a vytvořil novou státní ideologii. „Filozofický základ nového státu poskytla doktrína čučche, která zdůrazňovala soběstačnost a postavení lidí jako pánů svého osudu. Lidé však podle ní potřebovali vhodného vůdce, který by je vedl,“ nastiňuje web Wilson Center.

Podstatou čučche byla podle encyklopedie Britannica myšlenka, že Severní Korea dokáže svou ekonomiku vybudovat a rozvíjet bez pomoci jiných států.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Oficiální portrét severokorejského vůdce Kim Ir-sena.

Pro dosažení tohoto cíle se Kim Ir-sen zasadil o kolektivizaci zemědělství a rychlou industrializací. Zpočátku ekonomické změny fungovaly a měly u lidí podporu - stát nabízel bezplatné zdravotnictví a školství, a životní úroveň byla celkově vyšší než v Jižní Koreji. Byl to další způsob, jak si u Severokorejců Kim upevňoval své postavení živoucího boha. „Používal cukr stejně jako hůl. Podporu svého lidu získal tím, že rozdal miliony akrů půdy chudým farmářům,“ píše server PBS.

Systém, který zavedl, ale nebyl dlouhodobě udržitelný. Mezinárodní izolace Severní Koreje - s výjimkou spojenectví se Sovětským svazem a Čínou, také postupně vedla k tomu, že v 70. letech začal v KLDR ekonomický úpadek, který se už do smrti prvního severokorejského vůdce nezastavil. „Počátkem 90. let pak vedl k nedostatku potravin,“ připomíná encyklopedie Britannica.

Severokorejská propaganda začala razit hesla typu „dvě jídla denně stačí“ a v posledních letech života Kim Ir-sena zemi decimovaly první velké hladomory.

Věčný prezident

Konec života strávil Kim Ir-sen v atomovém krytu, kam se uchýlit ve strachu, že na něj bude spáchán atentát. Zemřel ve věku 82 let, kult jeho osobnosti ale v KLDR přetrvává dosud.

Po smrti otce vyhlásil jeho nástupce Kim Čong-il tříletý státní smutek, až poté se formálně ujal moci. Severokorejci musí Kim Ir-sena uctívat jako poloboha. „Od roku 1998 je formálně nazýván „Věčným prezidentem“ a stále je označován jako „Velký vůdce“, což byl titul původně vyhrazený pro sovětského vůdce Josifa Stalina. Severokorejské děti, pro které je „dědeček Kim Ir-sen“, se učí, že je zdrojem všech výhod. Jeho mauzoleum je národní svatyní KLDR,“ shrnuje web Wilson Center.

Kult osobnosti, který se vytvořil kolem Kim Ir-sena, jeho syna a vnuka, předčí i kult osobnosti, který kdysi panoval v Sovětském svazu kolem Stalina. Podle listu The Independent se Severokorejci například učí, že Kim Ir-sen nevylučoval, protože byl perfektní bytostí.

„Kim Ir-sen je poctěn více než 500 sochami po celé zemi, olejové portréty jeho, jeho syna a vnuka visí v každém domě a od občanů se očekává, že budou na klopách sak a kabátů nosit vlastenecké špendlíky s podobiznami svých tří vůdců a bez pochyb přijmou mytologizovanou historii rodiny,“ uvádí The Independent.

close info Zdroj: ČTK/Vlachos Remy zoom_in Socha Kim Ir-sena.

K ochotě Severokorejců smířit se s touto situací podle PBS přispěla nejen atmosféra strachu z tvrdých represí, kterými Kim Ir-sen i jeho nástupci udržují disciplínu v zemi, ale i historie Korejského poloostrova a mentalita místních. „Koreji po staletí vládli mocní panovníci, kteří vyžadovali přísnou poslušnost a loajalitu. Korejská kultura byla ponořena do konfucianismu, který učil, že nerovnost je nezbytná pro harmonickou společnost. V tomto systému víry měli lidé pevné místo ve společenském řádu a očekávalo se od nich, že budou mít pána, kterému budou sloužit. V důsledku toho, když se Kim Ir-sen dostal k moci, mnoho Severokorejců jeho autoritářský přístup shledalo v souladu se staletou tradicí,“ vysvětluje PBS.