KVÍZ: Staletí bolesti a hrůzy. Vyznáte se ve slavných mučicích nástrojích?

Lidská fantazie nezná mezí. A to ani pokud jde o způsoby, jak potrestat jiného člověka, či jej dokonce poslat na onen svět. Zejména ve středověku vznikla řada účinných nástrojů, jejichž hlavním účelem bylo způsobit bolest. Poznáte slavné mučicí nástroje na ilustracích a podle krátkého popisu? Prověřte si své znalosti v novém kvízu Deníku.

Staletí bolesti a hrůzy. Vyznáte se ve slavných mučicích nástrojích? | Foto: Wikimedia Commons, See page for author, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>