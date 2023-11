Před 40 lety se odehrála nejtragičtější letecká nehoda na území pevninského Španělska. Při havárii letu 011 společnosti Avianca u Madridu zemřelo 181 lidí. Vyšetřování zjistilo, že šlo o chybu pilota. Stroj náraz rozmetal na kusy, přesto 11 cestujících jako zázrakem přežilo. A později poskytli děsivá svědectví.

Madridské letiště Barajas, kam směřoval let Avianca 011 v listopadu 1983. Do cílové destinace nedoletěl, zřítil se 12 kilometrů od letiště | Foto: Wikimedia Commons, Magic Aviation, CC BY 2.5

Devětadvacetiletý Francouz Patrick Negers letěl se svou rodinou letadlem společnosti Avianca z Paříže do Madridu. Večerní let číslo 011 sice z francouzského hlavního města vyrazil o více než hodinu později jinak se ale nedělo nic znepokojivého.

Bylo 27. listopadu 1983 krátce po půlnoci, když se stroj konečně přiblížil k Madridu, o čemž ale cestující v tu chvíli nevěděli. Negers právě hovořil s letuškou. A pak to přišlo. „Letadlo náhle velmi rychle ztratilo výšku,“ vzpomínal pro server UPI o pár dní později.

Ještě si stihl všimnout, že motor na pravém křídle je v plamenech, když nastal náraz. Když se Negers probral, jeho první myšlenka patřila jeho šestadvacetileté ženě, čtyřleté dceři a dvacetiměsíčnímu synovi.

„Pomyslel jsem si, že je to noční můra, a dotkl jsem se země, abych se přesvědčil, že je to realita. Křičel jsem na svou ženu, a ona řvala: Jsem tady a jsem s dětmi. V první chvíli jsem neviděl nikoho jiného, žádná těla, žádné kusy letadla. Jen mou ženu a mé děti,“ vyprávěl Negers.

Měl velké štěstí. On i jeho blízcí byli sice zranění, ale žili. Ze 192 lidí, kteří byli před 40 lety na palubě letu Avianca 011, tragickou havárii přežilo kromě Negersových pouze 7 dalších cestujících, kteří později poskytli děsivá svědectví. 181 pasažérů a členů posádky bylo na místě mrtvých.

Havárie je dodnes počtem obětí nejhorší v dějinách letecké společnosti i na území pevninského Španělska.

Chyba posádky

Letoun Boeing 747-283B, který byl nasazen na let číslo 011, si společnost Avianca pronajala pouze rok před tragédií od letecké společnosti SAS (Scandinavian Airlines System). Šlo o šestiletý stroj, vybavený na danou dobu špičkovými systémy. Vzhledem k tomu, že jej Avianca využívala na dlouhé trasy, nasazovala na něj nejzkušenější posádky.

Byl to i případ osudového letu z konce listopadu 1983. Původně měl letoun absolvovat trasu z německého Frankfurtu do kolumbijské Bogoty, s mezipřistáními v Paříži, Madridu a Caracasu, připomíná server Medium. Plány se nakonec změnily a přepravu cestujících z Frankfurtu do Paříže zajistil let společnosti Lufthansa, čímž Aviancy vyrazil z Paříže se zpožděním 80 minut kvůli opožděnému příletu stroje Lufthansy.

Stroj, jemuž velel kapitán Tulio Hernández s 35letou praxí, a v jehož kokpitu rovněž seděli zkušení první důstojník a palubní inženýr, odstartoval z Paříže 26. listopadu před půl jedenáctou večer. „Hernandéz byl jedním z nejlepších pilotů v Aviance,“ uvádí server Notes Read.

O půl dvanácté se Hernández poprvé spojil se španělským řízením letového provozu, o čtvrt hodiny později požádal o sestup.

Naposledy s posádkou mluvila věž na madridském letišti Bajaras tři minuty před nárazem. Zdálo se, že je vše v naprostém pořádku a dostali povolení k přistání. Jenže šest minut po půlnoci letoun narazil v oblasti Mejorada del Campo asi dvanáct kilometrů od letiště do terénu.

Prudce se k zemi řítící stroj zachytil zem dvakrát, při nárazu do třetího kopce se s tehdy už hořícím motorem a odlomeným pravým křídlem rozletěl na kusy. Celá nehoda trvala jen několik sekund.

Podle vyšetřovatelů CIAIAC (Civil Aviation Accident and Incident Investigation Commission) šlo o chybu pilota, který zahájil přistávací manévr, vysunul klapky a podvozek, bez znalosti přesné polohy letounu a v nízké výšce. „Přispěla k tomu nepřesná navigace posádky, která určila nesprávnou polohu pro zahájení přibližovacího manévru, neschopnost posádky provést nápravná opatření v souladu s provozními pokyny systému varování při přiblížení k zemi, nedostatečná týmová práce v pilotní kabině,“ stálo ve zprávě vyšetřovatelů.

