Vzniklo o ní nespočet knih a filmů, inspirovala velikány výtvarného umění k vytvoření slavných portrétů. Šlechtična a dcera papeže Lucrezie Borgiová z mocného italského rodu je jednou z nejslavnějších postav renesance. Pověstná se stala nejen svou krásou a třemi manželstvími, ale především údajnou účastí na několika vraždách - prý byla zapálenou travičkou, která dokonce vyvinula svůj vlastní jed. Jenže ze zločinů je tato žena možná osočována neprávem a zvěsti o její zákeřnosti jsou mýtus.

Lucrezie Borgiová bývá považována za jednu z nejvýraznějších ženských postav renesance. Proslula svou krásou. Předpokládá se, že malíř Bartolomeo Veneto zachytil na svém portrétu z roku 1520 právě tehdy již zesnulou Lucrezii. | Foto: Wikimedia Commons, Bartolomeo Veneto, volné dílo

Lucrezia Borgia, jak mi tvé jméno sladce zní, Lucrezia Borgia, nevěřím, že je špatnost v ní. Zná, prý zná zrádnost mužů, tak hrrr na ně, má, prý má v modrých očích krutost saně. Tak zní úvodní verše písně ze 70. let, kterou nazpíval Jiří Schelinger. Česká skladba je jen jedním z množství uměleckých ztvárnění příběhu snad nejslavnější ženy renesance - Lucrezie (uvádí se i počeštěný tvar Lukrécie) Borgiové, dcery papeže Alexandra VI. Zemřela 24. června přesně před 505 lety.

Důvodem, proč se Lucrezie Borgiová tak proslavila a inspiruje spisovatele, filmové a seriálové tvůrce či výtvarníky a zpěváky i půl tisíciletí po smrti, je nejen její údajná krása, ale především její rodinné zázemí. Borgiové, ve své době nesmírně vlivný rod, totiž byli nejen mocní, ale také zkažení a zdatně intrikovali. To, že měl papež Alexandr VI. řadu milenek a s nimi děti, lze považovat jen za vrchol ledovce.

V jeho případě a případech jeho potomků se mluví o incestu a o řadě vražd, které Borgiové spáchali. „Jméno Borgia je spojeno se sexem, krutostí, mocí a nemorálností - a Lucrezia Borgiová těmto asociacím neunikla,“ konstatuje web History Hit.

Lucrezie bývala typicky zobrazována také jako vražedkyně. Údajně udržovala sexuální poměr se svým bratrem či otcem, také se prý aktivně podílela na zločinech své rodiny - byla zkušenou travičkou, která míchala svůj vlastní, velmi účinný jed.

Jenže bylo to opravdu tak? Moderní historici se přiklánějí spíše k verzi, že Lucrezie byla ve skutečnosti zmanipulovaná a ve vleku svých mužských příbuzných. A co se obvinění z vražd týče, nevinná.

Blonďatá krasavice

Lucrezia Borgia se narodila v dubnu 1480 jako dcera španělského kardinála Rodriga de Borja a jeho dlouholeté milenky Vannozzy Cattanei. Milenek měl nespoutaný a poživačný duchovní více, s Vannozzou počal ještě syny Juana, Cesareho a Joffreho. Tito potomci, zřejmě proto, že byla Vannozza jeho nejoblíbenější milenka, měli v očích otce výsadní postavení.

Vannozza Cattanei, nejoblíbenější milenka pozdějšího papeže Alexandra VI. - matka Lucrezie Borgiové.Zdroj: Wikimedia Commons, Innocenzo di Pietro Francucci da Imola, volné dílo

Poté, co se přestěhoval do Itálie, změnil si kardinál jméno na Borgia a jeho děti zamířily do Říma s ním. „Důležité bylo, že Lucrezii uznal Rodrigo - na rozdíl od některých jejích dalších nevlastních sourozenců - jako své dítě. To znamenalo, že se jí dostalo vzdělání. Lucrezie vyrůstala v Římě, obklopena intelektuály a členy dvora. Než z ní byla puberťačka, mluvila španělsky, katalánsky, italsky, francouzsky, latinsky a řecky,“ uvádí History Hit.

Kardinál Rodrigo investoval do jejího vzdělání a vychování mnoho peněz. Z jeho dcery totiž rostl skvělý „materiál“ pro pozdější politický sňatek. Byla nejen chytrá a tvárná, ale údajně také velmi krásná. „Její současníci ji popisovali jako dlouhovlasou blondýnu s bílými zuby, oříškovýma očima, oplývající přirozenou elegancí,“ zmiňuje web History Hit.

