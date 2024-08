Od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa uplynulo 56 let

Romana Netolická dnes 13:18

Od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa uplynulo 56 let. Co víte o 21. srpnu 1968 vy? Nejnovější kvíz Deníku prověří vaše znalosti o události, která se do české historie zapsala černým písmem.