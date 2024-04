Před 30 lety zemřel zpěvák Kurt Cobain, frontman skupiny Nirvana. Jeho smrt zasáhla celou generaci fanoušků rockové hudby. Podle oficiálního vyšetřování spáchal sebevraždu, mnozí lidé tomu ale nevěří. Zpěvákovu smrt totiž dosud obklopuje množství konspiračních teorií.

Kurt Cobain byl jednou z největších hvězd 90. let, společně se skupinou Nirvana se zasloužil o popularitu stylu grunge. Zemřel jako sedmadvacetiletý, patří mezi nejslavnější členy Klubu 27. Právě po jeho skonu se klub stal známým. | Foto: Wikimedia Commons, Julie Kramer, CC BY-SA 4.0

V americkém Seattlu prší. Ani nepříjemné počasí ale nebrání stovkám mladých lidí, aby nehybně stáli u jednoho z domů ve čtvrti Madrona u Washingtonského jezera. Mnozí neskrývaně pláčou. Třeba i dvacetiletá studentka Renae Elyová. „V dnešní době je těžké být mladým. On pomohl lidem otevřít oči, aby viděli, s čím bojujeme,“ vyznává se reportérovi listu The New York Times.

Je 8. duben 1994 a jen před několika hodinami z vily pohřební vůz odvezl tělo muže, který v ní bydlel - a pro kterého nyní nejen vysokoškolačka Renae prolévá slzy. Muže, který dovedl na vrchol slávy jednu z nejvlivnějších kapel 20. století a který ovlivnil většinu lidí, dospívajících v 90. letech 20. století.

Kurt Cobain zemřel v 27 letech. Kdo další je v mýty opředeném Klubu 27?

Mýty opředený Klub 27. Prokletý věk sedmadvacet let stále děsí slavné umělce

Zpěvák Kurt Cobain, frontman kapely Nirvana, ve svých 27 letech spáchal v domě v Seattlu sebevraždu. Pátého dubna 1994, tedy přesně před 30 lety, se zastřelil. Jeho odkaz přetrvává v populární kultuře dosud. Kromě něj ale dosud nezmizely ani konspirační teorie o jeho smrti. Cobain, který v dopise na rozloučenou nechal slova „je lepší shořet než vyhasnout“, se věkem, v němž zemřel, také zařadil do mýty opředeného Klubu 27.

Slavný proti své vůli

V den, kdy bylo nalezeno Cobainovo tělo, před jeho dům přišla také tehdy začínající redaktorka Carrie Borzillová. Do Seattlu přiletěla shodou okolností krátce poté, co místní rozhlasová stanice KXRX jako první informovala o zpěvákově úmrtí. Novinu jí pak oznámil řidič taxíku. „Řidič se ke mě otočil a řekl: 'Slyšela jste zprávy?' Z nějakého důvodu se mi okamžitě sevřelo srdce. A pak pravil: 'Kurt Cobain je mrtvý.' Byl to pocit, na který nikdy nezapomenu - ohromení, ale ne šok. Vždy jsem si myslela, že Kurt na tomto světě nebude dlouho, ale předpokládala jsem, že to bude předávkování heroinem a ne něco tak násilného,“ zavzpomínala Borzillová před deseti lety pro Billboard.

Zdroj: Youtube

Předávkování by tehdy skutečně zaskočilo málokoho. Všichni Cobainovi blízcí po jeho smrti jen potvrzovali to, co se tehdy už všeobecně vědělo - že bojoval ve velkém jak se závislostmi, tak s psychickými problémy.

Přitom navenek se zdálo, že má vše - s Nirvanou stál na absolutním vrcholu hudebního nebe. Cobaina ale sláva spíše ničila - nikdy po ní netoužil, byla mu přítěží a komercionalizace jeho tvorby jej mrzela. „Právě na posledním albu si svou slávu vyčítal, a zpíval na něm „Nechci to, co mám“ a „Co je se mnou špatně?“,“ připomínal Cobainův nekrolog v The New York Times.

Ze zapadlých klubů až na vrchol

Cobain se narodil v roce 1967 v dřevařském městečku Aberdeen vzdáleném asi 160 kilometrů od Seattlu. „Jeho rodiče Don a Wendy se v jeho sedmi letech rozvedli. Tehdy začal chodit na lekce kytary, které ho měly držet mimo problémy,“ píší The New York Times.

