Byla neděle 7. února 1999 a 39letému rozvedenému Paulu Skibovi končil vzácný víkend, výjimečný tím, že jej mohl strávit ve společnosti své devítileté dcery Sarah. Protože měl vlastní firmu, pracoval i v neděli a dívku vzal s sebou. Společnost jim dělal ještě Skibův zaměstnanec Lorenzo DeShawn Chivers. Lidé tuto trojici naposledy zahlédli večer ve vesnici Morrison. Pak už se neobjevili ani oni, ani jejich těla.

Devítiletá Sarah Skibová, její otec Paul Skiba a otcův zaměstnanec Lorenzo Chivers, kteří zmizeli 7. února 1999 | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, Colorado State Police, fair use

V pátek 5. února 1999 zavolal Paul Skiba z Westminteru v americkém Coloradu své matce Sharon a zeptal se, zda by za ním nemohla přijet. Vzájemně na sobě dost viseli – Sharon byla od roku 1990 rozvedená a Paul v 90. letech procházel také manželskou krizí. Když se pak v roce 1993 konečně rozvedl, sestěhovali se s matkou nejdříve do jednoho bytu a poté do domu, který koupil.

„Sharon mu pomáhala s dcerou, když ji dostal od exmanželky na víkend nebo na léto, a on se za to staral o všechno, co potřebovala,“ popsala v roce 2008 jejich rodinné uspořádání Jessica Centersová z magazínu Westword.

Zrovna v únoru 1999 však Sharon doma nebyla, protože musela do Minnesoty kvůli vyřizování pozůstalosti po své matce, jež krátce předtím zemřela. Paul ji odvezl na letiště a při té příležitosti jí sdělil, že se rozchází se svou aktuální partnerkou Teresou Donovanovou. Té se narodil syn Paul Roger, ale Skiba pochyboval, že je dítě jeho, a chtěl žádat o testy otcovství. Pokud by však jeho bylo, hodlal se u soudu domoci toho, aby syn byl svěřen do jeho péče.

Při pátečním telefonátu pak matce sdělil, že Teresu vyzval, aby se do neděle večer od něj odstěhovala. Pak hovor ukončil a slíbil, že se opět ozve, jak celá věc dopadla. Ale už nikdy se neozval.

Štěstí v práci, v lásce méně

Paul Skiba byl v té době majitelem vlastního podniku, stěhovací firmy Tuff Movers, kterou odkoupil od předchozího majitele, pro něhož dříve pracoval. „Věděl, kam se chce dostat, měl vizi. Za 15 let, co jsem ho znal, urazil notný kus cesty,“ řekl o něm jeho kamarád a a zaměstnanec Jerry Bybee.

V rodinném životě ale Skiba šťastný nebyl. Ještě v době, kdy u stěhovací firmy pracoval jako zaměstnanec, se seznámil s Michelle Russellovou, po pár letech se vzali a v roce 1989 se jim narodila dcera Sarah.

Jejich manželství však zkrachovalo a Michelle se od Paula odstěhovala. Tři roky trvající rozvod byl plný vzájemného obviňování a Skiba musel dost bojovat, aby směl dceru dál vídat. Nakonec s ní získal společné středy, každý druhý víkend během školního roku a letní prázdniny.

Podle jeho přátel byla dcerka celý jeho svět a byli spolu šťastní. O víkendech společně lyžovali, jezdili kempovat nebo si hráli na lovce pokladů. Paul se snažil, aby vše vypadalo jako dobrodružství. „Vždycky na ni myslel,“ tvrdil Bybee.

V novém vztahu

Dcerka nicméně nevyplňovala veškerý otcův citový život. Krátce po rozvodu se seznámil s Teresou Donovanovou, o 10 let mladší ženou, postiženou artritidou, která se během let začala zhoršovat.

To bohužel vedlo k napětí v domě. Teresa kvůli svému zdravotnímu stavu postupně přestala vycházet a začala si jít na nervy s Paulovou matkou.

„Vadilo mi, že je s ní, protože jsem ho chtěla vidět s nějakou dívkou, která by se k němu hodila líp. Nelíbilo se mi ani, když se točila kolem Sarah,“ řekla Sharon Skibová novinářce z Westwordu.

V roce 1997 se Paul a Teresa rozešli, ale začátkem roku 1998 spolu přece jenom strávili ještě jednu noc. O několik týdnů později mu oznámila, že je těhotná.

