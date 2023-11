Před 20 lety, ve středu 26. listopadu 2003, skončila jedna éra, která jakoby se snažila přenést do běžného života představu o životě ve světě Jamese Bonda. Éra cestování v luxusu, slibující mimo jiné překonat vzdálenost mezi Londýnem a New Yorkem za méně než tři hodiny. Éra letadla Concorde.

Prototyp Concorde 001, 2. března 1969 | Foto: Wikimedia Commons, André Cros, CC BY-SA 4.0

Nadzvukový dopravní letoun Concorde – velký počin britského a francouzského inženýrství – uskutečnil svůj vůbec poslední let dne 26. listopadu 2003. Ten den vzlétl z londýnského letiště Heathrow, aby o půldruhé hodiny později přistál na letišti Bristol Filton. Nikdy víc už se nevznesl.

Letoun Concorde byl ve své době technickým i technologickým zázrakem. Pohyboval se více než dvojnásobkem rychlosti zvuku, létal ve výšce kolem 18 kilometrů a v roce 1962, kdy odstartoval jeho vývojový program, znamenal obrovský skok vpřed.

Příběh nadzvukového letadla Concorde - dokument:

Zdroj: Youtube

Do vzduchu se poprvé vznesl v březnu 1969, nadzvukovou bariéru poprvé překonal o sedm měsíců později, 1. října 1969. Dlužno dodat, že v tomto případě nebyl první, protože už o tři měsíce dříve dokázal totéž ruský Tu-144. Byl to však Concorde, který se stal ve svobodném světě symbolem rychlého a luxusního dopravního letectví.

„Období, kdy sloužil v provozu, znamenalo významnou éru v historii letectví, ale skončilo bohužel nevyhnutelným způsobem. Poslední z 20 vyrobených Concordů, Concorde 216, vzlétl poprvé 20. dubna 1979. Byl postaven bez toho, že by pro něj existoval kupec, nakonec ho ale koupily British Airways. Letoun získal novou registraci G-BOAF, běžně byl ale označován i jako Concorde Alpha Foxtrot,“ píše Nicole Kylieová z webu Simple Flying.

Alpha Foxtrot se stal posledním Concordem, který kdy létal. S jeho zánikem skončila i éra komerčního nadzvukového leteckého cestování.

Katastrofa, v níž byl nevinně

A právě Alpha Foxtrot byl také první letoun, který jako první pokořil tříhodinovou hranici pro let mezi Londýnem a New Yorkem a docílil tím v té době vůbec nejrychlejšího transatlantického letu komerčního dopravního letadla. Letoun tuto trasu zdolal za méně než dvě hodiny a 57 minut a tento rekord držel pět let, dokud ho nepřekonal – další Concorde.

S nástupem nového tisíciletí ale přišlo v krátkých intervalech po sobě několik těžkých ran, jež firma nakonec neustála.

Tím prvním, a dost možná zásadním, byla katastrofa z 25. července 2000, kdy se jeden z letounů při startu z pařížského letiště zřítil. Zahynulo tehdy 109 lidí na palubě a další čtyři na zemi. Celé neštěstí zachytily televizní záběry, jež záhy obletěly svět a navždy tuto havárii spojily s Concordem - přestože letoun ani jeho posádka za ni vlastně nemohly.

Pět minut před odletem Concordu totiž ze stejné dráhy odstartoval letoun McDonnell Douglas DC-10-30, který ztratil pásek z titanové slitiny tvořící součást krytu motoru. Úlomek byl dlouhý asi 43 centimetrů, široký zhruba tři centimetry a měl tloušťku 1,4 milimetru. Nezdálo by se to moc a funkčnost DC-10 také jeho ztráta nijak neomezila. Ale na Concorde bohužel stačil.

Nadzvukový letoun přejel tuto drobnou trosku při vzletu v 16:42 rychlostí asi 300 kilometrů v hodině. Ostrá hrana titanového úlomku mu rozřízla pravou přední pneumatiku, z níž odlétl velký kus materiálu o hmotnosti asi 4,5 kilogramu odhadovanou rychlostí 140 metrů za vteřinu (500 km/h). Ten vzápětí narazil do spodní části levého křídla.

Letoun N13067 DC-10, jehož odpadlá součástka vyvolala katastrofu Concordu v Paříži v roce 2000, byl o 12 let později sešrotován v kalifornské MojavěZdroj: Wikimedia Commons, Aeroprints, CC BY-SA 3.0

I když přímo neprorazil žádnou palivovou nádrž, vyslal tlakovou rázovou vlnu, která protrhla palivovou nádrž číslo pět v nejslabším místě, těsně před levým podvozkem. Unikající palivo tryskající ze spodní části křídla se vzňalo, přičemž je s největší pravděpodobností zapálil buď elektrický oblouk v prostoru podvozku, nebo kontakt s horkými částmi motoru. Oba motory 1 a 2 vybuchly a ztratily veškerý výkon.

I když se motor 1 po chvíli trochu vzpamatoval, piloti se nedokázali s těžce poškozeným strojem dostat zpátky na letiště a letadlo se nakonec zřítilo přímo na hotel Les Relais Bleus v pařížské čtvrti Roissy Gonesse. V troskách budovy zahynuli čtyři místní zaměstnanci a dalších sedm lidí bylo těžce zraněno. V letadle nepřežil vůbec nikdo. Pro pověst Concordů coby bleskových, ale naprosto bezpečných strojů to byl smrtící direkt.

Ten jen o něco málo více než rok později umocnil teroristický útok z 11. září 2001, jenž měl katastrofální dopad na celou leteckou dopravu, protože lidé se začali bát letadla používat.

Pád firmy dovršily rostoucí ceny, v jejichž důsledku se už tak vysoké provozní náklady staly ještě vyššími, až přesáhly hranici únosnosti. 10. dubna 2003 společnosti Air France a British Airways oznámily, že vyřadí Concorde ještě během tohoto roku.

Loučení

Po 23 letech služby – a 18 257 hodinách letového času – tak Concorde Alpha Foxtrot uskutečnil svůj poslední let. Do té doby se vznesl celkem 6045krát k obloze, a v 5639 případech překročil při letu hranici zvuku. Jeho poslední cesta byla přitom zpáteční trasou toho historicky prvního: z londýnského letiště Heathrow na letiště Bristol Filton.

Kokpit měli na starost kapitáni Mike Bannister (jenž letěl jako hlavní pilot), Les Brodie a Paul Dougla, kromě nich byli na palubě také seniorní letoví inženýři Warren Hazleby a Trevor Norcott a 100 zaměstnanců British Airways, jež letoun přepravil coby své poslední pasažéry.

V roce 2017 byl Concorde 216 přesunut přes letiště Filton do zbrusu nového účelového hangáru v leteckém muzeu Aerospace Bristol, v němž dodnes představuje hlavní atrakci. „Jeho odkaz žije v interaktivní expozici, kde mohou návštěvníci zažít praktické setkání na palubě letadla,“ uzavírá Simple Flying.