Když si lidé zadají do map souřadnice 16°51′53.748″N a 11°57′13.362″E, a zvolí program, který jim umožní vidět satelitní snímky Země, uvidí záběry pouště - konkrétně Sahary. Rychle si ale všimnou, že v daném místě, v jinak nekonečných dunách, kde není nic než písek, se na zemi nachází velký obrazec. Není to žádné dílo mimozemšťanů, jak by snad někdo mohl spekulovat, ani netradiční umělecký výtvor či znak nějaké dávné civilizace. Jde o pomník.

Obrazec, znázorňující dopravní letadlo, je totiž připomínkou neštěstí, které se na místě odehrálo 19. září 1989, tedy přesně před 35 lety. Při výbuchu letu UTA 772 tehdy zemřelo všech 170 lidí na palubě. V letounu explodovala bomba, kterou do něj umístili teroristé.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Net_denik-630 CC BY-SA 1.0 zoom_in Památník v poušti v Nigeru připomínající výbuch letu UTA 772 v roce 1989, při němž zemřelo 170 lidí. Památník je vidět i z vesmíru.Několik měsíců před touto událostí ale vybuchlo také letadlo americké společnosti Pan Am nad skotským městem Lockerbie, přičemž zahynuli nejen všichni na palubě, ale i lidé na zemi. Téměř veškerá mediální pozornost se soustředila na tento příběh. A osud letu UTA 772, který skončil v poušti, zůstal jaksi v pozadí. Proto se mu někdy přezdívá i Zapomenutý let.

Pozůstalí se právě kvůli tomu rozhodli nechat v poušti postavit připomínku tragického konce svých blízkých, tak velkou, aby byla vidět i z vesmíru. „Silueta letadla v životní velikosti leží uvnitř tmavého kamenného kruhu obklopeného 170 rozbitými zrcadly, z nichž každé představuje někoho, kdo zemřel. V severním bodě vyčnívá jako sluneční hodiny pravé křídlo stroje DC10,“ popisuje netradiční pomník stanice BBC.

Pro mnohé to bylo jediné zadostiučinění a jediný prostředek ke zmírnění bolestného smutku - pachatele útoku se totiž před spravedlnost dovést nepodařilo. A to ani navzdory rozsáhlému vyšetřování, při němž francouzští vyšetřovatelé dokázali téměř nemožné. Šestici vrahů totiž chránil velmi mocný muž - libyjský vůdce Muammar Kaddáfí.

46 minut

Let UTA 772 letěl na pravidelné lince francouzských aerolinek Union de Transports Aériens (v roce 1992 se staly součástí Air France). „Směřoval z Brazzaville, hlavního města Republiky Kongo, do Paříže, s mezipřistáním v hlavním městě Čadu N'Djamena,“ uvádí web Simple Flying.

Zdálo se, že cesta šestnáctiletým strojem McDonnell Douglas DC-10-30, v jehož kokpitu seděli zkušení piloti a letoví inženýři, bude ukázková. Pasažéři, převážně Francouzi a obyvatelé afrických zemí, ale například i sedm Američanů (mezi nimi třeba Bonnie Pughová, manželka amerického velvyslance v Čadu, která právě směřovala do USA pomoct dceři s přípravami svatby), neměli jediný důvod si stěžovat nebo se obávat. Vše šlo hladce, počasí bylo dobré, zpoždění žádné. „Po bezproblémovém prvním úseku cesty letadlo odstartovalo po mezipřistání z mezinárodního letiště N'Djamena ve 13:13 místního času,“ píše web Simple Flying.

Nikdo na palubě letu UTA 772 netušil, že všem cestujícím i celé posádce zbývá v tu chvíli 46 minut života. Přesně po takovém čase od startu totiž letadlo náhle zmizelo z radaru. „V zavazadlovém prostoru tehdy explodovala bomba,“ uvádí web Simple Flying. Výbuch letoun roztrhal na kusy nad Saharskou pouští ve státě Niger. Nikdo neměl šanci přežít.

Strašné čekání

To ale blízcí 156 pasažérů a 14 členů posádky nevěděli. Internet ani sociální sítě jim tehdy ještě pomoct nemohly a letadlo se ztratilo z radaru v místech vzdálených od civilizace stovky kilometrů. Z příbuzných netušil nikdo nic, letecká společnost a úřady věděly pouze to, že let UTA 772 se najednou ztratil. Scénářů, co se mohlo stát, byla celá řada.

