Přesně před 35 lety se odehrálo těžko pochopitelné letecké neštěstí nedaleko britského města Kegworth. Vše začalo jako porucha jednoho z motorů, s níž by piloti zřejmě zvládli bez větší úhony přistát. Posádka ale udělala několik osudových chyb, které vyústily v náraz stroje do frekventované dálnice.

Zničený Boeing 737-400, který spadl při pokusu o nouzové přistání na dálnici M1 u Kegworthu 8. ledna 1989. Zemřelo 47 lidí. | Foto: Wikimedia Commons, Air Accidents Investigation Branch, The National Archives/Open Government Licence

V kabině je klid. Cestující vyhlížejí podávání večeře, kterou právě letušky začínají rozvážet. V letadle Boeing 747-400 směřujícím z londýnského letiště Heathrow do severoirského Belfastu sedí 126 lidí. Najednou se ozývají rány. Celý stroj se začíná zvláštně třást. Do kabiny se šíří dým. Někteří pozorují, jak z levého motoru odlétají jiskry.

Piloti okamžitě konají. Vypínají jeden motor a se zbývajícím se po domluvě s řízením letového provozu vydávají přistát na nejbližší letiště. Muži v kokpitu však netuší, že se právě dopustili osudového omylu. Chyby, která bude stát život skoro padesát lidí.

Tragická nehoda letu 92 britských aerolinek British Midland Airways u britského města Kegworth, při níž se dopravní letadlo zřítilo na dálnici kousek od letiště East Midlands, se odehrála 8. ledna před 35 lety.

Smrtící záměna

Stroj odstartoval z londýnského letiště Heathrow v 19:52 hodin. Na britských letištích tehdy vládla poměrně napjatá atmosféra. „Bylo to pouhé dva týdny poté, co nad skotským městem Lockerbie explodoval let Pan Am 103, přičemž zemřelo 259 lidí,“ popsal web Simple Flying.

U letu 092 to však na žádné problémy nevypadalo. Skoro úplně nové letadlo v daný den už trasu Londýn-Belfast zvládlo dvakrát. V kokpitu seděli 43letý kapitán Kevin Hunt a 39letý první důstojník David McClelland. „Hunt byl jedním z nejzkušenějších pilotů u aerolinek British Midland,“ připomněl web Nottinghamshire Live.

Krize nastala po 13 minutách ve vzduchu. Ozvaly se rány, letadlo se roztřáslo, kabinu zaplnil kouř. „Viděli jsme malé trosky a jiskry, které vylétávaly z motoru na levé straně,“ vyprávěl pro list The Independent cestující Leslie Bloomer.

Piloti problém ihned zaregistrovali, včetně toho, že se kabina zaplňuje dýmem. Na motory ale neměli výhled. Kapitán Hunt se zeptal kopilota McClellanda, který motor se porouchal. „Je to le… Je to ten pravý,“ zachovala se McClellandova váhavá odpověď.

Načež piloti nejdříve zmírnili tah obou motorů, poté se rozhodli zcela vypnout ten, který byl zdrojem problému. Jenže nastala smrtící záměna. Místo aby vypnuli porouchaný levý motor, „odřízli“ bezchybný pravý motor.

„Zmátl je kouř v kabině. Podle kapitánových zkušeností byl klimatizační systém Boeingu 737 napájen na pravé straně letadla - v blízkosti pravého motoru. Plameny, ze kterých proudil kouř do kabiny, tedy logicky podle jeho úvahy musely být také vpravo. Piloti ale nevěděli, že v nové řadě 400 byl klimatizační systém napájen jinak,“ vysvětlila BBC.

Překvapivý klid v kokpitu

V prvních minutách se zdálo, že piloti problém vyřešili. „Kapitán oznámil, že nastal problém s pravým motorem a že letadlo přistane na letišti East Midlands. V kabině panovala klidná atmosféra,“ shrnul web Simple Flying.

Pak kapitán chystající se na přistání zvýšil tah poškozeného motoru. A ten se vznítil. Letoun s nadále vypnutým fungujícím motorem a hořícím chybným začal rychle ztrácet výšku. Zděšení muži v kokpitu se ještě pokusili celou situaci zvrátit. „Znovu nahodili pravý motor,“ napsal Simple Flying.

Bylo už ale příliš pozdě. „Připravte se na nouzové přistání,“ stihl ještě zvolat kapitán.

