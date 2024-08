V roce 2012 vzalo nejen kina, ale také filmové festivaly útokem historické drama Královská aféra. Koprodukční dánsko-švédsko-český snímek, v němž hlavní role ztvárnili oceňovaní herci Mads Mikkelsen a Alicia Vikanderová, si vysloužilo nominaci třeba na Zlatý glóbus, získalo dva stříbrné medvědy na filmovém festivalu Berlinale a zcela ovládlo dánské filmové ceny Robert Awards.

Diváky výpravný snímek zavedl na dánský královský dvůr ve 2. polovině 18. století. Mladá anglická princezna Karolína Matylda se v něm provdá za dánského krále Kristiána VII., brzy ale zjišťuje, že je její manžel psychicky nemocný a manželství s ním je trápení. Také jeho země je ve špatném stavu a lidé žijí v otřesných podmínkách.

Pak si ale labilní Kristián VII. jako osobního doktora najímá německého osvícence Johanna Friedricha Struenseeho. A dějí se věci - Struensee jako jediný dokáže zvládat nemocného panovníka, čímž navíc získává i politickou moc, a začíná Dánsko měnit podle svého politického přesvědčení. Nadto mezi ním a královnou roste vzájemná přitažlivost, která propukne ve vášnivý milenecký vztah. Idylické období ale netrvá dlouho - a nad hlavami milenců visí katastrofa.

Jakkoliv se může zdát, že takový děj napsali scénáristé s bujnou fantazií, případně že si ho tvůrci snímku vypůjčili z nějakého románu z červené knihovny, ve skutečnosti nemusel vymýšlet nikdo nic. Tyto události se totiž v Dánsku skutečně odehrály. Jedna z jejich hlavních postav - lékař Johann Friedrich Struensee, se narodila 5. srpna roku 1737.

Zázračný lékař

Příběh Johanna Friedricha Struenseeho se začal psát v německém městě Halle. „Jeho otec byl knězem a profesorem,“ uvádí web Danmarks Historien. Otec sice syna dovedl k hluboké víře, během studií se ale Struensee seznámil s myšlenkami osvícenství, které se v tu dobu šířily Evropou. Mladého studenta intelektuální směr stavějící na rozumu, logice, vědeckých poznatcích a humanismu zaujal a stal se nadšeným podporovatelem těchto myšlenek.

Mezitím dokončil studia medicíny. I kontakty jeho otce mu pomohly zajistit dobré místo - stal se významným lékařem v německém městě Altona. „Jeho úkolem bylo starat se o zdraví obyvatel a vedle toho vedl soukromou praxi lékaře. Aktivně se účastnil společenského života ve městě a kromě toho, že byl oblíbeným úředníkem, se díky sérii velmi spektakulárních léčeb (byť k jejich úspěchu dopomohlo i štěstí) proslavil jako téměř zázračně schopný lékař,“ zmiňuje web Danmarks Historien.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Jens Juel, volné dílo zoom_in Německý lékař Johann Friedrich Struensee. Byl osobním lékařem psychicky nemocného dánského krále Kristiána VII. Na tři roky místo něj prakticky vládl Dánsku. Měl také poměr s královnou Karolínou Matyldou. Političtí oponenti ho nakonec nechali popravit.

Struensee sice byl politicky aktivní, ovšem pouze na lokální úrovni. A nebýt jednoho osudového setkání, pravděpodobně by se nikdy nedostal na vyšší diplomatickou pozici. Jeho pověst vynikajícího medicínského odborníka se zato šířila velmi rychle. „Díky známostem s určitými dánskými dvořany byl jmenován lékařem duševně labilního dánského krále Kristiána VII., který byl právě na cestě po Evropě,“ nastiňuje encyklopedie Britannica.

V daném období - tedy na konci 60. let 18. století - byly vztahy Dánska a německých zemí těsné, a například v Kodani se běžně kromě dánštiny mluvilo také němčinou. Neexistovala tedy jazyková bariéra mezi dvacetiletým dánským králem a třicetiletým ambiciózním doktorem. Navíc se ukázalo, že je Struensee opravdu schopným lékařem. Kristián VII., který kvůli své psychické nemoci těžce s někým navazoval vztahy, si německého doktora velmi oblíbil a Struensee dokázal s labilním panovníkem dobře vycházet a uklidnit jej.

