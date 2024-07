Úspěšný seriál Bridgertonovi a zejména jeho spin-off Královna Šarlota zajistil pozornost jedné do té doby poměrně opomíjené postavě britských dějin. Zatímco rodina Bridgertonových s osmi pohlednými dětmi je smyšlená, královna Šarlota Meklenbursko-Střelická opravdu existovala - jenže na rozdíl od seriálu byla nejspíše běloška. Přesto si autoři příběhu její černou barvu pleti nevycucali úplně z prstu. Spory o to, zda královna nebyla částečně Afričankou, nebo mulatkou, totiž historici opravdu řešili.

Máme první černou princeznu, množily se na sociálních sítích jásavé komentáře, když na podzim 2017 oznámil britský princ Harry své zasnoubení s americkou herečkou Meghan Markleovou, jejíž matka je Afroameričanka. To, že se seniorním členem britské královské rodiny (v té době nikdo ani netipoval, že princ Harry a vévodkyně Meghan se nakonec svých rolí vzdají) stane člověk, který má jinou než bílou pleť, bylo pro mnohé přelomovou událostí.

Královna Šarlota - oficiální trailer:

| Video: Youtube

Mnohá britská a americká média však překvapila čtenáře, když napsala, že Meghan Markleová ve skutečnosti první ženou s africkými kořeny v královské rodině vůbec být nemusí. A připomněla spory historiků o to, jakou barvu pleti měla královna, která vládla Anglii jako regentka za svého mentálně nemocného manžela počátkem 19. století - Šarlota Meklenbursko-Střelická.

Právě o této ženě se totiž ve 20. století (a nejvýrazněji v 90. letech kvůli jednomu konkrétnímu článku) začalo tvrdit, že byla minimálně částečně původem z Afriky.

Definitivně pak tato tvrzení proslavil úspěšný seriál Bridgertonovi a jeho spin-off Královna Šarlota: Příběh Bridgertonových. Samotní Bridgertonovi jsou sice smyšlení, o královně a jejím manželovi - králi Jiřím III. - to ale neplatí. Na tom, že je v seriálu královna Šarlota černoškou, se pak výrazně staví a v zásadě to zdůvodňuje, proč v oceňované a úspěšné sérii vystupuje tolik postav šlechticů s tmavou barvou pleti.

Představitelky mladé i stárnoucí Šarloty India Amarteifiová a Golda Rosheuvelová za své výkony sklidily od kritiků chválu a fanoušci hodnotí obě královny jako jedny z vůbec nejoblíbenějších postav.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Johann Georg Ziesenis, volné dílo zoom_in Britská královna Šarlota, manželka krále Jiřího III. Ve 20. století se objevila tvrzení, že byla ve skutečnosti černoškou nebo že minimálně měla africké kořeny. Většina historiků tuto tezi odmítá

Letos uplynulo od narození skutečné Šarloty Meklenbursko-Střelické 280 let. Ale právě až seriál Bridgertonovi tuto osobnost představil široké veřejnosti - ani Britové ji totiž do té doby jako nějak výraznou postavu svých dějin nevnímali. „Zapomněli jsme, nebo možná nikdy nevěděli, že založila zahrady u zámku Kew, porodila 15 dětí (z nichž se 13 dožilo dospělosti) a byla mecenáškou umění,“ psal ještě v roce 2009 britský list The Guardian.

Láska jako ze seriálu

Šarlota Meklenbursko-Střelická se narodila v květnu 1744 v dnešním Německu. Jejím otcem byl meklenbursko-střelický vévoda Karel Ludvík Fridrich, který se po smrti svého staršího bratra stal novým panovníkem Meklenburska. Z tehdy osmileté Šarloty se tím pádem stala královská nevěsta.

Pro to, aby se o ni začaly zajímat skvělé partie, měla i další předpoklady. „Byla dostatečně vzdělaná, mluvila francouzsky a vynikala v hudbě. Byla milá, měla živou, ale vyrovnanou povahu,“ konstatuje web Historic Royal Palaces.