181 cestujících zabil buď třetí a poslední náraz, při němž se letadlo převrátilo a převrácený trup se roztrhal na pět částí, nebo požár, který zachvátil rozmetané kusy letounu. „Prokázalo se, že 35 procent obětí zemřelo v důsledku požáru, 30 procent v důsledku mnohačetných zranění, a zbytek v důsledku kombinace zranění a vdechnutí toxických plynů z požáru,“ konstatovala zpráva CIAIAC.

Zázračné přežití

Jedenáct přeživších vyvázlo skutečně zázrakem. Buď vypadli z letounu při prvních dvou nárazech, nebo seděli v té části trupu, která po dopadu nezačala hořet okamžitě a stihli se z ní dostat ven. To byl i případ třicátníka z Kolumbie Huga Bernala Cortese. „Po nárazu zůstal viset v bezpečnostním pásu hlavou dolů. Povedlo se mu vyvléct, prokopnout poškozené okno a dostat se ven,“ píše server UPI.

Muž později vzpomínal, že neštěstí přišlo bez jakéhokoliv varování. „Poslední, co si pamatoval před nárazem, bylo hlášení z reproduktorů o přiblížení se k letišti Barajas, bezpečnostní instrukce pro pasažéry při přistání a poděkování od kapitána Hernándeze za to, že si cestující pro svůj let vybrali společnost Avianca, druhé nejstarší aerolinky na světě,“ zmiňuje server Medium.

Příběh Huga Bernala Cortese byl skutečně mimořádný - a to i v poměrech tragédie, z níž se jako zázrakem povedlo vyváznout pouze jedenácti lidem. „Tohoto inženýra totiž po detailní lékařské prohlídce pustili z nemocnice ještě v den tragédie, protože neutrpěl ani jediný škrábanec. Přisuzoval to Božímu rozhodnutí a svým modlitbám před cestou,“ píše server Medium.

Jako jojo

I Patrick Negers (některé zdroje uvádějí příjmení Neger) byl schopen postavit se v troskách na nohy. Když se přibližoval ke své rodině, stihl ještě zachránit další lidský život. „V doutnajících troskách našel přeživší nemluvně jménem Billitis. Rodiče hocha zemřeli,“ uvádí server Medium.

V nemocnici však zraněný Negers musel zůstat několik dní. Ještě hůře na tom byla jeho žena. „Je ve vážném stavu. Má popáleniny druhého a třetího stupně,“ psal po nehodě list El País.

Na rozdíl třeba od přeživšího německého pasažéra, který vážným zraněním v nemocnici o patnáct dní později podlehl, se však Elisabeth Vallejová (Negersova partnerka) zotavila. Později řekla, že před osudovým letem měla noční můry a předtuchy o plamenech a bolesti.

„Letadlo se chovalo jako jojo, spadlo a pak zase šlo nahoru,“ vzpomínala pro W Radio na tři po sobě jdoucí nárazy.

V letounu s ní seděly i její malé děti. „Když začalo letadlo rychle klesat, zdálo se, jakoby to byla horská dráha. Moje dvě děti zvedly ruce a křičely, jakoby si užívaly adrenalin. Ale nebyla to horská dráha. Najednou jsme už nic neviděli ani necítili. O několik minut později se mi podařilo uvědomit si, co se děje: spadli jsme a všude kolem mě byla bolest a tragédie,“ vyprávěla čtvrt století po nehodě listu El Colombiano.

Navždy poznamenaní

Vallejová vyprávěla, že hrůzný zážitek ještě umocnil pobyt v nemocnici - rodinu totiž záchranáři převezli do různých zařízení. „Můj syn byl skoro měsíc na jednotce intenzivní péče a já jsem ho nemohla vidět, protože byl na jiné klinice. Měla jsem strašné úzkosti a nevím, co bylo horší, moje bolest nebo zoufalství, že s ním nemohu být,“ řekla pro El Colombiano.

Navzdory tomu, že z letu Avianca 011 jako jedni z mála vyvázli živí, příběh rodiny Negerse a Vallejové šťastný konec nemá. Otec Patrick onemocněl rakovinou, podle všeho ji způsobily toxické výpary, jichž se nadýchal v troskách letounu. Syn Ludovico trpí schizofrenií, kterou matka přisuzuje traumatu. „Pravdou je, že naše životy nikdy nebyly jako dřív," zmínila Vallejová.