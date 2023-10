Většinu dospívání prožila v absolutní hrůze. Z dětí popravené francouzské královny Marie Antoinetty se dospělosti dožila pouze její prvorozená dcera, která dostala jméno podle své babičky, Marie Terezie. O tom, že její rodiče zemřeli pod gilotinou, se královská dcera dozvěděla až po letech. Navždy ji to poznamenalo, podle slavné teorie natolik, že si vymyslela novou identitu.

Marie Terezie Šarlota Bourbonská, jediná dcera Marie Antoinetty a Ludvíka XVI., která přežila Velkou francouzskou revoluci a dožila se dospělosti. Revoluční události a poprava rodičů ji celoživotně poznamenaly | Foto: Wikimedia Commons, Antoine-Jean Gros, volné dílo

Psal se 7. únor 1807, když se do blízkosti nynějšího německého města Hildburghausen přistěhoval velmi podivný pár. Místní dvojici, která se po třech letech nastěhovala do zámku Eishausen, začali přezdívat Temná hrabata. Muž se představil jako hrabě Vavel de Versay, identitu ženy nezveřejnil. Dal jen jasně najevo, že nejsou ani manželé, ani milenci.

Jeho společnice byla záhadou. „Ven vycházela pouze v kočáře, do kterého na ni prakticky nebylo vidět, nebo s hustým závojem, který zcela zakrýval její tvář,“ napsal list The Telegraph. Jediný, s kým kdy promluvila, byl hrabě, přičemž se bavili zásadně francouzsky.

Až když záhadná žena v listopadu 1837 zemřela, nechal ji hrabě Vavel de Versay pohřbít pod jménem Sophie Botta. Po sedmi letech zemřel i hrabě. Legendy o páru ale přetrvaly. „I proto, že hrabě den před svou smrtí spálil všechny dokumenty,“ uvedl německý list Spiegel. A ve velkém se začalo spekulovat, že onou ženou byla ve skutečnosti jediná přeživší dcera před 230 lety popravené francouzské královny Marie Antoinetty - Marie Terezie Šarlota Bourbonská.

Zámek Eishausen, ve kterém žila dvojice přezdívaná jako Temná hrabataZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Životní příběh této ženy je tak naplněný tragédiemi, že příznivci teorie jí podlehli velmi snadno - nikdo by se nedivil, pokud by se psychicky utrápený potomek Marie Antoinetty potřeboval stáhnout do ústraní. Pravdu nakonec přinesla až před 10 lety provedená pitva ostatků Temné hraběnky. Deník přináší její příběh.

Ty jsi jen moje

Marie Terezie Šarlota Bourbonská byla vymodleným dítětem. Když se tehdy čtrnáctiletá Marie Antoinetta na základě dlouho dopředu uzavřených smluv provdala v roce 1769 za francouzského následníka trůnu Ludvíka XVI., pár měl v prvních letech problémy s početím potomka. „Příští královna se sice zpočátku stala miláčkem dvora, její postavení ale stále více ohrožovala bezdětnost svazku,“ podotkl web Die Welt der Habsburger.

První dítě Marie Antoinetta nakonec porodila až 19. prosince 1778. Všeobecnou radost kalilo to, že šlo o dívku. Marie Antoinetta i její muž, se kterým měla přátelský vztah, ale byli štěstím bez sebe. „Můj chudáčku, nejsi vytouženým následníkem, ale mně nejsi o nic méně drahá. Syn by patřil státu - ty budeš patřit mně,“ vyjádřila se o své prvorozené Marie Antoinetta.

První roky života prožila Marie Terezie Šarlota v radosti. „Její život odrážel život její matky,“ popsal list The New York Times. Brzy k ní přibyli také další sourozenci - Ludvík Josef, se kterým si byli velmi blízcí, pak Ludvík Karel a nakonec ještě mladší sestra Marie Žofie Helena Beatrice.

Princezna Marie Terezie Šarlota jako dítě se svým oblíbeným bratrem Ludvíkem Josefem. Ten zemřel v dětském věkuZdroj: Wikimedia Commons, Élisabeth Louise Vigée Le Brun, volné dílo

Rodinné štěstí ale mělo brzy skončit. Marii Terezii Šarlotě ještě nebylo ani deset let, když zemřela její tehdy několikaměsíční sestra, a v roce 1789 pak i její oblíbený bratr Ludvík Josef. A to byl jen začátek pekla. Měsíc po smrti Ludvíka Josefa vypukla Velká francouzská revoluce, která nakonec dívku připravila o celou její nejbližší rodinu.