Šarlotě bylo sedmnáct let, když její bratři domluvili sňatek s o šest let starším anglickým panovníkem Jiřím III. Pro Šarlotu to bylo překvapení - v porovnání s Anglii byla její země v zásadě nevýznamná.

Svatba se konala 8. září 1761. Nevěsta velkou radost neměla. Jednak se k ní velmi chladně chovala její tchyně, princezna Augusta Sasko-Gothajská, jednak se o Jiřím III. vědělo, že má za sebou množství mileneckých vztahů. Na zkoumání kvalit nastávajícího ale nebyl čas. „Svatba se konala pouze šest hodin po Šarlotině příjezdu do země,“ zmiňuje magazín Tatler.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Allan Ramsay, volné dílo zoom_in Jiří III. se do britských dějin zapsal jako Šílený král. V pozdějším věku trpěl blíže neupřesněnou duševní chorobou, kvůli které musel žít v ústraní a nebyl schopen panovat

Přesto se z politického svazku brzy stalo šťastné manželství. Tvůrci seriálu Královna Šarlota, který se zaměřuje právě na první léta manželství páru, vztah krále a královny vykreslují jako velkou vášnivou lásku a v tomto ohledu zase až tak nepřehánějí. Jiří III. a Šarlota se měli minimálně velmi rádi a podle všeho ani jeden z nich toho druhého nikdy nepodvedl.

„Šarlota a Jiří se těšili z láskyplného a plodného partnerství. Vzájemně se měli ve velké úctě,“ uvádí magazín muzea Smithsonian.

Žena, která Anglii představila Mozarta

Manželství fungovalo skvěle. „Méně než rok po svatbě, 12. srpna 1762, královna porodila první dítě, prince z Walesu, který se později stal králem Jiřím IV. Celkem se Jiří III. a Šarlota stali rodiči patnácti potomků,“ píše web britské královské rodiny.

Kromě toho král a královna sdíleli společné zájmy. Pokud zrovna jejich funkce nevyžadovaly opak, žili raději i s dětmi jednoduchý život v ústraní. Šarlota se věnovala botanice, Jiří III. astronomii. K tomu je pojila láska k hudbě. „Často spolu hráli duety, Šarlota na čembalo, Jiří na flétnu,“ popisuje magazín muzea Smithsonian.

Oba se také - a to bylo v druhé polovině 18. století spíše výjimečné - silně zajímali o výchovu svých potomků. „Jiří III. byl podle historika Jamese P. Ambuskeho mužem s velkou dávkou empatie. Velmi se staral o blaho svých dětí a jejich vzdělání. Dobře si uvědomoval, že z nich vychovává možné budoucí panovníky, ale také chtěl, aby z nich vyrostli dobří lidé,“ konstatuje magazín muzea Smithsonian.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Johan Zoffany - Royal Collection Object 400501, volné dílo zoom_in Král Jiří III. a královna Šarlota měli spolu celkem 15 dětí. Obraz je zachycuje s šesti nejstaršími

Šarlota se brzy v Británii opravdu zabydlela. Oblíbila si prostory tehdejšího Královnina domu (jádro současného Buckinghamského paláce), vedla dvůr, který byl plný lesku a nádhery, a stala se z ní významná mecenáška umění. „Zvláště si oblíbila německé umělce a skladatele, jako byl Händel. Královniným učitelem hudby pak byl Johann Christian Bach, jedenáctý syn velkého skladatele Johanna Sebastiana Bacha. K sobě na vystoupení si Šarlota pozvala i osmiletého Mozarta,“ uvádí web britské královské rodiny.

Také se snažila podporovat ženy a jejich roli ve společnosti. „Jsem toho názoru, že pokud by ženy měly ve svém vzdělávání stejné výhody jako muži, mohly by dělat to co oni,“ prohlásila podle webu Historic Royal Palaces jednou. Magazín Tatler pak připomíná, že se také zasadila o to, aby její dcery měly mnohem lepší vzdělání, než bylo v dané době pro vznešené dámy běžné.

