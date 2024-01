Příležitost. Tak zní český překlad anglického slova Opportunity. Přesně takové jméno dostala sonda, kterou americký Národní úřad pro letectví a vesmír vyslal do kosmu v roce 2003, aby nasbírala informace o Marsu. A přístroj využil svou příležitost naplno. Na Marsu vozítko Opportunity přistálo v lednu přesně před 20 lety a lidstvu poskytlo přelomové poznatky.

Předtím jsem žila v sirotčinci. Byla tam tma, chlad a samota. V noci jsem se dívala na třpytivou oblohu a cítila jsem se líp. Snila jsem o tom, že tam poletím. V Americe si všechny své sny mohu splnit.

Taková slova napsala v roce 2002 tehdy devítiletá Sofi Collisová. Nejdřív vyrůstala na Sibiři, pak ji ale adoptovala rodina z americké Arizony. Na svůj neradostný počátek života dívka zavzpomínala v eseji, kterou napsala do soutěže vyhlášené americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA).

Tamní odborníci tehdy vyzvali děti, aby pojmenovaly dvě vozítka, které se vědci chystali poslat na Mars. Vyhrála právě Sofi. Přístrojům vybrala taková jména, která pro ni osobně znamenala Spojené státy americké - Spirit (duch, kuráž) a Opportunity (příležitost).

Druhé z vozítek, kterému jeho tvůrci začali říkat familiárně Oppy, přistálo na Marsu 25. ledna přesně před 20 lety. A stalo se jednou z nejúspěšnějších misí NASA na Mars. „Sonda vydržela fungovat 60krát déle, než se původně očekávalo, přinesla dechberoucí vědecké poznatky a inspirovala celou generaci,“ napsal National Geographic poté, co se sonda odmlčela.

Příběh dvojčat

Sonda Opportunity, jejíž stěžejní částí byl rover - tedy vozítko, které se pohybovalo po marsovské půdě, se do kosmu dostala v rámci programu Mars Exploration Rover Mission. Při ní se vědci rozhodli na rudou planetu poslat dvě identická vozítka, jejichž hlavním úkolem byl geologický průzkum. „Dvojčata Opportunity a Spirit měla studovat ta místa na Marsu, jejichž podmínky dle vědců kdysi mohly být příznivé pro život,“ konstatuje web NASA.

Obě sondy stály celkem 800 milionů dolarů a byly napěchované vědeckým vybavením. „Mezi jiným šlo o panoramatickou kameru, mikroskop, tři spektrometry, nástroje na obrušování hornin. Měly také malou robotickou paži, která jim umožňovala získávat detailní snímky a data ze zajímavých objektů,“ připomíná magazín Space.

Newyorská dvojčata na Marsu Zajímavostí spojenou s dvojčaty Spirit a Opportunity je, že na Mars vynesly kousek materiálu spojený s jinými slavnými dvojčaty - dvojicí mrakodrapů Světového obchodního centra, které se zřítily po teroristickém útoku z 11. září 2001. V září 2011 NASA oznámila, že hliník použitý jako stínění kabelů roverů pochází přímo z trosek věží Světového obchodního centra. Firma Honeybee Robotics, která se podílela na výrobě vozítek, totiž sídlila nedaleko místa teroristického útoku. A její zaměstnanci se ve spolupráci s NASA rozhodli, že jako poctu obětem dostanou kousek věží na Mars.

Rovery se velikostí podobaly golfovým vozíkům a vážily 184 kilo, přičemž měly šestikolový podvozek. Řídil je počítač odolný vůči radiaci a energii získávaly díky solárním panelům.

Vozítka ale také byla „osobnostmi“ - alespoň podle tvrzení týmu odborníků, který je přivedli na svět. „Když inženýři NASA na počátku roku 2000 vozítka stavěli a testovali, rychle si uvědomili, že dvojčata se od sebe nemohou více lišit. Rover Spirit byl jako tvrdohlavá „královna dramatu“, zatímco Opportunity se neustále cílevědomě snažil dosahovat co nejlepších výsledků. Jejich osobnostní rysy se podobaly lidským,“ uvádí CNN.

