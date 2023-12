Poprvé se ženil z čiré lásky, podruhé šlo o politický kalkul. Druhou manželkou císaře Napoleona se stala habsburská arcivévodkyně Marie Luisa, která byla paradoxně celý život vedena k nenávisti vůči Francouzům. K překvapení všech se však mezi manželi nakonec vyvinul láskyplný vztah. Napoleonovy vojenské prohry ale pár rozdělily.

Rakouská arcivévodkyně Marie Luisa se jako druhá manželka francouzského císaře Napoleona stala na čtyři roky francouzskou císařovnou. Manželství bylo šťastné | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Císař Napoleon je nedočkavý. Píše se konec března roku 1810 a francouzským územím pomalu postupuje zástup kočárů, které mu přiváží jeho novou manželku - rakouskou arcivévodkyni Marii Luisu, jež se za něj provdala v zastoupení před odjezdem z vlasti. Je to politické manželství uzavřené z čistě praktických důvodů. Napoleon od něj očekává spojenectví s Rakouskem a zplození následníka. Nevěstu nikdy předtím nepotkal.

Už to nedokáže vydržet. Navzdory tomu, že pár podle protokolu čeká slavnostní veřejné setkání, ve chvíli, kdy dostává echo, že kolona zastavuje kvůli přepřažení, vyráží jí naproti. Na nic nečeká, naskakuje rovnou do kočáru Marie Luisy a vášnivě ji objímá. O 22 let mladší novomanželka je v šoku. Ten ale nakonec netrvá dlouho. Napoleon se jí totiž líbí.

Události pak už mají rychlý spád - novomanželé do pár hodin skandálně končí spolu v posteli. „Napoleon se rozhodl zrušit domluvený uvítací ceremoniál a okamžitě odcestovat se svou nevěstou do Compiègne, kde z ní – v naprostém rozporu s běžným protokolem – učinil ještě tu noc svou manželku,“ uvádí server Die Welt der Habsburger.

Svatba francouzského císaře Napoleona a jeho druhé manželky, rakouské arcivévodkyně Marie Luisy. Svazek byl šťastnýZdroj: Wikimedia Commons, Georges Rouget, volné dílo

Ráno jsou oba spokojeni - Napoleon podle zaznamenaných svědectví dostál své pověsti zkušeného milence a jeho mladá žena si očividně tuto stránku svazku užívá. Další týdny jen potvrzují, že spojení francouzského císaře a mladé rakouské arcivévodkyně bylo dobrým tahem. Mezi znepřátelenými zeměmi vládne období klidu, Marie Luisa je brzy těhotná a na svět přivádí syna. „Původně politický kalkul obou stran nakonec přinesl velmi šťastné, byť krátké manželství,“ zmiňuje web VHÚ.

Je to Napoleonova touha po zisku dalších území, co slibně se vyvíjející vztah nakonec maří - a za pár let už Marie Luisa vnímá své první manželství jen jako nepovedenou epizodu. Deník přináší její příběh.

Francouze nenáviděla

Když se rakouská arcivévodkyně Marie Luisa Habsbursko-Lotrinská v roce 1791 narodila pozdějšímu císaři Svaté říše římské Františku I. a jeho ženě, nikdo by v ní příští francouzskou císařovnu nehledal. Její dětství poznamenala Velká francouzská revoluce následovaná napoleonskými válkami, které ohrozily habsburské mocnářství.

Navíc byla vnučkou Marie Karolíny, nejmilejší sestry popravené Marie Antoinetty, která Marii Luise vštěpovala odpor vůči těm, kdo dovedli její pratetu na šibenici. „Její výchova byla ovlivněna nenávistí k revoluční Francii a poté k Bonapartovi, protože Rakousko opakovaně ponížil porážkou a zbavil území,“ zmiňuje web zámku ve Versailles.

S výjimkou útěků před Francouzy bylo dětství Marie Luisy šťastné. „Byla způsobným dítětem, příkladem ideální poslušné dcery,“ píše Die Welt der Habsburger. A to ještě netušila, jak moc poslušná bude muset být v dospělosti.

Zatímco Marie Luisa dospívala, jí nenáviděný císař Napoleon sice slavil úspěchy na bojovém poli, v soukromí se mu ale hromadily problémy. Jeho vztah s první manželkou Josefínou, který zobrazuje také nový film Napoleon, byl v troskách.

Nakonec se rozhodl, že manželství nechá anulovat. A rovnou se začal ohlížet po ženě nové. Zatímco Josefínu si bral z čisté lásky, nyní si stanovil pro výběr manželky jasná pravidla. „Hledal nevěstu ze starodávného vládnoucího rodu, aby si zajistil důstojné předky pro svou vlastní dynastii,“ uvádí Die Welt der Habsburger.