Nejnešťastnější dívka na světě

Nejdříve byla Marie Terezie Šarlota s rodiči, tetou (sestrou Ludvíka XVI., Madame Élisabeth) a mladším bratrem Ludvíkem Karlem přemístěna do Tuilerijského paláce. Po neúspěšném útěku rodiny do Varennes se král, královna a jejich děti stali skutečnými vězni.

Další roky života prožila Marie Terezie Šarlota v pevnosti Templ. Nejdříve přišla počátkem roku 1793 o otce, kterého popravili.

Další drama nastalo v červenci 1793. Tehdy stráže od zbytku rodiny oddělily osmiletého Ludvíka Karla. „Marie Antoinetta se syna odmítala vzdát. Necouvla, ani když jí vojáci hrozili zabitím. Teprve když vyhrožovali, že místo toho zabijí Marii Terezii Šarlotu, nakonec ustoupila. Celé dny poté rodinu pronásledovaly zvuky chlapcova neustálého vzlykání, které bylo slyšet z místnosti, do níž byl přemístěn,“ popsal web World History Encyclopedia.

Marii Terezii Šarlotě, tehdy čtrnáctileté dívce, zbývala už jen teta a matka. V noci 2. srpna ale stráže z cely odvedly i Marii Antoinettu. V říjnu přesně před 230 lety byla bývalá francouzská královna popravena. O tom se její dcera nedozvěděla. Nadále o ni pečovala teta, ale i ji v roce 1794 stráže odvedly a popravily.

Poprava Marie Antoinetty v roce 1793. Královna byla mezi lidmi extrémně nepopulární, ke zničení její pověsti přispěla i Aféra s náhrdelníkemZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Marie Terezie Šarlota zůstala opuštěná. Pro patnáctiletou dívku to byl strašlivý život. Neustále byla pod dohledem stráží, k rozptýlení jí sloužily pouze dvě knihy, které četla stále dokola. O své matce a tetě neměla žádné zprávy, Templem se rozléhal křik a pláč jejího mladšího bratra, kterého jeho dozorce týral.

Na zdi místnosti, kde byla princezna držena, se dosud dochoval nápis, který tam vyryla. „Marie Terezie Šarlota je nejnešťastnější člověk na světě. Nemůže získat žádné zprávy o své matce ani se s ní znovu shledat, i když o to tisíckrát prosila. Žij, má dobrá matko! kterou moc miluji, ale o které nemám žádné zprávy. Ó můj otče! bdi nade mnou z nebes. Ó můj Bože! odpusť těm, kteří způsobili utrpení mých rodičů.“

Kromě psychických útrap ji údajně stráže v Templu také znásilnily. „Dopisy přítele francouzské královské rodiny doručené v roce 1795 na španělský dvůr naznačují, že Marie Terezie byla znásilněna a otěhotněla,“ připomněl list The Telegraph. Pro tato tvrzení ale neexistují důkazy a mnoho historiků je považuje za nesmysl.

Jediný chlap

Až v létě 1795 se Marie Terezie Šarlota konečně dozvěděla, co se stalo s její rodinou. „Když jí bylo řečeno, že její matka a teta byly popraveny a její mladší bratr zemřel vysílením a na nemoci, psychicky se zhroutila,“ konstatoval web Palaces of Europe. O několik týdnů později se ale konečně dostala na svobodu. Odchod z vězení i země jí umožnila výměna vězňů mezi Francií a Rakouskem.

Po krátké návštěvě Vídně žila nejdříve v nynějším Lotyšsku u svého strýce. Ten jí nabídl sňatek s jejím bratrancem Ludvíkem Antonínem, vévodou z Angoulême. Marie Terezie Šarlota souhlasila.

S manželem se přestěhovali do Velké Británie, kde žili až do pádu Napoleona v roce 1814. Tehdy se jim otevřela možnost návratu do Francie. „Svůj život zasvětila uctívání památky svých rodičů a prosazování návratu Bourbonů na trůnu,“ uvedla v knize Marie-Thérèse, Child of Terror spisovatelka Susan Nagelová.

Strach Marie Terezie Šarloty z opakování revoluce nebyl neopodstatněný. V roce 1815 se Napoleon Bonaparte krátce vrátil k moci. Marie Terezie Šarlota tehdy pobývala v Bordeaux a odmítala odjet, byť se vědělo, že se ji Napoleon chystá zajmout. „S odjezdem svolila až po dlouhém vyjednávání, na jehož konci Napoleon údajně prohlásil, že Marie Terezie Šarlota je 'jediným skutečným chlapem v královské rodině',“ uvedl web European Royal History.

