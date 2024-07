Ropný magnát Charles F. Urschel si právě se svou ženou a dalším manželským párem užíval večerní partičku bridže ve své rezidenci v Oklahomě. Než ale stačil mít kdokoliv ve hře navrch, vpadla na verandu dvojice ozbrojených mužů. Hlavně mířily na dva mužské hráče, manželky jen bezmocně přihlížely. „Kdo z vás je Urschel?“ chtěl vědět jeden z gangsterů. Když se mu odpovědi nedostalo, odvlekli ozbrojenci oba.

Psal se červenec roku 1933 a v Americe se právě rozehrál jeden z nejslavnějších případů únosu prohibiční éry. Na jeho konci byl tentokrát triumf FBI, za mřížemi skončila více než desítka lidí. Včetně muže, který se řadí mezi nejznámější gangstery tohoto historického období.

Ve skutečnosti se jmenoval George Kelly Barnes, později používal jméno George R. Kelly, známější je ale pod přezdívkou Machine Gun Kelly (Samopal Kelly). A přestože zemřel v červenci 1954, tedy už přesně před 70 lety, dodnes o něm panují mýty.

Za vším hledej ženu

Kelly se narodil 18. července 1897 (některé zdroje uvádějí rok 1900) v Tennessee. „Jeho dětství bylo v podstatě bezproblémové a vyrůstal v tradiční domácnosti. První známky potíží nastaly, když se v roce 1917 zapsal na Mississippskou státní univerzitu, kde studoval zemědělství,“ uvádí web Alcatraz History.

Studium mladému muži vůbec nešlo. „Většinu své akademické kariéry strávil tím, že se snažil vyžehlit problémy, které si nadělal,“ zmiňuje Alcatraz History.

Do skutečných problémů ale Kellyho - a to ne jednou - přivedly ženy. „Poté, co se zamiloval do dívky jménem Geneva, se rozhodl ze školy odejít,“ píše web Crime Museum.

Manželství dlouho nevydrželo a Kelly byl na mizině. V té době se po vystřídání řady zaměstnání začal živit jako kriminálník. Naskočil na vlnu zločinnosti, která se pojila s prohibicí. Jako pašerák skončil několikrát krátce ve vězení. Po posledním propuštění zamířil do Oklahomy, kde se spojil s dalšími pašeráky. Právě mezi nimi potkal další ženu, která změnila jeho osud.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Orange County Archives, volné dílo zoom_in Prohibice ve Spojených státech amerických. Snímek zobrazuje likvidaci nelegálního alkoholu ve 30. letech v Kalifornii.

Jmenovala se Kathryn Thorneová. „Pod vlivem své manželky se přidal ke gangům, jejichž činy se ocitaly na titulních stranách novin,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Prameny se shodují na tom, že nebýt Kathryn, George R. Kelly by se nikdy nestal tak známou postavou podsvětí. „Kathryn byla několikrát rozvedená a působila mezi pašeráky, přičemž měla také kriminální záznamy, mimo jiné za prostituci a krádež. Byla to tvrdá žena,“ zmiňuje web Legends of America.

Muž se samopalem

Kathryn byla skutečně protřelou kriminálnicí. „Vzala mě do více pašeráckých skrýší, než jsem si myslel, že v Texasu existuje. Zná víc flákačů než policie. Umí pít alkohol jako vodu,“ vzpomínal prý často první šéf americké FBI J. Edgar Hoover na slova jednoho z mužů, kteří svého času s Kathryn chodil.

Byla to ona, kdo manželovi koupil první samopal. Nutila ho trénovat střelbu. A právě ona se postarala, aby její manžel získal v podsvětí úctyhodnou pověst. Machine Gun Kelly byl její marketingový výtvor. „Mávala použitými nábojnicemi a říkávala: Vezměte si památku na mého manžela, Machine Gun Kellyho, který právě někde vykrádá banku,“ píše list Memphis Magazine.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, SMU Libraries Digital Collections, volné dílo zoom_in Kathryn Kellyová, kriminálnice, která vytvořila postavu Machine Gun Kellyho - svého manžela stylizovala do role nebezpečného gangstera.