Francouzský císař NapoleonZdroj: Wikimedia Commons, Jacques-Louis David, volné dílo

Nejdříve se chtěl přiženit do rodiny ruského cara. Z tohoto plánu ale sešlo a příležitosti vyřešit sňatkem nevalnou situaci na bojových polích se rozhodli využít Rakušané.

„Ministr zahraničí Klemens von Metternich viděl ve svazku možnost zmírnit tvrdé mírové podmínky, které byly jeho zemi uloženy. Přikládal také velký význam tomu, aby zabránil spojenectví mezi Francií a Ruskem, které by bylo pro jeho vlast vysoce nebezpečné. Car naopak neprojevil zájem o sňatek své 13leté sestry s francouzským uzurpátorem,“ vysvětluje server Die Welt der Habsburger.

Metternichův plán zhmotnil přímý předek nedávno zesnulého politika Karla Schwarzenberga - Karel Filip. „Proslul svými diplomatickými schopnostmi, které osvědčil jako rakouský vyslanec v Paříži při sjednávání sňatku Marie Luisy s Napoleonem,“ píše web zámku Orlík.

Obětovaná ďáblu

Téměř osmnáctileté Marii Luise způsobila vyhlídka na svatbu s Napoleonem duševní muka. „Od Napoleonova rozvodu stále otevírám Gazette de Francfort v naději, že najdu oznámení o jeho nové nevěstě. Musím přiznat, že čekání na něj mi dalo mnoho důvodů k obavám. […] Svěřuji svůj osud do rukou božské Prozřetelnosti. […] Jsem připravena obětovat své vlastní štěstí pro dobro státu, protože jsem přesvědčena, že skutečné štěstí pochází pouze z plnění vlastních povinností, a to i na úkor vlastních přání,“ napsala své přítelkyni.

Rakouská arcivévodkyně Marie Luisa se jako druhá manželka francouzského císaře Napoleona stala na čtyři roky francouzskou císařovnou. Manželství bylo šťastnéZdroj: Wikimedia Commons, Jean-Baptiste Paulin Guérin, volné dílo

A když bylo jasné, že se za Napoleona bude muset provdat, dostála svým slovům. „Rakušané ji oslavovali jako novodobou Ifigénii, která obětuje své vlastní štěstí pro dobro lidu,“ píše Die Welt der Habsburger.

Nejhůře z celé rodiny nesla svazek její babička Marie Karolína. Pro ni byl Napoleon ztělesněním ďábla. „Císař (František I.) se odváží vydat svou dceru jako cizoložnou konkubínu muži pošpiněnému všemi zločiny a ohavnostmi!“ prohlásila.

Klape to. V posteli i mimo ni

Za daných okolností nikdo nečekal, že bude manželství bůhvíjak šťastné. Ještě když Marie Luisa v kočáře vjížděla na francouzské území, byla zoufalá. „Ujišťuji vás, nejdražší otče, že jsem opravdu nešťastná a nemohu se nijak utěšit,“ napsala domů.

Napoleon byl na svou novou ženu spíše zvědavý. Nebyla pro něj ničím jiným než dobrým obchodem a lůnem, ze kterého mají vzejít jeho potomci. Rozhodl se ale hned si ji naklonit a už dopředu jí posílal drahé dary a zamilované dopisy.

Přesto bylo pro všechny překvapením, jaký spád nabralo hned jejich první setkání. „Vypadáte mnohem lépe než na portrétu,“ řekla prý Napoleonovi po prvním objetí.

Oba byli spokojeni. Po svéhlavé Josefíně měl autoritativní francouzský císař konečně manželku, která mu byla ve všem po vůli. Nepletla se do politiky, neřešila jeho aféry. „Svou reprezentační roli plnila s pílí a vedla si důstojně,“ uvádí web Napoleon.org.

Rakouská arcivévodkyně Marie Luisa se jako druhá manželka francouzského císaře Napoleona stala na čtyři roky francouzskou císařovnou. Manželství bylo šťastnéZdroj: Wikimedia Commons, Giovanni Battista Borghesi, volné dílo

Marie Luisa si také velmi užívala sex, a toho se jí se zkušeným Napoleonem dostávalo vrchovatě. Žila v přepychu, manžel k ní byl pozorný. „Ujišťuji vás, drahý otče, že lidé spáchali na císaři velkou nespravedlnost. Čím lépe ho člověk zná, tím více si ho váží a miluje,“ napsala své rodině. Její radost kalilo pouze to, že Napoleon nikdy nezapomněl na svou první ženu Josefínu.