Guillaume Denoix de Saint Marc, tehdy šestadvacetiletý syn jednoho z cestujících, zrovna pracoval v marketingové firmě v Paříži. Měl toho hodně, a tak když mu do práce zavolala matka s tím, že má strach o otce, neboť jeho let stále nepřistál, mladý muž ji nevrle odbil. „Byl jsem opravdu hrubý, řekl jsem jí, že jsem v práci a myslím na důležitější věci,“ vzpomínal muž před několika lety na osudové 19. září pro BBC.

Až po postrčení od kolegyně se rozhodl matce zavolat zpět. Tehdy následovalo hrůzné poznání - otcův let se pohřešuje. Mladého muže a další blízké lidí z letu UTA 772 čekaly dlouhé hodiny nejistoty. „Neměli žádné zprávy. Na pařížském letišti Roissy se pouze na tabuli u označení letu objevil nápis Zpožděný. Příbuzní museli spoléhat na to, že se něco dozvědí z televizního zpravodajství. Osud letounu byl potvrzen až další den ráno, kdy nad místem neštěstí prolétl stroj francouzského armádního letectva,“ nastiňuje BBC.

V tu chvíli se ale stále ještě nevědělo, co tragédii způsobilo. Mohla to být nehoda, porucha, i útok (od chvíle, kdy bomba na palubě poslala k zemi ve skotském Lockerbie let společnosti Pan Am a zanechala za sebou 270 mrtvých, uplynulo pouhých pár měsíců).

Pro místní i francouzské vyšetřovatele byl problém vůbec se k letadlu dostat. „Letoun zmizel v jedné z nejodlehlejších částí světa, saharské pouštní oblasti Ténéré. V okolí nebyly žádné silnice, nejbližší vesnice 400 kilometrů daleko. Francouzi na místo museli poslat parašutisty,“ popsal v rozhovoru pro organizaci Wilson Center americký žalobce Stuart Newberger, který později pomáhal rodinám amerických obětí vymoct od pachatelů útoku finanční kompenzaci a který o příběhu letu UTA 772 a vyšetřování jeho výbuchu napsal knihu The Forgotten Flight (Zapomenutý let).

| Video: Youtube

Když už ale Francouzi v poušti byli, trvalo jen pár desítek hodin, než došli k děsivému poznání. „Na místo tragédie seskočilo kolem čtyřiceti parašutistů z 8. výsadkového pluku námořní pěchoty. Zjistili extrémně rozptýlené trosky, ocas letadla dělilo od kokpitu asi deset kilometrů. Začali sbírat těla obětí, z nichž některá byla stále připoutána k sedadlům,“ informovalo dobové vydání francouzského deníku Le Monde.

Nebyla to nehoda, nebyla to porucha, nebyla to chyba pilota. Nad Nigerem zabíjela nastražená výbušnina. „Trosky byly roztroušeny na ploše 103 kilometrů čtverečních. Přesto netrvalo dlouho, než vyšetřovatelé zjistili, že v jednom ze zavazadel byla plastická trhavina,“ poznamenal Newberger.

Jako jehla v kupce sena

Prozkoumání patnácti tun roztroušených trosek brzy vneslo světlo do toho, jak zničení letu UTA 772 vypadalo. Bylo to rychlé. „Exploze, ke které došlo v zavazadle v kontejneru v předním nákladovém prostoru letadla, v tomto místě způsobila přetlak. Úlomky zavazadel, kontejnerů a palet se rozletěly do stran, proděravily levou, pravou a spodní stranu trupu. Kokpit se pak utrhl a letoun se ještě nad pouští Ténéré rozpadl,“ popisuje děsivou chvíli web Aviation Safety Network.

Animace zkázy letu UTA 772:

| Video: Youtube

To, jakým způsobem se stroj rozletěl na kusy, následně začalo být pro vyšetřovatele podružné. Hlavní otázka zněla, kdo je za útok zodpovědný, a hlavním cílem bylo vystopování pachatelů, kteří zabili 170 lidí. „Francouzská vláda pověřila vyšetřováním odborníka na terorismus, soudce Jeana-Louise Bruguierea,“ píše BBC.

Bruguiere se úkolu zhostil s laboratorní přesností. „Přestože z letadla zbyly doslova miliony kousků rozházených na obří ploše děsivě odlehlého místa, on se s pomocí stovek lidí rozhodl shromáždit všechny části zavazadel i letounu k dalšímu prozkoumání. Jeho lidé museli kvůli tomu bok po boku drobnými síťkami prosívat písek, zda nenajdou nějakou část ze zavazadlového prostoru,“ uvedl Newberger.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Tragédii letu UTA 772 zavinila bomba ukrytá v zavazadle

Hledání pověstné jehly ani ne v kupce, ale v nekonečné kupě sena, však nakonec přineslo své ovoce. „V 15 tunách trosek se podařilo najít malý spálený kousek obvodové desky o velikosti mužského palce, u kterého nikdo nevěděl, na co v letadle mohl sloužit. Povýbuchové stopy na něm ale jasně ukazovaly, že musel být v blízkosti bomby,“ poznamenal Newberger.