Nutno uznat, že z Kellyho se po manželčině nátlaku stal vynikající střelec. „Se zbraní natolik srostl, že dokázal vystřílet samopalem své jméno a trefit vlašský ořech ze vzdálenosti 25 kroků,“ uvádí web Legends of America.

Jenže na rozdíl od jiných gangsterů Kelly nebyl násilníkem. „Faktem je, že nikdy po nikom nevystřelil a zcela určitě nikoho nezabil. Úctyhodná statistika na veřejného nepřítele, přezdívaného podle samopalu,“ zmínil autor Carl Sifakis v knize The Encyclopedia of American Crime.

Špatné načasování

V jednu chvíli se přesto Machine Gun Kelly dokázal zařadit mezi nejhledanější lidi v Americe. Podle názorů tehdejších policistů sice za činem, který ho nejvíce proslavil a zároveň mu zlomil vaz, stála především Kathryn, jenže na to se doba neptala - onen zločin se stal mediální senzací, FBI se rozhodla napravit si na něm reputaci a agenti „pásli“ po manželech stejnou měrou.

Počátkem 30. let 20. století USA děsily množící se únosy. „Gangy zjistily, že jsou výnosným byznysem,“ zmiňuje list Memphis Magazine.

Na vlnu naskočil částečně i gang, v němž působil Kelly, který se jinak zaměřoval na pašování a bankovní loupeže. V lednu 1932 unesl s komplici podnikatele v Indianě. „Když se Howard Woolverton vracel s manželkou autem z divadla, jiné auto je vytlačilo ze silnice. Do vozu nastoupili dva ozbrojení muži a Woolvertonovi přikázali, aby vyjel z města,“ nastiňuje web Legends of America. Podnikatele pak drželi ještě další dva dny, až se mu je nějak povedlo přesvědčit, že nemá jak zaplatit. Pak ho propustili.

K dalšímu podobnému činu se Kellyho parta odhodlala v létě 1933, jenže pro jeho spáchání si vybrala špatný čas. Rok předtím totiž došlo k únosu a vraždě malého syna letce Charlese Lindbergha. „Toto zvěrstvo národ šokovalo. Jeho výsledkem bylo mimo jiné schválení takzvaného Lindberghova zákona, přijatého v roce 1933, který z únosu učinil federální trestný čin, který se trestal smrtí nebo doživotním vězením. Zákon navíc již neomezoval vyšetřování únosů na místní policejní agentury. Nyní mohli být přizváni federálové,“ uvádí Memphis Magazine.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, World Telegram staff photographer - Library of Congress, volné dílo zoom_in Proces s vrahem Charlieho Lindbergha. Na snímku právě vypovídá otec dítěte, letec Charles Lindbergh. Únos a vražda Lindberghova syna podnítila vznik nového federálního zákona o únosech - právě na jeho základě byl na doživotí odsouzen třeba gangster Machine Gun Kelly.

A tak když někdo krátce po schválení zákona unesl nejbohatšího muže v Oklahomě, ropného magnáta Charlese F. Urschela, spustil se na pachatele hon, jaký neměl obdoby. „Případ Urschel byl prvním únosem, který spadal pod Lindberghův zákon, a policejní úředníci byli odhodláni udělat z něj vzorový příklad. Ředitel FBI Hoover oznámil, že případ přebírá osobně,“ píše Memphis Magazine.

Příliš pozorná oběť

Když Machine Gun Kelly a jeho komplicové zjistili, který ze dvou unesených mužů z oklahomské rezidence je Urschel, jeho přítele propustili a ponechali si ropného magnáta. Následně jeho blízcí začali dostávat žádosti o výkupné. „Zabalte dvě stě tisíc dolarů v použitých federálních bankovkách v hodnotě 20 dolarů do vhodné kožené tašky světlé barvy. Pamatujte, že pokud se pokusíte o nějaký podvod, najdete jen Urschelovy ostatky a místo radosti bude dvojnásobný žal - protože někdo velmi blízký a drahý rodině Urschelů je pod neustálým dohledem,“ stálo podle webu FBI v jednom z dopisů.