Ženou šíleného krále

Štěstí páru ale nemělo dlouhého trvání. Královna Šarlota to v prvních letech manželství - na rozdíl od své tchyně a královských rádců - netušila, ale Jiří III. trpěl zdravotními potížemi. Dodnes se mluví o tom, že byl jednoduše „šílený“, ovšem přesná příčina jeho problémů není jasná (mluví se o poruše metabolismu zvané porfyrie či bipolární poruše).

„Když v roce 1765 utrpěl Jiří III. svůj první dočasný záchvat šílenství, královnu drželi v nevědomosti,“ zmiňuje web britské královské rodiny.

Jak ale panovník stárl, duševní nestabilita byla stále viditelnější. Podle svých současníků tím královna Šarlota velmi trpěla, a přestože manželovi stála po boku, odcizili se. „Když v roce 1789 nemoc u krále Jiřího III. propukla naplno, jeho nevhodné chování královnu děsilo a trápilo. Vztah už poté nikdy nebyl stejný a začali vést stále oddělenější životy,“ uvádí web Historic Royal Palaces.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Henry Hoppner Meyer, volné dílo zoom_in Jiří III. se do britských dějin zapsal jako Šílený král. V pozdějším věku trpěl blíže neupřesněnou duševní chorobou, kvůli které musel žít v ústraní a nebyl schopen panovat

V pozdějších letech to byla doslova nutnost, protože král začal být při svých výbuších vysloveně násilnický a Šarlota se tak bála o vlastní zdraví a bezpečí. Se svým manželem už raději nikdy nezůstala v jedné místnosti o samotě. „Král při záchvatech trpěl fyzickou bolestí i duševním strádáním. Také měl období neustálé výřečnosti, kdy mluvil tak dlouho, až dokud neměl pěnu u úst. Nemohl spát, povídal z cesty, obviňoval svou ženu z cizoložství a činil nevhodné kroky vůči jejím služebníkům. Při jedné příležitosti dokonce fyzicky napadl svého nejstaršího syna,“ nastiňuje magazín muzea Smithsonian.

Trable s potomky

Když už Jiří III. nebyl schopen zemi, která za jeho vlády prošla řadou válečných konfliktů (velmi často se o něm mluví jako o králi, který ztratil Ameriku - protože právě za jeho vlády se osamostatnily severoamerické kolonie), řídit, bylo otázkou, kdo bude vládnout místo něj.

Formálně jeho roli převzal jeho nejstarší syn Jiří IV., několik let ale za něj vládla schopnější královna (a několik let spolu kvůli tomu také nemluvili). I proto se o letech 1811 až 1818 v Británii mluví jako o éře regentství.

Šarlota musela kromě panování řešit i další problémy, které rovněž relativně hodnověrně zobrazuje seriál. Přestože porodila mnoho potomků, hrozilo, že následnictví nebude zajištěno, neboť její dcery se většinou nevdaly (za což ovšem mohli Šarlota a Jiří, kteří jejich sňatky odmítali a chtěli je držet doma) a synům se příliš nedařilo počít legitimní následníky.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Thomas Lawrence – Royal Collection RCIN 405918, volné dílo zoom_in Nejstarší syn královny Šarloty a krále Jiřího III., pozdější anglický král Jiří IV.

Jediného legitimního potomka měl v té době princ z Walesu Jiří IV. - dceru Šarlotu Augustu. Jenže do života rodiny zasáhla tragédie. „Počínaje rokem 1817 čelila královská rodina nástupnické krizi. Princezna Šarlota Augusta zemřela během porodu spolu se svým právě narozeným synem. Na zbytek potomků Šarloty a Jiřího III. začal být vyvíjen intenzivní tlak, aby přivedli na svět legitimního dědice,“ popisuje situaci magazín People.

Nakonec se to povedlo - oním legitimním dědicem se stala princezna Victoria, narozená v roce 1819 v Kensingtonském paláci, z níž se později stala legendární britská královna Viktorie.

Bílá, nebo černá?

