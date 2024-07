„A proto je tak důležitý, ta podpora zespodu, aby my jsme mohli říct: né my si to přejem, to je ten lid, to žádá taky, my s tím souhlasíme s tím lidem, my plníme jeho vůli a ne prostě, aby my jsme tam byli sami, jak kůl v plotě neměli jediný, jediné slovo podpory.“

Tak řečnil 17. července 1989 na schůzi stranických pracovníků v kulturním domě v Červeném Hrádku Miloš Jakeš (říkal si tak, i když v křestním listu měl uvedeno jméno Milouš, pozn. red.), tehdejší generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ).

Šéf československých komunistů tak na sklonku bývalého režimu velmi neohrabaným jazykem přiznal zásadní fakt, že jeho strana už nemá u lidí žádnou důvěru, že její politiku nepodporují a že se vedení komunistické strany dostává do úplné izolace. Přirovnání této situace k postavení kůlu v plotě vedlo o pouhé čtyři měsíce ke vzniku jednoho z nejfrekventovanějších a nejpopulárnějších hesel listopadové revoluce: „Nechceme kůl v plotě!“

Poslechněte si kompletní záznam nechvalně známého projevu Miloše Jakeše:

| Video: Youtube

Setkání stranických pracovníků se v Červeném Hrádku tehdy uskutečnilo ve velmi napjaté společenské atmosféře. V zemi se už půldruhého roku stále otevřeněji revoltovalo, na což komunistická strana odpovídala ostrými represemi, zatímco v sousedních socialistických zemích (konkrétně v Maďarsku a v Polsku) se situace uvolňovala a spěla ke stále větší svobodě.

Cesta k Několika větám

Jakousi předehrou k Jakešovu vystoupení se pak stalo podmínečné propuštění vězněného Václava Havla po uplynutí poloviny trestu, k němuž došlo 17. května 1989, tedy na den přesně dva měsíce před projevem.

Žádost o Havlovo propuštění totiž podepsalo 3385 československých občanů, což byl nebývalý počet signalizující sílící občanskou ochotu angažovat se svým jménem v odporu proti represím. Havla toto probuzení občanské společnosti inspirovalo k tomu, aby jen krátce po svém propuštění inicioval spolu s Chartou 77 vznik petice Několik vět, tehdy nejotevřenějšího formulování občanských požadavků.

| Video: Youtube

Petice byla zveřejněna 29. června (její znění odvysílaly stanice Hlas Ameriky a BBC, její text přinesly samizdatové Lidové noviny), přičemž už den předtím rozeslalo předsednictvo ÚV KSČ dálnopis všem vedoucím tajemníkům krajských a okresních výborů komunistické strany, kde je vyzývalo k „přijetí potřebných politických opatření… k zamezení šíření výzvy a jejímu podepisování naší veřejností“.

„V den zveřejnění petice zahájil československý režim ostrou difamační a perzekuční kampaň. V článku v Rudém právu nazvaném Kdo seje vítr, sklízí bouři byli iniciátoři petice označeni za rozvraceče přestavby, usilující o návrat ke kapitalismu. Mnozí signatáři byli zastrašováni domovními prohlídkami, postihy v zaměstnání, peněžitými pokutami, policejní i soudní perzekucí,“ uvádí Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.

„Milá holka, ale bere 600 tisíc…“

I tak ale přibývaly podpisy na petici Několik vět po tisících. Do konce července ji podepsalo přes 10 tisíc lidí. Jeden ze stěžejních a velmi důležitých podpisů přidala hned zpočátku tehdy nesmírně populární zpěvačka Hana Zagorová. Petici jí předložil divadelník a pozdější filmový producent Ondřej Trojan, když se slavná zpěvačka objevila na představení divadla Sklep na pražské Dobešce, v němž také zpívala.

„Přečetla si to o přestávce tak nějak narychlo a řekla, že si to musí promyslet. Já jsem se obával, že zmizí, naopak ona zůstala. Přečetla si to ještě jednou, otevřela si k tomu láhev šampusu, dala si skleničku a řekla, že tam neshledává nic, s čím by se ona názorově neztotožňovala a rovnou na místě to podepsala,“ vzpomínal Trojan před pěti lety u příležitosti 30. výročí petice (jeho vzpomínky zachytila Česká televize).