Vývoj velikosti marsovských vozítek. Vpředu sonda Sojourner, vzadu vozítko Opportunity. Současná vozítky Curiosity a Perseverance jsou ještě většíZdroj: JPL/NASA

Kromě laboratoře se ale „dvojčata“ už nikdy nesetkala. Jako první vynesla raketa Delta II v červnu 2003 do kosmu sondu Spirit, která přistála počátkem ledna 2004 v kráteru Gusev. Opportunity své dvojče následovala v červenci 2003, zamířila ovšem na opačnou stranu Marsu.

Její start provázely mnohé komplikace. „Start sondy plánovaný původně na 25. června 2003 byl několikrát odložen. Nejprve pro špatné počasí a z bezpečnostních důvodů. Následně byla objevena vadná korková izolace na prvním stupni rakety. Start se uskutečnil 8. července ze základny na Cape Canaveral pomocí nosné rakety Delta 7925. I tentokrát byl první pokus přerušen pouhých 7 sekund před zážehem kvůli nedovřenému ventilu, teprve ve druhém startovním okně tohoto dne se raketa vznesla,“ upřesňuje web Databáze kosmických sond pro průzkum těles sluneční soustavy.

Jako borůvky…

Komplikace při startu ale sonda svým tvůrcům bohatě vynahradila. Přistála na pláni Meridiani, odkud se však náhodou dokutálela do malého impaktního kráteru, později pojmenovaného Eagle - ani se z něj nemuselo hnout, a nadšení vědců z toho, co jim vozítko posílalo, do několika týdnů nemělo konce. „Opportunity velmi brzy po přistání vyhrálo vědecký jackpot. Do dvou měsíců po přistání našlo důkazy, že zde musela téct slaná voda,“ uvádí web NASA Jet Propulsion Laboratory.

Jeden z prvních snímků marsovského povrchu, který rover vyfotil, ukázal množství něčeho, co vypadalo jako malé modré kuličky. „Nazvali jsme je borůvkami, protože vypadaly přesně jako borůvky na muffinu. Zjistili jsme, že jde o tělesa, která se formují ve vodě a byly skutečně konečným důkazem, že na Marsu se někdy v minulosti nacházela voda v tekuté formě,“ popsala nález vedoucí vědkyně mise Abigail Fraemanová.

V kuličkách byla zjištěna přítomnost minerálu hematit.

Vozítko Opportunity krátce po přistání na Marsu vědcům na Zemi poslalo snímek drobných útvarů - ukázalo se, že jsou z minerálu hematit a potvrzují někdejší přítomnost vody jako tekutiny. Vědci dali fotce přezdívku Mísa borůvekZdroj: NASA/JPL/Cornell

Po nasbírání dalších důležitých důkazů o vodě vozítko vyjelo ke kráteru Victoria a později směrem do kráteru Endurance. Jak připomíná magazín Space, cesta do kráteru Victoria byla velkým riskem, vzhledem k jeho hloubce nebylo vůbec jisté, že z něj vozítko ještě dokáže vyjet. Ale zvládlo to, a vědci jej mohli nasměřovat do Endurance - vzdálenost činila něco přes dvacet kilometrů, pro rover to znamenalo tříletou cestu.

„Mezitím se navždy odmlčelo jeho rovněž úspěšné dvojče Spirit - v březnu 2010 se zaseklo v písku a poté, co nastala marsovská zima a uvíznuté vozítko se neozvalo, jej NASA prohlásila nefunkčním,“ zmiňuje Space.

Objev za objevem

Opportunity ale nadále přinášelo další a další informace a poznatky, a to navzdory tomu, že přesluhovalo už celé roky - původně se počítalo se životností pouze 90 dní - a ujelo větší vzdálenost, než o jaké kdokoliv snil.

V roce 2011 objevilo vozítko na okraji kráteru Endurance tenkou žílu sádrovce - další důkaz o tom, že Mars kdysi nebyl tak nehostinným místem jako dnes. „Tohle je nejneprůstřelnější pozorování, jaké se nám podařilo během celé mise,“ řekl tehdy agentuře Reuters planetární vědec z Cornellovy univerzity Steve Squyres.

