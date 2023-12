Je považován za jednoho z nejlepších pilotů formule 1 všech dob. Na stupních vítězů stanul celkem 155krát, 91 závodů vyhrál a sedmkrát se stal v tomto sportu mistrem světa, což je rekord, který kromě něj drží už pouze jezdec Lewis Hamilton. Před 10 lety však přišla tragédie. Ne v kokpitu formule, ale na lyžích. Od té doby už s Michaelem Schumacherem nic není jako dřív.

Michael Schumacher v barvách Mercedesu | Foto: ČTK/AP

Neděle 29. prosince 2013 měla být pro tehdy 44letého Michaela Schumachera a jeho 14letého syna Micka příjemným, lehce adrenalinovým dnem, který hodlali strávit na svazích francouzských Alp, obklopujících populární zimní středisko Meribel.

Píseň jako by předpověděla osud

Slavný jezdec krátce předtím už podruhé ukončil svou činnost ve formuli 1 – poprvé tak učinil na konci sezóny 2006, kdy odešel od Ferrari, pak se ale v roce 2010 na dva roky vrátil, protože přestoupil k Mercedesu.

Ve Velké ceně Brazílie v roce 2012, poslední Grand Prix jeho kariéry závodního jezdce, startoval z 13. pozice. Kvůli defektu krátce po startu se na trati propadl až 20. místo, v důsledku řady bouraček soupeřů však nakonec dojel do cíle sedmý. Před Velkou cenou Japonska 2012 pak na tiskové konferenci oznámil, že po sezoně se závoděním ve formuli definitivně končí.

Do hor si vyrazil užít se synem zimní radovánky. S Mickem si rozuměli, syn s tátou sdílel nejen jeho vášeň pro rychlost, ale i hudební vkus. Michael totiž rád poslouchal skotského zpěváka Paola Nutiniho a navykl na něj i svého potomka.

„Vzpomínám si, jak jsem s tátou poslouchal jeho písničku Last Request (Poslední přání, pozn. red.) a opravdu jsem si jeho hlas užíval. Táta je velkým fanouškem spousty písní, ale tohle byla jedna z těch, které jsme poslouchali spolu,“ svěřil se Mick před více než rokem britskému deníku The Sun.

Smutný název písničky a její zvláštní melancholický nádech jako by předpověděly nehodu, k níž mělo v horách dojít.

V cestě čněla skála

V onu osudnou neděli se Schumacher rozhodl vyzkoušet se synem krásy freeskiingu (v překladu volného lyžování) a zamířil mimo sjezdovky. Pak přišel pád, při němž se slavný jezdec prudce udeřil do hlavy o vyčnívající skálu. I když nepodceňoval nebezpečí a měl na hlavě lyžařskou helmu, prudký náraz vyústil ve vážné poranění mozku.

Michael Schumacher na archivním snímkuZdroj: Wikimedia Commons, Nicolas Bachmann, CC BY-SA 4.0„Německý pilot byl mimo sjezdovku pravděpodobně příliš rychlý a narazil hlavou do skály s takovou razancí, až helma praskla,“ napsal tehdy německý deník Bild. Lékaři se později shodovali, že kdyby ji závodník na hlavě neměl, náraz by nepřežil.

Nehoda se stala v 11:07 dopoledne. K místu rychle zamířil záchranný vrtulník, jímž záchranáři zraněného šampiona v 11:53 transportovali do Moutiers a ve 12:45 jej přepravili do Fakultní nemocnice v Grenoblu, kde ho přebírali už v kómatu. Lékaři jej okamžitě operovali, v noci pak skončil na operačním sále podruhé. Podle Bildu mu chirurgové vyvrtali do lebky otvory, aby snížili tlak otoku na mozek.

Ještě v noci dorazila za sportovcem do nemocnice jeho manželka Corinna s dětmi, v pondělí přicestovali také závodníkův otec Rolf a bratr Ralf. Ale Michael Schumacher si s nimi nepromluvil.

Rychlá pomoc mu sice zachránila život, ale nevrátila mu zdraví. Jeho stav zůstával i nadále kritický. Z nemocnice byl nakonec propuštěn až v červnu 2014. Jeho tehdejší manažerka Sabine Kehmová tehdy oficiálně oznámila, že legendární pilot již není v kómatu a podrobí se rehabilitaci na klinice ve švýcarském Lausanne. V září 2014 byl Schumacher převezen ke své rodině do domu ve švýcarském Glandu.