S nalezeným kouskem se francouzští vyšetřovatelé vydali do sídla amerického výrobce letounu. Ten jim ale sdělil, že žádná taková věc být součástí letadla nemohla, a musel ji do něj donést někdo zvenčí.

Vrahům na stopě

Mravenčí práce detektivů pokračovala. Do několika let se jim povedlo vystopovat výrobce dané obvodové desky v Tchaj-wanu. Od něj se pak dostali k výrobci časovačů v Německu. „Ten měl fakturu, která svědčila o tom, že daný kus byl prodán příslušníkům libyjské tajné služby, existovala dokonce i účtenka s podpisem vysoce postaveného důstojníka této služby,“ pověděl Newberger.

Francouzským vyšetřovatelům nyní bylo vše jasné. Jako nejpravděpodobnější pachatelé byli již dříve zvažováni příslušníci militantních islámských skupin, jedna z nich se koneckonců k činu hlásila. Ve hře byli také odpůrci tehdejšího režimu v Čadu, kde měla Francie jako bývalá koloniální velmoc stále zájmy. „Právě v Čadu neznámí pachatelé o pět let dříve odpálili na letišti jiný letoun společnosti UTA, byť prázdný, takže se nikomu nic nestalo,“ připomíná web Simple Flying.

Smysl dávalo i to, že za útokem mohla stát Lybie jako stát, neboť k podobnému závěru docházeli i vyšetřovatelé neštěstí v Lockerbie.

Teorii definitivně potvrdilo, když se při vyšetřování toho, jak se bomba dostala na palubu (byla tam umístěna na letišti v Brazzaville, na němž bezpečnostní opatření velmi pokulhávala), tým dostal k jednomu z teroristů, kteří útok spáchali. „Tím mužem byl konžský opoziční představitel, který pomáhal jednomu z libyjských pachatelů naverbovat jiného disidenta, aby dostal kufr s bombou do letadla. Libyjským motivem prý byla pomsta francouzské vládě za podporu Čadu v hraničním sporu s Libyí,“ píše stanice BBC.

close info Zdroj: ČTK/AP/Francois Mori zoom_in Nikolas Sarkozy a Muammar Kaddáfí

Další výslechy a zpravodajská práce nakonec přinesly šest jmen pachatelů - ve všech případech šlo o příslušníky libyjské tajné služby. „Byli to Abdullah Elazragh, poradce na libyjské ambasádě v Brazzaville, experti libyjské tajné služby na výbušniny Ibrahim Naeli a Arbas Musbah, libyjský tajný agent Issa Shibani, který koupil časovač na bombu, a jako mozek celého plánu pak francouzské úřady označily Abdelsalama Hammouda,“ píše web Simple Flying.

Komplikace naznačovalo jméno šestého člověka zapojeného do akce - šéfa libyjské tajné služby Abdullaha Senussiho. „Byl to švagr libyjského vůdce Muammara Kaddáfího,“ připomíná web Simple Flying.

Boj o spravedlnost

Vzhledem k tak těsným vazbám pachatelů na libyjského diktátora bylo jasné, že dostat je do Francie k soudu bude mimořádně náročné. To se i potvrdilo. Libye muže odmítla vydat. „Francouzský soud pak v roce 1999 šestici soudil v nepřítomnosti, přičemž byla odsouzena k doživotním trestům,“ píše web Simple Flying.

To ale pozůstalým, kteří se připojili k organizaci francouzských obětí teroristických útoků SOS Attentats, nestačilo. Zejména, když už v tu dobu bylo jasné, že Libye stojí i za útokem na let Pan Am, který v roce 1988 explodoval nad skotským městem Lockerbie. Požadovali tedy například, aby byl obviněn a souzen i přímo Kaddáfí. „Soud ale řekl, že ten má jako hlava státu imunitu,“ uvádí BBC.

Pozůstalí k soudu přitom donesli důkaz, podle něhož stál za útokem na let UTA 772 libyjský diktátor osobně. „Jistý dokument tvrdil, že dva libyjští špioni, jeden s krycím jménem Piebald, řekli britské tajné službě MI6, že útok na obě letadla nařídil osobně Kaddáfí,“ připomíná BBC.

