Kdo si nepotrpí na romantického Valentýna, ten si rád připomene slavnou vraždu v chicagských garážích z roku 1929, jež vstoupila do historie pod názvem Valentýnský masakr. Tajemných zločinů spáchaných právě na Valentýna je ovšem mnohem víc – a mnohé nebyly dodnes vyřešeny. Jakoby v tom svátku bylo cosi záhadného, co brání lidem dobrat se pravdy.

Strašidelně působící lebka svatého Valentýna, uchovávaná jako relikvie v římském chrámu Panny Marie (Santa Maria in Cosmedin), jakoby varovala, že tvář tohoto světce nemusí být jen láskyplná. Jeho svátek se pojí i s mnoha krvavými a záhadnými událostmi. | Foto: Wikimedia Commons, Dnalor 01, CC BY-SA 3.0

Dá se říci, že nemine rok, aby se na svatého Valentýna nestala nějaká podivná nevyřešená vražda. Souhrn takových případů sepsal před osmi lety Robin Warder z Listverse. Pětici z jeho výběru si nyní připomeneme.

Vražda Marcy Jo Andrewsové

Nejstarší případ z této pětice se udál přesně před 40 lety. V úterý 14. února roku 1984 se v chicagském bytě drogového dealera Caseyho Nowickiho sešly 24letá Marcy Jo Andrewsová a dvě její kamarádky Dori a Gay, aby si daly společně drogy. Dori a Gay zvolily tzv. andělský prach, Marcy kouřila trávu. Strávily v bytě několik hodin, zatímco Nowicki obsluhoval další feťáky, kteří k němu přicházeli.

Kolem sedmé večer dealer nabídl dívkám odvoz domů, ale po cestě naboural do viaduktu. Marcy si při této nehodě zlomila nohu v kotníku. Nowicki se vztekle rozeřval: „Všechny jste svině, čarodějnice! Tohle je vaše chyba!“

Pak předal klíčky Dori a řekl oběma dívkám, jež vyvázly z nehody bez zranění, ať počkají na odtahovku, že on mezitím dojde s Marcy do nemocnice. Vzhledem k dívčinu zranění to nemělo moc logiku, ale ani jedna z kamarádek nebyla v takovém stavu, aby mu odporovala.

V nemocnici se Marcy podle webu Reddit nikdy neobjevila a Dori ani Gay ji už nikdy nespatřily. Když se jí pokusily dovolat domů, nebrala telefon. Ani Nowicki, jemuž volaly poté, nezvedl sluchátko, a když se za ním vydaly, neotevřel a přes zavřené dveře tvrdil, že Marcy už dávno odešla a on o ní neví. Totéž později řekl i zalarmované policii.

V roce 2000 byl Nowicki obviněn z Marcyiny vraždy s tím, že ji podle obžaloby zatáhl zpátky do bytu, tam ji omámil drogami, opakovaně znásilnil a nakonec úmyslně předávkoval, aby se mohl zbavit jejího těla. Žalobci čerpali zejména z výpovědi svědka Michaela Johna Panisiho, který byt opakovaně navštívil a tvrdil, že poprvé v něm viděl nahou Marcy připoutanou k radiátoru a podruhé už mrtvou ležící na podlaze. Obhajoba ale toto svědectví zpochybňovala s tím, že jde o drogově závislého recidivistu, který tak vypovídá proto, aby si udělal u policie oko.

I tak byl Nowicki za vraždu Marcy Andrewsové odsouzen v roce 2005 na doživotí. Tělo dívky se ale nikdy nenašlo.

Vyvraždění Rundleových

K další tajemné vraždě došlo jen rok poté, na Valentýna roku 1985. Ten den ráno navštívil svou bývalou ženu, dvakrát rozvedenou 37letou Cassandru Rundleovou její druhý exmanžel. Cassandra žila v Colorado Springs se svými dvěma dětmi: 12letým Detrickem a 10letou Melanie. Ale když její bývalý muž vstoupil do domu, nikdo mu nevyšel v ústrety.

