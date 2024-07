Neděle 24. července 1949 se do historie českého skautingu navždy zapsala jako krvavá. Bezohledný ozbrojený útok příslušníků Státní bezpečnosti i Sboru národní bezpečnosti proti táboru železnobrodských skautů (roverů) skončil smrtí dvou členů skautského oddílu a zraněním řady ostatních. Následoval zátah proti skautskému hnutí, spojený s vynesením mnohaletých trestů vězení.

„Nejprve nás kontaktoval železnobrodský rodák Jiří Hilger, vystupující jako údajný agent CIC (tzv. agent – chodec), který měl dle jeho vlastních slov pracovat na Železnobrodsku v ilegalitě. Začátkem léta 1949 nás varoval, že se chystá naše zatčení. Nechtěli jsme pasivně čekat, až si pro nás Bezpečnost přijde a Hilger se nabídl, že pro nás zajistí odchod z republiky přes šumavské hranice. Tím jsme se nevědomky stali pěšáky ve hře provokatérů a agentů StB, ve hře, ve které jde o život a kterou také dva z nás životem zaplatí…“ vyprávěl o mnoho let později jeden z tehdejších účastníků skautského tábora Radomil Raja, jehož vzpomínky zachoval projekt Paměť národa. Co se vlastně tehdy v Jizerských horách na úbočí Vlašského hřebene stalo a proč?

| Video: Youtube

Roveři z Železného Brodu

Komunistický převrat v únoru 1948 s sebou přinesl centralizaci všech oblastí politického, ekonomického a společenského života, včetně nejrůznějších spolků, klubů a zájmových organizací; ty musely do budoucna působit jedině pod „zastřešující hlavičkou“ nějakého ústředního orgánu, který musel být pod plnou kontrolou komunistické strany.

Týkalo se to i československé skautské organizace Junák. První dopad direktivní centralizace pocítila už v září 1945, kdy se musela na nátlak Komunistické strany Československa (KSČ) stát kolektivním členem Svazu české mládeže s dílčí autonomií. Po únoru 1948 to už ale nestačilo, protože dětské a mládežnické organizace měly být podle představ komunistů sloučeny do jednoho celku fungujícího podle sovětského vzoru, což Junák navazující na britskou a americkou tradici skautství nesplňoval. Vedení organizace proto převzal tzv. akční výbor, který zrušil dosavadní autonomii Junáku a začal připravovat jeho likvidaci ve prospěch nově vznikající Pionýrské organizace, založené v dubnu 1949.

Všechny povolené mládežnické organizace měly do budoucna působit pouze v rámci Československého svazu mládeže (nástupnické organizace Svazu české mládeže), který byl složkou Národní fronty a podléhal přímému řízení KSČ. Řada skautů a skautek se však odmítala s takovým vývojem smířit.

A jedna z nejsilnějších skautských organizací tehdy fungovala právě v Železném Brodě na Jablonecku, kde si skauti vybudovali po 2. světové válce svépomocí velké skautské centrum, jehož areál zahrnoval osm vybavených kluboven, hřiště nebo společenský sál pro více než 80 sedících diváků. Toto centrum sdružovalo více než 150 vlčat, světlušek, skautů a roverů (vlčata a světlušky jsou kluci a holky od 8 do 10 let, roveři jsou dospívající skauti ve věku 15+). Železnobrodští skauti také každoročně organizovali tři samostatné letní tábory v Jizerských horách, pro něž disponovali plnou výbavou.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 183-11225-0001, CC-BY-SA 3.0 zoom_in V roce 1948 byla československá skautská organizace Junák nuceně včleněna do Československého svazu mládeže (na snímku členové ČSM při manifestaci v roce 1949). Mnozí členové Junáka se však součástí ČSM stát nechtěli

„V Železném Brodě byla silná skautská základna a po válce jsme postavili nový skautský areál z materiálu z německých lágrů. Všechny totalitní režimy, co tady pobyly, tak jim bylo skautský hnutí na obtíž, ba dokonce bylo pro ně nebezpečný. A pochopitelně byl tady určitý majetek, který skauti horko těžko dávali dohromady,“ vzpomínal před pěti lety i na stránkách Deníku Radomil Raja.

Zvlášť dospívající roveři se nechtěli takového způsobu života vzdát a také se nijak netajili tím, že se jim nový režim zajídá. Současně začali pomáhat lidem, které tento režim likvidoval. Jejich postoj ovšem neušel pozornosti represivních složek tohoto režimu – a ty se rozhodly udeřit.