Blízké obětí také rozzuřilo, že Libye za útok nikdy nepřiznala odpovědnost. A rovněž to, jak se francouzská vláda domluvila s libyjskou na odškodnění pro oběti. „Místo 10 milionů dolarů za oběť, které si Američané a Britové vyjednali za výbuch Pan Am, soud přiznal rodinám obětí z letu UTA částky v rozmezí od tří do 30 tisíc eur, v závislosti na jejich vztahu k mrtvým,“ poznamenává BBC.

Jinou kompenzaci se nakonec právníkům, vedeným americkým žalobcem Newbergerem, povedlo vyjednat i pro sedm amerických obětí z letu UTA 772. Rozzlobení francouzští pozůstalí nakonec začali jednat přímo s libyjskými úřady.

Jedním z hlavních iniciátorů tohoto kroku byl Guillaume Denoix de Saint Marc, jemuž v letadle zemřel otec. K činu ho popíchlo, když se v roce 2002 dozvěděl, že navzdory všemu, co se stalo, do Paříže přijede na konferenci a otevírat výstavu Kaddáfího syn. „Byl to pro mě šok, byl jsem hodně naštvaný. Mou první myšlenkou bylo zajít do řeznictví a koupit kýbl krve, abych ho na něj vylil, ale pak jsem se uklidnil a pomyslel si, že hněv možná není ta správná věc,“ vzpomínal později pro BBC.

Na konferenci přesto šel, a synovi Kaddáfího řekl, že výše odškodnění za let UTA 772 byla směšná. K jeho překvapení mu libyjský protějšek dal vizitku, pozval ho k jednání do hotelu a následně k jednání přímo v Libyi.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Tragédii letu UTA 772 zavinila bomba ukrytá v zavazadle

V roce 2003 do státu, jehož představitelé mu zavraždili otce a dalších 169 lidí, Francouz skutečně vyjel, aby se potkal s Kaddáfího zástupci a získal příslib zaplacení vyššího odškodnění. Tehdy už nespolupracoval s organizací SOS Attentats, která s jeho iniciativou nesouzněla, ale založil vlastní organizaci Les familles de l'attentat du DC10 d'UTA sdružující rodiny 18 mrtvých.

Denoix de Saint Marc neměl žádné předchozí zkušenosti s vyjednáváním. „Byl jsem prodavač, tak to možná pomohlo. A vyrostl jsem v zámoří, takže jsem měl pochopení pro jiné kultury, což mi pomohlo pochopit a být pochopen. Nežádali jsme o peníze. Řekl jsem, že nemohu určit cenu za život svého otce. Byl bych raději, kdyby se Kaddáfí veřejně omluvil, ale bylo jasné, že to se nestane, takže jsem navrhl, že pokud Libye vyplatí spravedlivou částku, přijmu ji,“ nastínil muž pro BBC.

Neúspěšně. „Zástupci rodin obětí letu UTA 772 se v neděli 24. srpna ráno bez dohody vrátili z Tripolisu po třech dnech a třiceti hodinách jednání s Kaddáfího nadací,“ napsal tehdy francouzský deník Le Monde, podle něhož libyjští zástupci rodinám oznámili, že se o odškodnění bude jednat na nejvyšší diplomatické úrovni.

Nakonec ale Denoix de Saint Marc přeci jen mohl začít slavit. „V lednu 2004 Libye souhlasila, že zaplatí 170 milionů dolarů - jeden milion za každou ze 170 obětí,“ podotýká BBC.

Francouz následně musel pracně vyhledat rodiny všech obětí a odškodnění jim nabídnout. Jelikož část peněz nakonec zbyla, rozhodli se on a další pozůstalí v roce 2007 zbudovat v nigerské poušti pomník. Když přijeli obhlédnout místo tragédie, šokovalo je, že v písku stále leží velká část trosek letounu. „Bylo to velmi emotivní a znepokojivé zároveň. Člověk by si nemyslel, že po 18 letech bude šok tak citelný – ale když vidíte tu zkázu, kusy letadla rozházené kolem, sedadla, zbytky zavazadel lidí – emoce vám stáhnou hrdlo,“ řekl BBC Pierre Francois Ikias, jehož čtrnáctiletý bratr Fleury le Prince byl v letadle.

Tělo jeho sourozence se nikdy nenašlo. „Takže tato cesta byla můj způsob truchlení. Když jsme tam byli, jeden z řidičů konvoje našel lidskou lebku, kterou jsme zakopali na místě. Pro mě to bylo opravdu jako rozloučení a pohřeb mého bratra,“ uvedl.

On i další pozůstalí na stavbě památníku fyzicky pomáhali. Vykopali tam také studnu. „Byla to naše odpověď na terorismus. Protože voda je život,“ řekl Denoix de Saint Marc.