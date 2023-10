Mezi nejslavnější popravy v historii se bezesporu řadí smrt francouzské královny Marie Antoinetty. Nejmladší dcera Marie Terezie se kvůli svému postavení i neoblíbenosti u francouzského lidu stala obětí Velké francouzské revoluce. Přitom ještě pár týdnů předtím, než přišla o hlavu pod gilotinou, začala věřit, že vyvázne bez újmy. Dokonce si pořídila nové šaty.

Poprava Marie Antoinetty v roce 1793. Královna byla mezi lidmi extrémně nepopulární, ke zničení její pověsti přispěla i Aféra s náhrdelníkem | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Celé to trvalo jen pár sekund. Psal se 16. říjen 1793, když na dnešním Náměstí svornosti (Place de la Concorde) opět zasvištěla gilotina. Tentokrát připravila o život 37letou ženu. Když hlava nešťastnice oddělená od těla upadla na zem, kat ji zvedl do vzduchu. Shromážděný dav při pohledu na ni okamžitě propukl v jásot. „Vive la République!“ ozývalo se náměstím.

Přesně před 230 lety byla popravena bývalá francouzská královna Marie Antoinetta, nejmladší dcera Marie Terezie. Na smrt šla důstojně, se vztyčenou hlavou. „Než ale zemřela, poprosila kata o smilování,“ připomíná web History Extra. Marně.

Poslední měsíce před smrtí Marie Antoinetta nevýslovně trpěla. Zažívala nejen neustálé ponižování, navíc žila v hrůze a zármutku z toho, jak skončil její manžel Ludvík XVI., který byl popraven gilotinou o několik měsíců dříve. Před svými nejbližšími se ale po celou dobu tvářila hrdinsky.

Antonie, vdova Capetová

Poslední kapitola života Marie Antoinetty se začala psát s vypuknutím Velké francouzské revoluce. Vzpoura hladového a nespokojeného lidu vyústila ve svržení krále Ludvíka XVI. a jeho manželky. Přestože velká část dvořanů uprchla, Marie Antoinetta se navzdory nenávisti lidu vůči její osobě (přezdívali jí Madame Déficit a vinili ji z nákladného života, který ochudil státní pokladnu) rozhodla zůstat i s dětmi po manželově boku.

Na podzim roku 1789 se pak musela rodina nuceně přestěhovat z Versailles do Tuilerijského paláce v Paříži. Marie Antoinetta se v dané době raději ztratila z očí veřejnosti, věnovala se hlavně svým dětem. V zákulisí se ale pokusila manželovi pomoct navázáním politických kontaktů, které měly královské rodině zajistit minimálně bezpečí. Do toho si ovšem musela zvyknout na to, že se o ní šíří ještě horší pomluvy než dříve. Údajně měla mít poměry a to nejen s muži, ale i s anglickou baronkou Lady Sophie Farrellovou z Bournemouthu. Pravdivost řečí se nikdy nepovedlo prokázat.

Marii Antoinettu obklopovaly intriky. Její životní láska je dodnes záhadou

Rodina fungovala v jakémsi režimu domácího vězení, ne ale přespříliš přísného. Marie Antoinetta se dokonce směla stýkat s vybranými přáteli, především pak se švédským důstojníkem, hrabětem Axelem von Fersenem. Byl to její blízký přítel a pravděpodobně také životní láska.

A právě s jeho pomocí se v roce 1791 královi věrní rozhodli zorganizovat útěk Ludvíka XVI., Marie Antoinetty a jejich dětí do Rakouska. Akce vstoupila do dějin jako útěk do Varennes, plán se ale nezdařil. A situace panovnického páru se od té chvíle už jen zhoršovala. Už při příjezdu do Paříže je přivítaly nadávky.

Královna už v žádné iluzi bezpečí nežila. 20. června 1792 vstoupili do Tuilerijského paláce povstalci a vyhrožovali jí smrtí. A o čtvrt roku později oficiálně padla monarchie a z francouzské královny Marie Antoinetty se stala pouhá Antonie Capetová.