Zásadní zlom v životě dívky nastal, když se její otec v roce 1492 po smrti papeže Innocence VIII. stal novou hlavou katolické církve a zcela ovládl Vatikán. Jeho dceři bylo v té době dvanáct let. A papež Alexandr VI. se rozhodl, že je čas zneužít ji pro mocenské cíle - musela se provdat. Konkrétně za 27letého hraběte Giovanniho Sforzu, dědice jednoho z nejvlivnějších italských rodů dané doby, který ovládal Milán.

Těhotná panna

Svazek ale dlouho nevydržel. Po čtyřech letech manželství se papež Alexandr VI. rozhodl, že už Sforzu nepotřebuje. „Ukázalo se, že spojení s rodem Sforzy nebylo pro papeže dostatečně výhodné,“ konstatuje History Hit.

Hrabě Giovanni se totiž nechoval tak, jak si jeho tchán představoval. „Když se v jednu chvíli stal papež Alexandr spojencem Neapole a Sforzův Milán se spojil s Francouzi, Giovanni ve strachu o svůj život utekl z Říma a stal se nepřítelem Borgiů,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Hrabě Giovanni Sforza na minci ze 16. století. Hrabě byl prvním manželem proslulé Lucrezie Borgiové.Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Aby jeho dcera mohla být opět svobodná (a tedy k dispozici pro další politický sňatek), prohlásil papež, že manželství nebylo kvůli impotenci hraběte naplněno. To se Sforzovi nelíbilo. Tvrdil, že to není pravda, a pravým důvodem jsou papežovy incestní choutky - že chce svou dceru pro sebe, případně pro její bratry.

V mocensky nerovném souboji s rodem Borgiů a hlavou katolické církve ale hrabě nakonec prohrál a prohlášení o tom, že manželství nikdy nebylo naplněno, podepsal. Ve Vatikánu tak papež mohl prohlásit svoji dceru Lucrezii za nedotčenou pannu.

Bylo to velmi pokrytecké prohlášení. „Nedotčená panna“ Lucrezie byla totiž v té době už půl roku těhotná. Nejpravděpodobněji se svým milencem, papežovým komorníkem Pedrem Caldésem. Jsou to ale jen dohady. „Ví se pouze to, že Pedrovo tělo a tělo jedné z Lucreziiných služebných se počátkem roku 1498 našlo v Tibeře (řece protékající Římem, pozn. red.),“ uvádí web History Hit.

Lucrezie mezitím své první dítě donosila a přivedla na svět syna jménem Giovanni. Později z něj papež Alexandr VI. udělal legitimního potomka - vydal hned dvě buly, přičemž v jedné za otce chlapce označil sám sebe, ve druhé pak svého syna (Lucreziina bratra) Cesareho.

I to napomohlo k šíření zvěstí, že v rodu Borgiů bují incest, v jehož středu je mladá Lucrezie. „Řízení o zrušení Lucreziina prvního manželství přineslo diskusi o Lucreziině panenství na veřejnost. Její sexuální život se stal pokračujícím tématem pro klepy v Římě, kde jen málokdo věřil, že její první manželství nebylo naplněno,“ zmiňuje web History Extra.

Lucrezia Borgia ve filmu, výtvarném umění, hudbě a literatuře - Život a mýty o Lucrezii inspirovaly mnoho umělců. Většinou ji zobrazují v negativním světle. - O Lucrezii vyšlo množství knih - jak odborných, tak románů, které se jejím životem pouze inspirovaly. Namátkou lze zmínit díla Římská madona Lucrecia Borgia (dvoudílný román napsal Jean Plaidy), Lukrecia Borgia (historický román vytvořil Alfred Schirokauer) či Lucrezia Borgia, dcera ďábla (román napsal M. G. Scarsbrook). - V písních o Lucrezii Borgiové zpívali i čeští interpreti, skladbu nazvanou Lucrezia Borgia kromě Jiřího Schelingera zpívala také Zuzana Michnová. - Italský skladatel Gaetano Donizetti napsal o Lukrezii operu. - Divadelní hru Lucrezia Borgia napsal francouzský spisovatel Victor Hugo. - Životu Lucrezie Borgiové se kromě dokumentů věnuje také množství hraných filmů a seriálů. - Jedním z nejstarších hraných filmů o Lucrezii je německý snímek z roku 1922, Lucrezia Borgia. - V roce 1940 vznikl hraný film nazvaný jménem této slavné historické postavy v Itálii. - I v Československu tvůrce zaujal příběh Lucrezie - v roce 1974 vznikl televizní film Lucrezia Borgia, který na filmové plátno přenesl inscenaci Victora Huga. Hlavních rolí se zhostili mimo jiné Eva Kristínová, Gustáv Valach, Michal Dočolomanský. - Velký úspěch a pochvaly kritiky si vysloužil seriál se 3. sériemi z let 2011 až 2013 Borgiové. Ten se nezaměřuje konkrétně na Lucrezii, nýbrž na celou její rodinu, především pak na papeže Alexandra VI. (v podání Jeremyho Ironse). Role Lucrezie se zhostila herečka Holliday Graingerová. Zdroj: Youtube - Z dokumentů lze připomenout třeba americký snímek z roku 2006: Lucrezia Borgia - krásná travička. - Lucrezia zaujala dokonce i tvůrce videoher - vystupuje jako vedlejší záporná postava ve hře Assassin's Creed: Brotherhood. Zdroje: Wikipedia, ČSFD

