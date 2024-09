Ve velkopolském regionu mezi městy Sieraków a Wronki se nachází vesnice Charcice, jejíž dominantou je stejnojmenný zámek. Dnes je to polské území, ale po první světové válce to bylo tehdy ještě německé Prusko. Majitelem nepříliš velkého, ale pěkného zámečku na kopci nad jezerem byl od počátku 20. století německý šlechtic Otto von Hantelmann, který jej spolu s okolním panstvím zdědil po svém strýci Ottovi von Sanderovi.

„Panství zahrnovalo mimo jiné kolem stovky hektarů vodních ploch a 400 hektarů lesa, s hojným výskytem lovné zvěře včetně stád jelena evropského,“ píše Alexander Duncker na stránkách Heimatkreis-Meseritz.

V 1. polovině 20. let minulého století se tak tato oblast stala ve vyhladovělé střední Evropě oblíbeným cílem pytláckých výprav. Otto von Hantelmann v roce 1922 usoudil, že je na správu panství už příliš starý, a převedl rodinný majetek na svého nejstaršího syna Georga, v té době teprve 24letého.

Právě před 100 lety, v neděli 7. září 1924, se nový majitel panství střetl za přesně nezjištěných okolností se skupinou pytláků, kteří vstoupili na jeho pozemek. Druhý den ráno bylo nalezeno jeho prostřílené a pomlácené tělo. Ti, kdo ho zabili, asi vůbec netušili, že jim padl za oběť významný německý letec první světové války. Několikanásobné stíhací eso s 25 úspěšnými sestřely a muž, který i přes své mládí dokázal během jednoho jediného týdne sestřelit tři z nejúspěšnějších stíhačů protivníka. Na partu pytláků, kteří do Charcic přišli pravděpodobně z polského území, však nestačily ani jeho mimořádné schopnosti.

V armádě od osmnácti

Georg von Hantelmann se narodil 9. října 1898 coby nejstarší syn Otty a Luisy von Hantelmannových v Rokietnici v Pruském království (dnešním Polsku) a do armády vstoupil v roce 1916. Nejdříve sloužil u husarského jezdeckého pluku, ale brzy ho zlákalo letectvo. Od husarů si však vypůjčil jejich symbol: velkou umrlčí lebku, kterou začal malovat na trup každého ze svých letounů.

Se základním leteckým výcvikem začal 20. září 1917 a po jeho dokončení přešel do školy německé stíhací perutě, která se nacházela ve francouzském městě Valenciennes. 6. února 1918 byl coby nový stíhač přidělen k 18. stíhací peruti, jíž velel Rudolf Berthold, o sedm let starší než Georg.

„Berthold byl se 44 vzdušnými vítězstvími jedním z nejlépe hodnocených německých pilotů. Zpočátku sloužil jako pozorovatel, v roce 1916 začal létat na jednomotorových stíhačkách a v srpnu téhož roku zformoval 4. peruť, první, které velel. Byl do jisté míry náchylný k nehodám, což nebyla ve vzdušném válčení maličkost. Vyvinul si ale takový vzorec chování, že se znovu a znovu vracel do aktivní služby ještě předtím, než se úplně zotavil ze svých posledních zranění,“ napsal o Hantelmannově veliteli web First World War.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Georg von Hantelmann byl známý tím, že na svá letadla maloval velký symbol lidské lebky

Když byl Berthold 18. března 1918 pověřen převzít velení další, tentokrát 15. perutě, vzal si s sebou i hodně svých mladých pilotů, včetně Hantelmanna. „Jakmile Hantelmann dorazil ke své nové eskadře, nechal si namalovat na boky trupu svého Albatrosu D.V svůj osobní znak lebky se zkříženými hnáty, reflektující jeho předchozí službu u 17. husarského pluku v Braunschweigu, přezdívaného umrlčí lebka,“ uvedli Norman Franks, Frank W. Bailey a Russell Host ve své knize Nad bojovou linií: esa a stíhací jednotky německého letectva, námořního letectva a flanderského námořního sboru, 1914–1918.

Nejmladší eso

Své první vítězství si mladý stíhač nárokoval 29. května 1918, ale jeho údajný sestřel nepřátelského letadla nebyl potvrzen. O to víc dychtil po úspěchu v letecké bitvě, které se jeho peruť zúčastnila 6. června.

„Jako neuvázaný býk se letoun s erbem braunschweinských husarů vrhl na nepřítele jako první,“ popsal to později jeho kolega ze stíhací eskadry Joachim von Ziegsar. A tentokrát už si mladý Prus první sestřel opravdu připsal: jeho kulometu padl za oběť britský letoun Airco DH.4.

Bylo to první potvrzené vítězství celkem z pěti, jichž se Hantelmannovi podařilo během června dosáhnout. V pouhých 20 letech se tak stal stíhacím esem.

Někdy v té době si jeho Fokker, který představoval Hantelmannovo zamilované letadlo, půjčil jeho kolega z perutě, podporučík Kurt Wusthoff, v té době devítinásobné letecké eso se 27 potvrzenými sestřely. Letoun mu ale štěstí nepřinesl. „Hned při první misi v Hantelmannově letadle ho sestřelil britský jednomístný dvouplošný stíhací letoun S.E.5 z 24. perutě,“ uvádějí japonské stránky Mustang sakura.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Německé stíhací eso Georg von HantelmannHantelmann znovu skóroval 17. srpna, ale do dějin německého válečného letectví se zapsal zejména v polovině září 1918, prakticky na konci války, kdy jako opravdový smrtonoš smetl z oblohy bezmála 20 nepřátel včetně tří stíhacích es: dne 12. září sestřelil amerického pilota SPAD S.XIII Davida Putnama, vedoucího esa rodícího se amerického armádního letectva se 13 vlastními sestřely, 16. září francouzské eso Maurice Boyeuxe, který měl do té doby na kontě 21 balónů a 14 letadel, a 18. září americké eso Josepha Wehnera, jenž před setkáním s Hantelmannem dosáhl šesti sestřelů. Celkem si německý pilot připsal během září 18 vítězství, což z něj spolu s jeho předchozími úspěchy činilo sedminásobné stíhací eso.

V pondělí 21. října 1918 byl Hantelmann u příležitosti dosažení 22. potvrzeného vítězství vyznamenán Železným křížem I. třídy a také Řádem královského rodu Hohenzollernů. Válku ukončil s 25 potvrzenými a pěti nepotvrzenými vítězstvími, přičemž všech svých vzdušných triumfů dosáhl v kokpitu letounu Fokker D.VII, což z něj činí jednoho z nejúspěšnějších pilotů tohoto typu.

Poválečný život

Po válce se usadil znovu na rodovém panství a podle webu Geneanet se 8. října 1922 v Postupimi oženil s Elisabeth Margarethe Erikou Gräfin Finck von Finckensteinovou.

Před 100 lety pak přišlo jeho osudové setkání s pytláky. V něm na rozdíl od nebeských soubojů úspěšný nebyl.

Správu panství po něm převzal jeho mladší bratr Rudolf, který ještě krátce před 2. světovou válkou převedl statky v Charcicích a v Izdebnu v návaznosti na polskou pozemkovou reformu na polský stát s nadějí, že rodině tak zůstanou zachovány ostatní její majetky.

Po roce 1945 se stal ze zámku Charcice nejdříve domov důchodců, ale v tomto využití jej později vystřídala nová montovaná stavba, postavená v zámeckém parku. Od té doby zámek chátral. Zámecký park zarostl.