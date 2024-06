Před 50 lety se na Slovensku stalo jedno z nejhorších silničních neštěstí v historii země. Při srážce autobusu a náklaďáku u Podolínce zemřelo devět dětí. Na protijedoucí tatrovce se uvolnila bočnice, a ta autobus plný dětí doslova rozervala. Žáci, kteří právě mířili na školní výlet a seděli na straně za řidičem, neměli nejmenší šanci přežít.

Před 50 lety došlo k jedné z nejhrůznějších dopravních nehod v dějinách Slovenska. Při střetu autobusu a náklaďáku Tatra 138 (typ vozu na ilustrační fotografii) u Podolínce zemřelo devět dětí. | Foto: ČTK

Bylo půl jedné odpoledne, 6. června 1974. Do kopce u vesnic Nižní a Vyšné Ružbachy nedaleko slovenského města Stará L'ubovňa směřoval autobus, z něhož se ozýval dětský smích. Vezl deváťáky ze tři hodiny vzdálené vesnice Oščadnica na školní výlet. Proti němu jel po silnici směrem od vesnic do blízkého Podolínce náklaďák Tatra 138. Pršelo. Auta se k sobě přibližovala. Pak dostal náklaďák na mokré silnici smyk.

Přesně padesát let uplynulo tento týden od jedné z nejhrůznějších dopravních nehod v dějinách Slovenska. Při střetu autobusu a náklaďáku na Ružbašském kopci zemřelo devět dětí, většina na místě. „Všichni, co seděli na straně u řidiče, kde jsem chtěl sedět i já, byli mrtví. Ani jeden to nepřežil,“ vzpomínal pro dokument České televize Osudové okamžiky Marcel Kubala, který se v autobusu rovněž vezl. Uvolněná bočnice náklaďáku totiž autobus rozřezala na levé straně jako konzervu. Děti, které seděly u oken, neměly šanci vyváznout.

Vysněný výlet

Školní výlet byl pro žáky devátých tříd školy ve slovenské Oščadnici velkou událostí. „Naše děti, osmáci a deváťáci, chodily na brigádu na pilu, aby si na výlet vydělaly. Chodily tam každé odpoledne, dva týdny, a pila byla ochotná poskytnout nám autobus zdarma,“ vyprávěla v dokumentu učitelka Emílie Fulierová, která pak se svými svěřenci na cestu 6. června 1974 vyrazila.

Podle její kolegyně Magdy Vavrincové se děti nemohly výletu dočkat. „Měl to být takový poznávací výlet, děti se velmi těšily, protože kromě Čadce a Žiliny předtím nebyly snad nikde. Chtěli jsme poznat Vysoké Tatry, Ružbachy nebo Starou L'ubovňu,“ nastínila v dokumentu Osudové okamžiky.

Jedním z nadšených žáků byl i Jan Kubuš - podle jeho matky Veroniky pracovitý chlapec, který doma každý den pomáhal s hospodářstvím. Vyrážet z Oščadnice se mělo ve čtyři hodiny ráno a hoch matku poprosil, aby jej vzbudila. Noc předtím ale nemohl usnout, až ho jeho starší bratři nabádali, aby už nemluvil, protože oni musí vstávat do práce. Veronika Kubušová vstala včas. „Volám: Janko, vstávej. A on: Mami, já nespím,“ vzpomínala v dokumentu.

Syn jí pak řekl, že probdělou noc dospí v autobusu. Bylo to naposledy, co spolu matka a její dítě mluvily.

Co blázníš, vykřikl řidič

Autobus plný dětí vyrazil z Oščadnice v dobré náladě. Podle vzpomínek pamětníků se neustále vozidlem rozléhal hovor a smích. „My jsme byli takový čtyřlístek, kteří jsme v tom autobusu seděli ve čtyřce, to byly dvě dvojky proti sobě, taková kartářská sedačka. Byl to Marcel Kubala, který to přežil se mnou, a dva hoši, kteří to nepřežili. I to jsme se dohadovali, kde bude kdo sedět. My jsme seděli v uličce a oni při okně, a že cestou zpět budou oni sedět v uličce a my při okně,“ řekl v dokumentu Rudolf Marčan. Sezení v uličce mu zachránilo život.

