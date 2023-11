Poslední týdny života a smrt princezny Diany pokrývají minulý týden zveřejněné první čtyři epizody poslední série úspěšného britského seriálu Koruna. Autoři seriálového hitu naznačují, že Dianin přítel Dodi Al-Fayed ji těsně před smrtí požádal o ruku, nebo že princ William v reakci na matčinu smrt na čtrnáct hodin zmizel z domu. Jaká byla skutečnost a co je už jen seriálová fikce?

V létě 1997 se jen těžko dalo polemizovat o tom, kdo je nejsledovanější osobou na světě. Tuto pozici si (nedobrovolně) vysloužila tehdy už bývalá manželka současného britského krále Karla III., lady Diana. Celý svět hltal články o jejím vztahu s Dodim Al-Fayedem a pak o její tragické smrti. Nyní svou verzi událostí předložili tvůrci seriálového hitu Koruna (The Crown).

Podle odborníků na královskou rodinu je jejich pojetí poslední noci Dianina života poměrně problematické.

Trailer 1. části 6. série seriálu Koruna:

Koruna má zřejmě pravdu v tom, že vztah Dodiho Al-Fayeda a princezny Diany byl do velké míry dílem ambiciózního Mohameda Al-Fayeda, Dodiho otce. Ten princeznu pár týdnů před její smrtí pozval na svou jachtu. „Jeho motivy byly nejspíše takové, jak ukazuje seriál: chtěl chytit Dianu do léčky,“ řekl serveru USA Today historik a odborník na královskou rodinu Hugo Vickers.

Zda zašel tak daleko, že ve chvíli, kdy se princezna s jeho synem dali dohromady, u posádky zjišťoval, zda spolu spí, a právě on dal tip fotografovi, který zachytil ikonické snímky jejich polibků, je na pováženou. Mnozí komentátoři to ale považují za pravděpodobné.

„Určitě dělal podobné věci. Těžko znát přesné detaily. Ale využíval Dianu, o tom není pochyb,“ podotkl Vickers.

Se smrtí princezny Diany se dodnes pojí řada konspiračních teorií:

Smrt princezny Diany: Konspirační teorie neutichají, záhada bílého fiatu trvá

A podobně se vyjádřil i životopisec Tom Bower, který v pozdějších letech s Mohamedem Al-Fayedem mluvil. „Vzpomínal, jak mu Al-Fayed ‚radostně‘ ukázal fotografie Dodiho a Diany a údajně odhalil, že rychle koupil jachtu vhodnou k tomu, aby jeho syn princeznu svedl,“ napsal list The Independent.

Vymyšlené zásnuby

Koruna pak ukazuje, že Dodi koupil v hodinách před tragickou autonehodou prsten a v pařížském Ritzu požádal princeznu Dianu o ruku. Podle seriálu jej odmítla a oba se pak domluvili na přátelství. Teorie o údajných zásnubách je dlouhodobě známá, i tak ale na samotnou žádost o ruku podle odborníků na královskou rodinu nedošlo, a v tomto se seriál vypravil za hranice reality.

„Ve skutečnosti Dodi toho osudného večera v Paříži Dianu o ruku nepožádal,“ uvedl nyní The Independent.

Svatba století? Jistě. Pro lady Dianu ale i nejhorší den života:

Ochranku měly i šaty. Svatba s Charlesem byla pro Dianu nejhorším dnem života

Zdá se však, že Al-Fayed opravdu možná něco podobného plánoval - a léta to tvrdil i jeho otec. „Při vyšetřování smrti Diany a Dodiho v roce 2007 byly zveřejněny kamerové záběry, jak Dodi odpoledne v den havárie koupil zásnubní prsten v hodnotě 11 600 liber. Později se mělo za to, že byl šperk doručen do jejich pokoje v hotelu, kde byl později skutečně nalezen prsten se slovy ‚Dis-moi Oui‘ (Řekni mi ano) a účtenka za ‚bague de fiançaille‘ (snubní prsten),“ připomněl The Independent.

Podle slov Dianiných blízkých z roku 2017 princezna v danou chvíli zase - stejně jako v Koruně - plánovala s Al-Fayedem rozchod. Své zaměstnankyni Jackie Allenové podle listu Daily Mail údajně telefonicky řekla, že už je z nového vztahu znuděná. „Je to můj osobní názor, ale nemyslím, že chtěla po návratu ze společné dovolené ještě Dodiho vidět,“ prohlásila Allenová.

„Jsem na tebe hrdý“

Jak autoři Koruny avizovali už dříve, z ohleduplnosti nevěnovali mnoho prostoru samotné tragické nehodě. Dvě věci ale ukázali - že se za autem hnali novináři na motorkách a že řidič auta před jízdou v Ritzu pil alkohol. Pravda? V obou případech ano. „Vyšetřování ukázalo, že měl dva drinky,“ potvrdil USA Today.

Naopak čistě fantazií scénáristů je podle všeho obsah konverzace, kterou spolu vedli Diana a tehdejší princ Charles, když se viděli naposled (ještě v době před jejím odjezdem na dovolenou s Al-Fayedem). Podle Koruny se spolu domluvili na civilizovanějším vztahu kvůli dětem a především nynější král Karel III. své bývalé ženě řekl, že je na ni pyšný.

Seriál Koruna: Královská rodina se dozvídá, že princezna Diana je mrtvá:

Tomuto ale příliš nevěří ani samotní fanoušci Koruny. „Ráda bych v to doufala, ale nevěřím, že to udělal,“ znějí časté komentáře na sociálních sítích.

Pravdu se už nejspíš nikdy nikdo nedozví. Podle odborníků se ale v týdnech předcházejících Dianině smrti vztah bývalých manželů skutečně zlepšil. Ve své biografii v roce 2007 to uvedla třeba Tina Brownová, která se s princeznou přátelila a v létě 1997 se s ní setkala při obědě.

Jak ovlivnila lady Diana plány prince Charlese?

Karel III. měl s Alžbětou spory, doufal v její abdikaci. Plán mu překazila Diana

„Na konci Dianina života byl její vztah s Charlesem nejlepší za velmi dlouhou dobu. Charles si zvyknul zajít za ní do Kensingtonského paláce a dali si čaj. Určitě se to celé uklidnilo, kluci byli starší,“ připomněl její slova magazín Time.

Williamův útěk

Fanoušky seriálu dojaly především scény, ve kterých se s matčinou smrtí vyrovnávají princové William a Harry. Mezi odvážná tvrzení s nimi související v Koruně patří, že zoufalý princ William údajně na čtrnáct hodin utekl ze zámku Balmoral do okolní přírody, aniž by ostatním cokoliv řekl.

Zda to bylo i ve skutečnosti takhle dramatické a královští příbuzní museli následníka trůnu hledat ve skotské divočině, je otázkou. Sám princ William ale před dvěma roky přiznal, že útěchu po smrti Diany hledal právě venku. „V temných dnech smutku jsem našel úlevu ve skotské krajině pod širým nebem,“ prohlásil v roce 2021.