Provokatéři všude kolem

Mnoha idealistickým skautům se v té době stala osudnou právě jejich ochota pomáhat různým vznikajícím ilegálním protikomunistickým skupinám, protože v řadě z nich už měla Státní bezpečnost své informátory, případně některé z nich vytvářela sama jako provokační iniciativu.

„Když zrovna tenkrát ty tzv. protistátní skupiny, jak oni tomu tenkrát říkali, nebyly po ruce, tak oni je dokázali pomocí agentů provokatérů lehce vytvořit. Protože všechny tyhle různý tajný represivní orgány potřebují pochopitelně vykázat činnost. Na tom závisí taky přísun financí pro ně,“ vzpomínal Raja.

Těmto trikům Státní bezpečnosti v té době padlo za oběť více skautů, kteří se snažili zapojit do protikomunistického odboje. V květnu 1949 byla například zatčena významná skautská vedoucí Dagmar Skálová přezdívaná Rakša, jež se uvolila, že bude pomáhat při tzv. Prokešově puči, což měl být pokus majora československé armády Květoslava Prokeše a právníků Jaroslava Borkovce a Rudolfa Hrbka svrhnout komunistický režim ozbrojeným povstáním.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, archív skautských osobností, CC BY 4.0 zoom_in Nesmírně odvážná skautka Dagmar Skálová, skautskou přezdívkou Rakša. Po zatčení v roce 1949 statečně hájila ostatní členy skautské organizace, 8. srpna 1949 byla odsouzena na doživotí, propuštěna byla až v roce 1965

Rakša přislíbila, že v případě potřeby bude s ostatními skauty fungovat při povstání jako zdravotní služba, puč ale skončil dříve, než začal, neboť byl pravděpodobně vyprovokován Státní bezpečností, která v předvečer jeho plánovaného vypuknutí pozatýkala všechny jeho aktéry. Rakša byla za svou přislíbenou účast odsouzena na doživotí a z vězení se dostala až v roce 1965. K doživotnímu trestu odnětí svobody byl odsouzen i její muž Karel, rovněž skaut, jehož od oprátky uchránilo pravděpodobně jen to, že Rakša vzala většinu viny na sebe. I on byl propuštěn až v roce 1965.

A policejní provokace stála pravděpodobně i za akcí v Jizerských horách, která skončila drastickou smrtí dvou skautů a uvězněním všech ostatních.

Akce Jizerka

Zmíněný Jiří Hilger, který železnobrodské rovery kontaktoval s tím, že je převede přes hranice, ve skutečnosti žádným agentem – chodcem nebyl. Spíš to byl mluvka, který se rád předváděl, a skauty tak do celé tragédie navezl. Když je vytáhl do lesů, Státní bezpečnost už o všem věděla, podle Raji s největší pravděpodobností právě od Hilgera. A připravila zátah, pojmenovaný jako Akce Jizerka.

Šest roverů spolu s 35letým vedoucím Jiřím Habou se podle Hilgerových instrukcí vydalo do Jizerských hor jakoby tábořit, přičemž měli čekat na příhodný termín k přechodu hranice. Skauti se utábořili na nevelké mýtině na úbočí Vlašského hřebene, kde spali ve dvou stanech na dřevěných podsadách. Hilger se ale neobjevoval, za to dostali jednu nečekanou návštěvu.

| Video: Youtube

„Najednou se v těch kotárech objevil jakýsi Slovák a že hledá koně. Což byl nesmysl, oni (estébáci, pozn. red.) ho tam nasměrovali, aby se k nám dostal. Tak jsem ho vyvedl ještě s jedním kamarádem z lesa,“ popsal Raja.

Podle něj byl dotyčný Slovák poslán do tábora skautů schválně, aby si později mysleli, že vyzrazení jejich pozice vzešlo od něj – a utajila se tak skutečná Hilgerova role, neboť právě on byl pravděpodobně tím, kdo celou léčku nastražil a dodal bezpečnostním složkám všechny informace.

Ještě tu noc asi 300 příslušníků Státní bezpečnosti a Sboru národní bezpečnosti obklíčilo nepozorovaně celou mýtinu. Zásah proti táboru měl začít za svítání.

„Vlahá letní noc ustupovala jiskřivému červencovému ránu a z těžko prostupných, místy bažinatých lesních porostů stoupaly obláčky mlhy. Na nevelké mýtině se proti blednoucí obloze rýsovaly špičky dvou větších skautských stanů na nízkých podsadách, pod nimiž pokojně spalo sedm železnobrodských skautů-roverů. Země vydechovala severskou směsici vůní trav, jehličí, rašelinišť a květin, takovou, jakou z celé naší země ucítíš jen tady, v Jizerských horách. Rodil se nový den – 24. červenec 1949,“ popsal poslední minuty před katastrofou spisovatel a novinář Jaromír Štětina ve své povídkové knize Gravitace.