Když autobus šplhal do kopce od Podolínce směrem na Nižní a Vyšné Ružbachy, objevil se proti němu náklaďák Tatra 138. „Přejížděli jsme přes Ružbašský kopec, bylo půl jedné. Začalo trochu pršet, takový drobný deštík, a jeli jsme nahoru do kopce. Proti nám se řítilo nákladní auto s přívěsem,“ zmínila učitelka Fulierová.

Její kolegyně Magda Vavrincová ještě zaslechla šoférův křik. „Řidič nahlas vykřikl: Co děláš? Co blázníš?“ poznamenala.

Řidič tatrovky Juraj B. ale nemohl dělat nic. Jeho vůz se najednou stal neovladatelným. Srážce ani jeden z řidičů nemohl zabránit. „Na mokré silnici dostala tatrovka smyk. Přívěs se rozkýval, a to uvolnilo bočnici, která přerazila autobus na polovinu. Podle tehdejších záznamů rozervala bok autobusu od prvního sedadla za řidičem až po poslední místo vzadu,“ nastiňuje slovenský web Plus JEDEN DEŇ.

Hrůzná zranění

Všichni, kdo seděli na potrhané levé straně, neměli šanci přežít. Bočnice totiž autobus rozervala ve výšce, kde měly děti hlavy a trupy. Zranění byla devastující. „Chtěla jsem vzít lékárničku, ale když jsem se podívala do autobusu, když jsem vyšla ven a viděla mrtvá těla, tak jsem věděla, že je vše zbytečné,“ vstoupily při vzpomínání v dokumentu i po letech slzy do očí učitelce Martě Barešové.

Slovenský Podolínec, v jehož blízkosti došlo v roce 1974 k tragické dopravní nehodě. Při srážce autobusu a náklaďáku zemřelo devět dětí.Zdroj: Wikimedia Commons, Swohmeck, CC BY-SA 2.5

Učitelku Vavrincovou jedno z dětí volalo, aby se šla pokusit pomoct jeho kamarádovi - Janovi Kubušovi. „Jenže když jsem přišla k autobusu, viděla jsem, že jeho hlava už není na tom místě, kde by měla být,“ řekla Vavrincová.

Jediným člověkem z levé strany autobusu, který přežil, byl řidič, neboť bočnice tatrovky začala vůz řezat až za jeho místem. „Sedm dětí zemřelo na místě, jedno při převozu a další v nemocnici,“ uvádí web Plus JEDEN DEŇ.

Dobová média vykreslila obraz zkázy. „Omdlévali i příslušníci VB ze Staré L'ubovně, kteří byli za deset minut na místě havárie, i cestující na pravidelné lince Kežmarok - Stará L'ubovňa, jen lékaři a zdravotníci pracovali bez pohnutí, věděli, že se bojuje o každou sekundu,“ psaly tehdejší noviny.

Na místě totiž byli kromě mrtvých i těžce zranění - šest dětí a jedna učitelka. „Zraněné děti rozvážely sanitky na ošetření a pomoc do Podolínce, Popradu, Kežmarku, Košic. Společně třicet lékařů a zdravotníků pod vedením MUDr. Bryje pracovalo na třech operačních sálech,“ uvádí facebooková stránka Nižné Ružbachy - Časy minulé.

Desátý mrtvý

Několik dní poté se v Oščadnici konal hromadný pohřeb devíti mladých obětí. Podle vzpomínek Veroniky Kubušové se lidé chodili modlit k rakvi jejího syna a každý se ji snažil utěšit. V den pohřbu, kdy celá vesnice vyprovodila zesnulé na místní hřbitov, hustě pršelo. „Pohřbení byli dne 9. června 1974 za účasti téměř deseti tisíc občanů,“ uvádí kronika zveřejněná na webu základní školy Nábrežná v Kysuckém Novém Městě.

Za nehodu nakonec padl jediný trest - soud odsoudil řidiče tatrovky Juraje B. na devět let nepodmíněně. Řidič svou vinu odmítal. Říkal totiž, že s autem jet nechtěl, a i další svědci vypověděli, že všichni ostatní řidiči v jeho podniku v daný den s vozidlem, které bylo ve špatném stavu, vyjet odmítli. „Obviňoval dispečera, který věděl o špatném technickém stavu vozidla, a přesto ho nechal vyjet,“ píše list Plus JEDEN DEŇ.

Po nástupu do vězení nakonec řidič tatrovky tíhu uplynulých událostí neunesl. Spáchal sebevraždu. „Byl otcem čtyř dětí,“ uvádí Plus JEDEN DEŇ.