Problémy se ale kolem Cobaina kupily. Neustálé pendlování mezi rozvedenými rodiči ho uvrhlo do osamělosti a depresí. „Odešel ze střední školy a se svým kamarádem z dětství Kristem Novoselicem (spoluzakladatelem Nirvany) odjel z města. Cobain později řekl, že se v Aberdeenu cítil uvězněný, protože jako teenager měl dojem, že místní mladí muži se zde mohli jen věnovat sportu a pak pracovat v místních dřevařských závodech,“ zmiňují The New York Times.

Písnička Smells Like Teen Spirit je zřejmě největším hitem Cobainovy kapely Nirvana:

Zdroj: Youtube

Mimo domov se živil příležitostnými brigádami, přespával i pod mostem a začal experimentovat s návykovými látkami. Své pocity se snažil přetavit do punkové hudby. Ve druhé polovině 80. let založil s Novoselicem kapelu Nirvana (její složení se ustálilo o několik později s příchodem bubeníka Davida Grohla).

Hrát začínali v zapadlých klubech, v roce 1990 kapela, pro níž Cobain tvořil hudbu i texty, vydala své první album Bleach. Skutečným průlomem se stal rok 1991 a vydání alba Nevermind. „Cobainovy texty, často rozporuplné a plné úzkosti, promlouvaly ke generaci zatížené obrovským baby boomem a úbytkem pracovních míst. S albem Nevermind Nirvana zařadila alternativní rock, hlučný, ikony rozbíjející plod punk rocku, do komerčního mainstreamu. Prodalo se téměř 10 milionů kopií po celém světě, album srazilo Michaela Jacksona z čela žebříčků populární hudby a s písní Smells Like Teen Spirit se stalo hymnou pro celou generaci,“ připomíná list The New York Times.

Kurt CobainZdroj: Profimedia

Podle vzpomínek Borzillové se Cobainova hudba snadno dotýkala srdcí mladých. „Jde o to, že jeho texty a poselství se dotknou každého, kdo se někdy cítil jako vyděděnec nebo divný. A to je spojení, které obstojí ve zkoušce času,“ poznamenala hudební novinářka.

Drogy a zoufalství

Společně s hudbou Nirvany se mezi mladými začal prosazovat i módní styl členů kapely - grunge. Flanelové kostkované košile, roztrhané džíny a těžké pracovní boty byly najednou módním trendem, který začal zaplňovat řetězce s oblečením.

Ovšem se vzrůstající popularitou Cobain trpěl. Komercionalizace jeho tvorby mu vadila. Nenáviděl i další aspekty toho být hudebním idolem, včetně neustálého zájmu fanoušků či podrobných bulvárních zpráv o bouřlivém chování na turné. „Nechci mít dlouhou kariéru, pokud budu muset snášet věci, které snáším nyní. Nestojí to za to,“ řekl půl roku před svou smrtí Cobain listu The New York Times.

Své psychické těžkosti tehdy již řešil alkoholem a drogami, především heroinem. Autor knihy Come as You Are: The Story of Nirvana Michael Azerrad později řekl, že heroin Cobain užíval kvůli žaludečním potížím neznámého původu. „Také značně psychicky trpěl. Byl velmi citlivým člověkem, milým a bystrým, což nejsou ty nejlepší vlastnosti, pokud jste rockovou hvězdou,“ poznamenal Azerrad.

Cobain zápasil také se soukromými problémy. V roce 1992 se oženil se svou přítelkyní Courtney Love. Setkali se v roce 1990, a Cobain ji zpočátku odmítal. „Byl jsem rozhodnutý, že budu na pár měsíců starým mládencem […], ale hned jsem věděl, že se mi Courtney tak líbí, že byl opravdu těžký boj se od ní tolik měsíců držet dál,“ připomíná jeho slova o vztahu web Radio X.

Jeden z posledních rozhovorů Kurta Cobaina:

Zdroj: Youtube

V roce 1992 se pak páru narodila dcera Frances. Jenže mladé manželství mělo v tu chvíli od idylky daleko. I Cobainova žena brala drogy, a pár měsíců po porodu v rozhovoru pro magazín Vanity Fair zmínila, že heroin užívala i v těhotenství. Rozhovor se nakonec stal popudem pro úřady, aby manželům dceru na čas odebraly.