I letuška Anne Hazardová později řekla, že se vše odehrálo velmi rychle. „Když nám oznámili, že se odkláníme na East Midlands, neabsolvovali jsme nouzovou instruktáž, protože nám bylo řečeno, že s jedním motorem normálně přistaneme. Varování o nouzovém přistání vydal kapitán deset sekund před nárazem. To bylo poprvé, co jsme se dozvěděli, že havarujeme,“ řekla listu Nottinghamshire Live.

Místo v blízkosti letiště East Midlands, kde se v roce 1989 zřítil stroj Boeing 737-400 se 126 pasažéry na palubě. Letoun se v danou chvíli pokoušel o nouzové přistání.Zdroj: Wikimedia Commons, Andrew Tatlow, CC BY-SA 2.0

Letoun narazil podvozkem o pole u dálnice M1 v blízkosti letiště. „Prodral se stromy, sklouzl křížem přes oba směry, a nakonec narazil do náspu, který dálnici lemoval z druhé strany. Přední část a ocas letadla se odtrhly od trupu,“ nastínil The Independent.

Útěchou bylo alespoň to, že nikdo na jinak frekventované cestě místem dopadu v danou chvíli neprojížděl. Život lidem na zemi zachránili dva všímaví řidiči. „Chvíli před pádem viděli jiskry odlétající z letounu, který k nim klesal. Uvědomili si, že se schyluje k havárii, a podařilo se jim zpomalit provoz zapnutím výstražných světel,“ uvedla BBC.

Děsivá zranění po nehodě

Přestože bilance neštěstí byla děsivá, počet přeživších nakonec všechny překvapil. „Ze 126 pasažérů a členů posádky na místě zemřelo 39 lidí a přeživších bylo původně 87, velký počet na leteckou nehodu,“ konstatovala lékařská studie charakteru zranění, která vyšla v odborné publikaci Annals of the Royal College of Surgeons of England.

V nemocnicích pak zemřelo ještě dalších 8 lidí, čímž se počty ustálily na 47 mrtvých, 74 vážně zraněných a 5 lehce zraněných. „78 zraněných podstoupilo celkem 385 operací. Většina byla ortopedického charakteru,“ zhodnotila studie.

Pasažér Mervyn Finlay s poškozenou páteří skončil v invalidním důchodu. V letu 092 přitom původně vůbec neměl sedět. „Na letiště jsme přišli v předstihu, a v těch dobách jste si mohli jednoduše změnit let - takže jsme nastoupili na dřívější. Pilot říkal, že směřujeme na East Midlands a možná byste si mysleli, že nastane panika, ale všichni byli zticha. Už jsme viděli letiště, pak najednou řekl, že se máme připravit na nouzové přistání, a to je vše, co si pamatuji, dokud jsem se o sedm týdnů později neprobudil v nemocnici,“ řekl BBC.

Většinu lidí zranil nebo zabil samotný náraz. Zjistilo se, že někteří cestující neseděli v pozici pro nouzové přistání. „Sedadla vystřelila dopředu, rozdrtila lidi mezi sebou a způsobila jim hrozná zranění nohou,“ zmínila BBC.

Týkalo se to i cestující Alice O'Haganové. Žena se snažila sama vyprostit. „Nevím, kde se ve mně vzala ta síla, ale podařilo se mi posunout sedadlo přede mnou dopředu. A moje nohy se přitom vzdalovaly. Tehdy jsem si uvědomila, že jsou oddělené od těla,“ řekla BBC.

Další část zranění měla na svědomí zavazadla. „Při dopadu létala vzduchem, způsobila zranění hlavy téměř každému cestujícímu a některé z nich zabila,“ přiblížila BBC.

Pach smrti

Dominica McGowanová měla zlomenou prakticky každou kost v těle. „Můj syn nahrával po nehodě zprávy, ale nikdy jsem se na to nedívala. Až po letech jsem se podívala na internet a uvědomila jsem si, kolik lidí zemřelo. Já jsem mohla být jednou z nich," řekla BBC s tím, že dříve by uvědomění si rozsahu tragédie psychicky neunesla.

Trauma si odnesli i lidé, kteří byli na místě neštěstí první a vytahovali oběti z trosek - třeba dobrovolný hasič z letiště Dave Astle. V ocasní časti letadla viděl lidi s otevřenými zlomeninami a rozdrásanými obličeji. Navždy mu ale v paměti utkvěla jiná věc. Zápach. „Nedokážu jej přesně popsat a k ničemu připodobnit. Takový zápach jsem nikdy předtím ani potom necítil. Říkali mi, že je to pach smrti,“ zmínil.