Celá rodina totiž byla brutálně povražděna. Cassandřino nahé tělo leželo v posteli; žena byla svázána, a jak se ukázalo, uškrcena. Vrah ji navíc před smrtí brutálně znásilnil a zbil.

Těla obou dětí se našla v jejich dětských ložnicích. Malou Melanie potkal stejný osud jako její matku: pachatel ji znásilnil a uškrtil, přičemž dívka s ním svedla před svou smrtí zoufalý zápas. Svědčilo o tom rozházené zařízení pokoje i fakt, že měla zlomenou lebku.

Detrickovo tělo leželo v jeho ložnici a vedle něj se válela na zemi zakrvácená hokejka, kterou pachatel použil na všechny tři členy rodiny.

„Zdálo se pravděpodobné, že Detrick vyběhl toho rána ještě před vrahovým příchodem ven, a do domu se vrátil právě ve chvíli, kdy pachatel vraždil jeho sestru a matku,“ napsal Warder.

Pachatel brutálního zločinu nebyl dodnes napaden. V podezření byli Cassandřini nápadníci, neboť v měsících před svou smrtí odpovídala na seznamovací inzeráty a s několika muži se i setkala, ale nikdy se neprokázala žádná spojitost mezi nimi a vraždou.

O sedm let později, v roce 1992, došlo k podobné trojnásobné vraždě v Severní Karolíně – také v tomto případě byla u sebe doma ubita matka s oběma svými dětmi, dcerou a synem, a vrah navíc také ženu a dívku sexuálně napadl. K tomuto zločinu se později přiznal bývalý voják Philip E. Wilkinson. Byl odsouzen k nejvyššímu trestu a putoval do cely smrti, zatímco policie prověřovala, zda nemohl vraždit i v Colorado Springs. Žádné spojení Wilkinsona s tímto případem se jí ale prokázat nepodařilo. Úděsná vražda z valentýnského rána roku 1985 zůstává dodnes neobjasněna.

Vražda Marilu Geriové

Uplynul opět jen rok a svátek zamilovaných se zase změnil v jednom domě v krvavý Valentýn. Tentokrát k tomu došlo v Houstonu v domě manželů Geriových, Stephena a Marilu.

Stephen Geri podle své pozdější výpovědi odešel ráno normálně do práce (14. únor roku 1986 připadal na pátek), přičemž Marilu prý byla v té době ještě v posteli.

O několik hodin později se Geri ozval Mariluně matce Marii Serratové s tím, že jeho žena nezvedá telefon, a s prosbou, zda by za ní mohla zajít a pomoci jí připravit valentýnský večírek.

Maria souhlasila, ale když dorazila do domu Geriových, s hrůzou zjistila, že její dcera byla zavražděna. Někdo do ní vypálil čtyři rány, přičemž policie později zjistila, že střílel ze zbraní dvou ráží, ráže 38 a ráže 22. Dveře do domu nebyly vypáčeny a ani nikde jinde se nenašly žádné stopy po vloupání nebo násilném vniknutí, takže se pozornost vyšetřovatelů brzy obrátila ke Stephenovi. Důvodem bylo i to, že několik různých střelných zbraní opravdu vlastnil.

Balistická expertíza sice prokázala, že z žádné ze zbraní zajištěných v domě vražedné rány nepadly, ale policie se svého podezření přece jen tak rychle nepustila, protože některé aspekty mužovy výpovědi vypadaly podivně.

Například to, že z domu vyšel o několik hodin dříve než obvykle a po cestě do práce se zastavoval na různých místech, například na poště nebo u pouličního krámku s koblihami. Vyšetřovatelé všechna tato místa obešli a od prodávajících uslyšeli pozoruhodnou věc – a sice tu, že Stephen je všechny obešel znovu i den po vraždě, přičemž s nimi pokaždé zapředl krátký rozhovor a připomněl jim, že tam byl i předchozí ráno.

Ukázalo se také, že Stephen uzavřel na svou ženu životní pojistku 400 tisíc dolarů, která mu měla být vyplacena v případě její smrti. Muž skončil před soudem, kam ho poslali Marluniny rodiče, ale nikdy nebyl odsouzen – obě strany se totiž dohodly na neveřejném mimosoudním vyrovnání. Geri nikdy nepřiznal vinu a vražda jeho manželky je dodnes oficiálně neobjasněná.