V roce 1814 se dcera Marie Antoinetty Marie Terezie Šarlota (vlevo) vrátila i s manželem a dalšími příbuznými do Francie. Žila zde do roku 1830Zdroj: Wikimedia Commons, Antoine-Jean-Baptiste Thomas, volné dílo

Když ovšem Napoleonova kariéra skončila u Waterloo, Marie Terezie Šarlota se přeci jen na několik let dočkala klidného života ve Francii a vlády svých příbuzných. Už navždy ale byla poznamenána tím, co zažila za Velké francouzské revoluce. „Uctívala své zemřelé rodiče, jako by byli svatí. Vlastnila zakrvácenou košilku, kterou měl její otec na popravišti, a celý život ji nosila u sebe,“ přiblížil web Palaces of Europe.

Česká stopa

Devatenácté století ale bylo v zemi galského kohouta opravdu bouřlivé, a tak vláda Bourbonů opět skončila v roce 1830 takzvanou Červencovou revolucí. Ještě než Marie Terezie Šarlota se svými příbuznými odjela do exilu, stal se její manžel na krátkou chvíli oficiálně králem. „Technicky tak na 20 minut byla francouzskou královnou,“ poznamenal web Palaces of Europe.

Do Francie už se dcera Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty nikdy nevrátila. Čtyři roky žila i v Praze. Po smrti svého manžela v roce 1844 trávila Marie Terezie Šarlota svá poslední léta života na zámku Frohsdorf u Vídně. Zemřela 19. října 1851 na zápal plic.

Záhada Temné hraběnky pokračuje

Přestože byl život Marie Terezie Šarloty dobře zmapován, vzniku slavné konspirační teorie o tom, že ve skutečnosti část svého dospělého života prožila jako Temná hraběnka z německého města, to nezabránilo.

Příznivci teorie tvrdili, že v určité chvíli - konkrétně při odjezdu z Francie v roce 1795 - si psychicky zničená Marie Terezie Šarlota vyměnila identitu se svou adoptivní sestrou Ernestine Lambriquetovou, narozenou ve stejném roce jako ona. Ernestine byla oficiálně dcerou dvořanů Marie Antoinetty a Ludvíka XVI., ovšem vzhledem k tomu, že se s Marií Terezií Šarlotou podobaly jako vejce vejci, se ve Versailles šuškalo, že mohla být královým levobočkem.

Marie Antoinetta každopádně umožnila, aby se z Ernestiny a Marie Terezie Šarloty staly nejlepší kamarádky. Když Ernestině zemřela matka, královský pár ji formálně adoptoval.

Marie Terezie Šarlota, dcera Marie Antoinetty a Ludvíka XVI., na dvoře ve Versailles ve společnosti své adoptivní sestry Ernestine Lambriquetové. O Ernestine se říkalo, že je Ludvíkovým levobočkem. S Marií Terezií byly nejlepší kamarádkyZdroj: Wikimedia Commons, Gravure de François-Denis Née, volné dílo

Po vypuknutí Velké francouzské revoluce dokonce přesídlila s královskou rodinou do Tuilerijského paláce, pak ale byla odvezena pryč a pobývala u známých a příbuzných. Údajně se v Paříži provdala a v roce 1813 zde zemřela.

Příznivci teorie o Temné hraběnce ale tvrdí, že ve skutečnosti Ernestine začala vystupovat jako Marie Terezie Šarlota, zatímco dcera Marie Antoinetty se ztratila, aby se pak znovu vynořila jako podivná hraběnka. „Jejím ochráncem se stal sekretář nizozemské ambasády v Paříži Leonardus Cornelius van der Valck, jak byl později identifikován Temný hrabě,“ tvrdí odborný text Molecular genetic analysis on the remains of the Dark Countess: Revisiting the French Royal family zveřejněný v časopisu Forensic Science International: Genetics.

Přestože historici byli k tomuto příběhu od začátku skeptičtí, přítrž spekulacím nakonec učinila až exhumace ostatků Temné hraběnky před 10 lety. „Odborníci na základě výzkumu DNA z fragmentů kostí zjistili, že pohřbená žena opravdu Marií Terezií Šarlotou není,“ informoval německý list Spiegel. Dcera Marie Antoinetty tak svůj život opravdu prožila tak, jak uvádějí historické knihy.

Hrob ženy, které se přezdívalo Temná hraběnka, a o níž se mylně říkalo, že je to údajně Marie Terezie Šarlota, jediná dcera Marie Antoinetty, které přežilo Velkou francouzskou revoluci. Žena je pohřbena pod jménem Sophie BottaZdroj: Wikimedia Commons, Vitold Muratov, CC BY-SA 3.0

Záhada ale pokračuje. Vzhledem k tomu, že o ženě jménem Sophie Botta se dosud nepovedlo zjistit nic, vůbec se neví, kdo ve skutečnosti Temná hraběnka byla a jaký byl její skutečný příběh.