A jak to tedy bylo s barvou pleti královny Šarloty? Tvrzení o tom, že měla africké kořeny, se poprvé ze strany odborníků objevilo v roce 1929. Tehdy německý historik Brunold Springer konstatoval, že jelikož měla královna podle vyjádření jejích současníků široké nozdry a velké rty, musela mít africké kořeny.

Skutečně velkou debatu o její rase ale rozpoutal až text geneaologa Maria de Valdes y Cocoma zveřejněný v roce 1997 v magazínu PBS Frontline, k němuž odkazují všichni, kdo dosud tvrdí, že byla královna Šarlota černé pleti. Podle něj byly portréty královny, na nichž má jasně bílou pleť, záměrně upraveny tak, aby nebyl vidět její skutečný původ - protože údajně měla jasné negroidní rysy, které jsou zase vidět na množství jiných portrétů. „Šarlota byla potomkem Margarity de Castro y Sousa, černé větve portugalského královského rodu,“ napsal Valdes y Cocom.

Podle Valdese y Cocoma Margarita pocházela z větve, která vznikla spojením portugalského panovníka Alfonsa III. a jeho černošské milenky Madragany, kteří žili ve 13. století. Samotná Margarita pak žila v 15. století a mezi ní a Šarlotou bylo devět generací.

Genealog odkazoval na vyjádření Šarlotiných současníků. „Zjistil, že královský lékař baron Christian Friedrich Stockmar popisoval královnu Šarlotu jako malou a hrbatou, s tváří skutečného mulata, sir Walter Scott pak napsal, že má špatnou barvu, a v britských koloniích černoši z jejích portrétů a podobizen na mincích usuzovali, že musí mít africké předky,“ připomíná list The Washington Post.

Většina historiků ale tvrzení Valdese y Cocoma odmítá. Poukazují například na to, že byla Šarlota popisována jako ošklivá, a vyjádření jejích současníků tedy směřují spíše k její ošklivosti než k tomu, že by se projevily její africké kořeny.

„Generační vzdálenost mezi Šarlotou a jejími předpokládanými africkými předky je navíc tak velká, že označovat ji za Afričanku je směšné. Důkazy o tom, že její portugalští předci byli černoši, jsou slabé,“ napsal podle serveru History v komentáři pro list The Guardian například spisovatel a novinář Stuart Jeffries.

Odpůrci Valdesovy teorie také poukazují na to, že pokud by se o královně Šarlotě mluvilo jako o černošce, tím pádem by africké kořeny měly i královna Viktorie či královna Alžběta II., přičemž o jejich barvě pleti nikdo nikdy nepochyboval.

„Pokud byla černoškou, pak nám vyvstává množství otázek nejen o britské královské rodině, ale i o královských rodinách po celé Evropě, kam se přivdali a přiženili potomci královny Viktorie. Pokud bychom klasifikovali Šarlotu jako černošku, pak bychom tak museli označovat i královnu Viktorii a celou královskou rodinu až po prince Harryho… Velmi zajímavá myšlenka,“ poznamenala pro The Guardian historička Kate Williamsová.

Tvrzení, že byla královna Šarlota černé pleti, naopak věří například někteří lidé ve Spojených státech amerických, kde je právě po této historické postavě pojmenováno město Charlotte, známé početnou afroamerickou komunitou. „Když jedete z letiště v Severní Karolíně, nemůžete minout monumentální bronzovou sochu ženy, která je údajně první britskou černou královnou. Je po ní pojmenováno mnoho ulic a Charlotte si libuje v přezdívce Královské město,“ uvádí list The Guardian.

Mnohé v jejich názoru na barvu pleti královny Šarloty také utvrdilo, že po vydání článku z roku 1997 Buckinghamský palác jasně neodmítl možnost, že byla Šarlota mulatkou. „O tomto se šeptalo dlouhé roky. Je to záležitost historie. A upřímně, jsou mnohem důležitější věci, o nichž bychom měli mluvit,“ vyjádřil se mluvčí britské královské rodiny v roce 1999 pro The Washington Post.