„Nejnešťastnější“

Přestože její první manželství skončilo fiaskem a přestože byla matkou malého dítěte počatého mimo manželské lože, čekala Lucrezii Borgiovou brzy další svatba. K oltáři si ji jako osmnáctiletou dovedl o rok mladší Alfons, vévoda z Bisceglie - nemanželský syn neapolského krále, o jehož spojenectví papež Alexandr VI. usiloval.

Tentokrát ovšem nakonec nešlo jen o politický svazek. Lucrezie se do svého chotě zamilovala - a on do ní. „Manželství bylo naplněno ještě v noci po sňatku. Oslavy pak trvaly další čtyři dny. Při jedné z nich v místnosti tančilo sedm tanečníků oblečených do kostýmů zvířat,“ nastiňuje History Hit.

Brzy zamilovaní manželé počali syna Rodriga. Vášnivý vztah ale trval pouze dva roky, na jejichž konci čekala na Alfonsa smrt.

Lucrezie v ní velmi pravděpodobně prsty neměla, její rodina ano. Alfonse totiž ze světa sprovodil její bratr Cesare. Ten, který byl podle jedné z papežských bul otcem Lucreziina prvního syna. Nejdříve na svého švagra poslal Cesare nájemné vrahy, kteří se ho pokusili zabít přímo na schodech vatikánské baziliky svatého Petra.

Šlechtic jim ještě unikl. Když se zotavoval, Lucrezie, která věděla, čeho jsou její příbuzní schopni, dělala vše pro to, aby svou lásku udržela naživu. „Sama připravovala všechno manželovo jídlo, aby jej nikdo nemohl otrávit, a pouštěla k němu jen prověřeného lékaře z Neapole,“ uvádí History Hit.

Syn mocného papeže Alexandra VI., Cesare Borgia. Podle dobových řečí měl incestní vztah se svojí sestrou Lucrezií a nechal zabít jejího druhého manžela.Zdroj: Wikimedia Commons, Altobello Melone, volné dílo

Všechno ale bylo marné. Alfonsa na Cesareho příkaz zabili měsíc po prvním neúspěšném pokusu. „Uškrtil ho Cesareho sluha,“ píše encyklopedie Britannica.

Motivem vraždy byly podle všeho politické neshody mezi Alfonsem a rodem Borgiů. Skloňuje se ale také žárlivost, kterou Cesare cítil, když viděl, jak se jeho milovaná sestra oddává vztahu s manželem.

Po těchto událostech byla Lucrezie poslána do Nepi v etruských horách. Smrt milovaného manžela ji velmi zasáhla - alespoň to naznačovaly její dopisy. Podepisovala se v nich jako „la infelicissima“ – nejnešťastnější.

Ples nahých prostitutek

Přestože na svého milovaného druhého manžela Lucrezie nikdy nezapomněla, do dvou let po jeho smrti se opět vdala. Tentokrát za ferrarského prince Alfonse d'Este - dědice Ferrarského vévodství, což byl samostatný stát ve střední Itálii. V domlouvání svého třetího sňatku se už i sama angažovala.

Její pověst totiž byla poškozena a manželství s Alfonsem jí přinášelo vyhlídky na skvělé postavení i život mimo Řím. Lucreziinu otci se svazek také zamlouval, Borgiové ale za něj museli draze zaplatit. „Zvěsti o incestu a strašlivé smrti jejího posledního manžela se rozšířily široko daleko a nakonec bylo dohodnuto vysoké věno ve výši 100 tisíc dukátů. Na žádost rodiny svého nového manžela musela Lucrezie také opustit svého syna Rodriga a dát ho k příbuzným – už ho nikdy neviděla,“ píše web History Extra.