Dopad svého kroku pocítila slavná zpěvačka prakticky okamžitě. „Poté, co můj podpis zveřejnilo vysílání na Svobodné Evropě, nastalo v mém bytě ticho. Přestaly zvonit telefony, a to definitivně…“ uvedla ve svých vzpomínkách. Podpis ale neodvolala, a stala se tak velmi důležitou inspirací a motivací pro mnohé další signatáře – v okamžiku, kdy podepsala „Zagorka“, se přestali bát.

A právě do této atmosféry vstoupil Jakeš se svým projevem, v němž měl „vysvětlit situaci“ ostatním stranickým funkcionářům. Podstatnou část své řeči tak věnoval právě petici Několik vět a jejím signatářům v čele se Zagorovou, přičemž jeho zmatené věty se staly doslova legendární.

Hana Zagorová o podpisu petice Několik vět a Miloši Jakešovi:

| Video: Youtube

„Ti umělci, kteří to podepsali. Žádnej z nás nebere takový platy, prostě jako berou oni. Dostávám jednou ročně výpis… seznam těch umělců, kteří berou nad těch 100 tisíc korun, tedy vydělaj si nad sto tisíc korun. No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no, ale ona už tři roky po sobě bere šest set tisíc každý rok. A další. Ne šest set, milion, dva miliony berou, Jandové a jiní, každý rok. Ty náhodou neprotestovali,“ řekl v jedné z nejcitovanějších a nejvysmívanějších pasáží svého projevu (jeho přepis lze najít na webových stránkách Totalita).

Hana Zagorová pak až do listopadové revoluce nikde nevystupovala, neobjevovala se v televizi a čelila jak nátlaku na to, aby svůj podpis odvolala, tak i záplavě nenávistných anonymních dopisů. Zadostiučinění se jí dostalo až během listopadové revoluce, kdy veřejně vystoupila na tribuně při velké demonstraci na Letné 25. listopadu.

Bojlery a kůl v plotě

Jinou částí Jakešova projevu, která se stala hodně populární díky jeho přeřeku, byla ta, kde vzpomínal na období, kdy pracoval jako tajemník ÚV KSČ pro oblast zemědělství a potravinářství a v této funkci byl na exkurzi v Maďarsku.

„Přišel jsem k jedné pani, byla to bankovní úřednice, skončila v bance, její muž byl traktorista v družstvu, dělal v družstvu. Měli tam bojlery, já nevím asi deset tisíc měli těch bojlerů, těch brojlerů, a měli sedm prasat, no. No tak s ní mluvím o tom, jak to dělá, kdo dělá, říká děti pomáhaj, všichni pomáháme a tak dál. Já říkám na to, no tak mi taky jako se snažíme pěstovat taky, my má… my pěstujeme koně. Ona se tak zarazila a dívá se na mě, koně, jak to, proč koně? Já říkám železný koně,“ vykládal Jakeš. Záměnou brojlerů, tedy rychlovýkrmových kuřat, za bojlery, tedy ohřívače vody, lidi hodně pobavil, byť šlo skutečně jen o přeřeknutí.

Nejvýznamnější částí jeho projevu však byly právě ty pasáže, kde se v podstatě přiznával k tomu, že vedení komunistické strany už nikdo nepodporuje, a že ÚV KSČ pak nemá jak obhájit své represivní zákroky proti opozici před mezinárodní veřejností.

„Pokud jde o Havla, my si myslíme, že spíš je třeba víc mlčet v té otázce, poněvadž Havla oni si vybrali jako toho praporečníka. Čím víc my ho budeme mlít, a čím víc my ho budeme pronásledovat, tak tím větším hrdinou on bude… A máme-li tedy my, toto, my, centrálně jako ústřední výbor rozmotávat? To musíte vy pomoct, aby ten Havel pocítil, že ho lidé zezdola kritizují, a né, aby hlavním kritikem byl ústřední výbor a vláda, poněvadž v ten moment jsme, jak se říká, na tapetě mezinárodně,“ prohlašoval mimo jiné Jakeš.