Marie Antoinetta stojí 20. června 1792 s dětmi čelem k davu, který vtrhnul do Tuilerijského paláce a vyhrožoval jí smrtíZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

To nejhorší ale mělo teprve přijít. Marie Antoinetta přišla při násilnostech po vzniku republiky o další osobu, která jí ještě zůstávala po boku. „Princezna z Lamballe, která po celou revoluci stála při královně, byla vězněna společně s ní. Když však odmítla veřejně odsoudit monarchii, 3. září 1972 byla vydána do rukou rozzuřeným Pařížanům. Ti jí odsekli hlavu, napíchli ji na píku a tu postavili rovnou před okna Marie Antoinetty,“ píše encyklopedie Britannica.

Po pádu Tuilerijského paláce byla královská rodina přesunuta do Templu. I zde ještě chvíli fungovali v režimu určitého domácího vězení a manželé trávili čas s dětmi, v zimě 1792 ale stráže Ludvíka XVI. oddělili a v lednu 1793 byl odsouzen ke stětí gilotinou. „Před smrtí mu ještě bylo povoleno krátce se setkat s rodinou,“ zmiňuje web All That Interesting.

Nepovedený útěk Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty. Krále odhalil všímavý pošťák

Z Marie Antoinetty se tím stala vdova Capetová. Pro svého muže skutečně truchlila. Byli po celé manželství blízkými přáteli a jakýmisi spojenci uprostřed versaillského dvora. „Po jeho smrti bloumala ve svých komnatách v Templu jako duch. Ve dnech po popravě téměř nemluvila ani nejedla. Odmítala dokonce chodit do zahrady, kam směla zajít nadýchat se čerstvého vzduchu, neboť by musela projít kolem prázdného Ludvíkova pokoje,“ píše server World History Encyclopedia.

Paprsek naděje

Přes velký zármutek však po Ludvíkově smrti Marie Antoinetta krátce uvěřila, že její život snad bude ušetřen.

„Jeho smrt zastavila neustálý proud veřejných činitelů, kteří se přišli setkat s bývalým králem, a rodina tak opět měla soukromí. Vězeňští dozorci se už neobtěžovali poslouchat soukromé rozhovory a Marie Antoinetta si dokonce mohla objednat nové černé šaty, aby mohla svého manžela náležitě oplakat. Na okamžik bylo dokonce představitelné, že by ona a její děti mohly mít šanci na svobodu. Pro přežití republiky byla nutná králova krev, ale navzdory její hanebné pověsti nebyla Marie Antoinetta dosud obviněna z žádných zločinů a její poprava nebyla na programu dne,“ konstatuje web World History Encyclopedia.

Ten, který okouzlil Marii Antoinettu. Axela Fersena krutě umučil rozzuřený dav

Jenže k moci ve Francii se dostali po krvi bažící jakobíni, navíc se neustále vynořovaly plány přívrženců monarchie na záchranu Marie Antoinetty a korunovaci jejího syna - pro royalisty Ludvíka XVII. A tak byl chlapec k hrůze matky oddělen od zbytku rodiny. Bývalá královna si v těchto chvílích prošla doslova peklem.

Marie Antoinetta a její dvě děti - dcera Marie Terezie a syn Ludvík - které s ní byly později vězněny v TempluZdroj: Wikimedia Commons, Adolf Ulrik Wertmüller, volné dílo

„V noci 3. července 1793 dorazili do Templu stráže a informovaly Marii Antoinettu, že si přišly vyzvednout jejího syna. Marie Antoinetta se syna, který ji s pláčem skočil do náruče, odmítala vzdát. Necouvla, ani když ji vojáci hrozili zabitím. Teprve když vyhrožovali, že místo toho zabijí její dceru, nakonec ustoupila. Chlapec už svou matku nikdy neviděl. Celé dny poté rodinu pronásledovaly zvuky chlapcova neustálého vzlykání, které bylo slyšet z místnosti, do níž byl přemístěn,“ píše web World History Encyclopedia.

Bílé vlasy od hrůzy

Truchlící vdova Capetová se v tomto období neustálým stresem a strachem fyzicky zcela změnila. Tehdy jen 37letá žena vypadala jako stařena. Měla úplně bílé vlasy a výrazně zhubla.

