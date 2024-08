Zdroj: Wikimedia Commons, United States Library of Congress's Prints and Photographs division, volné dílo

V Paříži je tma. Hodiny ukazují téměř půl jedenácté večer. Na pařížském letišti Le Bourget Aerodrome a v jeho blízkém okolí se přesto tísní odhadem sto padesát tisíc lidí. Všichni upírají zraky k noční obloze. Někteří stojí na svých místech už šest hodin, jen aby tu chvíli nepromeškali. Pak se konečně stává to, na co všichni čekají. Na letiště dosedá osamělé bílé letadlo s jediným člověkem v kokpitu.

Strážníci a vojáci se marně snaží zadržet obří dav, který se okamžitě valí ke stroji. „Začnu popojíždět k reflektorům a hangárům. Ale celé pole přede mnou je pokryto běžícími postavami,“ vzpomíná na stejnou chvíli později v jedné ze svých knih pilot.

Dav je vzrušením bez sebe. Skoro desítka lidí vynáší pilota od letadla na ramenou a chce se s ním prodrat k hangárům. Shromáždění diváci na to ale nedbají a snaží se protlačit co nejbíže k hrdinovi dne. Nakonec muži pilota poponášejí dobrou půl hodinu, než se unavenému letci konečně daří uniknout do zázemí letiště.

Píše se květen roku 1927, oním pilotem je Američan Charles Lindbergh a šílenství kolem jeho přistání na pařížském letišti je víc než oprávněné. Lindbergh totiž právě prvním sólovým přeletem Atlantského oceánu v dějinách přepsal historii.

Cítit se jako Bůh

Když 26. srpna přesně před 50 lety Lindbergh zemřel, na světě neexistoval jediný fanda letectví, který by díky jeho přelomovému letu z 20. let minulého století neznal jeho jméno. „Když úspěšně dorazil do Paříže, stal se Lindbergh světovým hrdinou, jímž v očích veřejnosti zůstal po celá desetiletí. Jeho let odstartoval 'Lindberghovský boom' v letectví – hodnota akcií leteckého průmyslu vzrostla a stejně tak raketově vzrostl zájem o létání,“ konstatuje web Pioneers of Flight.

Také podle magazínu Space byla jedním z největších přínosů Lindberghova letu popularizace letectví. „Změnil veřejné mínění o hodnotě letecké dopravy a položil základy budoucího rozvoje letectví,“ píše magazín.

Pozdější slavný letec Charles Lindbergh jako dítě ve společnosti svého otce.

Charles Lindbergh na svět přišel v příhodnou dobu. Byl mu pouhý rok, když bratři Wrightové vykonali vůbec první let letadlem na světě. V době jeho dospívání bylo letectví stále v plenkách a na odvážné první piloty a pilotky čekalo množství nepokořených hranic.

Lindbergh měl být původně inženýrem. „Jeho formální vzdělávání ale skončilo během jeho druhého ročníku na University of Wisconsin v Madisonu, když jeho rostoucí zájem o letectví vedl k zápisu do letecké školy v Lincolnu v Nebrasce a k nákupu Curtissu JN-4 (Jenny) z první světové války, s nímž podnikl kaskadérské turné po jižních a středozápadních státech,“ připomíná encyklopedie Britannica. Kaskadérské lety byly v tu dobu pro diváky velmi populární zábavou.

Lindberg pak absolvoval ještě výcvik u letecké služby americké armády, který ukončil jako premiant, a po něm nastoupil jako hlavní pilot letecké poštovní společnosti Robertson Aircraft v St. Louis v Missouri. Proslul svými pevnými nervy - poštu doručil za každých okolností.

Koneckonců, létání vždy považoval za svůj životní úděl. „Život letce se mi zdál ideální. Zahrnoval dovednosti. Přinášel dobrodružství. Využíval nejnovějších vědeckých poznatků. Strojní inženýři byli připoutáni k továrnám a rýsovacím prknům, zatímco piloti měli svobodu. V letadle byly chvíle, kdy se zdálo, že jsem unikl smrtelnosti a shlížel na Zemi jako Bůh,“ vyznal se Lindbergh ve své knize My - Pilot & Letadlo vydané v roce 1927, připomíná magazín Space.

Létající blázen

Mezitím, už v roce 1919, vyhlásil jistý zámožný americký podnikatel soutěž o uskutečnění prvního transatlantského letu. „Majitel hotelu v New Yorku Raymond Orteig nabídl 25 tisíc dolarů tomu, kdo úspěšně dokončí první přímý let mezi New Yorkem a Paříží,“ uvádí web Pioneers of Flight.