Muž ji už zpátky do domu nechtěl, těsně před termínem porodu jí tam ale přece jen dovolil vrátit se. Podle Centersové chtěl mít Teresu s dítětem po jeho narození doma, protože se obával, že nebude schopná se o ně postarat.

Za této situace zemřela Sharon matka, takže žena začala cestovat mezi Coloradem a Minnesotou, kde zařizovala pohřeb a vyřizovala pozůstalost.

Všichni zmizeli

Ačkoli to slíbil, v neděli 7. února 1999 večer už Skiba své matce nezavolal. A když ráno zavolala k němu do domu, vzala telefon Teresa, která jí sdělila, že se Paul domů nevrátil.

Znepokojená Sharon kontaktovala matku Sarah a dozvěděla se od ní, že ani holčička se zatím neukázala - Paul ji nepřivezl, ačkoli to slíbil.

Už pořádně vyděšená volala ještě k němu do práce a tam slyšela stejnou odpověď. A co víc, v práci chyběl také Paulův zaměstnanec Lorenzo Chivers, který žil s Teresinou sestrou Bobbi Jo, a jak uvedli jeho kolegové, neděli trávil s Paulem, protože měli společnou práci.

Paul to původně neměl v plánu - nerad pracoval v době, kdy měl na starost dceru - ale Jerry Bybee ho požádal, aby za něj zaskočil, protože měl ten den naplánovánu rodinnou vzpomínkovou oslavu. A Paul na to kývl.

Po obdržení všech těchto neblaze znějících informací kontaktovala Sharon policii; tam ale její neklid zlehčovali a přesvědčovali ji, že otec vzal dceru zřejmě jen někam na výlet a zapomněli na čas. Jenže Sharon se to nezdálo.

Prázdné parkoviště

Bybee se v neděli opil a v pondělí se připotácel do práce pozdě. Ke dvoru Tuff Movers, kde parkovala nákladní auta Paulovy firmy, dorazil až kolem desáté dopoledne.

Překvapilo ho, že ve dvoře nikdo není – Paul s Lorenzem tam na něj totiž měli čekat. A ještě něco bylo divné: i přes svou kocovinu si Jerry pohledem skrz vrata okamžitě všiml, že velký stěhovací náklaďák, s nímž Paul vždy zacouval na určité místo, stojí úplně jinde a navíc nakřivo. „Vypadalo to, jako kdyby s ním někdo zajel do dvora osmdesátkou a dupl na brzdy,“ popsal to později Bybee.

Místo, kde policie našla odstavený nákladní vůz Skibovy firmyZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, Colorado State Police, volné dílo

Pokusil se vrata otevřít, ale zjistil, že jeho služební klíč do nich nepasuje - někdo vyměnil zámek. Pomyslel si, že Paul asi někoho vyhodil a nechce, aby mu ten člověk způsobil nějakou škodu. A čekal dál na svého šéfa. Jenže ten už se neukázal, Ani v pondělí, ani o den později. A ve středu se místo něj dostavil vyšetřující policista.

Když se Paul ani Sarah a Lorenzo ani v pondělí nikomu neozvali, začali se policisté z Westminteru jejich zmizením přece jen aspoň trochu zabývat.

Zjistili, že otec vzal dceru s sebou do práce a všichni odjeli spolu s Lorenzem nákladním vozem do Thorntonu, kde měli na 10:30 domluvené stěhování, a ve čtvrt na sedm večer se vrátili s vozem do dvora Tuff Movers. V 18:22 Sarah ještě zavolala matce, pak už se ale neozvala.

Policisté nejdříve logicky předpokládali, že se Paul rozhodl vyřešit své rodinné problémy tím, že nevrátí dceru matce a někam s ní zmizí. Jenže kam se v tom případě poděl Lorenzo?

Lorenzo Chivers pracoval pro Skibu několik měsíců. Seznámili se přes Teresu, protože Lorenzo žil s její sestrou. Měl dvě děti a svému šéfovi se podobal v tom, že žil odloučeně od jejich matky.

Protože se Chivers ztratil také, rozhodla se policie prověřit dvůr. Stále však předpokládala, že o nic vážného nejde.