Zastřelení Nicholase a Stephanie

Bez valentýnské vraždy se bohužel neobešel ani nultý rok nového milénia. V roce 2000 se stal svátek zamilovaných osudným dvěma nedospělým studentům střední školy Columbine v Coloradu, zabitým zcela nesmyslnou – a nikdy neobjasněnou – střelbou.

V té době 15letý Nicholas Kunselman a jeho 16letá přítelkyně Stephanie Hart studovali v druhém ročníku a Nicholas si přivydělával v místní pobočce sendvičového řetězce Subway poblíž školy. Večer před Valentýnem měl noční směnu a Stephanie za ním krátce před jejím koncem zaskočila, aby ho doprovodila domů.

Bylo krátce před jednou v noci 14. února, když kolem tohoto obchodu projela jiná zaměstnankyně téhož řetězce a všimla si, že se uvnitř svítí, ačkoli už mělo být zavřeno. Vešla dovnitř, ale na první pohled tam nikdo nebyl. Když se však podívala za výdejní přepážku, zjistila, že Nicholas i Stephanie tam leží na zemi. Oba byli zastřeleni.

Ukázalo se, že oba mladé lidi přepadl neznámý útočník právě ve chvíli, kdy Nicholas zavíral. Případ byl o to úděsnější, že jen o 10 měsíců dříve došlo na střední škole Columbine k řádění masového střelce a jedna z jeho tehdejších obětí, Rachel Scottová, brigádničila v době své smrti ve stejném obchodu jako Nicholas.

Krámek nebyl vykraden, takže motivem nebyla zřejmě loupež. Vyšetřovatelé později zjistili, že v oblasti operoval drogový gang a že z místa činu krátce před objevením těl odcházel muž v červené bundě. Dodnes se předpokládá, že šlo o vraha a že jeho úděsný čin opravdu nějak souvisel s drogami, ale pachatel nebyl dopaden a valentýnská noční střelba v Subway zůstává i po bezmála čtvrt století záhadou.

Vražda Jodine Serrinové

Případ Jodine Serrinové z roku 2007, jenž tuto smutnou přehlídku krvavých Valentýnů uzavírá, je hrůzný tím, že se udál takřka přímo před očima rodičů oběti – kteří neměli tušení, co se pár metrů od nich odehrává.

Jodine byla 39letá mentálně postižená žena, jež sice byla schopná žít samostatně, ale její stav přece jen vyžadoval častou kontrolu. Rodiče ji proto pravidelně navštěvovali a zamířili k ní i na svatého Valentýna. Žena měla svůj byt v kalifornském Carlsbadu.

U vstupu překvapeně zjistili, že dveře jsou zevnitř zajištěny bezpečnostním řetízkem, přitom se ale uvnitř svítí. Jodinin otec Art Serrin zavolal dceřino jméno, a když nedostal odpověď, dveře prostě rozrazil a vstoupil dovnitř. Došel do ložnice a s překvapením zjistil, že se tam jeho dcera miluje s neznámým mužem. Požádal ho, ať se oblékne a odejde, a čekal zatím se ženou v jiné místnosti.

Počítali s tím, že dcera za nimi za chvíli přijde, ale ta se neobjevovala. Serrinovi se tak vrátili do ložnice a na jejím prahu stanuli v děsu: jejich dcera ležela na posteli nahá a mrtvá, s ranou na hlavě a stopami škrcení na krku. Zatímco seděli vedle, vrah ji ubil, uškrtil a opustil byt.

Pachatel nebyl nikdy dopaden, policie však v roce 2018 oznámila, že DNA zajištěná na místě činu odpovídá DNA muže jménem David Mabrito, na niž narazili díky tzv. forenzní genealogii, využívající open source databázi DNA.

Samotného Mabrita se však policisté už na nic zeptat nemohli; jak uvádí list The Santiago Union Tribune, muž začátkem roku 2011 spáchal sebevraždu. Strašidelný případ si tak i nadále uchovává svou záhadnost.