Lindbergh ve společnosti Raymonda Orteiga, amerického podnikatele a hoteliéra, který v roce 1919 nabídl vyplacení 25 000 dolarů za první nepřerušený přelet Atlantského oceánu z New Yorku do Paříže – Orteigovu cenu

Přestože šlo o lákavou výzvu, až do poloviny 20. let byla vzhledem k dobové letecké technice prakticky neuskutečnitelná. „Do roku 1927 čtyři muži zemřeli, tři byli vážně zraněni a další dva se během jejich pokusu ztratili,“ připomíná Space.

Právě jedna z tragédií inspirovala Lindbergha k myšlence, že on by tento let zvládl dokončit. „15. září 1926 se francouzské letecké eso René Fonck a jeho posádka pokusili vzlétnout z New Yorku, ale na konci ranveje havarovali, přičemž zemřeli dva ze čtyř členů posádky. Když si Lindbergh přečetl o Fonckově selhání, začal plánovat vlastní let do Paříže s tím, že ‚let bez mezipřistání mezi New Yorkem a Paříží bude méně nebezpečný než létání s poštou v zimě‘,“ nastiňuje web Minnesota Historical Society, která spravuje i Dům a muzeum Charlese Lindbergha.

Lindbergh přesvědčil devět obchodníků ze St. Louis, aby jeho pokus financovali. Sám pomáhal navrhnout své letadlo, které se jmenovalo na počest jeho sponzorů Spirit of St. Louis.

Když se o Lindberghových záměrech dozvěděl tisk, mnozí nad ním kroutili hlavou. „Jednomotorová konstrukce letounu způsobila, že mnozí pochybovali o jeho schopnosti překonat obrovský Atlantik. Všechny předchozí pokusy zahrnovaly vícemotorová letadla. Kopiloti byli také pro cestu dlouhou 3500 mil (5632 kilometrů) považováni za nutnost, ale Lindbergh zamýšlel letět sám. Navíc vyřadil z vybavení padák a vysílačku a rozhodl se místo toho přidat více benzínu. Noviny mu daly přezdívku Létající blázen,“ píše magazín Space.

Slavný francouzský letec Charles Nungesser a jeho navigátor François Coli bez stopy zmizeli jen několik dní před slavným transatlantským letem Charlese Lindbergha při pokusu o překonání stejné mety.

Většina lidí byla přesvědčena, že se Lindbergh při pokusu zabije. „Jen několik dní před jeho plánovaným startem, 8. května, zmizeli při pokusu získat Orteigovu cenu francouzské letecké eso z 1. světové války Charles Nungesser a jeho navigátor François Coli (startovali z Paříže, pozn. red.). Naposledy byli spatřeni nad Irskem několik hodin po startu. Ztráta Nungessera, jednoho z nejcharismatičtějších a nejvyznamenanějších pilotů Francie, zdůraznila nebezpečí, které je vlastní takovému podniku,“ popisuje encyklopedie Britannica.

Třiatřicet hodin, třicet minut

Lindbergha od jeho plánu ale už nic neodradilo. Ve svém letadle se nejdříve vydal z Kalifornie, kde tehdy pobýval, s jednou zastávkou v St. Louis do New Yorku - a už při této cestě rovnou stanovil dva nové letecké rekordy. „Tisíc pět set mil dlouhý let z Kalifornie do St. Louis dokončil za 14 hodin a 25 minut, v rekordním čase pro přímý let na tuto vzdálenost. Poté, co strávil den se svými příznivci, rovnou pokračoval v cestě do New Yorku. Lindbergh se obával, že pokud bude otálet, v závodě o Orteigovu cenu ho porazí někdo jiný. Jeho let ze St. Louis do New Yorku trval 7 hodin a 22 minut,“ píše Minnesota Historical Society.

Tím, že celkový čas pro let napříč Spojenými státy s jedním mezipřistáním představoval méně než 22 hodin, měl na kontě Lindbergh další rekord.

Z New Yorku vyrazil do Paříže 20. května ráno. „Rekordní let se ukázal nejen jako boj s přírodními živly a zkouška schopnosti navigace, ale také jako boj s únavou. Nabitý program a neklidná mysl udržely pilota vzhůru celou předchozí noc. Přesto se Lindberghovi podařilo zůstat při vědomí natolik, aby zabránil pádu letadla a přistál na letišti Le Bourget 33 hodin a 30 minut po odletu z New Yorku,“ připomíná stanice PBS.

20. květen 1927, Charles Lindbergh startuje z newyorského letiště při úspěšném pokusu o první transatlantský let.

Během oněch 33,5 hodiny šlo Lindberghovi o život několikrát. Poprvé hned po vzletu, kdy bylo jeho letadlo tak těžké, že při startu z newyorského letiště jen o fous minul dráty elektrického vedení.

