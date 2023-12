Vražda v Klánovickém lese, jež jakoby zprvu postrádala jakýkoli motiv (dokud se neukázalo spojení s masakrem na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy), nebyla ani zdaleka prvním zločinem takového typu, k němuž v pražských lesích došlo. Už v minulosti se stávalo, že policisté stáli v některém z těchto hájů nad oběťmi brutálních činů, aniž by tušili motiv. Některé z těchto případů se podařilo objasnit až po letech.

S mnoha často i brutálními vraždami je v Praze spojen také Kunratický či Krčský les. Už v roce 1891 zde byla zastřelena 21letá manželka vinárníka Terezie Herzumová. | Foto: Wikimedia Commons, Matthias Nonnenmacher, CC BY-SA 4.0

Vraždy spáchané v lesích a hájích obklopujících českou metropoli řešili už policisté rakousko-uherského mocnářství. Mnohá tato pátrání se zapsala do dějin české kriminalistiky.

Vražda v Prokopském údolí

Jednou z až mysteriózních vražd, které se dlouhá léta nedařilo objasnit, byla vražda dvou mladých dívek v Prokopském údolí, k níž došlo začátkem července roku 1968, tedy nedlouho před invazí pěti armád Varšavské smlouvy do Československa. V pondělí 8. července 1968 se nevrátily domů dvě třináctileté školačky z Jinonic, Jana Unčovská a Jarmila Kamenovová. Jejich rodiče je spolu s dalšími lidmi začali večer hledat – a před půlnocí našli jejich mrtvá těla v Prokopském údolí v akátovém houští lesíku Punčocha v roklině pod cestou.

„Na jednom místě je v pomyslné stěně hustého lesa otvor. Ale tudy nikdo nechodí, sráz je strmý tak, že neumožňuje chůzi, jedině nebezpečný skok do víc jak metrové hloubky. Přesto jsem otvorem posvítil dolů a viděl jsem ve světle elektrické svítilny, ve vzdálenosti asi deseti metrů ležet světlé předměty. Oklikou jsem k nim přistoupil a rychle šel blíž… ve světle jsem rozpoznal, že jde o lidská těla a počal jsem volat: Jsou tady a jsou zabity!“ cituje spisovatel Viktorín Šulc ve své knize Lovec přízraků: Vraždy, které šokovaly republiku výpověď Rudolfa Unčovského, otce jedné z obou zavražděných dívek.

Vyšetřování a ohledání místa činu začalo hned druhý den ráno. Ukázalo se, že obě dívky byly zastřeleny, a to poté, co si šly předešlý den do Prokopského údolí zaplavat na tamější koupaliště. Z Jinonic vyšly podle svědků cestou kolem kostela sv. Vavřince právě v době, kdy na hřbitůvku u kostela pochovávali holiče Josefa Hettnera. Poté kráčely po polní cestě až k lesíku Punčocha, po jehož obvodu je stezka měla dovést až ke koupališti na dně údolí. Jenže po pouhých 600 metrech se střetly s vrahem.

Obě dívky minuly kapli nacházející se v rohu hřbitova a pokračovaly ve směru k Prokopskému údolíZdroj: Deník/Jaroslav Krupka

Do každé z nich vypálil několikrát, na první pohled ale nebylo vůbec zřejmé, proč. Ani jedna nebyla pohlavně zneužita a nezdálo se, že pachatel čin plánoval. Komu a jak vstoupily do cesty?

Kriminalisté vytipovali tři možné okruhy motivů: buď mohlo jít o někoho z okolí dívek, kdo se je cíleně rozhodl zabít, nebo o psychicky narušeného jedince, nebo o někoho, koho dívky náhodně vyrušily při jiné trestné činnosti – třeba právě při střelbě – a on se jich rozhodl narychlo zbavit. Jak se nakonec ukázalo, právě třetí hypotéza byla správná.

Už den po vraždě narazili kriminalisté na postavu 19letého Františka Zenkera, který žil v nedalekých Hlubočepech a podle místní pasačky byl u lesíku Punčocha „pečený, vařený“. Jedni starší manželé na něj navíc před časem podali oznámení na Veřejné bezpečnosti, že jim vyhrožoval vzduchovou pistolí.

Domovní prohlídka u Zenkera ale skončila bezvýsledně a mladík se k ničemu nepřiznal. Na dobu vraždy uvedl alibi, které mu potvrdil kamarád. V srpnu došlo ke vpádu vojsk a v listopadu 1968 vyšetřovatelé stíhání neznámého pachatele přerušili.

