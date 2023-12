Denně se třásla strachy, že zemře pod gilotinou. Část dospělého života se nechala vydržovat od bohatých milenců a nakonec si podmanila nejmocnějšího muže Francie, který z ní sice udělal francouzskou císařovnu, ale také hysterickou manželku. Takhle ve zkratce vypadal život první ženy císaře Napoleona Josefíny. Ve své době určovala módní trendy a Napoleon zřejmě nikoho v životě nemiloval víc než ji. Jejich vztah se ale změnil v teror.

Napoleonova první manželka Josefína se jako císařovna stala módní ikonou. Právě díky ní se v období empíru začaly nosit bílé šaty. O svůj vzhled a šatník důsledně pečovala. | Foto: Wikimedia Commons, François Gérard, volné dílo

Kdo se vypraví do kina na aktuálně uváděný výpravný snímek Ridleyho Scotta Napoleon, mohl by očekávat, že uvidí více než dvouhodinové dílo s ohromujícími záběry císařových bitev, v němž je hlavní postavou právě Napoleon. Jenže chyba, snímek má hlavní postavy dvě. Scott totiž věnoval velký prostor vztahu vojevůdce s jeho první manželkou Josefínou, kterou ztvárnila herečka Vanessa Kirby.

Josefína byla pro Napoleona vskutku osudovou ženou. Přesto, že se jejich vztah rozpadl (Napoleon se později znova oženil, navíc oba dva měli po celý život četné poměry), francouzský císař zřejmě žádnou jinou nemiloval tak jako svou první manželku. Dokonce ji bránil před vlastní rodinou, která před promiskuitní koketou, jak se o císařovně někdy mluví, Napoleona důrazně varovala. Od pohádky byl však jejich vztah na míle vzdálen.

Napoleon - trailer k filmu:

Zdroj: Youtube

Josefína byla velmi výraznou osobností. Měla bouřlivý život, který by vydal na samostatný film pouze o ní. Její život byl plný kontrastů. Z dívky, která se neumí pořádně chovat, se stala šikovnou svůdkyní, ozdobou pařížské společnosti a módní ikonou, která udávala trendy v celé Evropě. Z vězeňkyně šílené strachem z popravy to dotáhla na francouzskou císařovnu. Z ženy, kterou Napoleon téměř až uctíval, se stala jeho týranou hysterickou manželkou.

Buranka s černými zuby

Josefína se narodila v roce 1763 do šlechtického rodu jako Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie. Až do chvíle sňatku s Napoleonem se jí říkalo Rose. Dětství prožila na Martiniku. Podle všeho bylo radostné, zároveň jí ale zkomplikovalo pozdější život. Jednak se v uvolněném koloniálním prostředí nenaučila vybraným způsobům chování, což ji později činilo v očích ostatních burankou, jednak tamní strava přispěla k tomu, že měla černé zuby.

Poprvé se provdala v šestnácti. Vzala si francouzského důstojníka, vikomta Alexandra de Beaurharnais. Manželství nebylo příliš šťastné a vikomt svou ženu často podváděl. „Přestože manželovi porodila dvě děti - dceru Hortense a syna Eugena, marnivý Alexandre se styděl za její provinční manýry a nedostatek sofistikovanosti a nakonec ji odmítl uvést na dvoře Marie Antoinetty ve Versailles,“ píše encyklopedie Britannica.

Jaký je film o Napoleonovi? Přečtěte si recenzi Deníku:

Napoleon podle Ridleyho Scotta? Nabízí jen chladné obrazy z dějin

Po šesti letech se manželství fakticky rozpadlo. Josefína pak i s dětmi žila v klášteře pro opuštěné urozené ženy.

Přestože se něco takového může jevit jako životní prohra, Josefíně naopak pobyt v klášteře velmi pomohl. S pomocí jeptišek a ostatních dam totiž dohnala to, co v dospívání zameškala - naučily ji pravidlům chování, šarmu a vystupování patřičnému k jejímu šlechtickému titulu.