K předání výkupného skutečně došlo a po devíti dnech stále neznámí únosci vyčerpaného, ale jinak nezraněného Urschela propustili.

Obří hon na pachatele se mohl rozpoutat. Ke Kellyho smůle ale vyšetřovatelé získali nečekaně cennou pomoc v Urschelovi samotném. Unesený muž byl totiž nejhorší možnou obětí - příliš vnímavou. „Jakmile se vzpamatoval ze šoku, vyslechli ho zvláštní agenti FBI. Bylo získáno podrobné prohlášení,“ připomíná web FBI.

Příběh gangstera známého pod přezdívku Machine Gun Kelly inspiroval řadu filmů:

Pozorný Urschel, přestože měl po celou dobu zavázané oči, si díky tikání svých hodinek přesně vypočítal dobu trvání jízdy do domů, v nichž byl postupně držen, díky čichu zjistil, že projížděli kolem ropných polí, dokonale si zapamatoval hlasy všech osob, se kterými přišel do kontaktu, a vše, co si řekly mezi sebou.

Když ho někam vedli, počítal si kroky. V místnostech, kde byl držen, se snažil navzdory spoutaným rukám zanechat otisky. „Zjistil, že kolem domu, kde byl držen, jsou slepice, krávy a prasata. Jeden z mužů, který na něj dohlížel, zmínil, že mají čtyři dojnice. Urschel uvedl, že dostával vodu ve starém plechovém hrnku. Studna se nacházela severozápadně od domu a vodu z ní vytahovali pomocí lana a vědra, což vydávalo značný hluk. Urschel také vypověděl, že každé ráno a večer nad domem letělo letadlo. Jednou se mu podařilo pohlédnout na své hodinky a určil, že ranní letadlo kolem proletí vždy v 9.45 a večerní letadlo v 17.45. Také si zapamatoval, že v neděli 30. července, kdy silně pršelo, ranní letadlo neletělo,“ shrnuje web FBI.

Ani falešná dcera nepomohla

Díky podrobným informacím od Urschela se FBI brzy podařilo vypátrat domy, kde byl držen. Agenti už dříve dostali tipy na pachatele, a když pak vyhodnocením letových řádů určili pravděpodobná doupata únosců a zjistili, že v těchto místech vlastní domy příbuzní podezřelých, šli najisto.

V poutech brzy skončili matka, bratr a nevlastní otec Kathryn Kellyové i gangster Harvey J. Bailey, který se u nich schovával. Urschel všechny podle hlasů identifikoval. „Dokázal poznat i mnoho dalších věcí, obydlí podle počtu kroků, plechového hrnku, vrzající studny, minerální chuti vody, kterou pil,“ nastiňuje web FBI.

K dalším komplicům se FBI dostala vysledováním bankovek z výkupného. „Kathryn a její manžel zatím dokázali unikat, ale smyčka kolem nich se stahovala a oni to věděli. Jejich jedinou nadějí bylo se na nějaký čas stáhnout. Poté, co různé částky z výkupného zakopali na farmách v okolí, odjeli na jihozápad. Kelly si přebarvil vlasy na tmavý blond, Kathryn nosila červenou paruku, a dokonce si od kamaráda 'půjčili' dvanáctiletou dívku, aby vystupovala jako jejich dcera,“ píše Memphis Magazine.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Thomas R Machnitzki, CC BY 3.0 zoom_in Domek v americkém Memphisu, v němž agenti FBI a policisté dopadli v roce 1933 gangstera vystupujícího pod přezdívkou Machine Gun Kelly.

Jenže jim brzy došly peníze a poté, co se jim je jejich známý pokusil doručit do jedné ze skrýší, FBI konečně zjistila, kde se Machine Gun Kelly se ženou skrývá. Vzhledem k tomu, že v té době agenti předpokládali, že gangster je zodpovědný i za nevyřešený masakr v Kansasu, (který ale spáchal někdo jiný), do jeho úkrytu vtrhla celá jednotka se samopaly.