Rozluštit záhadnou vraždu se tak nakonec podařilo až po řadě let, a to za podobně mysteriózních okolností, za jakých celý případ vznikl.

Pravdu pomohla najít jiná vražda

V pátek 8. března 1974 došlo k přepadení pošty v Praze na Těšnově. Ozbrojený lupič ukradl přes 40 tisíc korun a na útěku smrtelně postřelil policejního strážmistra Jiřího Velíška. Nikdy se nepodařilo prokázat, kdo tuto loupež spáchal.

Při prověřování možných podezřelých se však vyšetřovatelé znovu zaměřili i na Františka Zenkera, jehož se rozhodli 15. března 1974 rutinně vyslechnout. Muž jim vyrazil dech: „O Těšnově nic nevím. Zato vím něco o té střelbě v roce 1968 v Prokopském údolí…“

Po šesti letech se vrah doznal, jenže o den později po rekonstrukci na místě činu doznání zase odvolal. Nahrálo mu, že policisté nevěřili, že jím uváděný směr střelby je správný. Zenker sice nelhal, ale když viděl, že mu kriminalisté nevěří, pochopil, že má šanci i přes své prvotní přiznání opět uklouznout, a chopil se jí. Byl propuštěn a ještě téhož roku se stal členem Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti.

Do třetice policisté případ otevřeli v roce 1980. Pomohl jim bývalý manžel Zenkerovy sestry, který se po rozvodu znovu oženil, a protože ho už nevázalo pouto k předchozí rodině, rozhodl se oznámit, s čím se mu Zenker před lety svěřil: že měl ve zdi prádelny schovanou pistoli ČZ vzor 50 ráže 7,65 mm. Tedy zbraň odpovídající té vražedné.

Policisté znovu vyslechli svědka, který kdysi mladíkovi potvrdil alibi, a dozvěděli se od něj, že lhal, protože alibi krylo i jeho vlastní delikt, jenž byl v roce 1980 už promlčený. 12. listopadu 1980 Zenkera znovu zadrželi, a ten nakonec začal před vyšetřovatelem Jiřím Markovičem mluvit pravdu. „Najednou praskl! Nechal kličkování a spontánně začal vypovídat přímo k věci. Myslím, že byl v tu chvíli skoro rád, že o tom může mluvit. Pochopil jsem, že tlak vzpomínek musel být pro jeho psychiku v uplynulých 12 letech velmi silný,“ řekl spisovateli Šulcovi Markovič.

Zenker si šel onoho osudného 8. července 1968 do lesíku Punčocha skutečně vyzkoušet svou nelegálně získanou pistoli ČZ vz. 50, přičemž namířil ze vzdálenosti asi 15 metrů na turistickou značku na kmeni borovice. Neuvědomil si, že mu akátové houští zakrývá výhled do jejího okolí a že kde je značka, tam asi prochází cesta.

Tak se stalo, že mu Jana Unčovská vstoupila nečekaně přímo do rány. Letící projektil ji vzápětí zasáhl do pravého spánku.

Zenker poznal, koho trefil, protože dívku znal. A z obavy, že by ho mohla prozradit, vystřelil znovu. Druhá střela dívku zasáhla, už když padala na zem. Pachatel se k ní rozešel, když se mu najednou v zorném poli objevila druhá dívka. „Kamenovová! Oba jsme strnuli a koukali na sebe… Překvapení bylo vzájemné, z jejího šokovaného obličeje jsem pochopil, že i ona mě poznala. Že pokud nevystřelím, tak uteče a udá mě. Tak jsem namířil i na ni,“ vypověděl.

Druhou dívku střelil do prsou, poté do obou ležících těl ještě jednou vypálil „pro jistotu“. Těla pak odtáhl a svrhl do rokle. V roce 1981 byl – s přihlédnutím k nízkému věku v době vraždy – odsouzen k 15 letům vězení. Po prokurátorově odvolání byl trest zvýšen na 25 let. V roce 2000 byl František Zenker podmínečně propuštěn.

Vraždy v Kunratickém lese

S mnoha vraždami, někdy i nevyřešenými, je spojen také Kunratický či Krčský les na jihu Prahy, místo skonu českého krále Václava IV. Stránky Krčák žije zmiňují třeba článek z listu Národní politika z roku 1891, pojednávající o vraždě 21leté provdané Terezie Herzumové, jejímž vrahem se stal podomní obchodník nožů Salih Aga Sofrodzia, který se k činu rozhodl z důvodu neopětované lásky. K útoku došlo před zraky Tereziiny 1,5roční dcerky…

V únoru 1927 byla v lese zastřelena obchodnice Amálie Chobotová. Poblíž jejího těla se našla další mrtvola, muže jménem František Holý. Údajně měl Chobotovou zastřelit a sám spáchat sebevraždu.

