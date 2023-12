Tři osudy osobností, které utnul válečný rok 1944. Tři tajemná letecká úmrtí. Po 80 letech od záhadného zmizení Glenna Millera zaswinguje napříč Českem proslulý orchestr.

Hudební hvězda válečných let Glenn Miller. Skladatel, kapelník a trombonista na snímku z roku 1942, dva roky před svým zmizením. | Foto: se svolením Glenn Miller Orchestra

Druhá světová válka zuřila v Evropě už pátým rokem. Patnáctého prosince 1944 nasedla světová hudební hvězda Glenn Miller v Británii do malého letadla. Vydala se přes kanál La Manche do Francie. Počasí bylo nevlídné. Slavný americký pasažér nervózní. Ptal se na padáky. „Co je s tebou, Millere, ty chceš žít navěky?“ slyšel poznámku důstojníka. Po vzletu už stroj ani krále tehdejší zlaté éry swingu nikdo nikdy nespatřil.

Nešťastný pád letadla do moře způsobený pumou odhozenou britskými bombardéry při návratu do vlasti? Tajná poprava německými jednotkami na okupovaném území? Nebo smrt v pařížském nevěstinci… Vznikly až neuvěřitelné teorie o tom, jaký byl konec čtyřicetiletého skladatele a šéfa populárního orchestru, který ve válečných letech zazářil na swingovém nebi jako kometa.

Založil band, jehož popularita byla srovnatelná s pozdější slávou kapel jako Beatles nebo Rolling Stones. S padesátičlenným Orchestrem armádního letectva pak objížděl spojenecká vojska, aby před nasazením do boje povzbudil jejich morálku. „Na Millera myslím především jako na fantastického kapelníka, který vždy věděl, jak pobavit své publikum,“ říká šéf současného Glenn Miller Orchestra Wil Salden.

Koncerty Glenn Miller Orchestra zvedaly koncem druhé světové války morálku spojeneckých vojsk v Evropě.Zdroj: se svolením Glenn Miller Orchestra

O tom, že Millerova hudba zůstává nesmrtelná, se brzy přesvědčí i publikum v Česku. V roce, kdy uplyne od jeho tajuplné smrti osmdesát let, přiveze nástupnický Glenn Miller Orchestra při svém turné už v lednu show do Prahy, Hradce Králové, Liberce, Ústí nad Labem a Brna.

Hvězda zlaté éry swingu pohasla 15. prosince 1944. Miller nejspíš tragicky zahynul při letecké havárii někde v kanálu La Manche.

„Já sestřelil Exupéryho“

K filozofické pohádce Malý princ se čtenáři vrací i v dospělosti. Literární klasika letos slaví osmdesát let od vydání. Autor si ale její slávy neužil. Rodák z francouzského Lyonu Antoine de Saint-Exupéry za války pilotoval spojenecká průzkumní letadla. Dne 31. července 1944 vzlétl z Korsiky a směřoval ke kontinentální Francii. Poté zmizel.

Exupéry během svého života kombinoval dráhu pilota a psavce. Za ta léta vyvázl z několika leteckých nehod. Štěstí ve vzduchu navíc přetavoval do svých děl. Právě v Malém princi jako sám vypravěč příběhu havaroval s letadlem a zřítil se uprostřed Sahary…

V době poslední mise překročil třiačtyřicetiletou věkovou hranici válečného pilota, byl tedy vlastně vysloužilec. S cestami do oblak však ne a ne přestat. Až do osudného posledního letu.

Saint-Exupéry před letounem Caudron 630 Simoun, s nímž 30. prosince 1935 havaroval na Sahaře v Egyptě během pokusu o rekordní let na trase Paříž-Saigon.Zdroj: Wikimedia Commons, Saint-Exupéry/André Prévot, volné dílo

Co se stalo? Lidé o tom desítky let vedou spory. Mluví se o technické chybě, ale i sebevraždě. Až v roce 2000 byly trosky Exupéryho letounu nalezeny ve Středozemním moři poblíž francouzského přístavu Marseilles. O pár let později přišel šok. „Můžete přestat pátrat, já jsem sestřelil Exupéryho.“ tvrdil v knize bývalý stíhač německé Luftwaffe Horst Rippert. Prý netušil, kdo ve stroji sedí, jinak by nepálil.

Kletba Kennedyů

Patřil k jedné z nejslavnějších a nejkontroverznějších amerických rodin. Devětadvacetiletý Joseph Patrick „Joe“ Kennedy mladší usedl 12. srpna 1944 do letadla plného výbušnin. Pilotoval stroj při operaci Afrodita. Mířil k okupované severní Francii. Ještě nad Anglií však došlo k explozi. Tělo nejstaršího bratra pozdějšího prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho se nikdy nenašlo.

Otec Joseph Kennedy, podnikatel, politik a budovatel klanu před válkou sympatizoval s Adolfem Hitlerem, Německo navštěvoval i junior. Ten byl svou rodinou postrkován, aby se stal prvním římskokatolickým prezidentem USA. V době nacistického dobývání Evropy ale odešel z právnické školy na slavném Harvardu před posledním ročníkem. Vybral si službu v armádě a 24. června 1941 se přihlásil do námořních záloh.

Prodělal letecký výcvik, v následujícím roce se stal poručíkem a námořním letcem. Absolvoval mise v Anglii, celkem pětadvacet ostrých leteckých akcí jako pilot hlídkových letounů operujících proti nacistickým ponorkám v Atlantiku.

Poslední známá fotografie Josepha Kennedyho mladšího v den osudného letu 12. srpna 1944. Zemřel patrně při výbuchu bombardéru ve speciální operaci Afrodita.Zdroj: Wikimedia Commons, Earl P. Olsen, volné dílo

Po jejich splnění měl možnost návratu domů do Spojených států. Dobrovolně se však účastnil speciální operace Afrodita. Ta byla součástí kontroverzního projektu Američanů nasadit bombardéry jako bezpilotní sebevražedné letouny, jakési předchůdce dronů. Třeba proti odpalištím nových nacistických zbraní V-1 a V-2. Testy však brzy ukázaly, že dálkově řízené bombardéry nemohou pojíždět a startovat bez pilota.

Mise mladého pilota Kennedyho tak připomínala akci špiona Jamese Bonda. Dvoučlenná posádka měla před dosažením cíle vyskočit z letadla na padácích. Úkolem bylo zničení tajné německé zbraně u severofrancouzské pevnosti u Mimoyecques, obřího dalekonosného děla, jehož hlaveň byla dlouhá 127 metrů.

Upravený těžký bombardér B-24 Liberator byl zbaven veškeré zátěže a naložen trhavinami - asi deseti tunami tehdy používaného Torpexu, k tomu ještě TNT. Po osmnácti minutách dochází ke katastrofě. Kennedyho poslední slova byla „Spade Flush“, jednalo se o kód, který dával doprovodnému letounu pokyn, že oba členové posádky se chystají opustit stroj.

Došlo k nečekanému výbuchu. „Robot explodoval ve výšce přibližně dva tisíce stop,“ uvedl v tajné zprávě generál James Doolittle a potvrdil dvě úmrtí. Těla mužů se nenašla.

Přední místo nejstaršího bratra v politicky ambiciózní rodině zaujal John Fitzgerald Kennedy, později 35. prezident Spojených států amerických.