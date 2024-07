I když většina pramenů zmiňuje v souvislosti s kráterem ono datum 16. července a dodává, že byl objeven při přeletu vrtulníku, podle dobového článku vědecko-popularizačního webu Phys.org si záhadné díry v zemi všimli už dříve místní pastevci sobů, kteří na ni upozornili úřady – a vrtulník už byl nad místo cíleně vyslán.

Podle jiné dobové zprávy na webu News.com šlo o vrtulník tamní ropné a plynárenské společnosti, který monitoroval oblast a jeho pasažéři si všimli obří díry v zemi náhodou, načež přiměli pilota, aby zakroužil přímo nad ní a jeden z inženýrů na palubě jménem Konstantin Nikolajev nenadálou propast natočil.

Pořízené záběry se dostaly na YouTube, kde se staly okamžitě virálními a opravdu vyvolaly mezinárodní senzaci. Po celém světě se začalo okamžitě spekulovat o tom, jak tento kráter asi vznikl a čím mohl být vytvořen – dopadem meteoritu? Působením mimozemské civilizace?

Tání permafrostu uvolnilo metan

„Určitě můžeme říci, že to není meteorit,“ začalo krátce po zveřejnění objevu uklidňovat veřejnost ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Vědce to ale zase až tak moc neuklidnilo – protože si rychle všimli, že kráter se objevil v oblasti mimořádně bohaté na metan, a to, že se zjevil, může mít nepříjemnou souvislost s globálním oteplováním.

Na místo byl vyslán vědecký tým z ruského Centra pro studium Arktidy a z Kryosférického institutu Akademie věd, který na místě odebral vzorky půdy, vody a vzduchu k další expertíze. A výsledek byl znepokojivý.

„Po návštěvě této první objevené díry dospěl tým výzkumníků k závěru, že tato a další jí podobné trhliny vznikly s největší pravděpodobností náhlým uvolněním metanu při tání permafrostu. Při formulování této teorie vzali vědci na vědomí i to, že Sibiř zažila v posledních dvou letech mimořádně teplá léta,“ uvedl web Phys.org.

Po vyslání senzoru dolů do otvoru totiž vědci zjistili, že vzduch u dna kráteru (nad vodní hladinou, kterou bylo dno zatopeno) obsahoval neobvykle vysoké koncentrace metanu – podle Andreje Plechanova, archeologa z Vědeckého centra arktických studií v Salechardu v Rusku, jenž vedl expedici, šlo o 9,6 procenta ve srovnání s normálními 0,000179 procenta. Spolu s hromadou hlíny poblíž ústí otvoru to naznačovalo, že tlak podzemního metanu uvolňovaného táním věčně zmrzlé půdy narůstal do té míry, až došlo k jeho explozi, při níž vytlačil materiál nad sebou.

Hloubka kráteru se nedala zjistit – Plechanovův tým ji zkusil změřit videokamerou přivázanou na 50metrovém laně, to ale na dno nedosáhlo. Videozáznamy podle Plechanova naznačovaly, že hloubka vodní tůně na dně kráteru je kolem 70 metrů.

Na vině může být globální oteplování

Zatímco Plechanov se spolu se svým týmem odvolával na dvě poslední abnormálně horká léta na Jamalu z let 2012 a 2013, která byla oproti obvyklému průměru teplejší asi o pět stupňů, jiní vědci byli pesimističtější a tvrdili, že na vině může být dlouhodobé globální oteplování.

„Za posledních 20 let se permafrost v hloubce 20 metrů oteplil asi o 2 °C, což způsobila rostoucí teplota vzduchu,“ citoval odborný časopis Nature názor geochemika z Ústavu Alfreda Wegenera v Postupimi Hans-Wolfganga Hubbertena.

Podle Hubbertena mohlo dojít k tomu, že metan uvolněný rozmrazováním permafrostu zachytila v místě, kde vznikl kráter, zprvu silná vrstva ledu na povrchu půdy, ale jak se tlak plynu zvyšoval, byl nakonec tak silný, aby krycí vrstvu vytlačil a vytvořil kráter. Geochemik také uvedl, že v Arktidě nikdy předtím podobný kráter neviděl.

Trefnou předpověď tehdy uvedl Larry Hinzmann, hydrolog permafrostu z Aljašské univerzity ve Fairbanks a ředitele Mezinárodního arktického výzkumného střediska, který varoval, že podobné krátery by se mohly začít objevovat v oblasti věčně zmrzlé půdy čím dál častěji. S odstupem 10 let můžeme říci, že se trefil. Protože kráterů podobných tomu prvnímu začalo na poloostrově Jamal v následujících letech opravdu přibývat.

Krátery nejsou nevinné

Ještě to léto, kdy byl objeven první kráter, zaznamenali pastevci sobů poblíž další podobnou propast, jen o něco menší. A vědci se začali obávat o místní průmysl i komunity. „Jestli k dalšímu uvolnění metanu dojde v plynovém poli Bovanenkovskoje, které je vzdálené pouhých 30 kilometrů, může z toho být pěkná havárie. A totéž hrozí, jestli se to stane v nějaké vesnici,“ uvedl Plechanov.

Tato obava bohužel nebyla lichá – k jednomu takovému neštěstí spojenému s tajícím permafrostem došlo jen o dva roky později, tedy v roce 2016. Tehdy se na poloostrově Jamal objevil antrax, který zabil 12letého chlapce. Výzkum ukázal, že virus prosákl do vody a půdy poté, co roztála věčně zmrzlá země, v níž byl uvězněn.