„Jsem v jednom kuse“

Přežili i všichni stevardi. Letuška Anne Hazardová se dokázala postavit a okamžitě se snažila otevřít dveře. „Pamatuji si, že dopad byl jako jízda po kočičích hlavách. Ale milionkrát horší, protože se zdálo, jako bychom skákali. Pak jsem zaslechla nějaké sténání, ale jinak zůstalo děsivé ticho. Říkala jsem si: Mám ruce, mám nohy, jsem celá,“ popsala pro list Nottinghamshire Live.

Ven se nakonec dostala až díky hasičům. Jeden ji vzal do náručí. „Jak mě vynášel, sukně se mi posouvala stále výš a výš. Řekla jsem mu: Můžete ji popotáhnout? Jsou mi vidět kalhotky. A on mi odpověděl: Má drahá, to je teď poslední věc, o kterou byste se měla starat,“ vzpomínala Hazardová. V tu chvíli si neuvědomovala, že má zlomenou ruku i poškozenou páteř.

Proč všichni mlčeli

Vyšetřování ukázalo, že v levém motoru se vinou únavy materiálu zlomila lopatka ventilátoru. Nejnovější verze Boeingů 747, tedy Boeingy 747-400, tehdy létaly teprve 4 měsíce. A tento byl ve službě pouze 85 dní. Předtím jeho motory sice prošly testováním, ovšem pouze laboratorním, při němž se chyba neprojevila.

Vyšetřovatelé ale zhodnotili, že hlavní vinu nesou piloti. „V první chvíli se to i vyšetřovatelům zdálo nemyslitelné - že by si dva zkušení piloti nebyli jistí, který motor je chybný. V kokpitu 747-400 je přece množství nástrojů, které monitorují každý z motorů,“ napsala BBC. Z neznámého důvodu se ale posádka přístroji neřídila. Kapitán se hájil tím, že ze zkušenosti byly některé nepřesné, objevily se také názory, že v třesoucím se stroji byly údaje na nich špatně čitelné.

Zarážející pro mnohé lidi přesto bylo, že se v celém letadle nenašel nikdo, kdo by pilotům řekl, že zahlédl, že se něco děje s levým motorem. „Podle zprávy z vyšetřování důvodem bylo, že cestující obvykle nevěří, že by mohli pomoct, zatímco stevardi se obávali, že jakékoli rozptýlení mužů v kokpitu bylo v kritické chvíli nežádoucí,“ vysvětlil The Independent.

Potvrzují to i slova pasažéra Mervina Fynlaye, kterého zarazilo, když slyšel, že piloti vypnuli pravý motor. „Pomyslel jsem si: Proč to udělal? Vždyť jiskry vyskakovaly z levého. Já jsem ale byl jen rozvozce pečiva. Co jsem mohl o tom celém vědět?“ řekl po letech BBC.

Obětní beránci?

Oba piloti nehodu přežili s těžkými zraněními. Aerolinky Hunta i McClellanda propustily. Oba řekli, že házet celou vinu na ně je nespravedlnost. „Byli jsme ta snadná volba. Udělal jsem chybu - oba jsme udělali chyby - ale otázka, na niž bychom chtěli znát odpověď, zní, proč jsme tyto chyby udělali,“ vyjádřil se v roce 1991 pro BBC Hunt, připomněl Nottinghamshire Live.

I McClelland prohlásil, že viníky bylo potřeba hledat také jinde. „Chyba pilota je velmi trefný termín. Říká se jím, že lidé, kteří celý stroj navrhli a vyrobili, udělali všechno správně, ale ti dva chlápci v kokpitu se spletli. A tím jsou všechny problémy zameteny pod koberec,“ vyjádřil se první důstojník.

Z tragédie u Kegworthu vzešlo pro letecký svět důležité ponaučení. „Po havárii letecké společnosti po celém světě proškolily své zaměstnance, aby oslovili piloty, pokud se domnívají, že došlo z jejich strany k chybě. Mnoho lidí nezaujalo správnou polohu pro nouzové přistání. Dopravci proto nyní kladou mnohem větší důraz na upozorňování cestujících, jak se v případě havárie chránit, a zavedli obrázkové karty s bezpečnostními pokyny,“ uzavřel The Independent.