Jak vznikla přezdívka pro federální agenty

O jeho zatčení následně vznikla legenda. „Podle ní obklíčený a vystrašený Kelly křičel: Nestřílejte, G-Men, nestřílejte!,“ uvádí web FBI.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Ke slávě J. Edgara Hoovera přispěla také některá spektakulární zatčení slavných zločinců. Na snímku převoz gangstera George Kellyho Barnese, zvaného Machine Gun Kelly (Samopal Kelly), k soudu. Byl viněn z únosu Charlese F. Urschela.

Onen pojem G-Men je slangovým označením pro americké federální, respektive vládní agenty (G-Men je zkratkou pro označení Government Men). Předtím nebyl příliš užíván, ale jak se rozšířilo, že právě takhle oslovil slavný gangster Machine Gun Kelly muže, kteří jej přišli zatknout, přezdívka zlidověla.

Přitom podle všeho Kelly tato slova nikdy nepoužil. „Zdá se, že celou historku vyrobila média. Jenže příběh rychle zaujal představivost Hollywoodu, tisku, Američanů, a dokonce i FBI jej přijala jako fakt. Do dubna 1935 se obraz agenta FBI jako G-Mana stal součástí populární kultury. V kinech po celé zemi se objevil film G-Men a sklízel úspěchy. To podnítilo další filmy, novinové články, komiksy a dokonce hračky a hry,“ píše web FBI. Snímek G-Men dokonce dlouhá léta FBI používala jako náborový film.

A jak tedy proběhlo zatčení Machine Gun Kellyho doopravdy? „První záznam o akci byl napsán zhruba tři až pět dní po Kellyho zatčení: 'Agent Rorer spatřil Kellyho… ten postoupil do přední ložnice a stál v rohu se zvednutýma rukama'. Takže to bylo tiché a rychlé - podle záznamů Kelly vůbec nemluvil,“ vysvětluje web FBI.

Příkladný vězeň

Následný soudní proces s Machine Gun Kellym, jeho manželkou Kathryn a ostatními se stal mediální senzací. Obvinění tušili, že je čeká tvrdý trest - Kathrynina „marketingová strategie“, kterou se kdysi snažila proslavit svého muže v podsvětí, zabrala až moc a nyní měla veřejnost pocit, že v Kellym dopadli brutálního gangstera. „Kelly je bezohledný zabiják. Pokud někdy projevil nejmenší lítost k obětem svých činů, neexistuje o tom záznam,“ psal třeba dobový list The Commercial Appeal.

Kathryn se pokusila hrát oběť. „Nechci o tom chlápkovi Kellym říct nic, ale dostal mě do této hrozné špíny a už s ním nechci mít nic společného,“ řekla jednou reportérům.

V rychlém procesu Machine Gun Kelly i jeho žena dostali doživotní tresty (jejich spolupachatelé měli tresty v rozmezí několik let až doživotí). Machine Gun Kelly mimo jiné léta pobýval ve věznici Alcatraz. „Byl jedním z prvních vězňů tohoto zařízení,“ uvádí Memphis Magazine.

Před spoluvězni se vždy snažil udržet si zdání nebezpečného zločince - byť mnozí věděli, že si některé příběhy o svých činech vymýšlí. Jinak se ale choval jako příkladný vězeň a doufal, že se mu podaří dosáhnout předčasného propuštění. Dokonce psal prosebné dopisy Urschelovi. Počátkem 50. let, kdy byl z Alcatrazu přesunut do věznice Leavenworth, si na svůj úděl postěžoval novináři. „Jak jsem se k čertu dostal do této šlamastiky? Měl jsem zůstat u toho, co mi šlo nejlépe - vykrádání bank,“ prohlásil.

Na svobodu už se nikdy nedostal. Zemřel v červenci 1954 ve vězení na infarkt. Kathryn propustili v roce 1958 a dožila se 81 let. V jednom ohledu ale případ únosu magnáta Urschela dodnes neskončil. „Více než polovina výkupného - zhruba 100 tisíc dolarů - se nikdy nenašla. Ještě stále může být zakopaná u nějakého opuštěného ranče v Texasu,“ uzavírá Memphis Magazine.