Nechť umře raději dítě

K Napoleonově velké radosti Marie Luisa brzy otěhotněla. Porod ji stál téměř život. Byl dlouhý a těžký - lékaři dokonce Napoleonovi oznámili, že by mohl skončit smrtí matky nebo dítěte, případně obou. Napoleon tehdy rozhodl, aby byla zachráněna jeho žena. Řekl, že ta mu může porodit i další potomky.

Syn císaře Napoleona a jeho druhé manželky Marie Luisy Napoleon II. zvaný Orlík. O rodiče brzy přišel - jeho otec skončil ve vyhnanství, s matkou žili odděleně. Zemřel jako mladík na tuberkulózuZdroj: Wikimedia Commons, Moritz Michael Daffinger, volné dílo

Štěstěna stála na jeho straně: Na svět přišel syn Napoleon II., zvaný Orlík - živý a Marie Luisa to také zvládla. Napoleon na svou ženu už opravdu nedal dopustit. „Raději bych už neměl další děti než ji vidět znovu tak trpět,“ prohlásil dokonce ve chvíli největšího pohnutí.

Marii Luisu mateřství zcela pohltilo. Rodinné štěstí u Bonapartů ale nemělo trvat dlouho.

Odchod z Paříže

V roce 1812 Napoleon vytáhl do Ruska. Jeho vojska tam utrpěla fatální prohru a de facto začal císařův konec. Ten byl stvrzen v roce 1813 Napoleonovou porážkou u Lipska a jeho prvním vyhnanstvím - na ostrově Elba.

Marie Luisa vývoj událostí nesla špatně. Nejen proto, že měla svého muže ráda. „V Paříži se cítila jako doma, přijala francouzský životní styl. Byla to pro ni těžká rána, když si uvědomila, že její dny ve Francii jsou po Napoleonově pádu sečteny. S rozporuplnými emocemi se se svým malým synem vrátila do rodné země, kde jejich osud závisel na vítězných mocnostech,“ píše web Die Welt der Habsburger.

Vídeňský kongres rozhodl, že Marie Luisa si ponechá titul arcivévodkyně a bude jí patřit Parmské vévodství. Lidé kolem jejího otce, v jehož péči zůstal Orlík, zařídili, aby na Napoleona brzy zapomněla. „Mnoho dopisů, které jí psal Napoleon z vyhnanství na Elbě, bylo zachyceno a před Marií Luisou zatajeno,“ uvádí Die Welt der Habsburger.

A Marie Luisa opravdu začala na Napoleona myslet jako na uzavřenou kapitolu. Mnozí ovšem její počínání kritizovali, když na právoplatného manžela tak rychle zapomněla. „Jsem ve velmi nešťastné pozici. Musím se chovat velmi obezřetně. Jsou chvíle, kdy mě podobné myšlenky tak rozrušují, že by bylo nejlepší, kdybych zemřela,“ napsala v jednom z dopisů.

Utajený milenec

Brzy se ale trápit přestala. Prozíraví rakouští politici jí - ve snaze zabránit nějakému pokusu o připojení se k Napoleonovi - jako pobočníka dosadili pohledného generála Adama Alberta Neipperga. Marie Luisa mu podlehla a stal se jejím dlouholetým milencem. S Napoleonem si už ani nenapsali. „Během Napoleonových sto dní zůstala v Rakousku a neprojevila žádný zájem o jeho konání ve Francii,“ zmiňuje encyklopedie Britannica.

Rakouská arcivévodkyně Marie Luisa našla po konci vztahu se svým prvním manželem, císařem Napoleonem, útěchu v náručí svého pobočníka. Hraběte Adama Alberta von Neipperga si po dlouhých letech i vzalaZdroj: Wikimedia Commons, cloppj, volné dílo

Ještě před Napoleonovou smrtí Neippergovi porodila dvě nemanželské děti. Po skonu svého prvního muže se za něj v roce 1821 i provdala a porodila třetího potomka. Jelikož ale Neipperg stál společensky pod ní, muselo manželství zůstat v tajnosti.

Její syn Orlík vztahem opovrhoval a rozčílilo ho, když se dozvěděl, že poměr Marie Luisa udržovala ještě za Napoleonova života. „Kdyby byla mojí matkou Josefína, můj otec by teď nebyl pohřben na Svaté Heleně a já bych nebyl ve Vídni. Moje matka je milá, ale slabá. Nebyla manželkou, jakou si můj otec zasloužil. To byla Josefína,“ prohlásil.

Až do smrti pak s výjimkou krátké a Rakušany brzy potlačené revoluce žila Marie Luisa ve své Parmě. Jako více než 40letá se provdala potřetí, za svého hlavního hofmistra Charlese-René z Bombeless, sňatek byl ovšem opět společensky pod její úroveň. Zemřela v roce 1847 ve spánku.