Prostřelená hlava

Počátek roku 1994 byl pro Cobaina extrémně těžký. „Měsíc před sebevraždou upadl po smíchání šampaňského a drogy Rohypnol v Itálii do kómatu a málem zemřel,“ připomíná web History.

Když se vrátil do Spojených států amerických, začal 18. března v jedné z hádek své manželce vyhrožovat, že se zabije. „Když dorazila policie, Love řekla, že se její muž zamkl v pokoji s revolverem a chce se zabít. Policisté zkonfiskovali daný revolver i další tři zbraně. Později té noci jim Cobain řekl, že si vzít život nechtěl,“ uvádí obsáhlý text magazínu Rolling Stone o posledních dnech Cobainova života.

Pro jeho blízké byla situace neudržitelná. „Love mu vyhrožovala, že ho opustí, a členové Nirvany Novoselic a Pat Smear řekli, že pokud nenastoupí na odvykačku, kapela se rozpadne,“ uvádí magazín People.

Do Klubu 27 patří i legendární kytarista Jimi Hendrix. Jak dobře ho znáte?

KVÍZ: Na kytaru hrál i zuby. Jak dobře znáte legendárního Jimiho Hendrixe?

Cobain šel, ale po dvou dnech odvykací kůru vzdal a odletěl z L.A. do Seattlu, aniž by to někomu řekl. Od známého si koupil zbraň, prý na osobní ochranu. „Někdy odpoledne 5. dubna 1994 se zabarikádoval v patře nad garáží. Důkazy na místě naznačily, že si sundal čepici a pak kopal do krabice od doutníků, v níž zřejmě ukrýval drogy. Červeným inkoustem napsal stránkový dopis na rozloučenou. Hodil peněženku na podlahu, otevřenou tak, aby byl vidět jeho řidičský průkaz,“ nastiňuje zpěvákovy poslední chvíle článek v Rolling Stone.

Cobain svůj život ukončil výstřelem do hlavy. „Identifikace jeho těla byla možná jen díky otiskům prstů,“ zmiňuje magazín Rolling Stone. Jeho tělo našel 8. dubna 1994 ráno elektrikář.

Poslední slova v dopise na rozloučenou Cobain věnoval manželce a dceři. „Prosím, jdi dál Courtney, pro Francis. Její život bude beze mě šťastnější. Miluji vás. Miluji vás,“ napsal.

Sebevražedné šílenství

Po Cobainově smrti zavládlo mezi jeho fanoušky zděšení a smutek. Posledního rozloučení se zúčastnilo pět tisíc lidí. Začal se ale také šířit strach, že mladí napodobí svůj idol. „Sebevražda rockové hvězdy Kurta Cobaina v roce 1994 vyvolala bezprostřední obavy mezi odborníky a širokou veřejností ohledně možnosti, že jeho smrt podnítí sebevraždy napodobitelů, zejména mezi zranitelnou mládeží,“ připomíná i studie The Kurt Cobain suicide crisis: perspectives from research, public health, and the news media zveřejněná v odborném magazínu Suicide and Life-Threatening Behavior.

Obavy se nakonec nepotvrdily - podle vzpomínek reportérky Borzillové dokonce i na veřejné rozlučce s Cobainem chodili dobrovolníci a rozdávali letáky s čísly na krizové linky odrazující od sebevražd. Mnohé mladé lidi ale zpěvákova smrt k myšlenkám na předčasné ukončení života přivedla. „Po Cobainově smrti došlo k výraznému nárůstu sebevražedných krizových volání,“ zjistila studie.

Veřejná rozlučka s Kurtem Cobainem:

Zdroj: Youtube

Mnozí lidé taktéž dodnes nevěří, že se Cobain zabil sám. Podle nejznámější konspirační teorie byl zavražděn, mluví se o objednávce ze strany jeho manželky. Žádné vyšetřování ale nikdy cizí zavinění neprokázalo. Případ byl dokonce znovu prošetřen ještě v roce 2014 a zajímala se o něj i FBI, která rovněž vyhodnotila, že se Cobain zastřelil sám.

Přesto část lidí dál pochybuje. „V květnu 2021, více než 27 let po smrti frontmana skupiny Nirvana Kurta Cobaina, FBI zveřejnila 10stránkový soubor, který obsahoval dopisy od fanoušků, kteří naléhali na agenturu, aby Cobainovu smrt vyšetřila jako možnou vraždu,“ píše stanice CBS.