Když se později objevila před soudním tribunálem, vypadala jako duch. „Její kůže byla úplně bledá,“ píše web All That Interesting.

Jedna z mnoha filmových adaptací života Marie Antoinetty:

Sex s vlastním synem?

V noci z 1. na 2. srpna 1793 se pak její život opět drasticky změnil. A tentokrát byla na všechno sama. „Marie Antoinetta byla vytržena ze spánku a převezena z Templu do paláce Conciergerie. Její děti a švagrová zůstaly v Templu,“ uvádí oficiální stránky Conciergerie.

Život v Conciergerie pro ni znamenal jen ponižování a utrpení. Nyní trávila dny v temné cele a neustálé izolaci. „Uvěznění Marie Antoinetty obklopily četné pověsti a legendy, které přirovnávají situaci královny k mukám, jež podstoupili první křesťanští mučedníci ve starověku. Jisté je, že bývalá královna nebyla běžný vězeň. Po většinu času neměla prostředky na psaní a byla neustále pod dohledem: ve dne v noci ji hlídali dva četníci, kteří ji nedopřáli žádné soukromí. Pro tu, která se o deset let dříve pokusila najít svůj soukromý kout v zámku Trianon ve Versailles, to byla nejvyšší urážka,“ nastiňuje web Conciergerie.

Poslední měsíce života trávila francouzská královna Marie Antoinetta v cele v pařížské ConciergerieZdroj: Wikimedia Commons, André Lage Freitas, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Žena, o které se jeden z revolucionářů vyjádřil jako o ostudě lidstva a jejího pohlaví, pak byla 3. října obviněna ze zločinů proti Francii. Soudní proces, který začal 14. října a trval 32 hodin, pak představoval další příležitost, jak bývalou královnu co nejvíce ponížit. „Marie-Antoinetta byla čtyřmi desítkami svědků obviněna z paktování s Rakouskem, života v přepychu na úkor státu, z toho, že přiměla Ludvíka XVI., aby bránil revoluci. Další útočná obvinění naznačila, že měla incestní vztah s vlastním synem, následníkem trůnu. Naprosto falešná obvinění jakoby dokonale odhalila to, čím se Marie Antoinetta stala v národní představivosti: monstrem, jehož oběť byla nezbytná pro život republiky,“ píše web Conciergerie.

Aféra s náhrdelníkem: Podvodnici čekalo mučení, Marie Antoinetta přišla o hlavu

Marie Antoinetta se nejstrašnějšímu nařčení pokusila bránit. „Sama příroda odmítá odpovědět na takové obvinění vznesené proti matce. Apeluji na všechny přítomné matky - je to pravda?“ pronesla.

Nikdo ji ale neposlouchal, dopředu bylo jasné, že soud skončí jejím odsouzením.

Poprava rakouské slepice

Rozsudek byl vykonán 16. října 1793. „V předvečer popravy Marie Antoinetta napsala svůj poslední dopis. Adresovala jej švagrové a prosila v něm syna, aby se nepokoušel pomstít smrt svých rodičů. Jsem klidná, jako lidé, jejichž svědomí je čisté, psala v něm,“ připomíná magazín muzea Smithsonian.

Před odjezdem z vězení kat ostříhal královniny bílé vlasy a spoutal jí ruce za zády. Když Marie Antoinetta vystoupila na šibenici, omylem mu šlápla na nohu. „Promiňte pane, nechtěla jsem,“ řekla mu a to také byla její poslední slova.

Tajemství dopisů Marie Antoinetty odhaleno. Vědci ví, jaká slova cenzor zničil

Mrtvola Marie Antoinetty pak byla převezena a pohřbena v neoznačeném hrobě. „Až o celá desetiletí později bylo její tělo exhumováno a pochováno vedle manželova v Saint-Denis, na tradičním pohřebišti francouzských králů,“ píše web Die Welt der Habsburger.

Většina lidí za královnou ve Francii netruchlila. V expozici paláce Conciergerie se nachází například schránka, která má na sobě vyobrazení Marie Antoinetty jdoucí si na šibenici pro smrt. Doplňuje ji nápis: Poprava rakouské slepice.