Josefína se díky tomu osamostatnila - zvláštním kouzlem k sobě přitahovala bohaté milence, od kterých se nechala vydržovat. Stala se ve společnosti oblíbenou a hustá síť jejích společenských kontaktů jí později v podstatě zachránila život. Do Josefínina života totiž radikálně zasáhla Velká francouzská revoluce, která obrazně sťala hlavu starým pořádkům a doslovně králi Ludvíku XVI., královně Marii Antoinettě i řadě šlechticů - a přesně takový osud hrozil také Josefíně.

Vikomt Alexandre de Beauharnais, první manžel osudové ženy Napoleona Josefíny. Manželství bylo nešťastné, i když z něj vzešly dvě děti. De Beauharnais za revoluce zemřel pod gilotinou.Zdroj: Wikimedia Commons, Georges Rouget, volné dílo

Život v hrůze

Když se k moci dostali brutální jakobíni a začalo krveprolití dodnes známé jako Teror, skončil pod gilotinou také Josefínin manžel, byť se dříve v revolučním dění výrazně angažoval. Ona sama pobývala v roce 1794 několik týdnů ve vězení.

Dění dané doby ji doživotně poznamenalo - žila v každodenní hrůze, že přijdou stráže a odvedou ji na popraviště. Opravdu k tomu nechybělo mnoho. „Jen pád a poprava Robespierra několik dní před plánovaným termínem její popravy zachránily Rose před stejným osudem, jaký postihl jejího prvního manžela,“ píše web National Gallery of Victoria.

Po propuštění z vězení byla Josefína chvíli smýkána životem. Pád na dno ale využila k silnému odrazu, který ji nakonec vystřelil až na nejvyšší pozice ve francouzské společnosti.

Napoleonova první manželka Josefína se jako císařovna stala módní ikonou. Právě díky ní se v období empíru začaly nosit bílé šaty. O svůj vzhled a šatník důsledně pečovala.Zdroj: Wikimedia Commons, Andrea Appiani, volné dílo

Když se Josefína dostala na svobodu, byla bez peněz, bez střechy nad hlavou i bez manžela. Nebýt toho, že se opět stala milenkou bohatých mužů, zřejmě by zemřela hlady. Využila ale svůj um zkušené svůdkyně a díky darům a vydržování se postupně stala finančně nezávislou a vlivnou členkou pařížské smetánky. Přesto cítila, že se pohybuje na tenkém ledě a nemá v životě žádnou jistotu. „Doufala v zázrak, který ji vysvobodí z tohoto stavu,“ píše historik Frédéric Masson v knize Napoleon a jeho ženy.

Josefínina přání byla vyslyšena. Právě na jednom z večírků u svého „mecenáše“, tehdy nejvýznamnějšího francouzského politika Paula de Barrase narazila na podsaditého ambiciózního muže, který měl zcela změnit její život. Napoleona. V době seznámení s Josefínou se kariéra mladého vojáka prudce rozvíjela, a právě si razil cestu pařížskou vysokou společností. Josefína byla přesně tím, co hledal. Jednak byla vlivná, což vnímal jako skvělou politickou příležitost, jednak se do ní vášnivě zamiloval.

Jaký byl Napoleon Bonaparte? Jeho zpěv údajně trhal uši:

Napoleon svým zpěvem trhal uši. Zato byl velký milovník vědy a žen

Historici dodnes mluví o Josefíně jako o Napoleonově osudové ženě. O šest let starší žena byla první, kterou opravdu miloval a zcela jí podlehl. Josefína to s muži uměla a Napoleon ji doslova uctíval. Ona rozhodně zamilovaná nebyla, jeho pozornost jí ale lichotila a také v něm viděla potenciál. Stali se milenci. „Probouzím se plný myšlenek na tebe. Tvůj obraz a vzpomínka na opojná potěšení minulé noci nedala odpočinout mým smyslům,“ napsal jí. A přejmenoval ji na Josefínu.

Brzy následovala svatba. Psal se rok 1796 a Napoleon - zároveň nově jmenovaný velitelem vojsk v Itálii - byl štěstím a láskou bez sebe.

Josefína viděla svazek mnohem střízlivěji - jako dobrou příležitost postoupit společensky výš. Že nebude tradiční manželkou, dokazovalo už to, jakým způsobem milenci sňatek zaplatili. „Byla to nezávislá žena, která náklady na svatbu zaplatila se svým druhým manželem napůl,“ píše N. J. Stevensonová v knize Kronika módy.