„Podpory zdola“ se dovolával v projevu hned několikrát, přičemž celkem jednoznačně dával najevo, že tato podpora chybí. „Stejně tak ten Dubček vedle toho chodí, nebo snaží se chodit po tom světě. Taky jsme pod těžkou kritikou. Chtěl jet do Itálie podruhý, nepustili jsme. Chtěl jet do Španělska teď, nepustili. Samozřejmě chodí velvyslanci, píšou předsedové vlád, předsedové stran, píše tady předseda internacionály, ten Brandt, Willy Brandt, a tak dál, všichni intervenujou. Složitý záležitosti jsou to. A proto je tak důležitý, ta podpora zespodu,“ uvedl o chvíli později, kdy toto své zamyšlení doplnil již citovaným výrokem o „kůlu v plotě“, jímž de facto připustil, že vedení strany o jakoukoli podporu přišlo.

Jak se projev dostal ven

Jakešův projev se stal celonárodně populárním poté, co jeho nahrávku odvysílala Svobodná Evropa, přičemž dlouho nebylo zřejmé, jak se k ní vlastně dostala. Spekulovalo se i o tom, zda zveřejnění záznamu nezprostředkovala Státní bezpečnost s cílem dosáhnout změny na vedoucím postu komunistické strany ku svému prospěchu.

Únik nahrávky nakonec objasnil v roce 1998 v Lidových novinách Petr Smrčka, který v létě 1989 pracoval v Československé televizi jako technik pracoviště pro zpracování audiovizuálních nahrávek. Zaměstnanci tohoto ústředí zajišťovali přenos zvuku z funkcionářských sjezdů a proslovů a z programu v Červeném Hrádku měli pořídit hodinový sestřih. Jakešův proslov Smrčku okamžitě zaujal.

„Tam od začátku padala jedna perla za druhou a my jsme se tomu smáli, tak jako těch přenosů už jsme viděli mnohokrát hodně, tak většinou tam vystupoval někdo, kdo byl méně zábavný. Tady to od začátku vypadalo, že to bude spíše taková show… Tak jsem si to začal na véháesku nahrávat, no a tím to vlastně vzniklo. Pravděpodobně to byl jediný záznam, který byl z toho pořízen mimo oficiální cesty,“ uvedl v roce 2009 Smrčka pro stanici ČT24.

close info Zdroj: Deník/Pavel Bouda zoom_in Reprodukce záběrů projevu Miloše Jakeše (psal se takto, i když v křestním listu měl uvedeno jméno Milouš) v kulturním domě v Červeném Hrádku

Onou „véháeskou“ mínil videokazetu VHS, která byla v Československu spolu s videopřehrávači poměrně čerstvou a obtížně dostupnou novinkou. A právě proto, že zdaleka ne každá domácnost videopřehrávač měla, se Jakešovo řečnění začalo masově kopírovat jako zvuková nahrávka. „„Všichni, kdo mohli, tak si to namnožili co nejvícekrát, rozváželi to na chalupy a chaty, kam jezdili, nosili to kamarádům do hospody, radovali se s širokými kruhy, protože jsme sice byli zvyklí v té době na ledasjaký blábol, ale tohle překonávalo zatím všechno, co nám do té doby poskytli, takže pro nás to byla opravdu velká radost,“ vzpomínal další „televizák“ Jaroslav Tejkal.

Jednu z kopií tak získal například i slavný filmový a televizní režisér Jindřich Polák, kterému ji dodal Antonín Dekoj, rovněž televizní pracovník, který byl jedním z členů posádky přenosového vozu v Červeném Hrádku.

Masově se šířící nahrávka se dostala také k literárnímu kritikovi Josefu Vohryzkovi, a ten ji přehrál tehdejšímu disidentovi a dnešnímu europoslanci Alexandru Vondrovi, od nějž už putovala rovnou do Svobodné Evropy. „Poslechli jsme si to v kuchyni a pak jsem to poslal (Milanu) Schulzovi do Svobodné Evropy s tím, že se to musí hrát do omrzení,“ vzpomínal Vondra.

Komunistickému režimu se stalo to nejhorší, co se může totalitnímu zřízení stát: přestal být děsivý a stal se směšným. A bylo zřejmé, že k jeho konci už není daleko.