Opportunity si ale připsalo i jiné zářezy než důkazy o přítomnosti vody. „V březnu 2015, NASA oznámila, že rover spozoroval skály složením zcela odlišné od čehokoliv, co do té doby Opportunity nebo Spirit zkoumali. V horninách byla vysoká koncentrace hliníku a křemíku a bylo to vůbec poprvé, kdy byly na Marsu nalezeny horniny s takovým složením,“ píše magazín Space.

Jak uvádí web NASA, celkově se dá říct, že sonda přinesla důkazy, že na Marsu mohl existovat mikrobiální život. A nelze zapomenout také na množství snímků rudé planety, které lidstvu rover Opportunity poslal.

Rekordy a prvenství sondy (vozítka) Opportunity - první lidský výtvor, který překonal maratonskou vzdálenost (42 kilometrů) na povrchu jiné planety než Země - celkem vozítko ujelo 45 kilometrů - překonání nejstrmějšího svazu, jaký kdy zvládlo jakékoliv vozítko na Marsu - společně s roverem Spirit poskytnutí finálních důkazů, že na Marsu kdysi byla voda v tekutém stavu - od roku 2010 zastává rover Opportunity pozici nejdéle sloužícího vozítka na Marsu - prvenství mu ale zřejmě ukrade vozítko Curiosity, které je na Marsu od srpna 2012 a stále slouží zdroj: NASA, Space

Dobrou noc, Oppy

Všechny dny činnosti vozítka přezdívaného Oppy ale nebyly jen růžové. Třeba v dubnu 2005 uvízlo v duně z jemného písku. Tu později vědci překřtili na Pekelnou - jistý čas se zdálo, že to bude konec úspěšné mise. Po dlouhých šesti týdnech se ale díky příkazu k zpětnému chodu vozítko z problému doslova vyhrabalo. V letech 2007 pak zastihla Opportunity silná písečná bouře.

Vozítko odolalo a dlouhých skoro patnáct let ze všech marsovských překážek vždy vyvázlo. Pak ale přišel osudový červen roku 2018 a s ním extrémně silná prachová bouře. A po ní se rover, který se zrovna nacházel v údolí Perseverance, odmlčel. Naposledy vyslal zprávu 10. června. „Moje baterie je slabá a stmívá se,“ informoval. Prach jej pak odřízl od solární energie.

Ukončení mise Opportunity:

Vědecký tým, který na misi Opportunity pracoval, tenhle vývoj událostí zdrtil. Vozítku v následujících osmi měsících poslali odborníci více než 800 příkazů v naději, že přeci jen zareaguje - přestože na něm už před bouří pozorovali znaky opotřebení, jako vypadávající paměť. Ale nestalo se. A tak NASA v únoru před 5 lety prohlásila misi za ukončenou.

Pro vědce, kteří se na misi podíleli, to podle jejich slov bylo, jakoby zemřel blízký člověk. „Přestože samotná sonda byla robotická, mise byla lidská. Konec Opportunity byl velmi náhlý. Jeden týden jsme měli šťastné a zdravé vozítko, a pak přišla ta prachová bouře a všechno vzala. Můžete to připodobnit úmrtí v rodině. Bylo to nečekané a velmi traumatizující,“ prohlásil pro CNN Doug Ellison z NASA JPL.

Předloni pak pro streamovací službu Amazon Prime vznikl film nazvaný Good night, Oppy (Dobrou noc, Oppy), který přibližuje nejen vědecké úspěchy roveru Opportunity, ale také příběh týmu lidí, který misi připravil a patnáct let s ní „dýchali“.

Přestože nyní na Marsu spočívají už jen nefunkční „ostatky“ vozítka, jeho odkaz přetrvává do současnosti. Vydláždilo cestu investicím NASA do dalších podobných misí a poskytlo poznatky usnadňující život na Marsu dalším roverům.

„Dvojčata Spirit a Opportunity byla první, která prokázala, že kdysi existoval mokrý Mars. Otevřely cestu dozvědět se o rudé planetě ještě mnohem prostřednictvím větších vozítek jako Curiosity a Perseverance,“ prohlásil pro NASA Jet Propulsion Laboratory vědec Matt Golombek, který vedl misi Mars Exploration Rover Mission.