Francouzský císař Napoleon v roce 1796. Ve stejném roce se poprvé oženil. Do své ženy Josefíny byl zpočátku bezhlavě zamilovaný. Jejich vztah se později rozpadl, zůstala ale jeho životní láskou.Zdroj: Wikimedia Commons, Antoine-Jean Gros, volné dílo

Zamilovaný malý Korsičan a nevěrná manželka

Manželství Josefíny a Napoleona mělo k ideálnímu vztahu daleko. Napoleonova rodina Josefínu odmítala - její nevybíravé chování a množství milenců, kterých se nevzdala ani po svatbě, vedly Napoleonovy příbuzné k tomu, aby mladého muže vehementně přemlouvali k rozchodu. „Zatímco ideální korsická manželka měla být pracovitá, střídmá a oddaná rodině, Josefína byla neskromná, rozhazovačná a lehkomyslná, byť vášnivá. Jako dvaatřicetiletá byla považována za starou, a to, že si do vztahu přivedla dva potomky z předchozího manželství, bylo vnímáno jako přítěž,“ vysvětluje web National Gallery of Victoria.

Generál byl ale do své manželky hluboce zamilovaný, byl jí oddaný a nechtěl o ní slyšet žádné pomluvy. Z vojenských tažení jí psal zamilované dopisy. „Zoufale toužím po tvém těle. Dnes se vracím domů. Nemyj se,“ těšil se na svou ženu.

Ona ho spíš trpěla. Mluvila o něm posměšně, jeho vášnivé dopisy veřejně předčítala, téměř na ně neodpovídala, což Napoleona přivádělo k šílenství. „Už tě nemiluji, naopak, nenávidím tě. Jsi odporná, zlá, hnusná coura. Téměř mi nepíšeš, nemiluješ svého manžela. Brzy, doufám, tě budu držet v mých pažích. Pak tvé tělo pokryji miliónem horkých polibků,“ psal jí.

Napoleonova první manželka Josefína se jako císařovna stala módní ikonou. Právě díky ní se v období empíru začaly nosit bílé šaty. O svůj vzhled a šatník důsledně pečovala.Zdroj: Wikimedia Commons, François Gérard, volné dílo

Josefína se mezitím veřejně ukazovala se svými milenci, zejména s důstojníkem Hippolytem Charlesem. „Můj směšný malý Korsičan,“ nazývala svého manžela, když o něm mluvila.

Ponížený vojevůdce

Napoleona její chování, o němž se dozvěděl z dopisů, nejdříve psychicky zlomilo, pak se ale zatvrdil. Při tažení do Egypta si i on našel milenku a jeho vztah s manželkou začal definitivně směřovat k zániku. „Potřebuji být sám. Jsem unavený, všechny mé city vyschly. V devětadvaceti jsem vyčerpal všechny síly,“ napsal rezignovaně svému bratrovi.

Kromě Josefíniny zrady měl být ale ještě vystaven i veřejnému ponížení. „Bohužel dopis zachytili Britové, kteří jej s radostí zveřejnili v londýnských novinách. Nyní celá Francie věděla o Napoleonových změněných citech k Josefíně,“ zmiňuje server PBS.

Po Napoleonově návratu do Francie je s Josefínou čekala první vyhrocená hádka. „Když dorazil do jejich domu, nařídil sluhům, aby odnesli manželčiny věci. Když se Josefína vrátila, protlačila se kolem sloužících a běžela do Napoleonova pokoje, kde se s pláčem zhroutila před jeho zamčenými dveřmi. Obviňování, prosby a křik trvaly hodiny,“ líčí PBS.

Marie Antoinetta skončila na popravišti. Jaké byly její poslední dny?

Poslední dny Marie Antoinetty: Zažívala šikanu, před popravou jí zbělely vlasy

Už tehdy jí pohrozil rozvodem. Vztah ale ještě zachránily Josefíniny děti, které si Napoleon jako nevlastní otec opravdu oblíbil. „Rozvod mu rozmluvily. Nakonec jí odpustil a dokonce se uvolil zaplatit dluhy, které svým výstředním životem nahromadila,“ uvádí Britannica.