Dostal tak nabídku stát se Kristiánovým osobním lékařem natrvalo. A přijal ji. Byl svobodný, v Německu jej nic nedrželo. „Přestěhoval se do Kodaně. Králův nový lékař navázal se svým pacientem důvěrný vztah a zapojil se do života na dvoře,“ uvádí dánský web Kongernes Samlig.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Alexander Roslin, volné dílo zoom_in Dánský král Kristián VII., který panoval v 18. století. Kristián trpěl schizofrenií a byl neschopný vládnout - pouze podepisoval, co před něho bylo předloženo.

Provdaná za netvora

V Kodani Struensee brzy naplno viděl, jak zoufalá situace panuje na dánském královském dvoře. „Kristián VII. byl pro roli absolutistického panovníka zcela nevhodný. Pravděpodobně trpěl schizofrenií a měl intenzivní výkyvy nálad. V prvních letech své vlády se účastnil nočních alkoholových výprav do kodaňských nevěstinců ve společnosti prostitutky jménem Bootee-Katrine,“ připomíná web Kongernes Samlig.

Byť na své cestě po Evropě ještě působil mladý král jako o kulturu se zajímající a kultivovaný monarcha, po návratu zpět do vlasti, už ve společnosti Struenseeho, se jeho zdravotní stav prudce zhoršil. „Už nikdy nedokázal aktivně hrát roli krále. Jeho jediným zbývajícím úkolem bylo opatřit četné dokumenty svým podpisem. Stal se užitečným nástrojem v rukou jednotlivců hladových po moci,“ zmiňuje web univerzity v norském Oslu.

Nejdříve za nemocného krále vládla státní rada. Naděje na zlepšení jeho stavu, k němuž mohlo přispět i to, že ho v dětství brutálně týral vychovatel, neexistovala.

Nepomohlo ani to, když se ještě před svou evropskou cestou oženil. Jako nevěsta mu byla vybrána anglická princezna, dcera tehdejšího britského panovníka, tehdy teprve patnáctiletá Karolína Matylda. Dívku prakticky vytrženou z dětského pokoje čekal v Dánsku skutečný šok. „Mladá královna se nastěhovala do nádherného paláce Christiansborg s 348 místnostmi. Dveře do nich ale byly zamčené a chodby opuštěné. Ani král, ani jeho dvůr, nejevili o Karolínu Matyldu zájem,“ uvádí web Danish Royal Palaces.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Svatba dánského krále Kristiána VII. a britské princezny Karolíny Matyldy. Manželství bylo vinou schizofrenie panovníka velmi nešťastné. Karolína Matylda se pak stala milenkou králova osobního lékaře - Johanna Friedricha Struenseeho.

Karolínu Matyldu vnímal Kristián VII. jako nudnou a odpudivou, a choval se k ní velmi špatně. Kultivovaná žena zase těžce nesla projevy nemoci svého manžela, jeho noční pití a užívání si s prostituty a prostitutkami. „Manželství bylo velmi nešťastné,“ poznamenává Royal Collection Trust. Hned jak svazek přinesl výsledek v podobě narození syna Frederika VI., odjel Kristián ze země.

Nekorunovaný král

Kromě napjatých vztahů na královském dvoře si Struensee v Dánsku všiml i špatné sociální situace obyvatel. V zemi panovala chudoba, šířily se nemoci, Dánsko bylo celkově velmi zaostalé. Německý lékař toužil po změně, a brzy mu došlo, že se o ni může v zásadě snadno postarat - Kristián VII. mu totiž byl plně oddán. A toho využil. „Podařilo se mu nechat se jmenovat tajemníkem královského kabinetu. S mocí, která mu byla svěřena, provedl řadu radikálních reforem v duchu osvícenství,“ uvádí web univerzity v Oslu.

Moc měl Struensee postupně prakticky neomezenou - de facto vládl jako král. „Vrtošivý Kristián VII. podepsal prakticky cokoliv, co před něho jeho lékař položil,“ zmiňuje web Danish Royal Palaces.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Dánský královský palác Christiansborg v polovině 18. století.

A Struensee se opravdu činil v rozmezí zhruba dvou let vydal celkem 1800 nařízení. V duchu osvícenství zavedl podle encyklopedie Britannica například svobodu slova, omezil vykořisťování rolníků, sjednotil soudnictví. Také zrušil mučení, trest smrti za krádeže, a omezil moc šlechty, které naopak zvýšil daně. „Struenseeho reformy byly dobře promyšlené, extrémně moderní a koherentní. Za jeho krátkého působení se jich však uskutečnilo jen velmi málo,“ píše web Danmarks Historien.