Soudruzi, neprasečte

V okamžiku, kdy se rozednělo natolik, že byly rozeznat kontury stanů, spustili policisté rozestavění všude kolem palbu. „Jekot kulek, rachocení uzávěrů zbraní a nenávistné řvaní esenbáků přehlušilo lesní ticho. Téměř 70 příslušníků komunistického Sboru národní bezpečnosti a StB hrdinně pálilo do plátěných příbytků nic netušících rozespalých sedmnácti-osmnáctiletých kluků,“ vylíčil tento okamžik Štětina.

Pěti roverům v té chvíli zachránily život dřevěné podsady jejich stanů. Jiří Haba jako vedoucí byl ozbrojený a jediný se začal střelbou bránit. Jeho stan vzápětí rozstřílel kulomet, Haba sám byl smrtelně zraněn. A útok pokračoval druhou vlnou.

„Jak jsme tam prostě leželi, tak přiběhl jeden nebo dva policajti a vystříleli celý zásobník. Vedle mne zastřelili Tomáše Hübnera z Brodu, mladého kluka. Mne postřelili do nohou, Pepíka Veselého, Jindru Kokošku postřelili. Takže tam vypálili do těch těl zhruba sedm ran. Když měnili zásobník, že budou pokračovat, tak je někdo okřikl, nevím, kdo to byl: Soudruzi, neprasečte, potřebujeme také nějaké živé!“ vzpomínal Raja.

Dva roveři umírali, dalších pět (Robert Hofrichter, Josef Veselý, Jindřich Kokoška, Jiří Majer a Radomil Raja) bylo s různě vážnými zraněními zatčeno. Státní bezpečnost přitom nikdy nepřipustila, že by Habu a Hübnera zastřelili příslušníci bezpečnostních složek – podle její oficiální verze, jež se dostala i do tehdejšího tisku, střelil Haba Hübnera do zad, když ho viděl, že se chce vzdát, a sám potom spáchal sebevraždu.

Nahé nepohřbívám

Mrtvá těla obou mladých mužů, vysvlečená donaha, odvezli frýdlantští policisté k pohřbení do obce Hejnice, kde podle Štětiny sloužil jako hrobník muž jménem Wolfgang Heilig. „Byl hrobníkem ze staré školy. Přivazoval mrtvým na marách provázky na prsty a vedl je přes složité kladky ke zvonkům v oknech márnice. Chtěl mít jistotu, že nepohřbí živého,“ popsal Štětina.

Když před Heiligem stáhli za ruce a nohy z korby náklaďáku dvě těla, jedno s ustřeleným temenem hlavy, druhé s dírou v srdci od rány zezadu a obě s řadou dalších střelných zranění, a nařídili mu z rozhodnutí národního výboru jejich pohřbení, zavrtěl muž hlavou: „Nahé nepohřbívám.“

Jeho protest mu ale nebyl nic platný, policisté mrtvoly neoblékli. Heiligova žena proto později ušila z prostěradel dva jednoduché rubáše a hrobník je přetáhl mrtvým přes hlavu. „Na nohy jim navlékl bavlněné ponožky, které koupil v koloniálu. Že prý mají v nebi studené podlahy a je to o nastydnutí… Oba muže pohřbil u zdi hřbitova do neoznačeného hrobu. To místo si však dobře zapamatoval,“ napsal Štětina. Po roce 1990 tak mohly být ostatky obou mladíků vyzdviženy a přemístěny do hrobů jejich rodičů.

Když Akce Jizerka skončila, nastalo v Železném Brodě i okolí rozsáhlé zatýkání, po němž skončilo více než 40 lidí ve vyšetřovací vazbě.

close info Zdroj: Se svolením Post Bellum zoom_in Hřbitov v Hejnicích, kam byla komunistickým režimem tajně pohřbena těla dvou zabitých skautů - Jiřího Haby a Tomáše Hübnera

S většinou z nich pak proběhl v říjnu 1949 před Státním soudem v Praze proces, v němž byli všichni dopadení skauti i jejich přátelé odsouzeni k vysokým trestům. Robert Hofrichter byl odsouzen k 20 letům vězení, Václav Hlava a Josef Klapáč k 10 letům, Jindřich Kokoška a František Linka šli za mříže na osm let, Radomil Raja, Josef Šírek a Jiří Žídek na dva a půl roku a dalších devět mladých lidí dostalo tresty do jednoho roku vězení.

Jiří Hilger, který měl přechod přes hranici organizovat, z Československa unikl. Později se vrátil jako údajný západní agent, ale donášel StB. Zemřel v roce 2006.