Vyslaného okrskáře přivítal Jerry Bybee. Vrata byla stále zamčená, muži tak museli přelézt plot. Na dvoře se okrskář Bybeeho zeptal, co je jinak od chvíle, kdy v sobotu opustil pozemek. Jerry mu ukázal velkou louži oleje zakrytou kusem překližky a zmínil se také o podivně zaparkovaném autě. Policista však podle jeho názoru ničemu z toho nevěnoval patřičnou pozornost. „Pro něj tam nebylo nic neobvyklého. Byl jsem z něj znechucený,“ líčil později Bybee.

Děsivé stopy na autě

Sharon, frustrovaná z toho, že policie případ podceňuje, kontaktovala dalšího Paulova známého, automechanika Riche Lesmeistera, který nedávno opravoval motor jednoho z Paulových náklaďáků. Lesmeister i se svou ženou Carol nabídli pomoc při pátrání a dohodli se se Sharon, že se všichni sejdou u dvora Tuff Movers.

Když tam dorazili, všiml si Rich, stejně jako předtím Jerry, divně zaparkovaného náklaďáku. Řekl Sharon, ať počká venku, a spolu s Carol přelezl plot. Čekal je hrůzný nález.

Nákladní vůz patřící firmě Paula Skiby, který policie našla prázdný, ale prostřílený a se stopami krveZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, Colorado State Police, fair use

„Náklaďák, na kterém Rich předtím dělal, byl proděravělý kulkami. Pod ním byla čerstvá olejová skvrna. Na jeho dveřích si Carol všimla velké krvavé šmouhy, jako kdyby se o ně někdo otřel zakrváceným rukávem. A u čelního skla leželo něco, co vypadalo jako malý kousek lidského skalpu,“ popsala objev Centersová.

Oba manželé se vrátili zpátky přes plot, řekli Sharon, že to nevypadá dobře, a znovu zavolali westminterskou policii. Ta dorazila, jenže policisté se místo přešetření nových stop obořili na Sharon i manžele a pohrozili jim, že všechny zatknou, jestli okamžitě neodejdou. „Tvrdili, že tam žádný zločin spáchán nebyl a všichni máme jít domů. Byli jak Keystonští strážníci (neschopná jednotka ze staré němé grotesky - pozn. red.),“ stěžoval si později Rich.

Nejspíš vražda

Paulova matka se ale nedala a dosáhla nakonec toho, že případ převzal coloradský Úřad pro vyšetřování. Ten se konečně začal krevními stopami ve voze důkladněji zabývat.

Analýza DNA prokázala, že ve voze krváceli Sarah a Paul. Bylo více než pravděpodobné, že už jsou oba mrtví.

Vyšetřovatelé tak začali pátrat po Chiversovi. Jeho auto našli 17. února zaparkované v bytovém komplexu ve Westminsteru jen několik bloků od dvora Tuff Movers. O 10 dní později bylo objeveno i Paulovo osobní auto. A to na parkovišti v Denveru.

Policie také našla svědka, který v noci, kdy došlo ke zmizení celé trojice, tedy ze 7. na 8. února, slyšel na pozemku Tuff Movers křičet ženský nebo dívčí hlas. Další svědci vypověděli, že ze dvora Tuff Movers vyjel sedmkrát až osmkrát inkriminovaný náklaďák a vrátil se kolem půlnoci.

„Policii to dovedlo k názoru, že všichni tři byli zavražděni a jejich těla byla odvezena v nákladním voze na neznámé místo,“ uvedl Denver Post. Oním místem mohlo být jezero, protože na chladiči vozu se našlo uchycené rákosí. Ale ani prohledání všech jezer v okolí nepřineslo žádný výsledek.

Naposledy byla trojice viděna v den svého zmizení večer v malé podhorské osadě Morrison v ColoraduZdroj: Wikimedia Commons, Joe Tempel, National Scenic Byways Program, volné dílo

Pachatele se nepodařilo až dodnes dopadnout. Teresa Donovanová se později svěřila tisku, že policie podezřívala nejspíše ji, ale oficiálně nikdy obviněna nebyla. Zastávala názor, že Paula a jeho dceru i zaměstnance zabili drogoví dealeři, kteří parkovali na pozemku Tuff Movers a jejichž vozy nechal krátce před svou smrtí odtáhnout.

Po osmi letech prohlásila policie Sarah a Paula za mrtvé. Sharon poté prodala Paulův dům, peníze přiřkl dědický soud Terese a jejímu synovi. Případ zůstává dodnes nevyřešený.