Další nebezpečí plynoucí z tání permafrostu spočívá v možném úniku uvězněné zemní ropy. K tomu zatím asi nejhoršímu, který znečistil obrovské úseky arktických řek, došlo podle agregátoru vědeckých zpráv Science Alert v roce 2020. Už tehdy se však vědci obávali, že kdyby se uvolnila i další ropná ložiska, jichž je pod poloostrovem Jamal celá řada, mohlo by to ohrozit celý poloostrov.

A konečně tyto krátery znamenají riziko i proto, že metan, jenž jimi uniká do ovzduší, je asi 84krát účinnější skleníkový plyn než oxid uhličitý. Pokud by se tedy jeho obrovské podzemní zásoby skutečně z větší části uvolnily a unikly by do ovzduší, mohl by nastat začarovaný kruh, v němž by globální klimatická krize rychle eskalovala.

Explodující „bubliny“

I proto se k sibiřskému poloostrovu obrátila v posledních 10 letech pozornost řady mezinárodních vědců. V roce 2017 vznikla studie, jejíž autoři T. A. Douglas a M. R. Turetsky došli prostřednictvím analýzy historických fotografií celého regionu, sahajících až do 70. let 20. století, k závěru, že zemní propady se v posledních letech opravdu rozšiřují. Oba vědci se přitom rovněž klonili k závěru, že k tomu dochází táním věčně zmrzlé půdy, v důsledku čehož se uvolňují arktické zásoby metanu.

Další vědecká studie z téhož roku se zaměřila na nově nalezené plynové kapsy v zemi pod poloostrovem Jamal – a zjistila, že jich je už 7 000. Výzkumníci také udělali objev, že na určitých místech Sibiře a sibiřských ostrovů začíná půda měknout jako želé a její povrch se postupně mění v nafukující se bublinu.

„V místní jakutštině se takovým hrbolům říká ‚bulgunyakh‘. Po čase tato bublina exploduje a uvolní plyn. A právě tak vznikají ty obří trychtýřovité krátery,“ citoval tehdy Science Alert vyjádření ředitele Jamalského oddělení pro vědu a inovace Alexeje Titovského.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Vjesti Jamal, Rassia 1, volné dílo zoom_in Obří kráter na sibiřském poloostrově Jamal

Profesor Ústavu pro výzkum ropy a zemního plynu Ruské akademie věd Vasilij Bogojavlenskij se v roce 2020 svěřil CNN, že se setkal s pastevcem sobů, který byl svědkem takového masivního výbuchu v roce 2017 na jednom z říčních kanálů na poloostrově Jamal.

„U řeky tam vznikla taková vyvýšenina a on na ni každé ráno chodil, protože to bylo nejvýše položené místo v oblasti, takže odtamtud mohl dobře sledovat, kde jsou jeho sobi. Když tam přišel toho rána, kdy došlo k explozi, cítil od začátku něco v nohách, takže se polekal a utekl. Když se dostal na vzdálenost asi 200 nebo 300 metrů, došlo k výbuchu. Mohlo ho to zabít,“ řekl tehdy CNN Bogojavlenskij. Dodal, že další podobné krátery se vytvořily i na místech vzdálených méně než tři kilometry od železnic a ropovodu.

Propastí v zemi přibývá

Podle výzkumníka Jevgenije Chuvilina, studujícího tání permafrostu ve vědeckotechnickém ústavu ve Skolkově, se ale dá jen těžko odhadnout, kolik takových kráterů mohlo v posledních letech vzniknout.

„Téměř všechny krátery byly objeveny teprve poté, co se už všechno stalo. Máme jen částečné indicie od místních obyvatel mluvících o tom, že zaslechli hluk nebo zahlédli kouř a plameny. Navíc se krátery po dalším roku až dvou mění na jezera, jež je pak těžké odlišit od běžných termokrasových jezer v Arktidě,“ uvedl v roce 2017 Chuvilin. Podle Science Alert vzniklo těchto kráterů jen do roku 2020 nejméně sedmnáct.

„Jedinou uznávanou teorii o tom, jak se tyto složité jevy formují, zatím nemáme,“ řekl v roce 2020 CNN Chuvilin. „Je možné, že se tvoří roky, ale je těžké odhadnout jejich počet. Vzhledem k tomu, že se krátery obvykle objevují v neobydlených a převážně nedotčených oblastech Arktidy, není často nikdo, kdo by je viděl a nahlásil. Jejich hlavním problémem je, jak neuvěřitelně rychle z geologického hlediska vznikají a jak krátkou mají životnost, než se promění v jezera,“ řekl Chuvilin.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Obří kráter neznámého původu na poloostrově Jamal na severozápadě Sibiře v Rusku.

Podle Mariny Leibmanové, ruské expertky na permafrost z Ústavu zemské kryosféry při Ruské akademii věd, jsou krátery pravděpodobně jedinečné pro danou oblast Arktidy, protože jen málo dalších oblastí vykazuje rysy, jež jsou pro jejich vytvoření zřejmě nezbytné – tedy kombinaci silnější vrstvy ledu poblíž povrchu, souvislého permafrostu nasyceného metanem a nezmrzlé půdy s usazeninami soli pod ledem.

„Žádný z těchto útvarů nebyl objeven ani hlášen v aljašské nebo kanadské arktidě. Všechny, které byly nalezeny, se nacházely v jedné jediné sibiřské oblasti – na poloostrovech Jamal a Gyda,“ potvrdila názor Leibmanové ředitelka arktického programu Woodwellova střediska pro klimatický výzkum Susan Nataliová. I když je těchto kráterů podle ní zatím zdokumentováno příliš málo na to, aby se o příčinách jejich vzniku dalo mluvit s jistotou, i ona je přesvědčena, že to souvisí se změnou klimatu.