Německý lékař chtěl totiž všechno hned. Tím si proti sobě popudil nejen celou šlechtu a ostatní politiky, ale v zásadě i ty, jimž mohly jeho novinky pomoct. Byly totiž na lid příliš rychlé a náhlé. Touha zbavit se Struenseeho rostla. Šlechta a také nevlastní matka krále Kristiána VII., Juliana Marie Brunšvicko-Wolfenbüttelská, která nesnášela kromě svého nevlastního syna a jeho manželky také Struenseeho, ucítila příležitost, jak moc převést do rukou svého vlastního syna Frederika V. Tato žena navíc dostala do rukou informaci, která nakonec německému lékaři obrazně i doslova zlomila vaz.

Čí je to dcera?

Struensee udělal totiž ještě další chybu. Stal se milencem přehlížené Karolíny Matyldy. Dánská královna nového lékaře svého muže nejdříve neměla ráda. „Ovšem poté, co Struensee úspěšně očkoval malého prince, jejího syna, proti neštovicím, získal si její důvěru a brzy poté i její srdce,“ píše web Danish Royal Palaces.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Catherine Read, volné dílo zoom_in Dánská královna Karolína Matylda, manželka dánského krále Kristiána VII. Za svůj milenecký vztah s lékařem Johannem Friedrichem Struenseem byla poslána do vyhnanství.

Karolína Matylda se do Struenseeho vášnivě zamilovala. Jaké byly city Struenseeho vůči ní, není zcela jasné - zda nešťastnou mladou královnu jen využíval, nebo ji rovněž miloval. Vztah mezi nimi se ale brzy změnil na milenecký. „Struensee měl volný přístup do královniny ložnice a zanedlouho byla Karolína Matylda těhotná s jejich dcerou Luisou Augustou,“ uvádí web Danish Royal Palaces.

Dívka přišla na svět v létě 1771. Přestože si celý dvůr šeptal, že je Struenseeho dcerou, oficiálně ji Kristián VII. přijal za svou a byla považována za legitimní členku královské rodiny. A vztah mezi lékařem a královnou, která ho politicky podporovala, pokračoval. „Spolu vládli jménem krále. Jinak žili rodinný život,“ uvádí web Danmarks Historien.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Jens Juel, volné dílo zoom_in Dánská princezna Luisa Augusta byla oficiálně považována za dceru krále Kristiána VII. a jeho manželky Karolíny Matyldy. Jejím skutečným otcem byl ale pravděpodobně lékař Johann Friedrich Struensee.

Krutý trest

To už ale nemělo mít dlouhého trvání. V lednovou noc roku 1772 Struenseeho i Karolínu Matyldu nechala při státním převratu zatknout Kristiánova nevlastní matka Juliana Marie Brunšvicko-Wolfenbüttelská a politik Ove Høegh-Guldberg. Struensee byl obviněn z plánování svržení krále a také z cizoložství s královnou. Karolína Matylda byla rovněž obviněná z cizoložství. „Usvědčujícím důkazem byl její podvazek, který byl darem od Struenseeho,“ píše web Danish Royal Palaces.

Následoval monstrproces, v němž se Struensee, pravděpodobně po krutém mučení, ke všemu přiznal. Dostal trest smrti, který byl vykonán v dubnu 1772. „Spolu se svým přítelem, hrabětem Enevoldem Brandtem, byl sťat. Jeho tělo bylo rozčtvrceno a nasazeno na kolo a kopí,“ nastiňuje web Kongernes Samlig.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Fabricius:Illustreret Danmarkshistorie for folket, volné dílo zoom_in Zatčení Johanna Friedricha Struenseeho. Tento muž byl osobním lékařem dánského krále Kristiána VII. a za psychicky nemocného panovníka postupně začal vládnout. Stal se také milencem jeho manželky.

Karolínu Matyldu měl původně také čekat trest smrti. „Když ale zasáhl její bratr, anglický král Jiří III., byla místo toho deportována do vyhnanství na zámek Celle,“ píše web Danmarks Historien. Své děti už nikdy neviděla. Smrt milence a odloučení od potomků ji psychicky i fyzicky zničily, a jako 23letá na zámku v Celle podlehla horečce.

V Dánsku se moci chopil Ove Høegh-Guldberg. Všechny Struenseeho reformy byly zrušeny. Nemocný Kristián VII. už nikoho nezajímal a v ústraní se dožil 59 let. Po boku mu byl jeho a Karolínin syn Frederik VI. Ten jako 16letý odsunul od vlády muže, který pomáhal uvěznit jeho matku, a stal se panovníkem, který v Dánsku zavedl řadu liberálních reforem.