Josefína se pak na čas začala chovat spořádaně - i proto, aby pomluvami neohrozila manželovu kariéru. Zároveň věděla, že ho jako výhodnou partii nemůže ztratit. „Jako manželka oslavovaného válečného hrdiny využívala politické konexe, možná jako způsob obrany vůči kontrole, kterou Napoleon uplatňoval po zbytek jejího života,“ píše historička Katherine Astbury pro BBC.

Napoleon už ale do ní nebyl bezhlavě zamilovaný a běžně ji podváděl. Karty se obrátily. Nezvyklé manželovo odmítání a žárlivost způsobily, že se Josefína do svého manžela skutečně zamilovala. Nebylo jí to už ovšem nic platné.

Napoleon v Egyptě. Jeho egyptské tažení mu přineslo věhlas, v osobním životě ale prožíval muka. Dozvěděl se o nevěrách své milované ženy Josefíny a nad jejich manželstvím zlomil hůl.Zdroj: Wikimedia Commons, Jean-Léon Gérôme - Fuente, volné dílo

Vydána císaři na milost a nemilost

V době, kdy se Napoleon stal francouzským císařem, už jejich manželství vůbec nefungovalo. Na denním pořádku byly hádky plné křiku a slz, Napoleonovy nevěry, na které Josefína reagovala hysterickými scénami, a dokonce fyzické násilí - facky rozdával Napoleon, který už měl své manželky po krk.

Ze souboje a hádek manželů vyšel vítězně on. Josefína tahala za kratší konec nejen mocensky a finančně, navíc císaři nedokázala dát mužského dědice, po kterém tak toužil.

Naoko zářila. Byla nejen oblíbenou ozdobou pařížské společnosti, díky svému šarmu dokonale plnila svou ceremoniální roli a stala se dobovou módní ikonou. „Josefína jako nová císařovna dovedla ocenit význam působení na veřejnosti. Zdokonalovala svůj zevnějšek, používala obšírný zkrášlovací režim, na němž se podíleli kadeřníci a kosmetici, a uložila si za povinnost hromadit rozsáhlou garderobu, zdobenou krajkami, peřím a kožešinou,“ zmiňuje kniha Kronika módy.

Do historie vstoupil i Napoleonův lékař. Proč?

Mistr amputací. Napoleonova lékaře záviděli i nepřátelé, inspiroval M.A.S.H.

Byla také mecenáškou umělců. „Ze svého zámečku Malmaison u Paříže udělala okouzlující místo,“ uvádí web Napoleon.org.

Mimo veřejnost byla ale vydána na milost a nemilost svému manželovi. Napoleon věděl, že manželství je v troskách, s ukončením přesto ještě několik let kvůli stále trvající lásce k Josefíně váhal. Nakonec už nemohl čekat a ženě v roce 1810 oznámil, že svazek bude anulován. Byl k ní ale štědrý. „Byla korunována mou rukou. Chci, aby si ponechala titul císařovna. Rozhodně nechci, aby pochybovala o mých citech, a chci, aby mě vždy považovala za svého nejlepšího a nejdražšího přítele,“ deklaroval veřejně při anulaci manželství.

Veřejná anulace manželství Napoleona a Josefíny. Oba deklarovali vzájemné city a úctu. Josefínu v určité chvíli přemohly slzy.Zdroj: Wikimedia Commons, Henri Frédéric Schopin, volné dílo

Ta jediná

Josefína věděla, že jí žádný odpor nepomůže, a snažila se při obřadu chovat důstojně. „Ale emocionální tíha byla příliš velká. Zakolísala, vzlykala a zeptala se, jestli by mohl dočíst její prohlášení někdo jiný,“ nastiňuje magazín muzea Smithsonian. Každopádně žádné dramatické facky, jak zobrazuje nový film, při ceremonii nepadaly.

Josefína se přestěhovala do zámku Malmaison a udržovala jej díky rentě od Napoleona. Ten ji dokonce občas navštěvoval. Zemřela o čtyři roky později na záškrt. Napoleon na svou první lásku navzdory nešťastnému konci jejich vztahu nikdy nezapomněl. „Josefína je jedinou ženou, kterou jsem kdy miloval. Stále vládne mému srdci a stýská se mi po ní,“ zapsal si do deníku ve vyhnanství na ostrově Svatá Helena.