Dolní kunratický mlýn, stojící pod Dolnomlýnským rybníkem na okraji Kunratického lesa. V roce 2009 zde došlo k vraždě taxikáře, jehož vůz pak vrah zapálil a mrtvé tělo hodil do rybníka. Vražda inspirovala jeden z dílů seriálu Případy 1. odděleníZdroj: Wikimedia Commons, Hedvika Šimková, CC BY-SA 4.0

Les se stal i dějištěm vražd majících svůj původ zřejmě v divokých devadesátkách – koneckonců, i vila, před níž byl koncem ledna 2006 zastřelen František Mrázek, se nachází od jeho hranice poměrně nedaleko. A přímo na okraji lesa, před restaurací U krále Václava IV., byl 13. března 2006, tedy zhruba měsíc a půl po Mrázkově vraždě, zastřelen spolumajitel bezpečnostní agentury Lenia Jiří Kubín, Mrázkův známý.

Kubína vrah doslova rozstřílel na parkovišti před restaurací. Za objednání této vraždy byl později odsouzen bývalý důstojník někdejší Státní bezpečnosti Vladimír Petrus, který si podle soudu přizval k organizaci vraždy čtyři spolupachatele: Milana Adamce, Milana Rosenbauma, Michala Včelaříka a Rastislava Sagalince, přičemž Sagalinec byl tím, kdo střílel. Nejvyšší soud se sídlem v Brně vyměřil za tuto vraždu v prosinci roku 2009 Sagalincovi 16 let a osm měsíců za mřížemi, Rosenbaumovi 14 let, Včelaříkovi 13 let, Adamcovi 14,5 roku a Petrusovi 15 let.

V té době už policisté řešili ve spojitosti s Kunratickým lesem další vraždu. V srpnu roku 2009 vzplanul v noci u Dolnomlýnského rybníka v jižní části lesa taxík a druhý den objevili policisté v rybníku mrtvolu zastřeleného taxikáře. Pátrání je dovedlo k bezdomovci Luboši Mikovi, který taxikáře zabil na břehu rybníka dvěma výstřely do hlavy a tělo pak hodil do vody. Tento případ se objevil v jednom z dílů druhé série seriálu Případy 1. oddělení.

Spartakiádní vrah začal ve Velkém háji

Zvláštní shodou okolností je Kunratický les spojen ještě s jedním „slavným“ pachatelem, a sice sériovým vrahem z poloviny 80. let Jiřím Strakou, známým jako spartakiádní vrah. Straka měl totiž tehdy své trvalé bydliště v Krči, opět nedaleko lesa. V panelovém domě tam žili jeho rodiče a mladší bratr, on sám k nim zajížděl na víkendy z internátu nedaleko Kladna.

Ke své první vraždě však Straka nezvolil Kunratický les, ale úvoz v lesíku zvaném Velký háj, nacházející se od místa jeho bydliště opačným směrem. Zatímco Kunratický les leží od Krče směrem na východ, Velký háj se rozkládá od této čtvrti severovýchodně, mezi sídlišti Krč a Novodvorská.

Straka tam 8. dubna 1985 přepadl třiadvacetiletou vdanou matku dvou dětí, strhl ji na zem, odvlekl ji stranou, a tam znásilnil a zadusil.

Byla to jeho první vražda, ale ne první napadení. Už předtím zaútočil minimálně na dvě dívky, obě ale přežily. V zabíjení dále pokračoval. Během dubna a května 1985 napadl na různých místech Prahy s vražedným úmyslem další čtyři ženy, přičemž dvě opravdu zavraždil. Další dvě měly štěstí a opět přežily.

Právě výpovědi žen, které zůstaly po Strakově útoku naživu, poskytly policistům vodítko k pachateli a vrah byl 22. května 1985 zatčen. Vzhledem k tomu, že vraždy spáchal jako neplnoletý, byl odsouzen k maximálnímu možnému trestu 10 let vězení. V roce 1994 byl na základě prezidentské amnestie předčasně propuštěn, následovala ústavní léčba. Od roku 2004 žije na svobodě pod změněným jménem.