Borgiové svatbu velkolepě oslavili - v Římě se na počest svatby konaly několikadenní oslavy. Byly plné orgií a nahých tančících prostitutek.

Svazek přinesl Lucrezii štěstí. Ve Ferraře okouzlila jak svého manžela, tak své nové poddané. Stala se oblíbenou vévodkyní a mecenáškou umělců. Založila klášter klarisek, věnovala se charitě. A užívala si život obklopený bohatstvím významného a respektovaného dvora. „Lucrezie ani Alfonso si nebyli věrní. Lucrezie se pustila do vášnivého románku se svým švagrem Francescem, markýzem z Mantovy – jejich milostné dopisy se dochovaly. Později vévodkyně udržovala také milostný poměr s básníkem Pietrem Bemboem,“ uvádí History Hit.

Ferrarský vévoda Alfonso d'Este, třetí manžel Lucrezie Borgiové.Zdroj: Wikimedia Commons, Battista Dossi, volné dílo

Mezitím ji čekala řada těhotenství. První syn s Alfonsem, Alessandro, zemřel krátce po porodu. Později ale Lucrezie porodila syna Ercoleho, dceru Leonoru a následně ještě dva hochy, Alessandra a Francesca.

V roce 1519, jako devětatřicetiletá, otěhotněla opět. Tentokrát ale bylo její těhotenství jiné. Po celou dobu byla zesláblá a necítila se dobře. „Bezprostředně po narození dcery, Isabelly Marie, Lucrezii zachvátila horečka,“ uvádí italský web Enciclopedia delle Donne. Do deseti dnů po porodu zemřela.

Travička? Spíš ne

Lucreziin poměrně krátký život byl bezpochyby bouřlivý. Řeči, které se o ní šířily a které kolem ní nakonec upletly mýtus bezcitné vražedkyně a intrikánky, byly ale podle všeho snůškou nesmyslů. „Jednou z nejznámějších fám o Lucrezii je její prsten plný jedu. Jed byl považován za ženskou zbraň a Lucrezie prý měla prsten, ve kterém jed uchovávala. Kdykoliv mohla šperk otevřít a rychle kápnout jed do nápoje, zatímco byly její oběti otočeny na druhou stranu,“ připomíná web History Hit.

Ve skutečnosti ale Lucrezie nejspíš nikdy nikoho nezavraždila - ani jedem, ani jinak. Neexistuje pro to důkaz. Jen se její pověst „svezla“ na vlně zvěstí o zločinech, které páchali její mužští příbuzní. „Moc a privilegia Borgiů znamenaly, že jejich nepřátelé byli náchylní záhadně mizet a ve městě měli spoustu konkurentů. Rozšířit pomluvy o rodině byl snadný způsob, jak rod Borgiů zdiskreditovat,“ vysvětluje History Hit.

Borgiové. Mocný rod v 16. století ovládl Vatikán. Hlavou rodu byl papež Alexandr VI. - obraz jej zachycuje se dvěma jeho nejslavnějšími potomky - synem Cesarem a dcerou Lucrezií.Zdroj: Wikimedia Commons, John Collier, volné dílo

Lucrezie byla po celý život figurkou v rukách svého otce - a to přesto, že si od ní jinak nechával radit v politických otázkách. „Z historického hlediska se zdá, že byla spíše nástrojem ambiciózních záměrů svého bratra a otce než aktivní účastnicí jejich zločinů. Její tři po sobě jdoucí manželství pomohla rozšířit politickou a územní moc Borgiů,“ píše také encyklopedie Britannica.

Otázku, jak vnímat život a činy Lucrezie Borgiové, ale řeší historici dosud. „Vnímala bych ji jako příklad, jak mohla inteligentní a vzdělaná žena přežít ve světě řízeném muži,“ řekla webu History Extra britská historička Mary Hollingsworthová.

Tvůrci filmů a seriálů se však na Lucrezii dívají stále jinou optikou. „Navzdory zásadnímu historiografickému pokroku, který přinesl výzkum novějších historiků, se na Lucreziině prezentaci v současné populární kultuře změnilo jen málo. Televizní seriál Borgiové a videohra Assassin's Creed ji stále zobrazují jako krvesmilnou vražedkyni. I více než pět set let po její smrti je Lucreziina negativní pověst zakořeněná v moderní kultuře,“ upozorňuje magazín Retrospect Journal.