Podle PBS se při cestě přes Atlantik musel vyhýbat bouři a potýkat se s mlhou a silnou oblačností. K tomu všemu stále bojoval sám se sebou. „Deset hodin dvaapadesát minut večer. Lindberghova snaha udržet oči otevřené pokračuje. Aby mu bylo teplo, zvažuje zavření oken letadla, pak se ale rozhoduje, že potřebuje chladný vzduch, aby zůstal vzhůru. Čtyři hodiny dvaapadesát minut ráno. Letíc v mlze Lindbergh usíná s otevřenýma očima, o několik sekund, možná minut, později se probírá. Pilot začíná mít halucinace. Nakonec, po hodinách letu v mlze, se obloha začíná vyjasňovat,“ nastiňuje kritické okamžiky server PBS. (Uvedené časy odpovídají časovému pásmu v New Yorku, pozn. red.)

Ať žije Lindbergh!

Zatímco Lindbergh bojoval o život, na letiště Le Bourget u Paříže postupně dorazily desetitisíce lidí. Jelikož poté, co se letec přiblížil k Britským ostrovům, začaly kolovat informace o jeho poloze, v hodinách čekání na jeho přílet dostával dav neustále nové zprávy informující o postupu letu.

Mapa zobrazující trasu transatlantského letu Charlese Lindbergha.

Dobová reportáž listu The New York Times uvedla, že ve chvílích, kdy nové zprávy o poloze letadla nepřicházely, celý dav zachvátil strach. „Lidé stáli tiše, ale napětí bylo téměř nesnesitelné. Opakovaly se pesimistické fráze: ‚Je příliš myslet si, že je to možné.‘ ‚Neměli mu to dovolit.‘ ‚Zcela sám nemá šanci, pokud by ho přemohlo vyčerpání.‘ Na tyto komentáře byla nevyhnutelná odpověď: ‚Nevzdávejte se naděje. Ještě je čas.‘ To vše ukázalo, že francouzský dav jednomyslně toužil po Američanově bezpečí a napínal každé přání k jeho konečnému vítězství,“ psaly newyorské noviny.

Reportéři listu také zachytili atmosféru všeobecného veselí poté, co Lindbergh kolem půl jedenácté večer místního času přistál. První zaměstnanci letiště, kteří se dostali k jeho stroji, na Lindbergha vykřikli - s odkazem na tragický konec Francouze Nungessera: „Cette fois, ca va!“ Tedy v překladu, Tentokrát to vyšlo. Lindbergh na to údajně odpověděl: „Ano, zvládl jsem to.“

Přestože byl tak unavený, že sotva stál na nohou, dokázal zamávat davu. „Ať žije Lindbergh! Ať žije Američan!“ skandovalo se na letišti i v pařížských ulicích.

Po překonání Atlantiku se z letce Charlese Lindbergha stal celovětově oslavovaný hrdina. Všude ho vítaly davy lidí. Na snímku jeho letoun v Londýně.

Tragické pokračování

Lindbergha ještě čekalo vítání s politiky. Ke spánku se letci povedlo uložit až po celých 63 hodinách bdělosti.

V následujících týdnech na světě nebylo slavnějšího člověka. „Lindbergh se přes noc stal lidovým hrdinou na obou stranách Atlantiku a známou osobností ve většině světa,“ zmiňuje encyklopedie Britannica.

V USA Lindbergh absolvoval turné po všech amerických státech a tehdejší prezident Coolidge mu udělil nejvyšší státní vyznamenání. Rovněž jménem americké vlády vyjel do zahraničí, kde se seznámil se svou příští manželkou Anne Morrowovou.

Manželé Charles a Anne Lindberghovi v roce 1931. O rok později byl unesen a zavražděn jejich prvorozený syn Charlie.

Zcela šťastný ale další život leteckého hrdiny nebyl. V roce 1932 jméno Lindbergh opět plnilo titulky, když byl unesen a zavražděn Lindberghův prvorozený, tehdy dvouletý syn. (Tento příběh mimochodem inspiroval spisovatelku Agathu Christie k napsání slavné detektivky Vražda v Orient Expresu).

Za druhé světové války i po ní Lindbergh sice působil jako konzultant amerického letectva, byl ovšem kritizován pro své kontroverzní politické názory. Například před druhou světovou válkou byl podezříván, že sympatizuje s nacismem.

Slavný letec Charles Lindbergh ve společnosti své manželky Anne a tehdejšího amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho.

Slávu, kterou mi přinesly jeho zásluhy na poli letectví, to ale nijak nezmenšilo. Krátce před přistáním prvního člověka na Měsíci se setkal s posádkou Apolla 11 a s Neilem Armstrongem zůstal i poté v kontaktu. Charles Lindbergh zemřel v roce 1974 na havajském ostrově Maui.