Možná se nikdy nezotaví, připustil jeho bratr

V průběhu dalších let informovala Schumacherova rodina veřejnost o stavu slavného sportovce spíše jen sporadicky, zejména proto, aby ochrnutého sportovce chránila. V loňském roce však jeho žena Corinna přijala jeho jménem státní cenu Severního Porýní-Vestfálska coby ocenění Schumacherovy neuvěřitelné sportovní kariéry v F1 a při té příležitosti se přece jen podělila s jeho fanoušky o informace o jezdcově aktuálním zdravotním stavu.

„Michael mi chybí každý den. Ale nejenom mě, chybí i dětem, svému otci, rodině, všem kolem něj. Chci ale říct, že i když všem chybí, je pořád tady. Jiný, ale je tady. A to nám dává sílu, jak jsem zjistila. Snažíme se vést rodinu tak, jak se to Michaelovi líbilo, a stále se nám to daří. Dál žijeme své životy. ‚Soukromí je soukromé‘, jak vždycky říkával. A pro mě je velmi důležité, aby si mohl svého soukromého života i nadále užívat, jak jen to jde. Michael nás vždycky chránil a my teď chráníme Michaela,“ citoval její tehdejší slova web F1 Briefings.

Schumacherův bratr Ralf, sám bývalý jezdec formule 1, však tento týden v rozhovoru s médii připustil, že Michael se možná ze své nehody na lyžích už nikdy plně nevzpamatuje. „Život je nespravedlivý,“ komentoval to lakonicky pro stanici NDTV.

Ralf je o sedm let mladší než Michael a jeho starší bratr byl pro něj od raného dětství vzorem. „Nebyl to jen můj brácha, když jsme byli děti, byl to taky můj trenér a mentor. O závodech motokár mě naučil doslova všechno. Vždycky jsem ho měl po boku. Závodili jsme spolu, trénovali jsme společně předjížděcí manévry a vůbec všechno, na čem v motorsportu záleží,“ uvedl Ralf v rozhovoru.

Od Michaelovy nehody podle něj už nic není, jak bývávalo. „Můžu říct, že jak jeho nehoda byla velmi špatným a drastickým zážitkem pro mě, tak samozřejmě ještě mnohem horším pro jeho děti. Mick, jak všichni víme, tam tehdy u toho byl. Bohužel, život není vždycky fér a tohle tady byla bohužel i velká smůla,“ uvedl 48letý Michaelův bratr.

Ve stopách svého táty

Mick Schumacher se však žádnému traumatu nepoddal a naopak se vytrvale snaží kráčet ve šlépějích svého otce. Také se stal jezdcem formule a loni ve svých 23 letech nasbíral první body v závodech F1. Poprvé se také zúčastnil Velké ceny Austrálie na okruhu Albert Park Circuit v Melbourne, kde jeho otec vytvořil v roce 2004 slavný rychlostní rekord na jedno kolo, jež zajel v čase 1:24,125, což představovalo rychlost 219,01 km/hod.

Sám Mick musel při cestě do Melbourne osvědčit nemalou odvahu, protože se tam vydal jen dva týdny poté, co jako zázrakem vyvázl bez zranění z děsivé havárie v kvalifikačním závodu na Velkou cenu Saúdské Arábie. Jeho vůz ve vysoké rychlosti naletěl do bariéry, která ho doslova rozpůlila hned za řidičovými zády. Mick byl okamžitě letecky transportován do nemocnice k preventivnímu vyšetření, které naštěstí potvrdilo jeho dobrý zdravotní stav. Sám konstatoval, že se cítí v pořádku, z kvalifikace byl ale vyloučen.

V Austrálii dojel závod do konce, ale jinak bohužel jeho celoroční výsledky příliš oslnivé nebyly a vedení stáje Haas rozhodlo koncem loňského roku o tom, že ho od letošní sezóny nahradí jiným Němcem, 35letým Nikem Hülkenbergem.

Syn Michaela Schumachera poté podepsal smlouvu s týmem Mercedes-AMG Petronas F1 coby první náhradník pro rok 2023. Tím zůstane i v příštím roce.

„Hodně smluv je bohužel víceletých, takže na příští rok pro mě opravdu není volné místo. Je to tedy složitá situace, ale na rok 2025 už by měly být kokpity volné,“ uvedl letos v prosinci v rozhovoru pro Speedweek.

„Zůstanu nicméně dál velmi úzce spojen se světem formule 1 a doufám, že lidem v něm dokážu, že si pořád zasloužím šanci být v první třídě motoristického sportu a že tam patřím.“